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Страшные Арты

Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации

Петр Ковальский (Piotr Kowalski) — европейский художник комиксов из Брюсселя, Бельгия.

Поднаторевший за годы работы в комикс-индустрии в анатомии человека и сюрреализе, Петр рисует как для европейского, так и для американского рынка. Ковальский работал со множеством известных издательств, таких как Marvel, Image, IDW, Dynamite, Boom, Dark Horse, Titan и другими.

Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации
Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации



Автор - Piotr Kowalski.
Источник.

Вчера, 05:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 7Комментарии: 0
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Ключевые слова: Петр Ковальский (Piotr Kowalski) художник живопись комиксы персонажи существа

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