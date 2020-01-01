Петр Ковальский и его комикс-иллюстрации

Сделано_в_СССР Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Вчера, 05:22 by

Петр Ковальский (Piotr Kowalski) — европейский художник комиксов из Брюсселя, Бельгия.Поднаторевший за годы работы в комикс-индустрии в анатомии человека и сюрреализе, Петр рисует как для европейского, так и для американского рынка. Ковальский работал со множеством известных издательств, таких как Marvel, Image, IDW, Dynamite, Boom, Dark Horse, Titan и другими.Автор - Piotr Kowalski.

Ключевые слова: Петр Ковальский (Piotr Kowalski) художник живопись комиксы персонажи существа

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