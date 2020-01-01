Проклятие жить вечно. Гейб. Часть 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:50

Entusiasmado Просмотров: 70 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 06:50 by

Я совершенно не знаю с чего начать свой рассказ. Пожалуй, стоит рассказать Вам о себе.Меня зовут Гейб, мне 10 лет. Я единственный ребёнок в семье. Моя мама была ведьмой, о чем строго настрого запрещалось говорить даже в семейном кругу. Она не устраивала мелких пакостей соседям, не насылала на город засуху и голод. Просто знала немного больше, чем обычные люди, и тщательно прятала эти знания.Отец был лекарем, и благодаря этому жить впроголодь не приходилось. Часто в приготовлении лекарственных настоев, отваров и микстур мать помогала отцу, собирала травы и занималась их обработкой. Одни сушила, другие измельчала в ступке, собирая в маленькие пузырьки сок, над третьими долго трудилась, делая из них масло. Бывало, у родителей возникали споры о пользе и вреде той или иной травы в составе лекарства, но они быстро находили общий язык и всегда решали проблемы мирно, всё обсудив и поняв друг друга. Сначала отец осваивал ремесло, записывал все рецепты, ночами сидел над пузырьками, не отходил от захворавших. Спустя недолгое время он стал одним из лучших врачевателей в городе, а затем и в графстве.Но когда осенью на десятом году жизни заболел я, он не смог мне помочь, как и мама. Я с каждым днём чувствовал себя все хуже, почти всегда спал, бредил, жар не спадал. Отец не спал сутками, пытаясь что-то сделать, мать тихо плакала, сидя у моей постели. В последнюю ночь на земле я слышал всё, о чем они говорили, но не мог ничего сказать или сделать. Силы покидали тело, руки и ноги начали замерзать, хоть я и был накрыт всеми одеялами, что были в доме. В последние минуты я услышал тихий голос, который звал меня по имени. Мне хватило сил открыть глаза и осмотреть комнату, в последний раз взглянуть на родителей. Из моего левого глаза по щеке скатилась слеза, и после последнего вдоха глаза закрылись.Всё исчезло. Звуки, запахи, движение. Все чувства иссякли. Я почувствовал небывалую лёгкость, словно стал облаком. Открыв глаза снова, я увидел мужчину в длинном плаще, стоящего на берегу тихой реки со слабым течением, внешне больше напоминавшим лёгкую рябь при слабом ветре. Он позвал меня по имени, приглашая сесть в лодку. Вокруг больше никого не было, и я подошёл к нему.- А где мои родители? - испуганно, даже как-то жалостно, спросил я.- Им ещё рано, малыш. Садись в лодку, плыть нам долго, я тебе все расскажу.Сев на дно лодки, я поднял голову и стал рассматривать человека. Он, почувствовав на себе мой взгляд, сразу накинул на голову широкий капюшон.- Незачем тебе меня запоминать. Ещё немного и поплывём. А пока я расскажу тебе что произошло, и что ждёт тебя дальше.Меня зовут Харон, я твой проводник из мира живых за черту, в вечность.Ты должен понимать, что на земле, там где твои родители и родной дом, ты умер. Здесь, за гранью жизни время течёт иначе. Тут нет дней, недель, месяцев и лет, есть только вечность и покой. Также здесь нет болезней, войн и, как бы парадоксально это не звучало, здесь нет смерти. Смерть после смерти - забавно звучит, правда? Сейчас на земле, в мире живых, твое тело готовят к похоронам. Могильщик уже копает для тебя последнее пристанище на ближайшем от города кладбище. Хочешь увидеть родителей?- Конечно.Харон провел длинным веслом по глади воды, и по ней побежали круги. Серый цвет воды стал меняться, и я увидел фигуры, которые постепенно приобретали черты, становясь моими мамой и папой. Они шли по центральной аллее кладбища к уже вырытой могиле в третьем ряду, рядом с которой стоял высокий мужчина с лопатой в руке. Я наблюдал за происходящим, всматривался в заплаканные лица родителей, хватаясь взглядом за каждый уголок их губ и глаз, стараясь запомнить каждый взгляд и движение.- Вы ещё встретитесь позже, здесь все равны, и родные и близкие рано или поздно снова будут вместе. Все в своё время и каждому свой час.Когда последний ком земли упал на уже достаточно высокий земляной холмик, Харон снова повёл веслом по воде, и всё, что я видел, исчезло.- Нам пора.Он начал медленно грести, и лодка тронулась с места. Я оглядывался, пытаясь понять, куда мы направляемся. Через несколько минут молчания и плеска воды решился спросить. Но Харон опередил меня, словно прочитав мои мысли.- Это река Стикс, ведущая в царство мёртвых. Ты слышал наверное про рай и ад, небесный суд и прочее. Люди хотят во что-то верить, и верят. Каждый в своё. Кто-то в то, что дальнейшее будет определено по поступкам, совершенным при жизни, кто-то придерживается мнения, что дальше, после ухода из жизни, ничего нет. Есть мнение о перерождении души в других людях и существах. Никто не запрещает верить в то, что хочется, но все-таки есть целые общности, доказывающие свою правоту. Об этом подробней узнаешь уже там, куда мы направляемся. Тебе всё расскажут и многому ещё научат.Вдруг нос лодки упёрся в берег.- Приехали, малыш. Тебе туда, - указал он на ворота, у которых стоял среднего роста человек, - только сначала заплати.- Но чем?- Твоя мать положила тебе в кармашек серебряную монету, когда тебя хоронили. Она как раз для того, чтоб заплатить за то, что я тебя перевёз.Я запустил руку в кармашек на груди рубахи и нашел там монету. Отдал Харону и, попрощавшись, сошёл с лодки. Подошёл к воротам, где меня уже ждали. Сверив что-то с бумагой в руках, человек повел меня туда, откуда лился яркий свет.Мы вышли на большой травянистый луг, тут и там пестрящий яркими цветами. Я услышал пение птиц, вновь почувствовал запахи и увидел вдали небольшие домики. Мы пошли в их сторону, и, остановившись у двери крайнего дома, человек постучал в дверь. Через несколько секунд она открылась, и на пороге появилась.. моя бабушка. Её не стало, когда мне было семь. И вот я снова вижу её улыбку на добром лице.Прав был Харон, здесь мы будем с родными и близкими.Я радостно воскликнул и обнял её. Бабушка поблагодарила человека, с которым я пришёл, и повела меня в дом. Там все было как при жизни, мягкие подушки на высоких кроватях, светлая печь, крепкий обеденный стол, на котором стоял чугунок с обедом. Накормив меня, бабушка стала расспрашивать обо всём, что случилось. О родителях, городе, почему я здесь оказался. Ещё она рассказала, что мы не можем вернуться и показываться живым нам нежелательно, особенно родным. За это могут лишить возможности посещать мир живых.Чуть позже, после окончания разговора, я вышел на улицу погулять под лучами солнца, а бабушка занималась делами по дому.За домами я вдруг увидел лёгкую дымку, за которой прятались высокие деревья с практически опавшей листвой, кресты и маленький домик вдалеке за ними. Дойдя до границы дымки, я несмело шагнул в нее. Вдруг стало холодно, и я в страхе оглянулся назад. Домики так и стояли, только теперь за дымкой были они, а я находился на кладбище в холодном ноябре. Пройдя немного вперёд и увидев собственный крест, мне стало не по себе. Ноги сами пошли в сторону домика, мне становилось холоднее и хотелось согреться. Странно, почему я ощущаю холод? Кто там в домике? Задавая себе эти вопросы, я не заметил как пришел. Поразмышляв несколько секунд, несмело постучал в дверь. Услышав, что внутри кто-то ходит, постучал снова и попросил впустить погреться. Шаги приближались к двери, за ними последовал глубокий вдох, и дверь отворилась. На пороге стоял тот самый человек, которого я видел в водах Стикса с лопатой, могильщик.- Ну что ж, проходи, раз пришёл, - тихим голосом сказал он, впуская меня в дом....После нескольких часов разговора с Хэйлом (имя я узнал сразу войдя в дом, я слышал мысли этого человека, в которых он пытался успокоить себя и не бояться ребёнка, то есть меня) я попросил проводить меня до моей могилы, после чего вернулся сквозь дымку, видимую лишь тем, кто перешёл грань жизни.Долго обдумывал происходящее, хотел обсудить с бабушкой, многое спросить, но побоялся, что больше не смогу ходить общаться с живым.Я пошел туда снова на следующую земную ночь, и ходил, пока меня не стали замечать живущие по эту сторону люди. Бабушка ругалась и запрещала видеться с живым, говорила, что им нельзя знать о том, что будет после черты. Но в последний раз все-таки отпустила за дымку, попрощаться с другом. Говорила, что я таким необдуманным поступком, как посещение живого человека, могу навлечь наказание на нас с ней.После моего возвращения из мира живых я отправился искать тех, кто мог отвести меня к существу, душе или человеку, как вам угодно, который здесь главный и за всем следит, чтобы рассказать о том, что было в мире живых, и попросить о наказании только меня одного.Меня отвёл тот же мужчина, что и встретил у ворот.Но главный сказал, что моей вины здесь нет, и мне просто не успели рассказать самых главных правил. Но Хэйла встретить мне больше не суждено, ибо для него уже уготована бессмертная жизнь, в течение которой он многое поймёт и узнает. В течение которой будет исполнять роль Харона на земле, отправляя тела усопших в последний их путь.Бессмертная жизнь - одновременно дар и проклятие. Легко жить, когда не стареешь и не знаешь о болезнях, но в то же время сложно от осознания того, что нужно менять место жительства, чтоб не поползли слухи о неменяющейся внешности, сложно от того, что все близкие, друзья и знакомые рано или поздно умирают, оставляя в одиночестве среди миллионов людей при этом.Как относиться к такому, решать только ему. И я надеюсь, что когда-нибудь все же увижу его снова.

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