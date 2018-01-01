Проклятие

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:08

Причина: Изменён раздел.

folko92 Просмотров: 44 Комментарии: 0 -3 Вчера, 22:08 by

ПРОКЛЯТИЕВ одном сером доме, жила спятившая бабушка. Лет ей уже было семьдесят с чем-то, но безумие словно останавливает время и возраст. В молодости бабуля была хиппи, любила эксперементировать с психоделиками. Она уже давно жила в собственном мире и реальности, населив его куклами, сделанными ей самой.Родственники пытались упечь бабулю в психбольницу, но она сбежала оттуда. И ее решили оставить в покое. К тому же эксцентричная старушка могла вести себя вполне адекватно с другими людьми. Но она жутко не любила других людей. По ночам, она, высунувшись в окно, насылала проклятия на всех и вся, так как очень увлеклась черной магией.- Смерти вам всем! Побольше кровавых гробов!Вот такие страшные слова разносились окрест летними ночами.Особенно доставалось соседям снизу, так как она очень часто их заливала. И даже после ее смерти, никто не обрел покой. Призрак старой ведьмы стал пакостить всем жильцам дома. А ее безумие, словно вирус, стало расползаться и заражать жильцов этого дома. У многих появились психологические проблемы, фобии, депрессии и так далее.В один злополучный день, призрак устроил взрыв газа в доме. Наблюдая разрушения, призрак злобной старухи лишь зловеще беззвучно хохотал.Причины взрыва так и остались не ясными, так как накануне работники газовой службы все тщательно проверяли, даже ходили по квартирам.Насылать проклятия это плохо. И такие вот соседи настоящее городское проклятие.

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