Проклятие жить вечно

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Entusiasmado Просмотров: 131 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 04:17 by

Стоя ночью на самом краю крыши многоэтажного жилого дома, я не думаю о прыжке вниз. Просто смотрю вдаль, рассматривая спящий город, редкие окна, в которых ещё или уже горит свет. Думаю о жизнях людей и в который раз задаю себе вопрос: "Почему?"Начну издалека.Англия, 17 век. Мое детство было сложным. Мать была горничной при богатой семье, отец фонарщиком. Я, два моих брата и старшая сестра смотрели за домом. Позже, когда мы повзрослели и разъехались кто куда, родители состарились и тихо ушли в мир иной почти в один год. С братьями и сестрой наши дороги разошлись.Я работал на торговом судне, после осел в графстве Корнуолл, на юго-западе Англии. Там нашёл себя в работе могильщиком. Копал могилы, помогал в похоронном процессе.Жил я в маленьком домике у кладбища. Помимо работы могильщиком был ещё и смотрителем кладбища. Жаловаться на соседей не приходилось, тихие они. Да и некому было жаловаться. Ближайшие жилые дома были в миле от некрополя. Хотя, несколько раз бывали случаи, когда глубокой ночью за стенами дома слышались шаги, стук в дверь, просьбы впустить. Я знал, что это не был кто-то из живых, и не заблудившиеся путники. Знал и боялся.Но однажды, после похорон мальчишки десяти лет от роду, ночью я услышал тихий стук в дверь и детский голосок. Он просил впустить его погреться. На улице стоял холодный ноябрь, и долго думать я не стал. Будь что будет.Отперев дверь, на пороге я увидел того самого невысокого мальчишку, со светлыми кудрявыми волосами и ярко-голубыми глазами, цвета июньского неба.- Ну что ж, проходи, раз пришёл, - тихим голосом сказал я, впуская в дом необычного гостя. Мальчишка торопливо вошёл и сразу двинулся к натопленной каменной печи. Устроился на лавке и посмотрел на меня большими глазами.- Ты меня боишься? - спросил он.- А чего бояться-то? - в ответ на его вопрос поинтересовался я. - Жизнь странная штука, с какой стороны не посмотри. Сегодня ты жив и относительно здоров, а завтра тебя несут в деревянном ящике. Случиться может что угодно и когда угодно, правильно же?- Ты прав. Но всегда же есть огромный ворох вопросов о том, что будет после смерти. И задать их некому. Мы думаем о лучшем мире или о том, что попадём в рай или ад после небесного суда, который взвесит наши поступки за прожитую жизнь. У каждого своя версия того, что будет дальше, в зависимости от места жительства, воспитания и принадлежности к той или иной вере.Внезапно он замолчал, видимо обдумывая что-то. В тишине было слышно потрескивание поленьев в печи. Я вдруг понял, что не знаю имени моего собеседника.- Гейб, меня зовут Гейб, - тихо сказал мальчишка, и я вздрогнул. - Я слышу, о чем ты думаешь. Когда я умер, я увидел много странных вещей. Там время течет медленней. Мне было 10 лет от роду, но сейчас я понимаю, что от десятилетнего у меня навсегда останется только внешность. И здесь, на земле, и там. Ты прости, начинает светать, я пойду, пока меня не начали искать там. Можно попросить тебя провести меня до аллеи?- Конечно, Гейб. Пойдем.Мы вышли за дверь дома, поёжившись, я вдруг подумал о том, что мальчишке стоило бы дать куртку.- Тебе не холодно? Может, дать что-нибудь теплое из одежды? - спохватился вдруг я.- Нет, спасибо. Тебе, живому, нужней. Нам по проходу, до третьей аллеи, - ответил он и пошел впереди меня.Дальше мы шли молча, слышен был только шелест последних опавших с деревьев листьев на аллее под нашими ногами.- Мы пришли, спасибо, что проводил. Дальше я пройду сам, а ты ступай домой, - Гейб оглянулся на меня и слабо улыбнулся. - Я ещё зайду, ладно?- Конечно, я всегда здесь, заходи, как будет возможность.Попрощавшись, мы разошлись в разные стороны, я домой, он - к могилке с деревянным крестом. До утра я не мог уснуть, думал обо всем, что произошло, пытался осмыслить все сказанное.Прошло несколько месяцев, Гейб приходил практически каждую ночь, и я ждал его уже как старого друга. Но в последний свой визит ко мне он вдруг сказал, что не сможет больше приходить. Там, за чертой жизни начали злиться, и сегодня его отпустили в последний раз, попрощаться. Мы практически молча просидели у печки до рассвета, и после четырех часов утра Гейб встав с лавки, вдруг запустил руку в кармашек на груди рубахи и достал оттуда камешек причудливого цвета, фиолетовый с серыми точками. Он протянул руку в мою сторону, и я вытянул свою. Ладонь слегка обжёг холод камешка и кончиков пальцев мальчишки, на мгновение коснувшихся кожи на моей ладони.- Это тебе, подарок от меня. Если вдруг буду нужен, просто позови. Я не приду, но смогу разговаривать с тобой, и ты услышишь.После этих слов Гейб обнял меня и, попрощавшись, вышел за дверь. Хруст февральского снега под маленькими ножками отдалялся от дома и быстро затих.Я спешно спрятал подарок от друга и запер дверь на засов, предчувствуя что-то недоброе.Но остаток ночи прошел спокойно. Утро началось как обычно, с обхода кладбища. После приехали живые, выбирать место для мёртвого. Пока они ходили по аллеям, я готовился к предстоящей работе, доставал лопаты и кирку, разбивать промёрзшую землю. После того как место было выбрано, пришли за мной. Схватив инструменты и тепло одевшись, я вышел вслед за вдовой и ее матерью. Мы прошли по центральному проходу до третьей аллеи, что-то внутри меня ёкнуло. Повернув направо, мне показали место для будущей могилы. Справа от него стоял деревянный крест с именем Гейб.Спустя несколько часов сложной работы, могила была выкопана. Спустя ещё час похороны закончились, и всхлипывающая толпа двинулась к выходу с кладбища. Я отправился в дом, пообедать и согреться. После полудня поднялась метель. Как только начало темнеть, я вышел на вечерний обход и наткнулся на следы у сторожки. Крупные, мужские. Спешно обойдя кладбище и убедившись, что все в порядке, я поспешил в дом, запереть дверь и обдумать что произошло, и откуда взялись следы, но, подходя к дому, вдруг заметил высокого человека, который ждал меня у двери. Стало страшно, но виду я не подал. Подойдя ближе, вдруг узнал в стоящем у дома нового "соседа" Гейба. Волна страха снова захлестнула меня.- Чем могу помочь? - сделав насколько это возможно спокойный голос, спросил я.- Ты знаешь, зачем я здесь, Хэйл. Но не понимаешь, кто я на самом деле. Живым не положено знать то, что знаешь ты. Но забрать тебя с собой я не могу, ты нужен здесь живым, для мёртвых. Ты здесь Харон - проводник в мир мёртвых на земле живых, и теперь быть тебе бессмертным, в наказание за то, что ты знаешь о том, что за чертой жизни. Но бессмертие твое будет необычным. Все непрожитые годы тех, кто ушел из жизни слишком рано, по своей воле или слабости, годы убиенных и нерождённых будут переходить тебе. Это твой дар и твое наказание.После этих слов то, что говорило со мной, исчезло. Просто растворилось в воздухе, как дымка. И я остался наедине с собой и своими мыслями.С тех пор прошло три с лишним века, на том кладбище я отработал ещё 26 лет, 7 из которых копал могилы, а когда мест для вновь прибывших не стало, и кладбище закрыли, 19 лет прожил в том домишке смотрителем. Ещё тогда, в знак старой дружбы и уважения, поставил на могиле Гейба памятник, изображавший невысокого ангела с кудрявыми волосами, так сильно похожего лицом на самого Гейба.Спустя годы я сменил много городов, стран, мест работы. Выучился на врача, сначала лечил, а после решил изучать смерть в отдельных от больниц зданиях, именуемых моргами, но все же возвращался на кладбища, могильщиком, либо смотрителем, зная свое предназначение.В моем положении нельзя задерживаться дольше десяти лет в одном месте, люди начинают что-то подозревать, видя, что я не старею, кожу не покрывают морщины, а спину не сгибает от тяжести прожитых лет и одолевающих болезней. Я замер в 28-летнем теле с момента той встречи у сторожевого домика. И с того самого момента я жив всегда, что бы не происходило конкретно со мной и во всем мире. Я не могу умереть, но каждый день знаю и чувствую, что умирают люди вокруг меня. От старости, болезней, убийств, самоубийств и просто печально сложившихся обстоятельств. И каждый раз, как я чувствую и знаю сколько ещё лет прибавилось на проклятом счётчике моего существования, я задаю один и тот же вопрос: "Почему?"

Ключевые слова: Кладбище грань проклятие авторская история

Другие, подобные истории: