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Творческие истории

Проклятие жить вечно

Стоя ночью на самом краю крыши многоэтажного жилого дома, я не думаю о прыжке вниз. Просто смотрю вдаль, рассматривая спящий город, редкие окна, в которых ещё или уже горит свет. Думаю о жизнях людей и в который раз задаю себе вопрос: "Почему?"

Начну издалека.

Англия, 17 век. Мое детство было сложным. Мать была горничной при богатой семье, отец фонарщиком. Я, два моих брата и старшая сестра смотрели за домом. Позже, когда мы повзрослели и разъехались кто куда, родители состарились и тихо ушли в мир иной почти в один год. С братьями и сестрой наши дороги разошлись.
Я работал на торговом судне, после осел в графстве Корнуолл, на юго-западе Англии. Там нашёл себя в работе могильщиком. Копал могилы, помогал в похоронном процессе.
Жил я в маленьком домике у кладбища. Помимо работы могильщиком был ещё и смотрителем кладбища. Жаловаться на соседей не приходилось, тихие они. Да и некому было жаловаться. Ближайшие жилые дома были в миле от некрополя. Хотя, несколько раз бывали случаи, когда глубокой ночью за стенами дома слышались шаги, стук в дверь, просьбы впустить. Я знал, что это не был кто-то из живых, и не заблудившиеся путники. Знал и боялся.

Но однажды, после похорон мальчишки десяти лет от роду, ночью я услышал тихий стук в дверь и детский голосок. Он просил впустить его погреться. На улице стоял холодный ноябрь, и долго думать я не стал. Будь что будет.
Отперев дверь, на пороге я увидел того самого невысокого мальчишку, со светлыми кудрявыми волосами и ярко-голубыми глазами, цвета июньского неба.
- Ну что ж, проходи, раз пришёл, - тихим голосом сказал я, впуская в дом необычного гостя. Мальчишка торопливо вошёл и сразу двинулся к натопленной каменной печи. Устроился на лавке и посмотрел на меня большими глазами.
- Ты меня боишься? - спросил он.
- А чего бояться-то? - в ответ на его вопрос поинтересовался я. - Жизнь странная штука, с какой стороны не посмотри. Сегодня ты жив и относительно здоров, а завтра тебя несут в деревянном ящике. Случиться может что угодно и когда угодно, правильно же?
- Ты прав. Но всегда же есть огромный ворох вопросов о том, что будет после смерти. И задать их некому. Мы думаем о лучшем мире или о том, что попадём в рай или ад после небесного суда, который взвесит наши поступки за прожитую жизнь. У каждого своя версия того, что будет дальше, в зависимости от места жительства, воспитания и принадлежности к той или иной вере.

Внезапно он замолчал, видимо обдумывая что-то. В тишине было слышно потрескивание поленьев в печи. Я вдруг понял, что не знаю имени моего собеседника.
- Гейб, меня зовут Гейб, - тихо сказал мальчишка, и я вздрогнул. - Я слышу, о чем ты думаешь. Когда я умер, я увидел много странных вещей. Там время течет медленней. Мне было 10 лет от роду, но сейчас я понимаю, что от десятилетнего у меня навсегда останется только внешность. И здесь, на земле, и там. Ты прости, начинает светать, я пойду, пока меня не начали искать там. Можно попросить тебя провести меня до аллеи?
- Конечно, Гейб. Пойдем.
Мы вышли за дверь дома, поёжившись, я вдруг подумал о том, что мальчишке стоило бы дать куртку.
- Тебе не холодно? Может, дать что-нибудь теплое из одежды? - спохватился вдруг я.
- Нет, спасибо. Тебе, живому, нужней. Нам по проходу, до третьей аллеи, - ответил он и пошел впереди меня.
Дальше мы шли молча, слышен был только шелест последних опавших с деревьев листьев на аллее под нашими ногами.

- Мы пришли, спасибо, что проводил. Дальше я пройду сам, а ты ступай домой, - Гейб оглянулся на меня и слабо улыбнулся. - Я ещё зайду, ладно?
- Конечно, я всегда здесь, заходи, как будет возможность.
Попрощавшись, мы разошлись в разные стороны, я домой, он - к могилке с деревянным крестом. До утра я не мог уснуть, думал обо всем, что произошло, пытался осмыслить все сказанное.

Прошло несколько месяцев, Гейб приходил практически каждую ночь, и я ждал его уже как старого друга. Но в последний свой визит ко мне он вдруг сказал, что не сможет больше приходить. Там, за чертой жизни начали злиться, и сегодня его отпустили в последний раз, попрощаться. Мы практически молча просидели у печки до рассвета, и после четырех часов утра Гейб встав с лавки, вдруг запустил руку в кармашек на груди рубахи и достал оттуда камешек причудливого цвета, фиолетовый с серыми точками. Он протянул руку в мою сторону, и я вытянул свою. Ладонь слегка обжёг холод камешка и кончиков пальцев мальчишки, на мгновение коснувшихся кожи на моей ладони.
- Это тебе, подарок от меня. Если вдруг буду нужен, просто позови. Я не приду, но смогу разговаривать с тобой, и ты услышишь.

После этих слов Гейб обнял меня и, попрощавшись, вышел за дверь. Хруст февральского снега под маленькими ножками отдалялся от дома и быстро затих.
Я спешно спрятал подарок от друга и запер дверь на засов, предчувствуя что-то недоброе.
Но остаток ночи прошел спокойно. Утро началось как обычно, с обхода кладбища. После приехали живые, выбирать место для мёртвого. Пока они ходили по аллеям, я готовился к предстоящей работе, доставал лопаты и кирку, разбивать промёрзшую землю. После того как место было выбрано, пришли за мной. Схватив инструменты и тепло одевшись, я вышел вслед за вдовой и ее матерью. Мы прошли по центральному проходу до третьей аллеи, что-то внутри меня ёкнуло. Повернув направо, мне показали место для будущей могилы. Справа от него стоял деревянный крест с именем Гейб.

Спустя несколько часов сложной работы, могила была выкопана. Спустя ещё час похороны закончились, и всхлипывающая толпа двинулась к выходу с кладбища. Я отправился в дом, пообедать и согреться. После полудня поднялась метель. Как только начало темнеть, я вышел на вечерний обход и наткнулся на следы у сторожки. Крупные, мужские. Спешно обойдя кладбище и убедившись, что все в порядке, я поспешил в дом, запереть дверь и обдумать что произошло, и откуда взялись следы, но, подходя к дому, вдруг заметил высокого человека, который ждал меня у двери. Стало страшно, но виду я не подал. Подойдя ближе, вдруг узнал в стоящем у дома нового "соседа" Гейба. Волна страха снова захлестнула меня.

- Чем могу помочь? - сделав насколько это возможно спокойный голос, спросил я.
- Ты знаешь, зачем я здесь, Хэйл. Но не понимаешь, кто я на самом деле. Живым не положено знать то, что знаешь ты. Но забрать тебя с собой я не могу, ты нужен здесь живым, для мёртвых. Ты здесь Харон - проводник в мир мёртвых на земле живых, и теперь быть тебе бессмертным, в наказание за то, что ты знаешь о том, что за чертой жизни. Но бессмертие твое будет необычным. Все непрожитые годы тех, кто ушел из жизни слишком рано, по своей воле или слабости, годы убиенных и нерождённых будут переходить тебе. Это твой дар и твое наказание.

После этих слов то, что говорило со мной, исчезло. Просто растворилось в воздухе, как дымка. И я остался наедине с собой и своими мыслями.
С тех пор прошло три с лишним века, на том кладбище я отработал ещё 26 лет, 7 из которых копал могилы, а когда мест для вновь прибывших не стало, и кладбище закрыли, 19 лет прожил в том домишке смотрителем. Ещё тогда, в знак старой дружбы и уважения, поставил на могиле Гейба памятник, изображавший невысокого ангела с кудрявыми волосами, так сильно похожего лицом на самого Гейба.

Спустя годы я сменил много городов, стран, мест работы. Выучился на врача, сначала лечил, а после решил изучать смерть в отдельных от больниц зданиях, именуемых моргами, но все же возвращался на кладбища, могильщиком, либо смотрителем, зная свое предназначение.

В моем положении нельзя задерживаться дольше десяти лет в одном месте, люди начинают что-то подозревать, видя, что я не старею, кожу не покрывают морщины, а спину не сгибает от тяжести прожитых лет и одолевающих болезней. Я замер в 28-летнем теле с момента той встречи у сторожевого домика. И с того самого момента я жив всегда, что бы не происходило конкретно со мной и во всем мире. Я не могу умереть, но каждый день знаю и чувствую, что умирают люди вокруг меня. От старости, болезней, убийств, самоубийств и просто печально сложившихся обстоятельств. И каждый раз, как я чувствую и знаю сколько ещё лет прибавилось на проклятом счётчике моего существования, я задаю один и тот же вопрос: "Почему?"


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:17
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:17 by EntusiasmadoПросмотров: 131Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Кладбище грань проклятие авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 04:18
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1869|0)
Публикаций: 208
Комментариев: 2 560
Мне понравилось. Идея свежая, оригинальная.
Я бы сказал, что тут предисловие к серии историй))
Зарегистрирован: 23.07.2015
              
#2 написал: kusi
Сегодня, 04:27
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 353
Комментариев: 7 205
История мне понравилась.Порадовала хорошая литературная речь, сюжетная линия.
Прочитала на одном дыхании. Вот за такие стори не жалко два океанических плюса поставить,но можно только один.Посему, держите океанический плюс автор)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:57
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (3247|-1)
Публикаций: 2 330
Комментариев: 12 915
Отличная история! Вот так и шагает по странам путник, прибирая всё новые тела смерти, своеобразный земной Харонщик.) Необычный рассказ. Плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                 
#4 написал: Летяга
Сегодня, 10:23
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10313|-4)
Публикаций: 887
Комментариев: 9 231
Хороший рассказ. Проклятие бессмертием - самое парадоксальное на первый взгляд. И самое страшное - после размышлений.
Не слишком ли для простого могильщика? Всё же не Бога ударил...
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
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