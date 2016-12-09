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Творческие истории

Бич человечества

В помещении стояла гнетущая тишина, изредка прерываемая стонами. В воздухе витал ужасный смрад разложения, над завернутыми в черные полиэтиленовые мешки роились мухи. Нелицеприятную картину дополнял тусклый мигающий свет лампы, одиноко свисающей с потолка. Дышать было практически невозможно, затхлость и вонь вызывали непреодолимую тошноту и сильную головную боль.
Он шел медленно, шатаясь, держась одной рукой за стену, а второй прижимая к лицу уже окровавленную тряпку. Из многочисленных язв на его теле сочилась кровь, вперемешку с гноем, то и дело спина вздрагивала от очередного приступа кашля, и алые ручейки протекали между пальцев, покрывая пол отнюдь не ковровой дорожкой.

Кожа невыносимо пекла, будто обожженная огнем, глаза были прищурены, так как малейшая попытка их раскрыть шире оборачивалась давящей болью, от которой хотелось собственноручно лишить себя зрения. Он мало походил теперь на человека – больше на гниющий труп, который по неведомым законам природы продолжает двигаться, будто механически – сначала правая негнущаяся нога выдвигается вперед, будто кончиками пальцев ощупывая благодатное для ступни место, и лишь потом следом подтягивается левая. В этом существе практически не осталось разума – лишь инстинкт заставлял его прикрываться абсолютно бесполезной тряпкой и двигаться, не останавливаясь. Ведь остановившись, он упадет и подняться больше никогда не сможет. Даже сейчас зачатки инстинкта самосохранения превалируют над остальным.
В голове все же периодически всплывают картинки. Чьи-то руки тащат его, захлебывающегося кровавым кашлем, к койке. Кто-то кричит, неясные белые силуэты снуют вокруг. Что-то попискивает, что-то грохочет. Невозможно разобрать ни слова – в голове гудит, уши заложило, будто в них попала вода. А потом укол – и темнота. И пробуждение.

Не замечая того сам, он вышел на улицу – дверь в больницу висела на одной-единственной петле. Ничего не замечая, опустив голову, все тем же одновременно комичным и пугающим шагом он шел, не разбирая дороги, придерживаясь за стены домов. Не видел он валяющихся вокруг изуродованных тел, одичавших собак, вгрызающихся в испорченное, зараженное мясо, а через несколько минут дергающихся в конвульсиях. Не замечал лужи крови под ногами, проходил их с мерзким противным хлюпаньем. Не слышал карканье слетевшихся на пир ворон. Он был один. Он шел вперед. Но все медленней и медленней становился его шаг. Все чаще спотыкался он и сгибался в три погибели, отхаркивая кровавые сгустки. Тряпка давно выпала из рук, обнажив красное, распухшее лицо и столь же красные глаза, в зрачках которых ничего не отображалось. Еще десяток метров – и он упал, и подняться больше оказалось не в его силах.

Пустели города, не было спасения. Зациклившись на одном, нельзя забывать и о других вещах. Эту простую истину люди сполна ощутили на себе. Борясь с многими оспариваемой пандемией, они не обратили внимание на зреющую прямо под носом опасность. Они оказались не готовы. Не готовы к тому, которого всегда недооценивали. Тому, кто уже более десятка лет назад получил прозвище «бич человечества». Теперь лишь только неясные полупрозрачные тени, отдаленно напоминающие человеческие силуэты, бесцельно бродят опустевшими улицами, и некому обратить на них какого-либо внимания, кроме как редких лишенных хозяев животных, но те лишь шарахаются от них в стороны.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:23 by FahrengeitПросмотров: 135Комментарии: 8
+1

Ключевые слова: Вирус тени разложение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:57
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
По мне, так это пересказ выхода Рика Граймса из больницы в первых сериях, только с добавлением кашля, кровавой тряпки и гноя. Зачем? Что за бич человечества? Вялый намек на мистику наверное. Ни о чем. Без оценки
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Fahrengeit
Вчера, 17:00
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (566|2)
Публикаций: 149
Комментариев: 709
Цитата: Tigger power
По мне, так это пересказ выхода Рика Граймса из больницы в первых сериях, только с добавлением кашля, кровавой тряпки и гноя. Зачем? Что за бич человечества? Вялый намек на мистику наверное. Ни о чем. Без оценки

А почему тогда не про выход главного героя "28 дней спустя" из больницы? Или Эллис в конце первой "Обители зла". А что за бич человечества? Симптомы и последние события в мире могли бы дать ответ. Гугл в помощь.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#3 написал: Tigger power
Вчера, 17:14
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Цитата: Fahrengeit
почему тогда не про выход главного героя "28 дней спустя" из больницы? Или Эллис в конце первой "Обители зла

Говорю же, ни о чем
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#4 написал: Fahrengeit
Вчера, 17:23
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (566|2)
Публикаций: 149
Комментариев: 709
Цитата: Tigger power
Цитата: Fahrengeit
почему тогда не про выход главного героя "28 дней спустя" из больницы? Или Эллис в конце первой "Обители зла

Говорю же, ни о чем

Позволю себе не согласиться. Ясное дело, что свое произведение буду защищать, но не увидеть тут посыла - это надо очень постараться.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#5 написал: Tigger power
Вчера, 17:32
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Цитата: Fahrengeit
Позволю себе не согласиться

Естесно)) посыл прост и банален, изжован тысячи раз, ни о чем.
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#6 написал: Fahrengeit
Вчера, 17:47
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (566|2)
Публикаций: 149
Комментариев: 709
Цитата: Tigger power
Цитата: Fahrengeit
Позволю себе не согласиться

Естесно)) посыл прост и банален, изжован тысячи раз, ни о чем.

И какой же он тут, как сама думаешь?
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
#7 написал: Tigger power
Вчера, 18:03
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2414|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 266
Цитата: Fahrengeit
Цитата: Tigger power
Цитата: Fahrengeit
Позволю себе не согласиться

Естесно)) посыл прост и банален, изжован тысячи раз, ни о чем.

И какой же он тут, как сама думаешь?

В комментах распиариться решил?)) пусть читатели сами ищут смысл и посыл, каждому свое
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#8 написал: Fahrengeit
Вчера, 18:07
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (566|2)
Публикаций: 149
Комментариев: 709
Цитата: Tigger power
Цитата: Fahrengeit
Цитата: Tigger power
Цитата: Fahrengeit
Позволю себе не согласиться

Естесно)) посыл прост и банален, изжован тысячи раз, ни о чем.

И какой же он тут, как сама думаешь?

В комментах распиариться решил?)) пусть читатели сами ищут смысл и посыл, каждому свое

Ну да, захотел.
Зарегистрирован: 1.03.2014
        
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