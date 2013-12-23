Студень

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:35

Причина: Изменен раздел

Grician85 Просмотров: 34 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:31 by

Густая, вязкая и желеобразная субстанция, красно-зеленого цвета, обдавая квартиру резким тухлым запахом сероводорода, медленно выходила через сливное отверстие в раковине. Вонь была настолько невыносимой, что резала глаза. Тошнотворный запах походил на трупный смрад.Мэйсон наблюдал за субстанцией не в силах отвести взгляд, а ком тошноты в горле сменялся на пустые рвотные спазмы, то и дело пронизавшие организм.- Чем тут воняет? - кашляя, Джилл подошла к своему мужу, - Что это за дрянь Мэйсон?Желе, будто слыша испуганный голос девушки, начало раздраженно вибрировать, испуская пену, над которой лопались бурые пузыри.Джилл в ужасе показала пальцем на покрытую слизью трубу под раковиной, по которой пробегали судороги волнообразных сокращений.Мэйсона едва не стошнило.Труба хрустнула, и сквозь пробоины и трещины потекла бурая масса, затягивая пол пузырившейся пеной. Тем временем пульсирующая масса уже покрыла раковину сплошным покровом. В течение считанных секунд в раковине уже пульсировала и дышала мерзкая субстанция. Верхний покров испускал пузыри и чадил невыносимо смердящими облаками пара.Мэйсон и Джилл отстранились.- Мне страшно, Мэйсон! - схватившись за руку мужа прокричала Джилл.Вдруг мерзкая субстанция с пущей силой завибрировала и плюнула кусок смердящей массы в лицо девушки. От неожиданности Джилл свалилась на пол и начала истошно кричать, пытаясь избавиться от жгучей и липкой сущности. Мэйсон попытался помочь жене, но при контакте со зловещим желе его пальцы дико начало жечь. Ногти отслоились и вышли из пальцев. Кожа пузырилась и лопалась. Но то, что субстанция сделала с лицом Джилл, повергло Мэйсона в дикий ужас.Кожа на её голове кипела, вернее, это кипение было остановленным, застывшим, будто снятая с огня каша. Череп от носа до подбородка провалился. Веки стали прозрачными, и под ними он увидел два глаза, застывших в ужасе и неподвижно смотревших на него в упор. Пальцы невыносимо жгло, но еще больше жгло внутри от потери его любимой жены. Гримаса боли исказила лицо мужчины, и слезы потекли по щекам. Мэйсон попытался схватить Джилл за руки и перетащить в другую комнату, но её ноги уже поглотила шипящая масса, медленно движущаяся вверх по телу бедолаги Джилл.Рефлекторно Мэйсон вскочил на безудержно трясущиеся ноги, отчего рывок больше походил на косолапый подъем. Желе тягучим водопадом стекало с раковины. Уловив движение мужчины, меланхолично подрагивая, субстанция стрельнула куском разящей массы в его сторону. Мэйсон рывком прыгнул в коридор, минуя гибельный выстрел.Подбежав к входной двери, он попытался открыть замок, но желе со скоростью серной кислоты разъедало пальцы мужчины, роняя на пол вязкие кляксы плоти. Мэнсон стиснул зубы, пытаясь превозмочь жгучую боль, которая ощутимо пронеслась по всему телу. Пульсирующая волна субстанции, неся на себе разъеденное до костей тело Джилл, медленно подбиралось к ногам Мэйсона. Подняв трясущуюся голову, он попытался открыть замок зубами. Замок щелкнул, и Мэйсон, застонав, с облегчением поспешил вон из квартиры.Мужчина бежал вниз по лестнице - к спасительному выходу на улицу. Оглохший и обезумевший от страха, он не слышал бешеного стука и воплей соседей, которые бились в дверях, пытаясь выбраться из жуткого плена. Выбежав на улицу, Мэнсон застыл, видя, как вокруг творится неописуемая вакханалия. С окон высотных домов то и дело падали люди, объятые ужасающей массой. Вид вокруг был не просто мрачный, он пугал. Вокруг слышались крики ужаса, мольбы, стоны. Уличные канализационные люки выдавливала вязкая субстанция. А в воздухе стоял зловонный запах серы.Шатаясь, словно зомби, мимо прошла девушка, кровавые костяшки пальцев которой прикрывали то кровавое и уже непонятное место, что было еще мгновение назад лицом.Пройдя несколько метров, обмякшее тело девушки упало на асфальт. Некоторые крики постепенно перерастали в монотонные стоны, шипение и бульканье. Красно-зеленая волна хаоса постепенно поглощала все живое. Казалось, яростно шипящее желе заполоняло все пространство вокруг него.Не в силах стоять, Мэнсон упал на колени, а слезы хлынули ручьем. Руки обдало новой порцией боли. Он посмотрел на ладони, которые уже превратились в однородную шипящую массу. Кожа рук слезла, обнажая белые кости. Кровь черными линиями стекала по рукам.И когда между ним и кипящей от гнева субстанцией оставалось около десяти шагов, густая волна, поднявшаяся на метр ввысь, с облаком токсичного пара, бросилось на него с огромной скоростью. Словно живая, она обволокла тело мужчины и стала пожирать его с шипением и свистом. Те несколько секунд агонии для Мэйсона показались вечностью. Запредельная испепеляющая боль пронизывала каждый кусочек его тела. Глаза заволокло тонкой пленкой бурлящей жижи. Желе въедалось в него, сливаясь с ним, перетекало - ему казалось, будто жерла вулканов, в которые превратились его глазницы, наполняются огнедышащей лавой. Отныне он видел мир сквозь багровую дымку преисподней. Он обрел новый слух и десяток других недоступных людям органов чувств. Слившись с дьявольской субстанцией, с сотнями кричащих и корчащихся в агонии душ, он медленно плыл в смердящей и пожирающей все на своем пути тягучей массе, повергая мир в пучину красно-зеленой желеобразной субстанции.

Ключевые слова: Масса сера кислота желе

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