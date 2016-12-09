Полетала

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:05

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Мария Сайгина Просмотров: 242 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:05 by

Коротенькая история. Легли мы с мужем спать, я повернулась на бок, обняла Витю и ногу на него закинула. Обожала так засыпать. Он быстро засопел, а мне не спится, лежу на него смотрю, любуюсь. Прожили всего ничего - любовь безумная.Смотрю, смотрю, и понемногу взгляд у меня стал уезжать сам по себе. Вижу я стену, потом входную дверь в комнату, а потом и шкаф за моей спиной. Это притом, что я как лежала на боку, так и лежу, и головы не поворачиваю. Между шкафом и стеной небольшое расстояние (ровно ширина плинтуса), и вот оно плавно становится шире. И свет яркий появился. И все так медленно и размеренно происходит. Потом легкость, и вижу я себя и мужа уже сверху. Взгляд с потолка, так сказать. Беру разгон и как понесусь в этот проем с дикой скоростью. Лечу и бам-с - ударяюсь о что-то невидимое. Зависла на какое-то время и с такой же скоростью мчусь обратно, и падаю сама в себя.Все тело передернуло, ногу с мужа убрала, повернулась, смотрю на шкаф, на стену, на расстояние между ними. Пошла, водички попила, вернулась и уснула, но на всякий случай легла лицом к шкафу. Страха не было вообще.На работе рассказала коллеге, тетка в годах уже. Она меня спросила, о чем я думала перед сном. Да ни о чем, лежала мужа разглядывала. Любовь Петровна мне поведала, что было с ней такое, когда она смерти просила. Со слов Л.П.:"Муж алкаш, да и руки распускал. После очередного скандала закрылись мы с дочкой в комнате и спать легли. Я реву и думаю, как я от всего устала, не хочу так больше жить. И по аналогии с тобой - та же легкость, взгляд с потолка на себя, на дочку. Я смотрю на нас, хорошо мне, спокойно так, и голос в голове:- Ну, и на кого ты собралась дочь оставить?Повисела я под потолком еще немного, размышляя, и упала сама в себя. С тех пор зареклась - о смерти даже не думать".Л.П. сказала, что это наши души покидали тело, но ведь могли и не вернуться, а это смерть. У меня вопрос, я-то вот куда помчалась. Умирать я не хотела, у меня только-только семейная жизнь началась, счастлива была неимоверно. И еще один: почему некоторые люди часто встречают в жизни что-то из ряда вон, а кто-то и знать не знает, о чем речь вообще.

Ключевые слова: Лёгкость полёт голос авторская история

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