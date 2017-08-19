Командировка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

marzzz Просмотров: 244 Комментарии: 16 +9 Сегодня, 03:45 by

Отправляя резюме на "ХедХантер", в графе "Командировки" я категорично заявила: "Без командировок". Однако, спустя год работы в фирме, меня подозвал начальник и также категорично заявил: "Едешь!"- Андрей Вадимович, простите за неуместный вопрос, но почему я?- Вероника, душечка, - употребил он комплимент всех времён и народов, - а кто, кроме Вас? Денис - в Нижнем Тагиле, Анюта - в Питере, Елена Августовна легла на плановую операцию, дай, бог, ей здоровья. Екатерина - стажер, работает всего месяц. Леночка, увы, с малым ребенком, ее не пнешь, простите, не "командернЁшь". Артемий нужен здесь, на местах, так сказать, прикрыть тыл. Так что, кроме Вас, больше некому. У Вас опыт, чутье и нет ни малых деток, ни плановых операций.«Ага, - подумала я и обречённо вздохнула, - значит, меня, безмалодетную и внеплановую, конечно, можно пнуть!»Деваться некуда.- Так куда? В какой филиал?- Как, я не сказал? - Андрей Вадимович хлопнул в ладоши так, что я подскочила от неожиданности, - Вы едете в славный город С**!***Славный город С**? Вот это сюрприз! Я взвизгнула, не сдержав эмоций. Шеф расценил мой восторженный вопль не иначе, как предвестник истерики. Пришлось его успокоить:- Простите, Андрей Вадимович, это я от счастья. Я готова отправиться сиюминутно.- Ну, так скоро не обязательно, душечка, - удивился он моему внезапному приступу энтузиазма, - собирайте документы и езжайте, согласно регламенту, через пять дней.Итак, мечты сбываются. Оказывается, не всегда нужно рыть землю носом для того, чтобы одна такая малюсенькая мечтулька, задвинутая на самые задворки памяти, в самый дальний ящичек тайных, несбыточных желаний, вдруг неожиданно осуществилась.***Каждый год, летом, на протяжении первых восемнадцати лет жизни, я проводила время здесь, в деревне. Многие мои одноклассники после летних каникул рассказывали о путешествиях на доступное по советским временам и такое недосягаемое, лично для меня, Чёрное море. Я слушала и завидовала. У меня были свои каникулы, где вместо ракушек и медуз, прибоя и катеров, были бескрайние поля, свежеиспечённый хлеб, чистая родниковая вода, печёная в ночи картошка, катание на лошадях. Но не было моря! Это сейчас, поболтавшись по заграничным курортам, я понимаю, что мои каникулы проходили, выражаясь современным языком, круче! Курорты - вот они, везде, только свистни. А деревни, той, МОЕЙ деревни, не будет уже никогда! Ни в одном рекламном проспекте такого не предложат, даже за великие "тыщи"!И был ещё один повод. Главный повод. Я была одержима мыслью встретиться с одним человеком из прошлого. Мы не виделись все эти годы. Моя первая любовь. Чувство, заставшее меня врасплох именно в деревне. Чувство, глубины и силы которого я не испытала больше уже никогда. Половина моего израненного любовью сердца осталась там. Так и прожила всю жизнь с половинчатым сердцем.Сейчас я ехала в командировку в славный город С**, от которого до деревни всего шестьдесят километров. Я не была там... тридцать лет.***Описывать дорогу и два дня суеты по рабочим делам не стану. Честно отпахала четверг, пятницу и даже утро субботы. После полудня, наскоро пообедав, я просматривала маршрут, выстроенный на навигаторе, протяженностью от гостиницы до деревни. По-хорошему, это час пути не спеша. Что ж, не зря я выклянчила командировку не поездом, а на машине.Я долго стояла у окна, крутила в руках мобильник, собираясь с мыслями. Идея позвонить Олегу была насколько дурацкой по своей нелепости, настолько и светлой по чистоте замысла. Я не хотела затащить его в гостиничный номер, не хотела встречаться в кафешке. Я вообще его не предупредила о своем приезде, хотя, с тех пор, как десять лет назад мы списались в "Одноклассниках", часто переписывались и перезванивались. Ностальгировали. Кажется, его благоверная готова за это снять с меня скальп. Дурочка. Что ревновать к призраку из прошлого? В конце концов, он живёт с ней, а не со мной. Между нами остались два непреодолимых препятствия: время и расстояние. Так было всегда. И плевать, что половина моего сердца навеки осталась с этим мальчишкой. Нельзя было иначе. Оставь этот глупый орган - влюбленное сердечко - целиком, оно бы не выдержало. Разорвалось от боли после расставания. С половинчатым сердцем было проще жить.Итак, перевоплотившись в то самое пресловутое "как снег на голову", я набрала номер Олежки. Осипшим от волнения голосом сообщила, что в данную минуту я здесь, в его городе С***.- Ты как? - не дала я опомниться парню от шока, вызванного моим беспринципным вторжением на его территорию, - можешь со мной встретиться? Я планирую съездить в нашу деревню. Сейчас. Составишь компанию? Если удобно. Если не в ущерб семейному благополучию?Олег обрадовался звонку, но ответил категорическим отказом. Нет, не из-за благоверной. Он работал ментом, пардон, полицейским. Именно сегодня Олежек заступил на сутки, поэтому, именно сегодня вырваться не мог.Высказать свое сожаление я не посмела. Значит, не судьба. Не помню, что я щебетала в трубку, включив напускное веселье и пытаясь не уронить телефон из дрожащих ладоней. Бог мой! Как девчонка в первый раз!Я наскоро попрощалась, быстренько отключилась, схватила сумку и выскочила из гостиницы навстречу... прошлому. Половинчатое сердце бешено колотилось.***Два часа езды по убитой в хлам дороге оказались неизбежностью. Вернее, дорОгой это называлось двадцать пять лет назад, когда черноземье засыпали щебнем и укатали в асфальт. Сейчас, кажется, природа отвоевала былые позиции и стёрла плевок цивилизации в виде асфальтированной дороги, как ненавистное ярмо. Я тащилась со скоростью пешехода последние пять километров.Проезжая маленькую соседнюю деревеньку П**, отметила про себя, что от нее мало что осталось. Несколько покосившихся домишек. Явно нежилых, хоть и стояла половина из них с не заколоченными окнами и дверьми. Дворы и палисадники, заросшие крапивой и лебедой выше человеческого роста, вызывали такой дискомфорт, что по моему телу побежали мурашки. Сады, превратившиеся в непролазные дебри, более походили не на культурные посадки, а на небольшие молодые рощицы с густо разросшимся подлеском. Того и гляди, выскочат оттуда неведомы лесные зверушки!Миновав соседнюю деревню П**, я покатила дальше. Дискомфорт сменился состоянием уныния. Я же помню, как всё было! Добротные дома, сытая скотина, ухоженные садики и огороды, добродушные люди. Ничего не осталось. Стало горько. Во рту - металлический привкус. Или это привкус соли? Или это просто слезы...Ровно в тот момент, когда на высоком холме показалась бабушкина деревня, половинчатое сердце мое сжалось и замерло. Каждый метр пути был знаком до боли, и я ехала по той самой дороге, где в былые времена по обеим сторонам тянулись бесконечные ряды домиков, а сейчас не было ничего! Ни развалин, ни бревнышка, ни одной, даже выбеленной дождями и ветрами, доски. Ничего. Лишь густой бурьян: высокая крапива, гигантские лопухи, роскошные метёлки полыни.Я припарковала машину на импровизированной обочине. Припарковала! Смешное слово. Для городских реалий - норма. Для этого места, ставшего вмиг первобытным краем, считай, просто бросила посреди дороги.***Счастье есть. Оно имеет особенность не просто случаться, как факт, а накрывать. С головой, как шумная волна, сбивающая с ног, оставляющая за собой восторг, сменяющийся благоговейным трепетом души.Я нашла место, где стоял дом бабушки. Интуитивно. Давно уже не было ни добротного сруба, никаких зримых границ. Лишь наследственная память. Словно призрак, дом стоял перед глазами, полупрозрачный. Я нашла старые вишни, сливы, яблони. Огромные. В детстве они казались большими, а сейчас, за тридцать лет, выросли до небес, тянулись ввысь корявыми, давно не знавшими обрезки, сучьями.Я прошла по деревне, где такие же полупрозрачные призраки возникали то тут, то там. Не настоящие, конечно. В моем воображении.Спустилась вниз по крутому холму. Когда-то, в самом низу, здесь был родник, заботливо обустроенный чьей-то умелой рукой. Сейчас родник ушел. В овраге колыхалась, обдуваемая тихим ветром, высокая трава. Идти дальше я не рискнула. Раньше в этих краях водились змеи. Кто знает, что здесь обитает сейчас?Я бродила по окрестностям несколько часов. Останавливалась, сидела прямо на голой земле, на возвышенностях, пристально вглядываясь вдаль, где, как на ладони, раскинулись разноцветные клинья лугов и полей. Давно заброшенных, непаханых полей.Я носилась по лугу, срывая дикие цветы, вдыхая сладкий запах невыжженных трав, и падала в зелёную траву, раскинув руки в стороны, смотрела в высокое, ярко-синее небо, такое же, как его глаза. Глаза человека, которого так хотела увидеть, но так и не решилась встретиться в каменных джунглях. Только здесь, где осталась половина моего сердца. Но он не смог.***Как это бывает в конце лета, сумерки налетели внезапно. Я сидела возле бабушкиного призрачного дома, на корточках, и ждала, когда догорит свеча, воткнутая прямо в землю. Я зареклась, что, если буду в этих краях, если бог позволит мне каким-то чудом, не запланированным, а спонтанным, посетить эту святую для меня землю, я сяду на воображаемом старом крыльце со свечой. Сяду рядом с Олегом, и мы просто помолчим. И я ничего не скажу о своем половинчатом, всю жизнь кровоточащем сердце.***Свеча догорела. Я зябко поежилась. Посмотрев на высыпавшие, просто нереально огромные, сумасшедшие звезды, я побрела к брошенной машине.Черт побери, в кромешной тьме на такой дороге можно остаться без колеса, а то и двух. Глупая курица! О чем я только думала!Я завела машину и тихо двинулась вниз, с крутой горы, на которой находилась призрачная деревня. Я совсем забыла, как тут бывает. Из полей и оврагов со всех сторон начал надвигаться густой туман. Так всегда бывало в августе. Разогретая за день земля теперь отдавала тепло. Осторожно объезжая ухабы и рытвины, я молилась только об одном: чтобы не пошел дождь, и машина не села на брюхо. Самостоятельно вылезти из этого чернозёма я уже не смогу. Вот безмозглая овца! Надо было выезжать засветло, а не скакать по лугам битых четыре часа.Прикинув, сколько ещё до соседней деревни П**, я всматривалась в дорогу, скудно освещённую противотуманками.Внезапно туман ожил и начал носиться рваными клубами вокруг машины. "Ветер, - машинально подумала я, - это всего лишь ветер! Предвестник дождя. Как некстати!"На небе мелькнул молодой месяц и, словно насмехаясь, направил молочный луч на соседний высокий холм. Старое деревенское кладбище. Я совсем забыла, что южнее деревни находилось кладбище. Крестов и оград не было видно, только огромные тополя и вязы сплошной темной массой то выступали, то тонули на фоне неба, подсвеченного месяцем, плавающим в звездном небе, словно добросовестный пастух среди своих овечек.***Машина дернулась, чихнула и встала. Я покрутила ключ в замке зажигания. Ничего. Выбравшись на улицу, я открыла капот и с умным видом уставилась в темное нутро. Черт. Вернулась обратно и вытащила из сумочки телефон. Только бы работал интернет. Через два часа меня заберёт эвакуатор. Засветился экран мобильника. Я лихорадочно забила фразу в поисковой строке "Эвакуаторы в городе С*". Пошла загрузка. Мельком я глянула на шкалу зарядки. Из угла экрана на меня ехидно пялился красный индикатор с цифрой "1". Я полдня разговаривала по рабочим делам и так рвалась покинуть номер, что не зарядила аппарат! Бестолковая ворона! Через секунду мобильник отключился."Черт меня побери!" - заорала я и бросилась внутрь. Отыскав на ощупь сумку, я вытряхнула ее содержимое прямо на сиденье и начала шарить руками в поисках зарядника. Чисто рефлекторно, не задумываясь о том, что зарядник остался в гостинице, и воспользоваться им я все равно бы не смогла.Я забилась в машину, в отчаянии хлопнув дверью, и уронила голову на руль. Не паниковать! На улице не зима, не замерзну. Может быть, здесь кто- то и проезжает. Хотя бы в раз в неделю. Хотя бы раз в месяц. Если я раньше не умру от голода и жажды. Внезапно на меня напало веселье. Только такая бестолочь, как я, могла забыть, что до станции всего семь километров. Утром пойду пешком.***Наверное, я все-таки закемарила, потому что шум услышала не сразу. Или туман поглощал звуки внешнего мира, отгороженного плотно закрытой дверью.Да, сначала был шум. Я открыла глаза и прислушалась. Определенно, шум, грохочущий, словно раскат грома. Только он не замолкал, а равномерно грохотал по нарастающей. Потом в зеркале заднего вида промелькнул лучик. Машина. Или её подобие. Я открыла дверь и вывалилась наружу, всматриваясь в темноту, вернее, в две тонкие светлые дорожки, которые четко маячили сзади моего автомобиля, постепенно уменьшая расстояние между нами. Это был трактор. Рев этого железного зверя я не могла спутать ни с чем.Зверь остановился в паре метров от меня. И кабины вышел парень и, почесывая макушку, направился ко мне:- Чё, сломалась? - спросил он вместо приветствия.- Нет, у меня тут свидание, - пошутила я.Парень шутку не оценил.- Колесо?- Нет. Скорее, ремень генератора.Незнакомец снова поскреб затылок.- Ага. Понял. Тащить будем?Тут же нахлынули воспоминания. Однажды с Олегом нас подвозил такой же вот бравый тракторист. Ночью. Учитывая количество выпитого горе-водителем и особенности местности, через пятнадцать минут пути мы оказались в кювете. Головой я снесла зеркало заднего вида. Потом целый день вытряхивала стекла из своей шевелюры, а Олег отмывал пятна крови с белой футболки.Я подошла почти вплотную и втянула воздух. Нет, спиртным не пахло. Можно рискнуть.- Едем в П*, - скомандовал спаситель, - там переночуем. Утром довезу до станции. Там отремонтируешь.- Ок, - не стала спорить я, а сама подумала: "Мне бы до ближайшей розетки и зарядник раздобыть, а там без тебя разберусь", - и добавила:- Мобильника нет?- Чего? - уставился на меня парень.- Мобильника!- Не, не держим, - ответил тракторист.Ехали не долго. Даже учитывая, что дорога - не автобан, а трактор - не Феррари. До П** была всего пара километров. Остановились возле покосившихся ворот. Парень заглушил зверя и вышел. Я - вслед за ним.Оглядевшись по сторонам, я поняла, что это один из оставшихся в живых, старых домов, что я видела днём. Парень обернулся:- Милости просим.Я застыла в нерешительности. Свежо. Страшно. Навскидку, он меня моложе вдвое, но черт его знает... Кто там ещё? Вдруг ватага оголтелых мужиков? Поздновато беспокоиться о дамской чести. Парень ухмыльнулся, как будто прочел мои мысли, и двинулся к воротам.Внезапно до ушей донеслось... пение. Приглушенное. И голоса женские.Я вышла из ступора и побрела вслед за своим спасителем.***В темной избе, в большой комнате, был накрыт длинный деревянный стол. Электрического освещения не было. В середине стола, по всей его длине, стояло в ряд несколько свечей. По бокам - тарелки и кружки. Как только мы встали у порога, пение стихло.- Гостью привел, - отрапортовал тракторист.- Вероника, - представилась я, - машина сломалась.Старушка, сидевшая с краю, приподнялась:- Проходи, заблудшая, - указала она рукой на пустое место на скамейке, у противоположной стены.Я притулилась на краешке.- День рожденья у нас, - улыбнулась рыжая девица лет двадцати, - Коль, дай гостье кружку. Самогоночки выпьешь за здоровье именинника?- Нет, что вы, - обалдела я, - я за рулём!- Ну, тогда чайку. Марина, ставь чайник. Женщина в светлой блузке вышла из-за стола и ушла за перегородку.- Спасибо, чайку можно. Но... мне бы розетку. Телефон зарядить.Рыжая как-то странно на меня посмотрела, будто я инопланетянин, свалившийся с луны.- Электричества нет. Провода оборвало. На прошлой неделе. Гроза была.- И вы неделю без света? - изумилась я.- Ага, - подтвердил сидящий рядом парень, - давно.- Ну, по маленькой! - скомандовал бородатый мужик и начал разливать мутную жидкость.из стеклянной бутылки неопределенного цвета. Последовал тост за здоровье и стук металлических кружек. Я сидела, нервно сжимая сумку на коленях. Ничего не оставалось, как рассматривать эту честную компанию.За столом уместилось шесть человек, не считая моего тракториста: бабуля, встретившая меня первой, бородач, чернявый мальчишка рядом, рыжая девица, женщина с темной косой, которая обещала напоить чаем, и ещё какой-то мужчина.- Ты чьих будешь- то? - спросил сидящий рядом.- Я... в командировку. Из Москвы в С**. По делам. Вот, решила к бабушке съездить. Вернее, бабушка умерла давно, тридцать лет назад. Жила здесь, то есть в соседнем селе. А я так, погулять, посмотреть, - пролепетала я.- А-а-а! - протянул "сосед", - в гости, значит.- В гости, - согласилась я.Рыжая затянула песню. Чисто, негромко. Постепенно влились остальные голоса:" На Муромской дорожкеСтояли три сосны.Прощался со мной милыйДо будущей весны..."Хорошо поют. Я немного расслабилась. Парень рядом улыбался, искоса поглядывая на меня. Меня это раздражало. Трезвый пьяному не товарищ, верно говорят.- А разве здесь кто живёт? Мне показалось днём, деревня совсем пустая.- Живёт, - ответила рыжая, - доживает.- Хорошо, - согласилась я, - а то в бабкиной деревне вообще никого...Компания ещё раз "вздрогнула". Я бросила взгляд на черноволосого соседа. Профиль его кого-то смутно напоминал. Кого? Откуда у меня здесь знакомые? Чем более, его возраста. И все равно. Интуитивно чувствовала. В памяти всплыло лицо Юрки, мальчишки из этой деревни, с которым мы общались в юности. Юрка погиб. Давно. Лет двадцать назад. Кажется, пошел менять лампочку в сыром погребе. Током убило, как говорили местные потом.- Я племянник его, - шепнул мне на ухо черноволосый.Я подскочила от неожиданности.- Кого?- Юрки, - заржал парень.Я чуть не сползла под стол.Племянник Юрки подмигнул мне и потянулся за картофелиной.Женщина с темной косой вынырнула из-за занавески и поставила передо мной кружку с дымящейся, пахнущей сеном, жидкостью.- Спасибо, - поморщилась я и ещё раз взглянула на нее.Темные глаза, темные волосы. Ну, и что? А то. Из обрывков памяти всплыло лицо Маринки, соседской девчонки. Мы с ней бегали в детстве на речушку, ловили карасей.- Это родственница Маринки, - заржал Юркин племянник. Сама-то она утонула. Лет пятнадцать назад.По спине пробежал холодок.- Племянник, родственница, - пробормотала я.Рыжая тряхнула гривой волос:- Валерка, ну-ка, доставай гармонь, пора плясать. Она поправила шаль на плечах, взмахнула руками и закружилась в проходе между лавкой и стеной под развеселые звуки забытого в нашем мире инструмента.***Свечи мерно подрагивали на столе. Сидевшие в ряд празднующие прихлопывали в такт музыке. Я непроизвольно обернулась назад. Между скамейкой, где сидела я и еще два человека, и обшарпанной деревянной стеной, было примерно полметра. На стене я увидела свой профиль. Свою тень. Мои соседи по столу тени не отбрасывали. Ни те, что сидели рядом, ни те, что сидели напротив, ни даже крутящаяся рыжая деваха.Музыка смолкла. Я тряхнула головой, зажмурилась и открыла глаза. Кровь застыла в жилах. На меня со всех сторон смотрели монстры со страшными лицами и искалеченными телами.Старуха, сидевшая напротив с выпученным глазами, широко открытым ртом, хрипела и кашляла. Я вспомнила. Бабка Нюра из соседней деревни, старая, немощная, угорела в избе, забыв открыть печную заслонку.Парень-тракторист сейчас сидел окровавленный, с неестественно вывернутой шеей и торчащими из разорванной рубахи ребрами. Это Григорий, кажется. Он погиб, перевернувшись на тракторе.Маринка стояла синяя и раздутая. Она действительно утонула. Лет десять назад. Ей должно было быть примерно столько лет, сколько сейчас этой "родственнице". Значит, это она, Маринка-утопленница.Гармонист-Валерка сейчас сидел с высунутым фиолетовым языком. Он повесился.Бородач обнажил черные зубы. Рубаха его расползлась, и из распоротого брюха полезли выжженные внутренности. Это дядя Коля. Он отравился техническим спиртом еще в девяностые.Юрка (это был не племянник, а сам Юрка) протянул руку с обугленными дымящимися пальцами и прохрипел:- Ну, здравствуй, Вероника. Тридцать лет доехать не могла? Добро пожаловать! Всех узнала?***Я бежала. Бежала в темноте, наугад, не зная, где дорога из этого царства мертвых. Сзади слышалось тяжёлое дыхание. Зря я обернулась. За мной неслась обезглавленная рыжая бестия. Голова ее, едва держащаяся на разорванных сонных артериях, нелепо болталась на груди. Наташка. Ее я видела совсем малышкой. Она упала с лошади и сломала шею. Давно. Лет десять назад.Я оступилась и упала в канаву.Тьма поглотила меня в тот же миг.***Шум в ушах. Стук. Грохот.Я разлепила глаза и попыталась сфокусировать взгляд. Мужчина снаружи дергал заблокированную изнутри дверь машины. Он отчаянно стучал по стеклу. И повторял мое имя.Глаза. Глаза цвета синего августовского неба. Его улыбка. Олег!Я открыла дверь и буквально упала в его объятья. Ноги не слушались. Мысли путались. Я прижалась щекой к широкой груди. Сердце. Живое. Его сердце бьётся. Может, хоть его сердце, в отличие от моего, целое, а не половинчатое? Хотя, кто его знает....***Мы сидели за столиком в кафе. Я смотрела на дымящуюся чашку кофе. Перед глазами на долю секунды промелькнуло видение: металлическая кружка с чаем, пахнущим сеном, деревянные темные стены, свечи на столе.- Что с тобой? - Олег крепко сжал мою руку, - ты побледнела.- Как ты меня нашел?Этот вопрос я задавала ему уже в пятый или шестой раз за час. И он в пятый или шестой раз терпеливо напомнил:- Ты не отвечала на звонки. В гостинице тебя не было. Я заволновался. Да что там, заволновался! Чуть с ума не сошел, когда помчался в деревню и нашел твою машину у кладбищенской ограды! Как тебя туда занесло?- Я сбилась с дороги, - в пятый или шестой раз оправдывалась я, - решила заночевать в машине. Даже не поняла, что рядом кладбище. Я же не была в деревне тридцать нет!Олег сел рядом и обнял меня за плечи:- Ты совсем не изменилась. Такая же дерзкая и необузданная. Зачем тебя понесло в деревню. Одну! Что ты там забыла?Я посмотрела на него. Передо мной сидел не мальчишка, а взрослый мужчина. Те же глаза. Та же улыбка. Как будто и не было этих тридцати лет.- Я забыла там кое-что очень важное. Ровно половину своего сердца.

Ключевые слова: Деревня кладбище сердце авторская история

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