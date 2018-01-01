Андрей Гусельников "Славянские Боги"

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 02:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:12 by

Андрей Гусельников (Расслав) всерьёз увлекается славянской культурой и в своём творчестве пытается разбудить в людях память об их богатом прошлом. Люди практически подчистую забыли о своей истории, о своих предках. Сейчас мало, кто ответит на вопрос, кто такие Ярило, Макошь, Род или Морана, а ведь именно этим и многим другим Богам поклонялись наши прапрапрадеды и прапрапрабабки.Андрей Гусельников окончил училище анимации и Московский университет культуры. Работает в качестве свободного художника и иллюстратора. Оформил более 15 книг, среди которых такие, как: Русь Исконная, Я Русь и многие другие. Кроме того, успешно совмещает живопись с креативным дизайном всё в том же народно-художественном стиле.Автор - blincov.

Ключевые слова: Художник иллюстратор славянские боги

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