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Страшные Арты

Андрей Гусельников "Славянские Боги"

Андрей Гусельников (Расслав) всерьёз увлекается славянской культурой и в своём творчестве пытается разбудить в людях память об их богатом прошлом. Люди практически подчистую забыли о своей истории, о своих предках. Сейчас мало, кто ответит на вопрос, кто такие Ярило, Макошь, Род или Морана, а ведь именно этим и многим другим Богам поклонялись наши прапрапрадеды и прапрапрабабки.

Андрей Гусельников окончил училище анимации и Московский университет культуры. Работает в качестве свободного художника и иллюстратора. Оформил более 15 книг, среди которых такие, как: Русь Исконная, Я Русь и многие другие. Кроме того, успешно совмещает живопись с креативным дизайном всё в том же народно-художественном стиле.

Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"
Андрей Гусельников "Славянские Боги"

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 02:12
Сегодня, 02:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Художник иллюстратор славянские боги

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