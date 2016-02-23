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Истории из жизни

Привет, Андрей!

Помните эту назойливую песню "Привет, Андрей!"? Ну, так вот, у меня в жизни катастрофически не складываются отношения с обладателями этого имени. В школе я страшно враждовала с таким одноклассником, это прямо война была, потом у меня было аж три крайне неудачных ухажера Андрея. Истории о них, скорее всего, следовало бы публиковать на юмористическом ресурсе.
Но это все предыстория. А вот, собственно, и сам рассказ.

Мой отец - человек до ужаса общительный, и я всегда поражаюсь, как много у него знакомых, причем из всех социальных кругов общества. К тому же, еще отец обожает кого-нибудь опекать. Живет он отдельно, но иногда появляется рядом, и тогда я всякий раз с удивлением узнаю, что у него новый приятель - то художник, то чиновник, и где он с ними знакомится?

Ну, так вот, а однажды мой отец завел себе бездомного приятеля по имени, разумеется, Андрей.
Раньше этот Андрей вроде бы жил у кого-то на даче, но его оттуда попросили, и вот деваться ему некуда. Отец и попросил, чтобы мы Андрея пустили в дедушкин дом за городом. Там зимой, мол, все равно никто не живет, а Андрей заодно будет караулить дом.

Выглядел Андрей довольно безобидно. Лет ему было, вероятно, не более тридцати, был он эдаким неприметным тихоней-замухрышкой, почти не разговаривал ни с кем, носил всегда один-единственный зеленый свитер.

Мой дедушка разрешил Андрею остаться. Какое-то время тот смирно жил в дальней комнате. Работал Андрей кочегаром, а в свободное время выполнял всякие работы по хозяйству, если его просил дедушка. Шло вроде бы все хорошо.

Как-то раз он вдруг разговорился с дедушкой и внезапно сказал, что хотел бы жениться на его внучке (на мне), да только он с грустью прибавил: "Она, может, за меня и не пойдет".
Это неожиданное признание здорово всех повеселило. Не сочтите за спесь, но положение наше было очень уж разным. Я, не хвастаясь, могу сказать, что была молода, довольно хороша собой, пользовалась немалым вниманием противоположного пола, неплохо зарабатывала и происходила из приличной семьи.
Меня осаждали женихи равного мне или более высокого социального статуса, приезжавшие на дорогих машинах, и было довольно забавно, что Андрей решил, что и он может сделать мне равноценное предложение.

Прошел почти год после этого, когда Андрей был неожиданно пойман на краже. Из дома его тогда и попросили.
Мой мягкосердечный отец опять его куда-то пристроил, а через пару лет сообщил нам, что Андрей начал пить и умер, отравившись алкоголем.
Из морга его забирать было некому, и он лежал там невесть сколько, пока опять же мой отец и еще какие-то знакомцы не собрали денег на похороны. Так закончился его жизненный путь.

Пару лет спустя я приехала в дедушкин дом. Был ясный осенний день, светило солнце. Об Андрее я, разумеется, и думать
забыла.
И вдруг, подняв голову, я ясно увидела выглядывающего из чердачного окна Андрея. В том же неизменном зеленом свитере он свесился наполовину и внимательно на меня смотрел. Видела я его минуты две, затем он исчез внутри.
Подумав, что отец опять привел кого-то, похожего на Андрея, я ринулась внутрь, чтобы с ним объясниться, но в доме обнаружила только собственного отца, который уверял меня, что никого и не думал приводить и просто пил чай на кухне.
Я обошла весь дом, поднялась и на чердак, но никого не обнаружила.

Никакого объяснения такой странной галлюцинации средь бела дня я так и не нашла. Главное, что я уж никак не вспоминала злополучного Андрея в тот день, я вообще забыла о его существовании, и никаких предпосылок к такому видению не было.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:35 by Шарлотта КордеПросмотров: 1 116Комментарии: 17
+16

Ключевые слова: Жених бомж привидение видение призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 16:39
+5
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2476|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 555
Не сочтите за спесь, но положение наше было очень уж разным.

Сочтем. Одного предложения вот этого было бы достаточно, и все бы все поняли, вместо:
Я, не хвастаясь, могу сказать, что была молода, довольно хороша собой, пользовалась немалым вниманием противоположного пола, неплохо зарабатывала и происходила из приличной семьи.
Меня осаждали женихи равного мне или более высокого социального статуса, приезжавшие на дорогих машинах, и было довольно забавно, что Андрей решил, что и он может сделать мне равноценное предложение.

Зачем эта "расписная красота" в половину истории, если акцент далеко не на ней? Еще раз повторю, можно было ограничиться тем, что: "Андрей был бомжом, и никаких перспектив для дальнейшего развития семьи и средств у него не было, потому я не рассматривала его будущим мужем".
И все. Зачем это вот: "Я вся такая, такая-сякая супер, все за мной". Явное превышение себя, чтобы на вашем фоне низко смотрелся Андрей. Ну и что, что он бедный, зачем вот так писать про успешных и богатых, чтобы все поняли, что Андрей просто совсем низший для вас, когда все можно написать простым языком, что вам такой человек не подходит? Вы не подумайте, я не завидую, просто реально хвастовство, которое выделяется, читать это крайне неприятно.
В остальном плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 17
Цитата: Lynx
Не сочтите за спесь, но положение наше было очень уж разным.

Сочтем. Одного предложения вот этого было бы достаточно, и все бы все поняли, вместо:
Я, не хвастаясь, могу сказать, что была молода, довольно хороша собой, пользовалась немалым вниманием противоположного пола, неплохо зарабатывала и происходила из приличной семьи.
Меня осаждали женихи равного мне или более высокого социального статуса, приезжавшие на дорогих машинах, и было довольно забавно, что Андрей решил, что и он может сделать мне равноценное предложение.

Зачем эта "расписная красота" в половину истории, если акцент далеко не на ней? Еще раз повторю, можно было ограничиться тем, что: "Андрей был бомжом, и никаких перспектив для дальнейшего развития семьи и средств у него не было, потому я не рассматривала его будущим мужем".
И все. Зачем это вот: "Я вся такая, такая-сякая супер, все за мной". Явное превышение себя, чтобы на вашем фоне низко смотрелся Андрей. Вы не подумайте, я не завидую, просто реально хвастовство, которое выделяется, читать это крайне неприятно.
В остальном плюс.

Жаль,что вас это так сильно возмущает, но я просто хотела объяснить, почему это предложение было настолько странным и неприемлемым.
Будь я какой-то невероятно уродливой и никому не нужной, пусть и с домом, а он обычным мужчиной,хотя и не имеющим жилья, согласитесь, что это было бы не так удивительно.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Доктор Ник
Вчера, 17:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 100
"Ну, так вот, а однажды мой отец завел себе бездомного приятеля по имени, разумеется, Андрей.
Раньше этот Андрей вроде бы жил у кого-то на даче, но его оттуда попросили, и вот деваться ему некуда. Отец и попросил, чтобы мы Андрея пустили в дедушкин дом за городом. Там зимой, мол, все равно никто не живет, а Андрей заодно будет караулить дом"-очень распространенная ошибка доверчивых пожилых людей которая иногда может стоить им жизни.
Насчет того,что вы увидели его в окне-ну я думаю,что это был знак от Домового.Напугав вас фантомом Андрея,он как бы предупредил:"Не фиг кого не попало пускать в свой дом"
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: Lynx
Вчера, 17:09
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2476|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 555
Цитата: Шарлотта Корде
Цитата: Lynx
Не сочтите за спесь, но положение наше было очень уж разным.

Сочтем. Одного предложения вот этого было бы достаточно, и все бы все поняли, вместо:
Я, не хвастаясь, могу сказать, что была молода, довольно хороша собой, пользовалась немалым вниманием противоположного пола, неплохо зарабатывала и происходила из приличной семьи.
Меня осаждали женихи равного мне или более высокого социального статуса, приезжавшие на дорогих машинах, и было довольно забавно, что Андрей решил, что и он может сделать мне равноценное предложение.

Зачем эта "расписная красота" в половину истории, если акцент далеко не на ней? Еще раз повторю, можно было ограничиться тем, что: "Андрей был бомжом, и никаких перспектив для дальнейшего развития семьи и средств у него не было, потому я не рассматривала его будущим мужем".
И все. Зачем это вот: "Я вся такая, такая-сякая супер, все за мной". Явное превышение себя, чтобы на вашем фоне низко смотрелся Андрей. Вы не подумайте, я не завидую, просто реально хвастовство, которое выделяется, читать это крайне неприятно.
В остальном плюс.

Жаль,что вас это так сильно возмущает, но я просто хотела объяснить, почему это предложение было настолько странным и неприемлемым.
Будь я какой-то невероятно уродливой и никому не нужной, пусть и с домом, а он обычным мужчиной,хотя и не имеющим жилья, согласитесь, что это было бы не так удивительно.


А, то есть, обычные мужчины должны быть с уродливыми и никому не нужными женщинами?)) По вашим словам выглядит так. Не пускайтесь в объяснения - еще больше запутаетесь, просто перечитайте мой первый коммент еще раз)
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#5 написал: vbuzova
Вчера, 17:11
+6
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 11
Наверное Андрея хоронили без отпевания в церкви. Пойдите в храм и хотя бы свечку поставьте за упокой его души....
Зарегистрирован: 6.08.2017
#6 написал: Доктор Ник
Вчера, 17:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 100
Цитата: vbuzova
Наверное Андрея хоронили без отпевания в церкви. Пойдите в храм и хотя бы свечку поставьте за упокой его души....

Не переживайте!Больше чем уверен,что добродушные доверчивые старички и костюмчик справили,и про памятничек с оградкой не забыли,ну и заупокойную-это само собой.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 17:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 17
Цитата: Lynx
[

А, то есть, обычные мужчины должны быть с уродливыми и никому не нужными женщинами?)) По вашим словам выглядит так. Не пускайтесь в объяснения - еще больше запутаетесь, просто перечитайте мой первый коммент еще раз)

Боюсь, что путаетесь именно вы. Андрей не был просто обычным мужчиной, это был именно бомж вот как он есть, пьющий и не бог весть какой притягательный. Объясняю еще раз, если бы такой пьяница, как он, попытался приударить за уродливой и ненужной никому женщиной, под стать ему, это было бы менее странно. Перечитайте внимательнее сам рассказ .
Зарегистрирован: 23.04.2014
#8 написал: Lynx
Вчера, 18:07
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2476|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 555
Цитата: Шарлотта Корде
Выглядел Андрей довольно безобидно. Лет ему было, вероятно, не более тридцати, был он эдаким неприметным тихоней-замухрышкой, почти не разговаривал ни с кем, носил всегда один-единственный зеленый свитер.

Мой дедушка разрешил Андрею остаться. Какое-то время тот смирно жил в дальней комнате. Работал Андрей кочегаром, а в свободное время выполнял всякие работы по хозяйству, если его просил дедушка. Шло вроде бы все хорошо.


вот перечитываю и ничего не вижу из того, что вы в комментарии сейчас пишете. Про алкоголь написано как бы вскользь после большой тирады о себе, поэтому по смыслу кажется, что Андрей спился из-за вас. Потому и намекала в первом своем комменте, что акцент вы поставили не на то, потому и пишите уж сразу все понятно, чтобы не пришлось потом разъяснять.

Перечитайте комментарий мой, где черным по белому написано:
можно было ограничиться тем, что: "Андрей был бомжом, и никаких перспектив для дальнейшего развития семьи и средств у него не было, потому я не рассматривала его будущим мужем".


Я вам про Фому, вы мне про Ерему, но спорить с вами не хочу, нет никакого желания, засим заканчиваю.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#9 написал: Татушка
Вчера, 18:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 22
А Андрей то и с того света на вас засматривается))) Видимо глубоко вы ему в душу впали! Надо на самом деле в церковь сходить и свечку поставить, да и попросить этого Андрея , что бы не приходил больше и не пугал вас!
Спасибо за рассказ! Плюс.
Зарегистрирован: 16.07.2017
#10 написал: az.ecmb
Вчера, 18:34
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1584|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 013
Никакого объяснения такой странной галлюцинации средь бела дня я так и не нашла

А может вы просто настолько были возмущены галимой наглостью бомжеватого Андрея, что это видение просто всплыло из Вашего подсознания? Что-то типа ассоциативной связи места действия и персонажа?

Цитата: Татушка
А Андрей то и с того света на вас засматривается

Хм... А был ли мальчик?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#11 написал: Tigger power
Вчера, 18:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (420|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 203
Цитата: az.ecmb
типа ассоциативной связи

Тоже подумалось так, а смысл ему там задерживаться или он надеется все же дело незаконченное завершить)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#12 написал: az.ecmb
Вчера, 19:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1584|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 013
Цитата: Tigger power
или он надеется все же дело незаконченное завершить

vau
так что ль?dinozavr
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#13 написал: Ksenya078
Вчера, 19:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (155|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 017
Вот и передал Вам "привет" с того света, но, если честно, страшновато, да еще 2 минуты смотреть на покойника, который давно лежит в могиле, но, однако, выглядывает из окошка. Спасибо, плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#14 написал: Tigger power
Вчера, 19:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (420|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 203
Цитата: az.ecmb
так что ль?

laughing Примерно)) в душу автор ему больно уж запала, вот и сидит теперь на чердаке эта душа.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#15 написал: Eifersucht
Вчера, 20:14
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 542
Понимаете в чём дело. Энергии человека ведь всё равно, богат этот человек или нет, бродяга или пристроен к великолепному дворцу, грязен или чист, моден или раздет... . Довольство - это мерило полноты энергии. Поэтому женская трескотня об успешности ухаживаний и внешней достойности ранга - не имеют смысла, поэтому глупы с точки зрения полноты энергии. Милые дамы, выходите замуж за энергетически здоровых мужчин, а не за породистых жеребцов, которые лохматят капусту по указанию своей "касты", но удовольствия от этого не получают, потому бедны энергетически. Порода иллюзорна, всё упирается в энергию на самом деле.
Сейчас очень даже заметно по статистике, что онкологией болеют в основном успешные люди. Да они просто меняют Божественную энергию любви на идеалы и усё, более ничего не надо для "благостного" путешествия в царство смерти.
Андрей из истории был бы порядочным семьянином, если бы укоренился в твёрдости духа, в собственной воле, в разумности действий. А так он пошёл на поводу негатива, который от окружающих людей. И жизнь закончилась. Но ушёл он побогаче многих богатых людей.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#16 написал: adder
Сегодня, 01:36
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 8
Комментариев: 123
У меня примерно та же фигня с "Сергеями". Не попался мне ни один приличный Сергей за всю жизнь. Догадываюсь, что они существуют, но, видимо мы движемся по разным параллелям
Зарегистрирован: 19.10.2015
#17 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 02:18
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 30
Цитата: Eifersucht
Понимаете в чём дело. Энергии человека ведь всё равно, богат этот человек или нет, бродяга или пристроен к великолепному дворцу, грязен или чист, моден или раздет... . Довольство - это мерило полноты энергии. Поэтому женская трескотня об успешности ухаживаний и внешней достойности ранга - не имеют смысла, поэтому глупы с точки зрения полноты энергии. Милые дамы, выходите замуж за энергетически здоровых мужчин, а не за породистых жеребцов, которые лохматят капусту по указанию своей "касты", но удовольствия от этого не получают, потому бедны энергетически. Порода иллюзорна, всё упирается в энергию на самом деле.
Сейчас очень даже заметно по статистике, что онкологией болеют в основном успешные люди. Да они просто меняют Божественную энергию любви на идеалы и усё, более ничего не надо для "благостного" путешествия в царство смерти.
Андрей из истории был бы порядочным семьянином, если бы укоренился в твёрдости духа, в собственной воле, в разумности действий. А так он пошёл на поводу негатива, который от окружающих людей. И жизнь закончилась. Но ушёл он побогаче многих богатых людей.

Полностью согласна!
Зарегистрирован: 12.06.2017
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