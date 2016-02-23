Привет, Андрей!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Шарлотта Корде Просмотров: 1 116 Комментарии: 17 +16 Вчера, 16:35 by

Помните эту назойливую песню "Привет, Андрей!"? Ну, так вот, у меня в жизни катастрофически не складываются отношения с обладателями этого имени. В школе я страшно враждовала с таким одноклассником, это прямо война была, потом у меня было аж три крайне неудачных ухажера Андрея. Истории о них, скорее всего, следовало бы публиковать на юмористическом ресурсе.Но это все предыстория. А вот, собственно, и сам рассказ.Мой отец - человек до ужаса общительный, и я всегда поражаюсь, как много у него знакомых, причем из всех социальных кругов общества. К тому же, еще отец обожает кого-нибудь опекать. Живет он отдельно, но иногда появляется рядом, и тогда я всякий раз с удивлением узнаю, что у него новый приятель - то художник, то чиновник, и где он с ними знакомится?Ну, так вот, а однажды мой отец завел себе бездомного приятеля по имени, разумеется, Андрей.Раньше этот Андрей вроде бы жил у кого-то на даче, но его оттуда попросили, и вот деваться ему некуда. Отец и попросил, чтобы мы Андрея пустили в дедушкин дом за городом. Там зимой, мол, все равно никто не живет, а Андрей заодно будет караулить дом.Выглядел Андрей довольно безобидно. Лет ему было, вероятно, не более тридцати, был он эдаким неприметным тихоней-замухрышкой, почти не разговаривал ни с кем, носил всегда один-единственный зеленый свитер.Мой дедушка разрешил Андрею остаться. Какое-то время тот смирно жил в дальней комнате. Работал Андрей кочегаром, а в свободное время выполнял всякие работы по хозяйству, если его просил дедушка. Шло вроде бы все хорошо.Как-то раз он вдруг разговорился с дедушкой и внезапно сказал, что хотел бы жениться на его внучке (на мне), да только он с грустью прибавил: "Она, может, за меня и не пойдет".Это неожиданное признание здорово всех повеселило. Не сочтите за спесь, но положение наше было очень уж разным. Я, не хвастаясь, могу сказать, что была молода, довольно хороша собой, пользовалась немалым вниманием противоположного пола, неплохо зарабатывала и происходила из приличной семьи.Меня осаждали женихи равного мне или более высокого социального статуса, приезжавшие на дорогих машинах, и было довольно забавно, что Андрей решил, что и он может сделать мне равноценное предложение.Прошел почти год после этого, когда Андрей был неожиданно пойман на краже. Из дома его тогда и попросили.Мой мягкосердечный отец опять его куда-то пристроил, а через пару лет сообщил нам, что Андрей начал пить и умер, отравившись алкоголем.Из морга его забирать было некому, и он лежал там невесть сколько, пока опять же мой отец и еще какие-то знакомцы не собрали денег на похороны. Так закончился его жизненный путь.Пару лет спустя я приехала в дедушкин дом. Был ясный осенний день, светило солнце. Об Андрее я, разумеется, и думатьзабыла.И вдруг, подняв голову, я ясно увидела выглядывающего из чердачного окна Андрея. В том же неизменном зеленом свитере он свесился наполовину и внимательно на меня смотрел. Видела я его минуты две, затем он исчез внутри.Подумав, что отец опять привел кого-то, похожего на Андрея, я ринулась внутрь, чтобы с ним объясниться, но в доме обнаружила только собственного отца, который уверял меня, что никого и не думал приводить и просто пил чай на кухне.Я обошла весь дом, поднялась и на чердак, но никого не обнаружила.Никакого объяснения такой странной галлюцинации средь бела дня я так и не нашла. Главное, что я уж никак не вспоминала злополучного Андрея в тот день, я вообще забыла о его существовании, и никаких предпосылок к такому видению не было.

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