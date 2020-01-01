Бедный доктор: Часть вторая

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dimaz Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:39 by

Гай Бошаль висел вверх ногами уже в течение трех дней. В отличие от жалких, хрупких людишек, подобное не могло нанести ему вреда. Он любил проводить время в такой позе, кровь приливает к мозгу, голова наводняется новыми мыслями и идеями. Как он мог расслабиться в такой обстановке – этого не понимал никто. В нескольких метрах, в соседних помещениях трудились его многочисленные ученики и последователи. До ушей мастера доходили вопли их жертв, звук, с которым мясо отделяется от плоти, слышались голоса докторов. Неожиданно для всех их господин, наконец, спрыгнул с широкой перекладины, на которой висел, подобно летучей мыши.Бошаль приземлился на ноги и неспешного поплелся в свой кабинет, если таковым можно было назвать обшарпанную комнату на заброшенном заводе, который они временно заняли. Чувствуя надвигающуюся хандру, доктор открыл ящик стола. Перед ним оказалась кипа бумаг и документов, разной степени сохранности. Прошли уже сотни лет, множество загубленных жизней, страшных смертей, и чего он этим добился? Заветная панацея – спасение от всех болезней, была всё также далеко. Сама мысль о том, что она невозможна, нагоняла тоску, раздражение, непонятную обиду. Наконец, под кипами бумаг он нашел то, что искал. Гай достал из ящика стола своего старого друга – старину Джека, открыл пробку и сделал большой глоток. Боль временно ушла. Вредные вещества и крепкий алкоголь были для него единственным средством, бальзамом, приносящим временное облегчение.Перед глазами безумного доктора возник образ Изабеллы, прекрасной, как и всегда. Она смотрела на него с приятной, снисходительной улыбкой, красивая, как и в день их свадьбы. Из её волос торчали полевые цветы, такие же яркие и красивые, как и она.- Я стараюсь, дорогая, у нас всё получится, я уже далеко продвинулся, много дерьма поборол, дело движется.Женщина ничего не ответила, лишь приподняла уголки губ, от чего её улыбка стала чуть шире. Её пронзительный взгляд, он проникал прямо в душу. Доктор хотел сказать что-то, но не смог, слова застревали в горле, отчаяние, грусть и черная тоска накатили с новой силой. Хмурый, словно ночь, человек встал. На его столе лежала ужасная маска, символ давно ушедших. Она была старой, потертой. «Нет, нельзя, нельзя раскисать, нельзя». Говорил он сам себе, руки непроизвольно сжались в кулаки, потянулись к маске, надели её. «Человек, нашедший должную цель, бога может сокрушить», - уверил он себя. Нужно было идти и работать, одну «тушку» следовало как следует разобрать на органы, чтобы у них появились деньги на оборудование и исследования. Гай быстро нашел подходящую цель, ею оказался молодой и здоровый парниша арабских кровей.Пациента перевезли в одно из помещений. Рядом с больным доктор разложил свой инвентарь, впечатляющую коллекцию медицинских инструментов. Парниша плакал, его взгляд был прикован к ним. Человек-ворон навис над ним с черным маркером.- То, что с тобой случится неизбежно, попробуй расслабиться.С этими словами врач начал свою работу. Он аккуратно, с хирургической точностью, рисовал линии вдоль оголенного туловища. Его подопечный задергался, но так не смог толком и пошевелится.- Хорошая фиксация больного является неплохой заменой анестезии.Будничным тоном подметил доктор, рука его начала скользить вдоль обширного инструментария, доктор искал подходящий инструмент.- Знаешь, почему я это делаю? Нет, скажу сразу, мы не хотим обогатиться на ваших органах, по крайне мере, большинство из моих подручных.Пленник промычал что-то, кляп не давал ему сказать и слова. Наконец рука доктора остановилась на одном из инструментов. Мычание «пациента» стало в разы громче. Бошаль не спешил, алкоголь делал его сентиментальнее, развязывал язык.- Ах-х, пойми, мы ищем панацею! Спасение от всякой болезни, что мучает человечество. Без подопытных, экспериментах на людях и прочего на это можно убить вечность. Ты ведь, наверняка знаешь как, благодаря чему, развилась немецкая медицина во второй половине двадцатого века. Или нет? Ты хотя бы язык местных людей-то знаешь?«Пациент» не слушал его, он задергался, как ударенный током. Связали его хорошенько, любое движение давалось с трудом.- Я хочу, чтобы ты понял, эта вселенная работает не так, нет какого-то доброго волшебника, который спустится и поможет тебе в трудную минуту. Бог, если бог и существовал когда-то, то теперь он мертв, старичок на облачке не спустится к нам, не поможет, мы одни здесь и сами должны позаботиться о себе. Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать, таковы законы вселенной. Чтобы найти лекарство, нужно проводить опыты, проводить опыты на тех, кого хочешь исцелить.Доктор подошел ближе, его нож коснулся шеи.- И тысячи заплатят за жизни миллионов.Сказал он тихо, почти шепотом. Одно легкое движение, и «пациент» был мертв, на доктора хлынула свежая, он опустил голову, чтобы та стекала вниз в ведро. Великий труд продолжался.

Ключевые слова: Доктор чума бессмертие авторская история

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