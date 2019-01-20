Странная прогулка. Часть 5

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:58

sozdatelmira Просмотров: 67 Комментарии: 7 +1 Вчера, 18:58 by

Мы молчали. Вдруг послышался треск, гудение приборов и переговоры врачей.- Где я? Что со мной ?- Док, можно ему всё рассказать?- Попробуйте, - сказал доктор.- Мальчик, ты попал в параллельную реальность. Ты попал в активную зону портала и попал сюда. Но один наш сотрудник заметил тебя и увидел, что ты весь побитый. Не сходи с ума. Просто подумай, что это сон.Я, мягко говоря, был в шоке. Врачи разошлись, и я решил выйти в коридор. Я увидел много детей, но у них были странные голоса. Я подошёл к одному ребёнку, и он заорал, как бешеный.Треск, шепот, крики...- Вставай давай! - крикнул Лёха.- Что такое?- Кто-то в дверь ломится! - сказал Леха.- Лопата есть?- Да, в чулане.Я встал, пошел к чулану, открыл его, взял лопату. Я открыл дверь. На пороге стоял тот самый незнакомец.- На, с*ка! - крикнул я на весь подъезд, взмахнул лопатой и отсёк голову незнакомцу.Я закрыл дверь.- Ну че там?- Да бомжи ломятся... - сказал я, чтобы его не пугать.Но Лёха слышал крик.

Ключевые слова: Доктор незнакомец голоса авторская история

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