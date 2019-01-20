Странная прогулка. Часть 5

Странная прогулка. Часть 5Мы молчали. Вдруг послышался треск, гудение приборов и переговоры врачей.
- Где я? Что со мной ?
- Док, можно ему всё рассказать?
- Попробуйте, - сказал доктор.
- Мальчик, ты попал в параллельную реальность. Ты попал в активную зону портала и попал сюда. Но один наш сотрудник заметил тебя и увидел, что ты весь побитый. Не сходи с ума. Просто подумай, что это сон.
Я, мягко говоря, был в шоке. Врачи разошлись, и я решил выйти в коридор. Я увидел много детей, но у них были странные голоса. Я подошёл к одному ребёнку, и он заорал, как бешеный.
Треск, шепот, крики...
- Вставай давай! - крикнул Лёха.
- Что такое?
- Кто-то в дверь ломится! - сказал Леха.
- Лопата есть?
- Да, в чулане.
Я встал, пошел к чулану, открыл его, взял лопату. Я открыл дверь. На пороге стоял тот самый незнакомец.
- На, с*ка! - крикнул я на весь подъезд, взмахнул лопатой и отсёк голову незнакомцу.
Я закрыл дверь.
- Ну че там?
- Да бомжи ломятся... - сказал я, чтобы его не пугать.
Но Лёха слышал крик.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:58
Вчера, 18:58 by sozdatelmiraПросмотров: 67Комментарии: 7
Ключевые слова: Доктор незнакомец голоса авторская история