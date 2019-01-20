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Страшилки

Странная прогулка. Часть 5

Мы молчали. Вдруг послышался треск, гудение приборов и переговоры врачей.

- Где я? Что со мной ?
- Док, можно ему всё рассказать?
- Попробуйте, - сказал доктор.

- Мальчик, ты попал в параллельную реальность. Ты попал в активную зону портала и попал сюда. Но один наш сотрудник заметил тебя и увидел, что ты весь побитый. Не сходи с ума. Просто подумай, что это сон.

Я, мягко говоря, был в шоке. Врачи разошлись, и я решил выйти в коридор. Я увидел много детей, но у них были странные голоса. Я подошёл к одному ребёнку, и он заорал, как бешеный.

Треск, шепот, крики...

- Вставай давай! - крикнул Лёха.
- Что такое?
- Кто-то в дверь ломится! - сказал Леха.
- Лопата есть?
- Да, в чулане.

Я встал, пошел к чулану, открыл его, взял лопату. Я открыл дверь. На пороге стоял тот самый незнакомец.

- На, с*ка! - крикнул я на весь подъезд, взмахнул лопатой и отсёк голову незнакомцу.

Я закрыл дверь.
- Ну че там?
- Да бомжи ломятся... - сказал я, чтобы его не пугать.

Но Лёха слышал крик.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:58
Вчера, 18:58 by sozdatelmiraПросмотров: 67Комментарии: 7
+1

Ключевые слова: Доктор незнакомец голоса авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 21:39
0
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Ну, герой крут, прямо монстр, взял лопату и ннна по башке! А башка упала и давай валяться))

Вот аж страшно тут плюс не поставить, мало ли, как бывает)

Только в двух предложениях три раза " попал"-- это перебор. Да и врачей русские Васи и Лехи не называют " док")
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#2 написал: Бозкурт
Вчера, 22:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 477
Так-так-так... А голову на совок и в мусорное ведро. Чтоб Лешку не напугать. И тело оттащить,пока не завонялось. А то у Лешки удар случится и повествование придётся прервать. А так. Лопатой хрясь и на совок. Чистенько. Аккуратно. Уютно.
Плюс. Только плюс. Каковы дальнейшие скитания ГГ? Почему орали дети? Что за подозрительный док? Наконец, взлетит ли на воздух мнительный Лёха?
Об этом мы узнаем в след. части. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:08
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Мне это уже напоминает мексиканские сериалы 437 . Сюжет, динамика.
Требую сдвоенные серии!
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Бозкурт
Вчера, 22:18
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 477
Цитата: зелёное яблочко
Мне это уже напоминает мексиканские сериалы 437 . Сюжет, динамика.
Требую сдвоенные серии!

Прекрасная идея! Прекрасная! Добавляем капельку любви. И пишем, пишем. Ссоры, расставания, боль разлуки, а если ещё и память потерять. Или вдруг увидеть на Лехе родимое пятно, а у Гг такое же. Родня! А в перерывах про дока и иногда головы сносить для порядка.
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#5 написал: Sniff
Вчера, 22:22
0
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
Вот прямо опередили, только хотела написать, что в мексиканских сериалах еще есть амор, и так глазами: ууууу)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:30
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1555|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 730
Цитата: Sniff
Вот прямо опередили, только хотела написать, что в мексиканских сериалах еще есть амор, и так глазами: ууууу)

А ещё: сказать, не сказать? Или ещё двадцать лет подождать?
Что всё это лишь приснилось
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Sniff
Вчера, 22:43
0
Группа: Авторы
Репутация: (34|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 612
А ещё: сказать, не сказать? Или ещё двадцать лет подождать?
Что всё это лишь приснилось[/quote]

Можно подождать) А пока ждут, пусть уж споют- станцуют. " Леха, покажи свою руку, на мизинце есть длинный ноготь? О, я узнал тебя, потерянный младенцем брат!"
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
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