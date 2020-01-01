Дневник экзорциста. Ворон (Часть 2)

CheshireCat06 Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:54 by

До дома оставалось три квартала. Шок и адреналин сделали своё дело. Вначале Генри шёл, почти не обращая внимания на своё состояние. Но на половине пути парень начал осознавать, что отказ от помощи был не самым разумным решением. Идти становилось всё труднее. Юноша шёл, сильно шатаясь и держась за живот. В ближайшей округе никого не было, так что помочь было некому. Пару раз звонил телефон, но Генри было не до него. Ему было очень больно и плохо. Уже на подходе к общежитию парень почти обессилил и подниматься по лестнице стало для него настоящим испытанием.В это время его ждал встревоженный Джордж, нервно поглядывая на часы. Он сильно переживал за своего товарища и не находил себе места.«Где его носит?» — думал сосед.Друг начал волноваться ещё сильнее, когда не получил ответа на три телефонных звонка. Часы показывали уже 00:15, а Генри всё не было.«Что-то случилось», — Джорджа начали терзать тревожные мысли.Сосед задумался о том, чтобы пойти на поиски Далтона и начал было уже собираться, как услышал, что дверь открывается. Это пришёл Генри, но радость Джорджа быстро сменилась ужасом, когда он увидел, в каком состоянии пришёл товарищ. На щеке юноши красовалась большая царапина, живот весь изодран, а некогда белая футболка окрасилась в красный от крови.— О боже… — дрожащим голосом сказал Джордж. — Что произошло?— Долгая история, — ответил Генри, опёршись о стену и тяжело дыша.— Тебе срочно нужно в больницу. Я вызываю скорую.Далтон был совсем слаб из-за потери крови, так что ему была необходима срочная помощь. Врачи приехали быстро и забрали юношу. Джордж поехал вместе с ним.— Всё будет хорошо, друг, только держись, — говорил сосед на протяжении дороги.Последние силы покинули Генри, и он потерял сознание. Юноша очнулся утром в палате. Рядом с его койкой стоял Джордж и внимательно изучал медицинскую карту. Далтон осмотрелся. Палата была просторная и с большим окном, которое было открыто.Друг оживился, увидев, что товарищ очнулся.— Как себя чувствуешь, дружище? — спросил сосед.— Прекрасно, — парень попытался приподняться и это получилось очень легко. — Ничего не болит.Джордж нахмурился и был явно чем-то озадачен.— Что-то случилось? — заметив это, спросил Генри.— Странно… — про себя сказал друг.— Так что такое?— Как бы тебе сказать… — Джордж пытался подбирать слова. — Ты пришёл в себя спустя два дня отключки, при этом чувствуя себя совершенно здоровым и показатели твои резко нормализовались. Учитывая, сколько крови ты потерял, это, считай, чудо.— Действительно, чудеса да и только, — согласился Далтон.— Тебя уже завтра можно будет выписывать.— Здорово, — безрадостно сказал юноша.— Ты загадочный какой-то стал в последнее время, — друг закрыл карту. — Что происходит, Генри?Парень не знал, как объяснить историю, в которую он попал. Он понимал, что, если всё расскажет, то сочтут за психа.— Я не могу сказать, — парень опустил взгляд.— Меня это начинает беспокоить. Это связано с тем самоубийцей? После того случая ты стал сам не свой. Ты стал каким-то… Отчуждённым. А то, что случилось два дня назад? Кто тебя так подрал? — Джордж смотрел на Генри.— Всё в порядке. Не волнуйся так за меня.— Лучшему другу ведь ты можешь сказать.— Не могу, — Далтон печально покачал головой.— Почему же? Хватит уже загадок, — друг начал раздражаться.— Ты всё равно не поверишь мне.— Хотя бы попытайся. Я постараюсь понять.— Я… Не могу… Прости… — Генри отвернулся.Повисло неловкое молчание.Джордж был крайне огорчён таким поведением лучшего друга. Было очевидно, что он что-то скрывает, но что?— Пойду-ка я, — нарушил тишину друг. — У меня ещё пациенты.Сосед ушёл, оставив парня в гордом одиночестве. В течение дня он приходил проверить состояние юноши, которое было стабильным. Как он смог так быстро оправиться было загадкой для всех.На следующий день, когда Далтон проснулся, в его палату вошёл куратор и заведующий отделением общей практики доктор Якоб Беркинс.— Как себя чувствуешь, Генри? — спросил он.— Лучше не бывает, — ответил юноша.— Прекрасно.Тебе придётся поработать. Ночью к нам поступила пациентка с подозрением на отравление токсинами. Врачи все заняты, так что остаёшься только ты.— Хорошо, сэр, — согласился паренёк.— Она в сто сорок второй палате.Беркинс пошёл к своему пациенту, а Генри направился в раздевалку и переоделся, затем пошёл к пациентке. В палате лежала пожилая женщина. Она была совсем плоха. Генри взял медицинскую карту, лежащую на столике и взглянул в историю болезни, которая была совсем не богата. Складывалось впечатление, будто женщина в жизни никогда не болела.— Здравствуйте, доктор, — поздоровалась пациентка, оторвав паренька от рассмотрения карты.— Здравствуйте, мисс Адамс. Вы впервые поступили к нам?— Да.— Вижу у вас отменное здоровье.— Это так, — с улыбкой ответила женщина.— Вероятно, у вас отравление сильным токсином. Мне потребуется осмотреть вас, опросить и взять необходимые анализы.— Как скажете, доктор, — согласилась женщина.— Что вы ели в последний раз? — спросил юноша, начав прощупывать живот пациентки.— Суп с мясом.— С каким мясом?Последовала короткая пауза.— Свинина, — ответила Адамс.— Вам не больно? — спросил Далтон.— Нет.— Где вы покупаете мясо? — спросил Генри, осматривая кожу пациентки.Вновь короткая пауза.— В мясной лавке на Кросс-стрит, — ответила пациентка.В состоянии женщины было нечто необычное. У неё отсутствовало изменение цвета кожи, что могло бы помочь определить, каким ядом или токсином она была отравлена. Также отсутствовали боли в брюшной полости и не было тошноты или рвоты. Юноша взял кровь на анализ и вышел из палаты.«Если это не токсины, то что?» — думал Генри по дороге в лабораторию.Далтон передал кровь лаборанту и стал ждать. Он быстро получил результаты, но лицо лаборанта выражало растерянность.— Я не знаю, что это, но дела у пациентки явно плохи, — сказал лаборант, протягивая результаты пареньку.То, что Генри увидел, обескуражило его. Уровень токсинов зашкаливал. С такими показателями женщине оставался от силы день. Юноша рванул назад в палату пациентки. Когда он, наконец, добежал, то увидел ужасную картину. Из глаз пациентки сочились ручейки крови, а сама мисс Адамс просто смирно лежала, ожидая своего часа. Парень посмотрел на показатели мониторов, и, что было крайне странным, они были стабильны лишь с незначительными отклонениями.«Всё не так просто, как кажется, — раздался в голове Генри знакомый голос. — Здесь нужно особое лекарство, которого в этой больнице нет».«Ты знаешь, что с ней?» — спросил Далтон ворона.«Скажу тебе больше — она даже не человек».Эти слова привели Генри в замешательство.«Она фэйр?» — спросил он, с ужасом глядя на пациентку.«Именно».«И что мне делать?»«Найти антидот, разумеется, и как можно скорее. И не смей обижать её, она мой хороший друг».«Как я по-твоему должен найти его?» — спросил юноша.«Давай сделаем так: Я помогаю тебе найти антидот, ты вылечишь Клэрис, и, если она поправиться, то, так и быть, я пощажу тебя».Генри понимал, что вариантов у него нет. Либо помочь, либо умереть.«Я согласен», — сказал он, не отводя глаз от женщины.«У нас мало времени. С такими темпами яд убьёт её уже к вечеру, нужно поторопиться. Встретимся через полчаса у дома Клэрис по адресу Кросс-стрит, 11. Ты сразу меня узнаешь. И не смей опаздывать».Женщина просто лежала, истекая кровью.— Простите, мисс Адамс, — обратился к ней Далтон.— Что такое, доктор?— Нам не удалось установить, каким токсином вы отравлены, поэтому нужно осмотреть ваш дом на предмет наличия яда.— Простите, но нет. Я не могу впустить вас в мой дом.— Я пойду с Браном. Вы, вероятно, его знаете.Женщина оживилась при этих словах.— Бран в городе? — радостно спросила она.— Да.— Так значит вы… Знаете, кто я?Юноша кивнул.— Так и быть, — начала мисс Адамс после недолгих раздумий. — Мой ключ в куртке.Далтон достал ключ.— Спасибо вам большое. Я вылечу вас, — сказал паренёк и побежал к куратору.Генри нашёл доктора Беркинса в кабинете на приёме.— У моей пациентки крайне необычный случай, — начал юноша. — Мне нужно проверить её дом на наличие токсина, который её отравил. Его оказалось трудно идентифицировать по анализам.— А пациентка дала своё согласие? — спросил куратор.— Да.— Тогда ступай. Надеюсь, осмотр принесёт плоды.Генри быстро добрался до нужного адреса. Рядом с домом стоял молодой мужчина во всём чёрном, чёрные волосы до плеч, даже глаза тёмные, почти чёрные.«Может ошибка какая?» — подумал Далтон.— Никакой ошибки, — сказал мужчина. — Ты пришёл верно.— Но как..? — юноша был ошарашен.— Не важно, — отрезал Бран. — Нужно действовать. Идём. И хватит на меня пялиться.Генри открыл дверь и в нос ударил запах разложения. Когда мужчины зашли в дом, они прошли на кухню и их взору предстала следующая картина: На плите варился суп, а на разделочной доске лежали две отрубленные человеческие стопы. Юноше стало дурно от увиденного.— Не бойся, — сказал Бран, увидев, что его спутник побледнел. — Они были уже мертвы перед тем, как попасть к Клэрис на стол. Но я бы тебе советовал надеть медицинскую маску, поскольку для тебя имеется риск заражения.Далтон вопросительно посмотрел на мужчину.— Клэрис асванг, — начал мужчина. — Они пожирают трупы, заражённые инфекциями, тем самым препятствуя возникновению эпидемий. По этой причине они важны для людей.— Что-то вроде симбиоза?— Верно.Генри надел маску и отрыл холодильник, и, испугавшись, отпрянул от него. На верхней полке находилась голова. На остальных полках находилось то, что осталось после разделки: кишечник, селезёнка, желудок и печень. Данное зрелище вызывало сильное отвращение.— А для людей асванги опасны? — спросил парень.— С тех пор, как установились симбиотические отношения, они совершенно безобидны для живых людей, — ответил Бран, снимая кастрюлю с плиты.— То есть, они охотились?— Угу, — мужчина нашёл сито и процедил содержимое супа.В бульоне варилась стопа. Она была покрыта странными розовыми пятнами.— Что Клэрис ела в последний раз? — спросил Бран.— Суп.— Судя по всему, труп, нога с которого попала в этот суп, был заражён. Это должен быть особый яд, чтобы отравить асванга. И эти розовые пятна… Где-то я такое уже видел. Нам нужно найти тот самый труп.Мужчины принялись искать. Они перебрали всё содержимое холодильника, осмотрели всё, что находилось на столе и в тарелках. Ничего.— Скорее всего, он в морозильнике в подвале, — сказал компаньон.— Почему ты в этом уверен? — спросил Генри.— Асванги откладывают запасы в морозильниках. Если Клэрис единственный асванг в округе, то, скорее всего, ей достаются все инфицированные трупы из моргов.Генри и Бран спустились в подвал и действительно увидели два больших морозильника. Они разделились и стали искать нужный труп. Генри обнаружил руку, покрытую такими же розовыми пятнами и показал её Брану.— Мне нужно вспомнить, где я это видел… — тихо сказал мужчина.Кроме руки больше ничего найдено не было.— Она съела почти целый труп, — сказал Бран. — Вероятно, она посчитала, что его нужно съесть срочно. Я видел такие пятна много лет назад.Мужчину вдруг осенило.— Василиск! — вскрикнул он. — Этот человек был укушен василиском!— А это значит… — начал Генри.— Что где-то поблизости обитает василиск, — мужчина был возбуждён. — Он представляет серьёзную опасность. Я с ним разберусь, когда мы вылечим Клэрис.— Ты знаешь, где можно достать противоядие? — поинтересовался Далтон.— Знаю, но придётся прокатиться. А для этого… — Бран достал из кармана плаща ключи от автомобиля. — У нас уже есть транспорт. За мной.Напарники на автобусе доехали до центра города. На ту самую улицу, где спрыгнул Артур. Они направлялись к старой машине, которую тогда приметил юноша. Это был Dodge Charger семидесятого года.— Водить умеешь? — спросил Бран.— Да.— Тогда ты за рулём. Боюсь, у меня слишком мало времени для такого расстояния.— Что ты имеешь в виду?— Я могу совсем недолго находиться в человеческой форме. Это отнимает много сил.— Так ты можешь превратиться в любой момент? — спросил паренёк.— Хватит вопросов, — отрезал мужчина, садясь на заднее сиденье. — Поехали. Дорога дальняя.— Куда нам нужно?— В Портленд. Там живёт человек, который разбирается в лечении фэйров.«Беркинс меня убьёт», — подумал Генри.— Об этом не беспокойся, — приободрил его мужчина. — Я обо всём позабочусь.Машина была хоть и старой, но совершенно не сложной в управлении и не было и намёка на неисправности. О ней заботились.«И вот ещё что, — уже мысленно начал Бран. — Не советую смотреть в багажник. Тебе не стоит это видеть».Юноша напрягся. Что Артур хранил в багажнике? Это что-то противозаконное? Или там труп какого-нибудь фэйра? Посмотрев в зеркало заднего вида, Генри увидел ворона.«Не пялься», — сурово сказал ворон.Юноша продолжал вести машину. До Портленда было около часа езды.«Можно вопрос?» — начал Генри.«Валяй».«Как я так быстро исцелился после твоего нападения?»«Я хотел поквитаться с тобой».«Ты хотел убить меня?» — спросил юноша.«Да. Но обстоятельства не позволяют мне этого сделать», — ответил Бран.«Какие обстоятельства?»«Вчера ты находился под постоянным наблюдением, а сегодня мы спасаем моего друга. Только вот дело в том, что при удачном раскладе, я буду обязан стать твоим компаньоном. Такая перспектива меня не сильно устраивает, но я ничего не смогу с этим поделать».«Вот как, — Генри призадумался. — А если я тебя отпущу?»«Тогда я умру вслед за Артуром, поскольку он был моим лучшим другом и товарищем».«Я не экзорцист и никогда им не стану», — отметил Далтон.«Я знаю, но ты уже втянулся в наш мир и уже никогда не сможешь от этого отделаться. Считай, ты выбрал свой путь».«И как мне быть?»«Просто жить, как все нормальные люди».«А если я не смогу? От осознания того, что рядом с нами существуете вы, мой мир просто перевернулся».«Тогда, как вариант, помогай фэйрам, стань врачом для них. Не все фэйры чудовища, которые охотятся на людей, и им тоже время от времени нужен доктор».Генри погрузился в свои мысли и остаток дороги напарники ехали молча. Товарищи приехали в город. Они проехали мимо Портлендской церкви, где вырос Артур. Она оказалась довольно большой.«Куда нам нужно?» — спросил паренёк.«Нам нужно в Портлендскую больницу. Это не далеко».Когда мужчины доехали до клиники, Бран принял человеческий облик и напарники зашли внутрь. Клиника имела всё необходимое оборудование для лечения и исследований. Посреди огромной приёмной стояла стойка регистрации.— Подскажите, Лилиан Бейкер сегодня работает? — спросил Бран старшую медсестру.Медсестра проверила базу.— Да, она сегодня работает, — сказал она. — По какому поводу вы к ней?— На консультацию.— Доктор Бейкер скоро освободится. Присядьте пока.Компаньоны расположились на стульях.«Это та самая Лилиан?» — подумал Генри.— О чём ты?— Артур в дневнике упоминал некую Лилиан.— Да, это она, — после короткой паузы ответил мужчина.К стойке подошла светловолосая молодая женщина в очках. Она была среднего роста, аккуратный миниатюрный носик, зелёно-карие глаза. Женщина была не самой красивой, но крайне обаятельной. Старшая медсестра указала ей на напарников и она посмотрела на Брана с удивлением, словно не верила своим глазам. Бран встал, а женщина подлетела к нему с объятьями и чуть не повалила его.— Привет, Бран! — живо поприветствовала она мужчину.— Привет, Лилиан.— Какими судьбами ты здесь? — спросила врач, разрывая объятья.— Мы с этим юнцом тут по делу. Нам нужен антидот против василиска.— Василиска? — удивлённо спросила Лилиан. — Я думала их давно не осталось.— Последние события говорят об обратном.— Что случилось?— У нас отравленный асванг.— О боже… — с испугом сказала женщина. — Сейчас принесу.Лилиан умчалась за антидотом и быстро вернулась.— Сколько уже прошло с момента проявления симптомов? — спросила она.— Примерно полдня, — ответил Генри.— Вам нужно как можно скорее вернуться. Я приеду вечером осмотреть асванга.— Хорошо. До встречи, — сказал Бран и товарищи ушли.На обратной дороге Далтон выжимал из машины всю мощь. Вернувшись в клинику, юноша со всех ног побежал к пациентке, а Бран пошёл к персоналу. Генри влетел в палату, достал противоядие и вколол мисс Адамс.«Только бы подействовало» — думал юноша.Клэрис стала покрываться розовыми пятнами, а кровотечение усилилось.— Теперь остаётся только ждать, — сказал напарник, входя в палату.Мужчины уселись на стулья рядом с кроватью и напряжённо ждали. Прошёл час, другой, третий, а улучшений всё не наблюдалось. Сидя рядом с кроватью Клэрис, Генри не заметил, как уснул. Проснулся он от лёгких толчков. Это была пациентка.— Просыпайтесь, доктор, — тихо говорила она.Юноша поднял голову и встретился взглядом с мисс Адамс, которая выглядела просто прекрасно, не считая следы засохшей крови под глазами. Не сдержав радости, Далтон обнял её.— Спасибо вам, доктор, — сказала Клэрис, обняв паренька в ответ. — Из вас получится прекрасный врач.В этот момент в палату зашла Лилиан. Мисс Адамс её радостно поприветствовала.— Здравствуй, Лилиан, — пациентка встала с кровати и пошла к женщине.— Но вам ведь ещё нельзя… Вставать, — юноша понял, что говорить бесполезно.Клэрис крепко сжала Лилиан, что, казалось, сломает ей рёбра.— Сколько же я вас с Артуром уже не видела. — сказала она. — Кстати, а где он?Повисло молчание. И тут Генри понял, насколько тяжело говорить о смерти родственника или близкого человека. Это очень тяжело выдавить из себя. При каждом слове накатывают слёзы. Далтон набрался смелости и рассказал о том, что произошло. Судя по реакции Лилиан, для неё это также было новостью. Женщины зашлись горькими слезами, а на душу паренька словно повесили груз массой в пару тонн.«Ты сделал то, что должен был, — сказал ворон. — Спасибо тебе. Прощай».— Если что, обращайся. Я помогу, — сказала Лилиан, вытирая слёзы и оставила свой номер телефона.Генри попрощался с женщинами и пошёл в раздевалку. Там он увидел Джорджа. После окончания тяжёлого дня, Далтон предложил другу расслабиться в баре.— Неужели ты вернулся? — то ли в шутку, то ли с долей обиды сказал сосед.— Я и не уходил, — ответил Генри, улыбнувшись.— Ну смотри, — друг схватил Далтона и стал по-дружески трепать по голове. — Что б больше так не пугал, понял?— Не буду.Друзья начали дурачиться и это увидел доктор Беркинс.— Что это тут происходит? — возмущённо спросил куратор.— Ничего, доктор Беркинс. Мы уже уходим, — весело сказал Джордж и друзья ушли.Соседи направились в бар.Автор: MadGenius.

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