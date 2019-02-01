Дневник экзорциста. Ворон (Часть 1)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:51

CheshireCat06 Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:51 by

Время было шесть утра. Генри кое-как удалось уснуть ближе к утру, но долгожданный сон прервал громкий стук в окно. Сначала юноша подумал, что ему показалось, и попытался уснуть вновь, но как только он стал засыпать, стук повторился громче и настойчивее. Это насторожило парня, поскольку живут они с Джорджем на третьем этаже общежития. Далтон боялся повернуться в сторону окна, но любопытство пересилило. То, что паренёк увидел, удивило его. На него смотрел внушительного размера ворон. Птица не сводила глаз, словно чего-то ожидала. Попытки припугнуть незваного гостя тоже успехом не увенчались.«Верни», — раздался незнакомый голос.Юноше не удалось определить, откуда он донёсся. Казалось, будто голос прозвучал прямо в голове.Ворон и Генри долго смотрели друг на друга. «Гляделки» прервало сообщение от Джорджа, которое было следующим:«Дома не жди, увидимся в клинике».Когда парень снова посмотрел в окно, ворона уже не было. Далтон быстро собрался и пошёл на работу.День выдался тяжёлым и долгим. Генри достался трудный пациент, с которым он провозился почти целый день и ушёл позже всех из своей группы. На протяжении всего дня юноша, время от времени, замечал в окне ворона, который продолжал буравить паренька пристальным взглядом чёрных глаз. Генри ощущал это всем своим существом, и что-то внутри говорило ему, что стоит остерегаться этого гостя. От ворона исходила явная угроза.Когда юноша уходил из больницы, часы показывали 22:30. Ему предстояло пройти через безлюдные и темные улицы, а такая перспектива ему не нравилась. Он шёл быстро, стараясь не смотреть по сторонам. Но спокойно дойти до дома ему было не суждено.«Верни дневник», — с этими словами на него налетел тот самый ворон и повалил на землю.Птица оставила на щеке Генри глубокую царапину. Парень быстро встал и побежал так быстро, как не бегал никогда. Однако далеко убежать он не смог. Огромная птица настигла его довольно скоро и вновь повалила.«Отдай дневник по-хорошему, иначе я убью тебя», — и снова этот голос.Далтон не на шутку испугался, но не смог ничего поделать, поскольку ворон больно вцепился ему в живот.«Где он?», — спросил голос.Генри схватил ворона и оттащил от себя, но реакция птицы была мгновенной, и юноша снова оказался на земле.«Последний раз спрашиваю, — угрожающе сказал голос. — Если не ответишь, я вспорю тебе брюхо».Неужели это говорит ворон?«Это всё из-за дневника Артура?» — подумал парень.«Говори, где он. У меня заканчивается терпение», — раздражённо сказал голос.Когти ворона стали сильно впиваться в живот Генри.«Для начала объясни, кто ты», — потребовал юноша.«Это не твоё дело», — ответил ворон.«Я знаю, что случилось с Артуром, и должен знать, с кем имею дело сейчас».«Так и быть, — после недолгой паузы согласился ворон. — Меня зовут Бран и я его фамильяр».«Фамильяр?»«Да. Я служил Артуру последние пятнадцать лет. Теперь говори, как дневник оказался у тебя».«Если вы были так близки, то почему ты объявился именно сейчас?»«Хозяин уехал и оставил меня. Я пролетел полстраны, чтобы найти если не его самого, то хотя бы что-то, что с ним связано, а нахожу какого-то несчастного студента-врача, который понятия не имеет, насколько ценная вещь попала к нему в руки».«Мне очень жаль, но Артур… Мёртв».«Лжёшь», — сказал ворон, вновь вцепившись в парня.«Прости, но это так. Я видел его тело».Генри пронзила сильнейшая боль. Ворон вонзил когти.«Лжёшь! — раздался яростный голос. — Он не мог умереть!»«Смирись с этим, — сквозь ужасную боль сказал Далтон. — Его больше нет, и ты ничего не сможешь сделать».«С меня хватит», — с этими словами когти ворона ещё глубже вошли в плоть Генри.— Прекрати, Бран! — откуда ни возьмись, возник мужчина.Ворон ослабил хватку и посмотрел на незнакомца.— Живо отпусти парня, — скомандовал мужчина.Птица отпустила Генри.«Ещё встретимся», — сказал ворон напоследок и улетел.— Спасибо вам, — поблагодарил парень, вставая на ноги. — Если бы не вы, ворон бы мне выпустил кишки.— Тебе бы в больницу, малец. Он тебя здорово потрепал, – сказал незнакомец, оглядывая юношу.— Всё в норме, — ответил Генри, едва держась на ногах.— Это видно.— Мне нужно домой.— Тебя проводить? — предложил мужчина.— Спасибо, конечно, но я как-нибудь сам, — ответил парень, приглядываясь к спасителю.Видок у незнакомца был не из лучших, и не внушал доверия. На вид ему было лет сорок-сорок пять. Он был среднего роста, но крепкий телом. Недельная щетина и неаккуратный стиль создавали образ неряшливого одиночки. Но больше всего Генри привлёк в нём большой шрам, проходящий рядом с правым глазом.— Как знаешь, — сказал мужчина. — На твоём месте я не был бы так самоуверен. Видел бы ты себя. Жалкое зрелище. Ты не сможешь защитить себя, если что-то случится.— Легко. Поспорим? — сказал юноша, осознавая, что это, возможно, плохая идея.Незнакомец рассмеялся.— Ну, попробуй защититься хотя бы от меня, — сказал он.Генри не успел опомниться, как получил быстрый и точный удар под дых.— Ну что, всё ещё считаешь, что сможешь защитить себя? — сказал мужчина, стоя над юношей. — А тот ворон куда сильнее, так что решение за тобой. Но имей в виду, вероятность, что ты дойдёшь до дома живым мала.— Объясните мне, что вообще происходит? — поднимаясь и откашливаясь спросил юноша.— Ты, малец, столкнулся с не простым вороном.— Это я понял. Не каждый день на меня нападает огромный ворон и это сопровождается непонятным голосом в голове.— Голосом? — ошарашенно спросил мужчина.— Я, наверное, схожу с ума, но мне казалось, будто ворон говорил со мной, – задумавшись ответил Генри.— Как бы тебе объяснить… Видишь ли, очень странно, что ты его слышал, поскольку на это способен только его хозяин, который, к большому сожалению, не так давно умер.— Вы имеете в виду Артура Андерсона?— Именно. Теперь скажи, чем ты так насолил Брану, и что он тебе сказал? — незнакомец скрестил руки на груди.— Он требовал, чтобы я вернул дневник его хозяина, — ответил парень.— Откуда он у тебя?Генри рассказал о событиях того дня, когда нашёл злополучный дневник.— Ну и дела, — сказал мужчина. — Но было ведь что-то ещё, из-за чего ворон так взбесился, верно?— Я сказал ему о смерти Артура, — ответил юноша.— Понятно. В таком случае, я тебе точно не завидую. Старина Бран никогда не оставляет дела незавершёнными.— Что вы имеете в виду?— Он хочет убить тебя, — глядя Генри в глаза, сказал мужчина.— Шикарно, — с сарказмом сказал парень. — Но почему?— Он не верит тебе и считает, что ты украл собственность его хозяина.— Так, понимаю, вы его знаете, но почему об этом не сказали ему именно вы?— Дело в том, что фамильяр служит своему хозяину до последнего вздоха, и, если хозяин умирает и товарищ узнаёт об этом, он просто теряет смысл жизни и совершает самоубийство.— Вот как. Но ведь так не могло продолжаться вечно, — сказал паренёк.— Знаю, но на данный момент Бран и дневник это всё, что осталось от Артура, — печально ответил мужчина.— Вы были близки?— Иногда работали вместе. Полагаю, ты уже в курсе о нашей деятельности?— Да.— Вероятно, тебя сильно шокировало происходящее.— Ещё бы.— Понимаю. Нелёгкая ноша выпала тебе, но я могу помочь тебе.— И как же? — скептически спросил Генри.Незнакомец достал из внутреннего кармана куртки свёрток и отдал Генри. Свёрток был очень плотный, и парню не удалось определить, что в нём.— Что это? — спросил он.— Если ситуация выйдет из-под контроля — убей его. Это оружие против фамильяров.— Но я не смогу.— Тебе захотелось распрощаться с жизнью? — сурово сказал мужчина. — Я не могу постоянно спасать тебя. Как говорится: Хочешь жить — умей вертеться.«Поверить не могу, что всё это происходит со мной. Может, я сплю?» — подумал Генри.Паренёк не мог смириться с мыслью, что ему придётся убивать. Это выходило за рамки его моральных принципов. В то же время он понимал, что выбора нет и, в крайнем случае, ему придётся сделать это.— Ладно… — сказал он.— Если это всё, то я пошёл, — незнакомец собрался уходить.— Постойте. Где мне вас найти в случае чего?— Я живу на Вестерн-Авеню, 21. Не так далеко отсюда.Мужчина ушёл, а Далтон спешно пошёл к себе домой.Автор: MadGenius.

Ключевые слова: Ворон дневник незнакомец фамильяр

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