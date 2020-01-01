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Творческие истории

В чужом краю. Часть 13

Я очнулся в почти полной темноте. Краем глаза я увидел чей-то силуэт, склонившийся надо мной. Я заметил лишь одну деталь – два длинных отростка на голове незнакомца.

- Вы… в порядке? – Голос звучал неуверенно, отдавал явной юностью говорящего.

Я с трудом соскрёбся с, как оказалось, тюремной нары. Это была тесная камера на двоих. Единственным источником света была лучинка в стене за кривой решёткой. Глаза привыкли к тусклому свету, и я смог разглядеть сокамерника.

Это был крол. Существо невысокого роста, с кроличьей головой, ногами на больших стопах-подушках, и почти человеческим телом. Его покрывала не то серая, не то белая шерсть. На нём были лишь порядком изодранные штаны и повязка от запястья до локтя на левой руке. Присмотревшись, я увидел на ней следы крови.

Черные глаза с интересом и страхом смотрели на меня. Маленький рот снова пришёл в движение.

- Вы в порядке? – Повторил он.

- Бывало и хуже. Ты кто такой?

- О, я… Рун… из холодных земель.

- Ты крол?

- Да, так меня называли здесь. А кто вы?

- Я Джон, пират, путешественник и просто человек.

- Ч-человек?

- Ага, а что не так?

- Просто… я никогда раньше не видел людей. Здесь их не было очень давно. Вы… не против? – Он робко протянул ко мне руку.

- М… нет?

Заяц осторожно провёл тонкой, едва ли не женской кистью по моему плечу, которое оголилось из-за оторвавшегося рукава. Оказалось, что другой рукав тоже оторван, но лишь наполовину. Ещё несколько дыр было на спине. В местах под ними кожа была сильно подрана. Видимо, в камеру меня волокли без малейшей осторожности.

Рун убрал руку.

- Это так необычно…

- Понимаю. Ты не первый, кто так реагирует. Кстати, сколько ты уже здесь?

- Ну… уже несколько месяцев.

Это было заметно – крол выглядел измученно, живот провалился, а кожа обтянула рёбра.

- А как ты сюда попал? Я слышал, что кролы живут далеко на севере.

- Да, просто… я тоже путешественник. Я хотел знать, что на юге. Я полгода был в пути, пока меня не поймали.

- А где ты жил?

- В Крите, это большой город в горах. У меня там была семья, друзья, родители, я жил хорошо.

- Родители? А сколько тебе лет?

- Ч-четырнадцать.

- И ты, прям, один пошёл?

- Да.

- И никого не предупредил?

- Да, я думал, что меня не отпустят. - Из его глаза вытекла одинокая слеза. – Уж лучше бы не отпустили.

- Ты хочешь вернуться?

- Конечно, хочу, очень хочу! Я бы больше никогда их не бросил, никогда не обидел! – Он заплакал, садясь рядом со мной. – Но они, наверное, уже не ждут меня…

Резко на меня нахлынули воспоминания. Голос сокамерника точь в точь походил на голос одного из моих товарищей-пиратов. Тот был самым юным и тоже с трудом переживал первые дни на море. Тогда я посочувствовал ему, и тут стоило поступить так же.

- Тихо, приятель. – Я положил руку кролу на плечо. – Конечно, не мне в этом разбираться, но если они любят тебя, то ждут. И они дождутся.

- В смысле?

- Я могу помочь тебе сбежать. Я в этом разбираюсь, поверь.

- Правда?

- Конечно, правда!

Вдруг Рун встрепенулся, его уши настороженно поднялись.

- Тише. – Сказал он, резко переменив тон и утирая слёзы. – Стража идёт!

За решёткой показался белобрысый в сопровождении псоглавца, чью голову покрывал закрытый шлем. Белобрысый вплотную приник к решётке.

- Как ты? – Спросил он со странной нежностью в тоне.

- Отлично. Чего тебе надо?

- Я должен был убедиться. Всё-таки ты нужен мне живым.

- Ты говоришь так, будто хочешь соблазнить меня. Учти, я предпочитаю женщин!

- Что ты, я не об этом. По крайней мере, пока не об этом. Просто меня очень интересуют твои… возможности. Ты показал себя отличным воином!

- Я тебе прислуживать не собираюсь.

- Но ведь ты даже не знаешь, что я могу тебе дать за это.

- Твоя душа и тело мне не нужны, я уже говорил.

- Не груби! – Отозвался его телохранитель.

- Заткнись, блохастый! – Я подошёл к решётке, глядя в узкую щель для глаза на его шлеме.

Мне показалось, что я увидел его оскал сквозь броню. Он протянул руку, пытаясь ухватить меня за шиворот, но я схватил её и резко согнул ладонь в случайном направлении. Хрустнули кости. Взвизгнув от боли, псоглавец попытался улизнуть, но я удержал его на месте, подтянул ближе и сорвал шлем. Из-под него показалась сильно изуродованная морда, которую я тут же подправил парой мощных ударов. Пёс упал на четвереньки и, стеная от боли, отполз подальше от клетки. На это с нескрываемым наслаждением смотрел белобрысый.

- О, да! Об этом я и говорил. – Его голос стал ещё больше похож на стон. – Сарк, иди к знахарю, от тебя тут пользы не будет.

Стражник кивнул, бросил на меня прощальный взгляд а-ля «Тебе конец, тварь» и пропал из виду. Белобрысый снова обратился ко мне.

- Вот видишь, это мне от тебя и нужно. Ты смел, решителен, силён. Ты бы мог стать моей правой рукой, вершить судьбы нашей стаи, снова сделать нас великими.

Моя ярость поутихла, ей на смену пришёл более-менее адекватный ум.

- Я подумаю над этим.

- Думай быстрее, красавчик. У нас может быть не так много времени. – Он покинул тюрьму.

Проводив его взглядом, я обернулся к Руну. Тот дрожал всем телом, прижимая уши к голове.

- Зря вы так с ними. Они могут отомстить.

- Ха, они ещё не знают, кого заперли. – Я вытер окровавленный кулак об одежду.

Сегодня, 19:44 by mad_billyПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Камера тюрьма надсмотрщик авторская история

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