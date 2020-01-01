В чужом краю. Часть 13

В чужом краю. Часть 13Я очнулся в почти полной темноте. Краем глаза я увидел чей-то силуэт, склонившийся надо мной. Я заметил лишь одну деталь – два длинных отростка на голове незнакомца.
- Вы… в порядке? – Голос звучал неуверенно, отдавал явной юностью говорящего.
Я с трудом соскрёбся с, как оказалось, тюремной нары. Это была тесная камера на двоих. Единственным источником света была лучинка в стене за кривой решёткой. Глаза привыкли к тусклому свету, и я смог разглядеть сокамерника.
Это был крол. Существо невысокого роста, с кроличьей головой, ногами на больших стопах-подушках, и почти человеческим телом. Его покрывала не то серая, не то белая шерсть. На нём были лишь порядком изодранные штаны и повязка от запястья до локтя на левой руке. Присмотревшись, я увидел на ней следы крови.
Черные глаза с интересом и страхом смотрели на меня. Маленький рот снова пришёл в движение.
- Вы в порядке? – Повторил он.
- Бывало и хуже. Ты кто такой?
- О, я… Рун… из холодных земель.
- Ты крол?
- Да, так меня называли здесь. А кто вы?
- Я Джон, пират, путешественник и просто человек.
- Ч-человек?
- Ага, а что не так?
- Просто… я никогда раньше не видел людей. Здесь их не было очень давно. Вы… не против? – Он робко протянул ко мне руку.
- М… нет?
Заяц осторожно провёл тонкой, едва ли не женской кистью по моему плечу, которое оголилось из-за оторвавшегося рукава. Оказалось, что другой рукав тоже оторван, но лишь наполовину. Ещё несколько дыр было на спине. В местах под ними кожа была сильно подрана. Видимо, в камеру меня волокли без малейшей осторожности.
Рун убрал руку.
- Это так необычно…
- Понимаю. Ты не первый, кто так реагирует. Кстати, сколько ты уже здесь?
- Ну… уже несколько месяцев.
Это было заметно – крол выглядел измученно, живот провалился, а кожа обтянула рёбра.
- А как ты сюда попал? Я слышал, что кролы живут далеко на севере.
- Да, просто… я тоже путешественник. Я хотел знать, что на юге. Я полгода был в пути, пока меня не поймали.
- А где ты жил?
- В Крите, это большой город в горах. У меня там была семья, друзья, родители, я жил хорошо.
- Родители? А сколько тебе лет?
- Ч-четырнадцать.
- И ты, прям, один пошёл?
- Да.
- И никого не предупредил?
- Да, я думал, что меня не отпустят. - Из его глаза вытекла одинокая слеза. – Уж лучше бы не отпустили.
- Ты хочешь вернуться?
- Конечно, хочу, очень хочу! Я бы больше никогда их не бросил, никогда не обидел! – Он заплакал, садясь рядом со мной. – Но они, наверное, уже не ждут меня…
Резко на меня нахлынули воспоминания. Голос сокамерника точь в точь походил на голос одного из моих товарищей-пиратов. Тот был самым юным и тоже с трудом переживал первые дни на море. Тогда я посочувствовал ему, и тут стоило поступить так же.
- Тихо, приятель. – Я положил руку кролу на плечо. – Конечно, не мне в этом разбираться, но если они любят тебя, то ждут. И они дождутся.
- В смысле?
- Я могу помочь тебе сбежать. Я в этом разбираюсь, поверь.
- Правда?
- Конечно, правда!
Вдруг Рун встрепенулся, его уши настороженно поднялись.
- Тише. – Сказал он, резко переменив тон и утирая слёзы. – Стража идёт!
За решёткой показался белобрысый в сопровождении псоглавца, чью голову покрывал закрытый шлем. Белобрысый вплотную приник к решётке.
- Как ты? – Спросил он со странной нежностью в тоне.
- Отлично. Чего тебе надо?
- Я должен был убедиться. Всё-таки ты нужен мне живым.
- Ты говоришь так, будто хочешь соблазнить меня. Учти, я предпочитаю женщин!
- Что ты, я не об этом. По крайней мере, пока не об этом. Просто меня очень интересуют твои… возможности. Ты показал себя отличным воином!
- Я тебе прислуживать не собираюсь.
- Но ведь ты даже не знаешь, что я могу тебе дать за это.
- Твоя душа и тело мне не нужны, я уже говорил.
- Не груби! – Отозвался его телохранитель.
- Заткнись, блохастый! – Я подошёл к решётке, глядя в узкую щель для глаза на его шлеме.
Мне показалось, что я увидел его оскал сквозь броню. Он протянул руку, пытаясь ухватить меня за шиворот, но я схватил её и резко согнул ладонь в случайном направлении. Хрустнули кости. Взвизгнув от боли, псоглавец попытался улизнуть, но я удержал его на месте, подтянул ближе и сорвал шлем. Из-под него показалась сильно изуродованная морда, которую я тут же подправил парой мощных ударов. Пёс упал на четвереньки и, стеная от боли, отполз подальше от клетки. На это с нескрываемым наслаждением смотрел белобрысый.
- О, да! Об этом я и говорил. – Его голос стал ещё больше похож на стон. – Сарк, иди к знахарю, от тебя тут пользы не будет.
Стражник кивнул, бросил на меня прощальный взгляд а-ля «Тебе конец, тварь» и пропал из виду. Белобрысый снова обратился ко мне.
- Вот видишь, это мне от тебя и нужно. Ты смел, решителен, силён. Ты бы мог стать моей правой рукой, вершить судьбы нашей стаи, снова сделать нас великими.
Моя ярость поутихла, ей на смену пришёл более-менее адекватный ум.
- Я подумаю над этим.
- Думай быстрее, красавчик. У нас может быть не так много времени. – Он покинул тюрьму.
Проводив его взглядом, я обернулся к Руну. Тот дрожал всем телом, прижимая уши к голове.
- Зря вы так с ними. Они могут отомстить.
- Ха, они ещё не знают, кого заперли. – Я вытер окровавленный кулак об одежду.
Сегодня, 19:44 by mad_billyПросмотров: 25Комментарии: 0
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