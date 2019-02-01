Пантеон. Часть 2.1

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:59 by

Я родился в небольшом городе близ границы Дальневосточного Доминиона. Мы жили в большом доме, на окраине среднего такого города. В основном меня воспитывали мать и дед, отец постоянно был на службе.Время было неспокойное – Эльфийская империя снова хотела вернуть Доминион под свой контроль. С этим связан поворотный момент моей биографии.Это произошло примерно за неделю до моего пятнадцатого дня рождения. Утром в нашу дверь постучался солдат. Он передал письмо от отца и ушёл. Я до сих пор помню, как зарыдала мама, когда прочла его. В конверте было два листа. На одном было сообщение отца, а на другом… оповещение о смерти. Отца застрелили из лука, и в последние дни он ужасно мучился. В письме он сказал, что я должен стать сильным и просто принять, что его больше нет. Честно говоря, это было не сложно. К тому моменту я даже не помнил как он выглядел.На мой день рождения дед, узнав о смерти зятя, торжественно подарил мне его старый доспех и меч. Они оказались очень неплохи для своего возраста. В тот же день я отправился на тренировочный полигон для стражников, чтобы отточить навыки. Началось моё обучение. Я делал величественные успехи, одолевая в боях даже самых опытных воинов. Мне дали прозвище «Зубило», так как метким ударом я раскалывал толстые щиты пополам. Кто-то даже называл меня пасынком самого Бога войны. И через год я оправдал эти слухи.Небольшой отряд эльфов проник в город, они начали вырезать население и поджигать дома. Стража ничего не могла противопоставить их ловкости в обращении с луком. И тут в бой вошёл я. Мой доспех был лёгким, потому я уклонялся от стрел и быстро добрался до налётчиков. Они не рассчитывали, что кто-то сможет пойти в ближний бой, потому лишь минуты ушли, чтобы убить их всех. Жалкие остатки отряда пытались убежать, но я не отпустил их.К счастью, подожжённые дома удалось потушить. Умерло лишь несколько стражников. Но эта атака стала лишь первым раскатом грома перед смертельной бурей. Уже через неделю подступила основная армия эльфов. Они осыпали город градом горящих стрел, бой было невозможно выиграть. В то время как мои братья по оружию гибли напрасной смертью, я собирал людей, чтобы покинуть город. Набралось всего десять человек, больше никто не смог выжить. К сожалению, никого из моих близких не было среди спасённых. Детей и женщин посадили в телегу, а все, кто мог держать оружие, обступили её. Угнав самых выносливых коней, мы покинули погибающее селение.Я повёл людей к ближайшему небольшому городку, где они могли укрыться. Этот путь занял долгие семь дней. Мы пробирались по полузаброшенным тропам, чтобы не попасться в лапы врага. Концом нашего пути стал Сион – маленький город с прочными стенами вокруг. В этой крепости нас приняли радушно. Всех расселили по доступным домам и снабдили необходимыми вещами. Я явился к местному царьку, чтобы сообщить о надвигающейся опасности. В ответ он сказал, что отправит гонца в столицу. Это обещание так и не было исполнено.Сидя в местной таверне, я познакомился с Джеком – бывшим капитаном корабля, который волею судьбы застрял здесь. У нас быстро завязался весьма тёплый разговор. Мы обсуждали многое. Он травил байки о морской жизни, о приключениях, я же лишь рассказывал ему подробности той бойни. По секрету мой новый друг поведал, что этот город уже десять лет пользуют бандиты, причём настолько, что их главарь стал местным правителем. Оттого никого из города не выпускают и, мол, если бы кто главаря грохнул, то в раз бы жить лучше стало, а он смог бы вернуться на пост капитана. Я предложил поднять бунт среди народа, но Джек заявил, что люди слишком запуганы, а если убить главаря, то народ, увидев это, сразу осознает свою силу. Я воодушевился его рассказами о жестокости бандитов и согласился помочь.Спустя почти месяц тренировок и планирования, в безлунную ночь мы проникли во дворец через темницу, по пути освободив нескольких пленников. Бандиты были абсолютно бездарны в роли охранников, потому мы довольно ловко расправлялись с ними. Правда, без шума не вышло, и главный изувер уже проснулся и собрался нам ответить, но не успел. Я просто снёс ему голову. К тому моменту настало утро, и с трофеем мы вышли на центральную площадь. Всё сработало, как планировал Джек. Народ взбунтовался и сам перебил бандитов. Из темницы освободили оставшихся пленников, среди которых оказался и бывший король. Нас с Джеком щедро наградили и мы, как хорошие друзья, вместе покинули город.Нашей целью стал Бристоль – портовый город, в котором осела команда Джека. Путь занял долгие недели, но не был слишком тяжёлым. К тому времени война уже закончилась, причём вполне в пользу Доминиона. По дороге мы останавливались в небольших деревнях. В городах Джек почему-то оставаться не хотел.Наконец, мы достигли Бристоля. Понадобилось серьёзно потрудиться, чтобы собрать весь экипаж. Кто-то, за время отсутствия капитана, успел совсем спиться или вообще умереть, потому пришлось нанять пять или шесть новых людей. Они были примерно моего возраста, потому и учились корабельным делам мы вместе. Мне всё давалось без большого труда, и я старался помогать другим. Так, через два месяца, «Устрица» - так звали наш фрегат – вышла из порта. Фукс, самый старый член команды, охотно поделился историей судна. Когда-то «Устрица» принадлежала Эльфийской империи и была мощным военным кораблём. С тех пор остались пушки и большие запасы пороха. Затем отец Джека, бывший капитан, отвоевал его и оставил в своё пользование. Имя фрегата происходит от того, что отец Джека под старость лет возил на этом корабле ловцов устриц. После его смерти Джек забрал корабль, привёл в порядок, после чего собрал лучших друзей и отправился в плавание. Они стали пиратами и поначалу грабили маленькие судёнышки, но потом перешли и на другие пиратские судна, и на торговые корабли. Всё это Фукс видел своими глазами.Я, как вчера, помню наше первое серьёзное дело. Мы вышли в море и спланировали атаку на банду пиратов, рассекавших в этих местах. Они заменили команду Джека, которая была почти легендарной, и считали себя такими же великими, но мы буквально за пару часов разобрались с этим. Сперва Ричард и Карл – два брата-мага – зачистили палубу. Потом я и ещё несколько разбойников проникли в трюм и вынесли всё до последней монетки, по пути убивая членов вражеской команды. Только их капитана мы оставили в живых. Таков был приказ Джека. Мы привязали его к мачте и сгрузили всё добро на наш корабль. Потом раздались выстрелы из пушек, и корабль пошёл ко дну.Уже на следующий день мы уничтожили ещё один корабль. Всё по той же схеме – очистить, разграбить, потопить. Это был простой баркас. С него мы толком ничего не взяли, но уже накопилось небольшое состояние, которое можно было бы прожечь в какой-нибудь пиратской крепости на одном из множества островов. Этим мы и занялись.Остановились мы в крепости с гордым названием «Забулдыга». Кто-то начал пить, кто-то играть, а кто-то снимал продажных девок. Я, в меру своей юности, пробовал всё понемногу и откладывал денег на чёрный день. За это Джек даже высказал мне респект, как он сказал, это очень разумно и дальновидно. Вообще он часто замечал мои достоинства. Возможно, это была правдивая похвала, а возможно, просто издержки крепкой дружбы.Так пошли разбойничьи будни. Каждый день мы выслеживали мелких пиратов, и, как полагает главный закон морей, вырезали их. Каков главный закон морей? Крупная рыба всегда есть рыбу помельче!Буквально за пару месяцев мы отправили на дно более ста кораблей вместе со всем экипажем. Пираты кончились на первых десяти, потому остальными жертвами были корабли Эльфийской империи и прочих государств, кроме Доминиона. Своих мы не трогали.У нас было что-то вроде кодекса чести. Не убивать тех, кто не представляет опасности. С торговых судов забирать только половину груза. Быть беспощадным только к другим пиратам. Таких правил было ещё много. Они были собраны в толстую книгу, которой владел какой-то очень древний Король пиратов. Он значился как автор. По легенде, эта книга потонула вместе со своим создателем и была благословлена Морским Чёртом – эдаким божком пиратов. Он вышел на берег впервые за сотни лет и передал кодекс другому великому капитану. Тот капитан тоже погиб, но перед этим передал книгу своему наследнику. И такая история длилась до тех самых пор, пока и «Устрица» не пошла ко дну. Хотя, если Морской Чёрт существует, то, возможно, книгу уже носит новый капитан.Так или иначе, «Устрица» затонула всего через десять лет после отплытия от берега. Это очень короткий срок, поверьте. Мы слишком сильно заигрались с правом на грабёж иностранных кораблей, и в итоге нас настигла рука правосудия. Несколько раз мы отбивались от одиноких боевых кораблей, некоторые даже топили, но вот противостоять целому флоту мы были не в силах.Эта битва началась утром. Из вороньего гнезда юнга прокричал, что видит несколько кораблей в тумане. Их становилось всё больше, и они двигались точно на нас. Джек был не из трусливых, но в такой ситуации приказал отступать. Мы пытались бежать, и в течение долгой погони вышли в неизвестные воды. Флот следовал за нами.Через несколько часов стали сгущаться тучи. Завыл ветер, разорвавший паруса кораблей. Огромные вихри стали разносить нас в клочья. Меня зашибло большой балкой, и я лишился сознания.Мне казалось, что я уже умер. Я чувствовал, как море поглощает меня, как мои ноги касаются дна. Я слышал глухие крики других жертв шторма, но мне не было до них дела. Я уже смирился со своей участью. Это не такая уж плохая смерть для морского разбойника. Но я выжил.Очнулся я уже на берегу. Меня спас обломок судна, на котором я доплыл до берега. Я проснулся вовремя, ибо одновременно со мной проснулся единственный выживший моряк. Он сразу попытался убить меня, но только ранил. Я убил его куском доски, который попался под руку, и, раненный, пошёл вглубь неизведанных мест. Я шёл долго, может, целый день и лишь на утро услышал поодаль пение какой-то девочки. А дальше всё известно…

Ключевые слова: Предыстория фэнтези пират авторская история

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