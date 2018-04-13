Так бывает!

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:29

Nik_dk Просмотров: 159 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 10:29 by

История печальная, но одновременно пропитана мистикой, в которой я сам так и не разобрался. В 98 году похоронил отца. Батя всю жизнь пахал на нашу оборонку - был задействован в ракетной отрасли и одновременно преподавал в МАИ. Все помнят про развал науки в 90-е, вот и отца выперли на пенсию в 60, хотя мог ещё много пользы принести стране. Без любимой работы прожил всего два года, и стукнул движок. Беда свалилась и придавила. Хорошо, что вспомнил про одного знакомого, у которого в друзьях был директор кладбища. Приехал к тому, объяснил ситуацию, ну и помог мужик за просто так. Место выделили, и отца похоронили. На девятый день приехали поминать. Наискосок от нашей могилы тоже свежее захоронение. Подошёл глянуть и обомлел. Даты рождения соседа и отца совпадают абсолютно, а смерть пришла к ним с разницей в три дня.Наступила зима. В феврале, в день рождения бати, отправился на кладбище. На соседнем участке тоже были люди и поминали соседа. Подошёл к ним, разговорились. Общался с братом жены покойного. То, что он мне рассказал, сохранилось в памяти не полностью, так как пребывал в полнейшем шоковом состоянии. Больше никогда не пересекались, так что все воспоминания по результату одной единственной встречи.Итак: родились "соседи", как уже отметил, в один и тот же день в 1936 году. В названиях городов их рождения присутствует корень "Слав". Оба имели отношение к обороне страны и авиации. Про батю уже сказал, а сосед служил штурманом полка дальних бомбардировщиков. Оба глубоко переживали развал страны и армии в частности. Они получили инфаркт в один и тот же день вечером. Моему помочь было некому, так как в загородном доме находился один, жена отъехала в Москву. Соседа же успели доставить в реанимацию, и там он продержался ещё трое суток. Отсюда и разница в дате реальной смерти.У моего и у соседа тёщи жили в южных краях, но после того, как женщины заболели, были перевезены в Москву для лечения. Обе умерли, не уточнял в один год или нет, но проверю, так как про свою бабушку знаю, а тёща соседа лежит на том же кладбище, где и зять, метрах в ста от него.У обоих по одному ребёнку, и дети родились в один год, да в один и тот же месяц. Только разница в том, что у соседа дочь. Сейчас она замужем за швейцарцем и проживает в той же стране. Ещё можно добавить, что оба на момент смерти состояли во вторых браках.Вроде всё, что помню из того разговора.Автор: Papasha.14.

Ключевые слова: Оборонщик смерть кладбище совпадения

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