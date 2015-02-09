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Истории из жизни

Предчувствие и вещий сон

Эта история произошла на день рождения моего отца. Говорят 40 лет справлять нельзя, но у меня родители очень общительные и дружелюбные люди... и в нас это воспитали. Сколько помню с самого детства, всегда у нас гости в доме были, и мы в гости часто ходили.

День рождения отца справлять не хотели, но как-то само собой получилось, что пришло много друзей поздравить, вот и получилось, что отметили как надо. Разошлись гости часа в 2 ночи, а мама у меня всегда посуду сразу моет после посиделок, на утро никогда не оставляет. Так и в этот раз. Смотрит на время, а часы остановились в 3:00, причем не только на кухне, а во всем доме.

Отец уже спал, на утро папа проснулся, говорит предчувствие плохое, сон приснился, что мама во сне приходила, напутствие давала, как прощалась. Очень много говорила, а потом (точно не знаю, как было, не помню уже), в общем, топор в косяк будто вбили во сне (когда вбивают топор в косяк во сне, это к смерти, мама мне так сказала).

Это было 20 лет назад, тогда все вести телеграммами отправляли. Пришла телеграмма, что бабушка в 22:00 умерла в папин день рождения, а жила она в деревне под Нижним Новгородом, в моем детстве его Горьким называли. Разница часовых полюсов у нас +5 часов от московского времен. Выходит, что как раз у нас 3 часа ночи новых суток уже было, когда все часы в доме встали, а бабушка умерла. Вот такая вот мистическая история. Отец себя часто винил, что 40 лет свои отметил.

Автор - Гость.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:26
Сегодня, 11:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 461Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: День рождения гости предчувствие сон напутствие смерть бабушки

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:45
+4
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 231
facepalm В 2012 году я отметил свои 40 лет. Ну и что?! Да НИЧЕГО. Суеверие, одним словом. Всё остальное притянуто за хвост) Особенно у тех, кто на этом зацикливается. Не нужно программировать себя на неприятности. Их и без этого достаточно.
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 12:18
+2
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Публикаций: 1
Комментариев: 233
Тоже не связываю то, что отметили 40 лет и смерть бабули. А вот в сны предсказания верю.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:42
0
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Ну во- первых, празднование спонтанно вышло. А во-'вторых — дичь это. Час пробил бабушки, а не праздник (притом, повторюсь, незапланированный) виноват.


Цитата: conjure one
остальное притянуто за хвост) Особенно у тех, кто на этом зацикливается

Жму вашу руку! Свой человек. Ненавижу зацикленных.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 16:02
0
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Комментариев: 1 591
Праздник совершенно не при чем. Бабушкино время пришлопришло и все. А сны собственно об этом и говорили.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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