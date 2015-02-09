Предчувствие и вещий сон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 461 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 11:25 by

Эта история произошла на день рождения моего отца. Говорят 40 лет справлять нельзя, но у меня родители очень общительные и дружелюбные люди... и в нас это воспитали. Сколько помню с самого детства, всегда у нас гости в доме были, и мы в гости часто ходили.День рождения отца справлять не хотели, но как-то само собой получилось, что пришло много друзей поздравить, вот и получилось, что отметили как надо. Разошлись гости часа в 2 ночи, а мама у меня всегда посуду сразу моет после посиделок, на утро никогда не оставляет. Так и в этот раз. Смотрит на время, а часы остановились в 3:00, причем не только на кухне, а во всем доме.Отец уже спал, на утро папа проснулся, говорит предчувствие плохое, сон приснился, что мама во сне приходила, напутствие давала, как прощалась. Очень много говорила, а потом (точно не знаю, как было, не помню уже), в общем, топор в косяк будто вбили во сне (когда вбивают топор в косяк во сне, это к смерти, мама мне так сказала).Это было 20 лет назад, тогда все вести телеграммами отправляли. Пришла телеграмма, что бабушка в 22:00 умерла в папин день рождения, а жила она в деревне под Нижним Новгородом, в моем детстве его Горьким называли. Разница часовых полюсов у нас +5 часов от московского времен. Выходит, что как раз у нас 3 часа ночи новых суток уже было, когда все часы в доме встали, а бабушка умерла. Вот такая вот мистическая история. Отец себя часто винил, что 40 лет свои отметил.Автор - Гость.

Ключевые слова: День рождения гости предчувствие сон напутствие смерть бабушки

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