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Истории из жизни

Со слов бабушки

Приветствую читателей сайта 4stor! Хочу рассказать вам историю, которая произошла с моей бабушкой через месяц после смерти моего отца.

Отношения тещи и зятя были очень хорошие. Бабушка любила его, как своего родного сына, а мой папа, который рано потерял свою мать, тоже очень был привязан к теще, уважал и любил ее.

Бабушка после операции живет с моей тетей в частном доме, так как за ней требуется присмотр. Мы на момент смерти отца жили в другой области, и бабушка, в силу своего возраста, на похоронах не была и была очень расстроена тем, что не увидит своего зятя в последний раз.

На дворе был сентябрь. Как-то рано утром, когда еще не взошло солнце, к бабушке в окно кто-то постучал. Еще было темно, бабушка встала и подошла к окну. Когда она открыла штору, то увидела, что в окно заглядывает мой папа и жестом зовет ее на улицу. Спросонья бабушка не поняла, что это не может быть ее зять Сережа, поэтому она вышла на улицу и увидела, что Сергей уже стоит в саду и все так же зовет ее за собой жестом.
По словам бабушки, он не был похож ни на облако, ни на призрачный силуэт, а просто как обычный человек, но немного бледный и молчаливый.
Но бабушке это не показалось странным, и она пошла за моим отцом в сад. Сад граничил с проселочной дорогой, но не был огражден забором. Вместо этого он был как бы выше дороги. То есть, если подойти к границе сада, то дорога была примерно на метр ниже уровня сада. И этот склон был резкий - как обрыв.

Именно туда, к этому самому склону, звал бабушку мой папа (хотя я не уверена, что это был отец). Бабушка шла как в тумане, не понимая, что происходит и чем это может закончиться.
И, когда бабушка уже была близко к обрыву, в это время моя тетя вышла по малой нужде. Туалет был в саду. Тетя увидела, что бабушка стоит перед самым краем склона и успела схватить ее за руку, чтобы та не упала. Бабушка как будто очнулась от сна или тумана, который заполнял ее сознание. Но тетя, кроме бабушки в саду, больше никого не видела.

Позже бабушка рассказала историю о том, что она видела Сережу, и что он ее звал...

P. S. История первая, прошу сильно не ругать.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 15:59 by Рыжее чудовищеПросмотров: 337Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Бабушка теща утро зять видение зов авторская история

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Комментарии

#1 написал: ZelD
Сегодня, 16:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 290
Не папа это приходил, не папа... 453
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: Mary3.11.
Сегодня, 16:08
0
Группа: Авторы
Репутация: (36|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 91
Ничего себе- любил тёщу! Очень интересно, что это было. С одной стороны: сорок дней ещё не прошло ( как я поняла), и душа ещё не покинула землю. С другой стороны, если отношения между ними были хорошие, зачем зятю убивать тёщу?
Зарегистрирован: 15.02.2018
#3 написал: Asheera
Сегодня, 16:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 530
Автор может и не знать, что там было на самом деле между отцом и бабушкой.
Душа отца могла и припугнуть бабушку, чтобы не сделала чего-либо, что на семье может отразиться негативно- от мёртвых тайн нет. Сорока дней тем более не прошло.
А может, и нечистый попутал.
Плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#4 написал: conjure one
Сегодня, 17:15
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5366|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 139
К моей бабушке вот также приходил её покойный "муж", когда она одна дома ночевала. Под утро был стук в окно, она посмотрела и обомлела - там стоял ОН, вот только весь седой и с большой бородой, хотя при жизни никакой бороды у него не было. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: Asheera
Сегодня, 17:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (173|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 530
Цитата: conjure one
К моей бабушке вот также приходил её покойный "муж", когда она одна дома ночевала. Под утро был стук в окно, она посмотрела и обомлела - там стоял ОН, вот только весь седой и с большой бородой, хотя при жизни никакой бороды у него не было. +++

Бедная бабушка, страх такой пережить fearful
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 18:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (975|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 1 976
ну если бабушка очень тосковала и переживала, то нечисть и могла воспользоваться ее ослабленным состоянием
С дебютом!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#7 написал: Eulalia
Сегодня, 18:10
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 237
мне кажется, такие дела нечистый делает,если бы действительно сам покойный родственник это был, то скорее всего просто предупредил бы о чем-то
Зарегистрирован: 11.05.2014
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