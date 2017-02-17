Со слов бабушки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

Рыжее чудовище Просмотров: 337 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 15:59 by

Приветствую читателей сайта 4stor! Хочу рассказать вам историю, которая произошла с моей бабушкой через месяц после смерти моего отца.Отношения тещи и зятя были очень хорошие. Бабушка любила его, как своего родного сына, а мой папа, который рано потерял свою мать, тоже очень был привязан к теще, уважал и любил ее.Бабушка после операции живет с моей тетей в частном доме, так как за ней требуется присмотр. Мы на момент смерти отца жили в другой области, и бабушка, в силу своего возраста, на похоронах не была и была очень расстроена тем, что не увидит своего зятя в последний раз.На дворе был сентябрь. Как-то рано утром, когда еще не взошло солнце, к бабушке в окно кто-то постучал. Еще было темно, бабушка встала и подошла к окну. Когда она открыла штору, то увидела, что в окно заглядывает мой папа и жестом зовет ее на улицу. Спросонья бабушка не поняла, что это не может быть ее зять Сережа, поэтому она вышла на улицу и увидела, что Сергей уже стоит в саду и все так же зовет ее за собой жестом.По словам бабушки, он не был похож ни на облако, ни на призрачный силуэт, а просто как обычный человек, но немного бледный и молчаливый.Но бабушке это не показалось странным, и она пошла за моим отцом в сад. Сад граничил с проселочной дорогой, но не был огражден забором. Вместо этого он был как бы выше дороги. То есть, если подойти к границе сада, то дорога была примерно на метр ниже уровня сада. И этот склон был резкий - как обрыв.Именно туда, к этому самому склону, звал бабушку мой папа (хотя я не уверена, что это был отец). Бабушка шла как в тумане, не понимая, что происходит и чем это может закончиться.И, когда бабушка уже была близко к обрыву, в это время моя тетя вышла по малой нужде. Туалет был в саду. Тетя увидела, что бабушка стоит перед самым краем склона и успела схватить ее за руку, чтобы та не упала. Бабушка как будто очнулась от сна или тумана, который заполнял ее сознание. Но тетя, кроме бабушки в саду, больше никого не видела.Позже бабушка рассказала историю о том, что она видела Сережу, и что он ее звал...P. S. История первая, прошу сильно не ругать.

Ключевые слова: Бабушка теща утро зять видение зов авторская история

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