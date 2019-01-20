Первый блин комом. Часть вторая

Estellan Просмотров: 12 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:06 by

В себя я пришел в крайне неудобном положении и дурном настроении. Настроение иным и быть не может, когда понимаешь, что открываешь глаза в какой-то яме, «похоже, все же выгребной, судя по запаху», сверху, в квадратное отверстие в потолке скалятся крайне довольные морды головорезов, а ты в них даже засветить ничем не можешь, потому что крепко связан по рукам и ногам. Скотство. Пришлось пошевелиться, чтобы хотя бы примерно понять, насколько крепки путы. Веревка, хорошо, что не цепи. Но стянуты добротно и за спиной. Руки, на которых я лежал, затекли так, что пошевелить пальцами оказалось совсем непросто. Ладно, пережечь я их смогу, постепенно. Но как выбираться, под недружелюбно нацеленными на меня арбалетами? Без рук даже простейший щит поставить сложно. А с таким звоном в голове…- Эй! Он очнулся, - обрадовался кто-то наверху и прицельно плюнул в меня. Промазал.- Эй! Маска! Конец тебе, допрыгался!Что, застрелят? А смысл тогда им был меня связывать и скидывать в эту дыру? Могли бы тихонько перерезать горло там же. В темноте у стены что-то зашевелилось. Внезапно мне стало крайне неуютно. Что у них здесь может быть? Какой-нибудь зверь? Нежить? Буйный псих? Буйная нежить? Зверский псих?Оживление наверху набирало обороты. Кажется, кто-то делал ставки. Почему-то, в основном, не в мою пользу. Лучше бы пристрелили. Надо бы встать или хотя бы сесть, чтобы встретить свою смерть лицом к лицу. Из оружия у меня магия и ножи. Но колдовать со связанными руками почти бесполезно. Снять оружие с пояса тоже вряд ли получится. Даже если бродяги не подсуетились и не выдернули его из ножен.Единственным светом, что попадал в эту яму, был отблеск факелов сверху. Освещенной была лишь небольшая квадратная площадка со мною в центре. Общий размер ямы угадывался, но рассмотреть детали не представлялось возможным. В зашевелившейся у стены фигуре моя фантазия мигом нарисовала все, от голодного падальщика, до дикого медведя. Фигура приблизилась к границе света, и лишь тогда паническая фантазия отступила. Человек? Неужели тот самый узник, за которым я сюда пришел? И чему тогда так радуются разбойники? Пообещали ему свободу за убийство Маски? Человек вскинул голову, и лишь тогда до меня дошло.- Вашу ж машу… - инстинктивно я оттолкнулся ногами от пола и перекатился назад. Вскочить на ноги не получилось. Вместо этого я несколько неудачно хлопнулся на колени. Человеческого, от стоявшего передо мной, была лишь фигура. Светящиеся в темноте глаза, зверское выражение лица и оскаленные клыки наводили на мысли скорее о диком звере. Упырь. Хуже того – голодный упырь. Представление о будущем расцвело в моем сознании множеством мрачных тонов, среди которых превалировали черный и еще более черный. «Тебе конец», - явственно всплыл в сознании голос, очень похожий на голос Черного, выразив, таким образом, солидарность с настроением головорезов и, что уж тут душой кривить, моим собственным предчувствием.- Тиха-тиха… давай не будем усугублять ситуацию, - вряд ли диалог завяжется, но вдруг получится потянуть время?- Белая! Если ты там, то мне сейчас ОЧЕНЬ пригодилась бы помощь! – телепатировать с настолько звенящей головой было крайне сложно. Но, когда вопрос выживания стоит очень остро, любой маг способен даже на невозможное.- Я уже думала, что тебя шлепнули. Что случилось?- Давай я тебе потом расскажу, а сейчас вы поторопитесь!- Уже идем, я вызвала Черного, Желтую и Зеленого. Через минуту начинаем.- Столько я могу не прожить…Упырь с границы света метнулся вперед с нечеловеческой скоростью. Не знаю, каким чудом я успел хлопнуться на спину, стянутые руки отозвались вспышкой боли, и поймать того на согнутые ноги, чтобы, подобием пинка, откинуть от себя. Не без потерь, конечно, когти нежити полоснули по маске и воротнику. Маска устояла, а вот воротник не выдержал, то ли расстегнувшись, то ли распавшись на запчасти. «Черт. Черный с меня шкуру спустит», - промелькнуло в сознании, заставив хихикнуть. Сейчас это моя наименьшая проблема.Поднявшийся с пола, нападавший издал недовольное рычание. А кому сейчас легко? Вот были бы у меня свободны руки, поговорили бы на равных. А так приходится идти на подленькие меры. Лишь бы протянуть время до вторжения своих.В новую атаку упырь бросился на четвереньках, умудрился увернуться от вскинутых ног и коршуном упал сверху, припечатав к полу.- Подыграй мне, - заявил шепотом, вглядываясь в прорези маски светящимся взглядом.- Чего? – внезапный переход от безумной нежити к разумной, поставил в тупик.- Подыграй мне, а не то нам обоим конец. Меня они держат живым здесь, лишь пока я убиваю тех, кого сюда скидывают. Если убьешь меня, то тебя расстреляют те два парня с арбалетами и их друзья, которые тоже с арбалетами приглядывают за боем из вон тех ниш в стене.Ну и какое из двух зол тут меньшее? Поразмышлять над этим, без сомнения философским, вопросом мне не дали. Рывком вскочив, упырь за ноги втянул меня обратно, в пятно света. Казалось, только я видел, как под его когтями расползаются веревочные путы. Неужто не соврал? Лягнуть его снова не получилось. Даже тогда, когда он, схватив за мантию, вздернул меня на ноги. Веревка упала, но ноги все равно отказывались слушаться и удерживать вес тела. Засада. Болельщики наверху едва в дыру не падали, пытаясь понять, кто же побеждает.- Постарайся не дергаться.- А шнурки тебе не погладить?Ворот мантии расползся под когтями гораздо быстрее веревок, но не так быстро, как воротник, который был то ли из дерева, то ли из непонятного камня. Белая пыталась мне объяснить, что это за сплав магии и материи, но я не запомнил.Все же дернулся, когда упырь уткнулся в шею под ухом. Одной рукой удерживая за плечо, когтями второй, судя по ощущениям, он пилил путы на моих руках.- Теперь без лишних движений, когда они поймут, что представление закончилось, то закроют крышку и уйдут. Надеюсь, у тебя есть план, как отсюда выбраться?- Четыре Маски как раз штурмуют сейчас верхние этажи. Сколько их здесь всего?- Мы на нижнем – пятом.Веревки ослабли, а следом и вовсе с шелестом упали на пол. Похоже, наверху это тоже никто не заметил. Впрочем, к чему им лишняя информация? Пальцы все еще не слушались, но скоро восстановятся. Решив не давать головорезам лишний повод для беспокойства, я пока держал руки за спиной, разминая, чтобы поскорей восстановить подвижность.Отстранившись, упырь разжал пальцы на моем плече, и я, решив то ли подыграть, то ли просто не устояв на ногах, безвольной тушкой шлепнулся на пол. Разбойники пришли в полный восторг, даже завязалась небольшая драка за выигрыш. В дыру в потолке, впрочем, к моему большому сожалению, так никто и не свалился.Противник ушел к стене. Налюбовавшись до отвала на мое тело, разбойники закрыли дыру решетчатой крышкой. Стало темнее, зато дышать теперь можно было более явственно. Еще через какое-то время от стены раздался голос.- Они ушли. Тебе повезло, что они не знают, что с умершей Маски сама маска исчезает.Чудесно. «А тебе-то откуда это известно?» Перекатившись, я сел и проверил подвижность конечностей. Не идеально, но колдовать я смогу.- А ты сам не пробовал отсюда выбраться?- Пробовал. Ты ведь знал, что раньше в этой крепости держали нежить? Серебряные вставки в решетке. А колупать стены вообще бесперспективно.Ну, меня серебряные вставки не остановят, как бы разбойникам не хотелось бы верить в то, что маги это та же нечисть. А вот с упырем как быть? Тут оставить? На закорках тащить? Кстати об упырях. Коснуться шеи, недоверчиво рассмотреть алый след, оставшийся на перчатке, не заняло много времени. Засветить в сидящую у стены фигуру молнией – еще меньше.- Вот ты ж… скотина!!! - от первой молнии он увернулся, от второй – тоже.- Идиот! Успокойся. Это не твоя кровь. Я не такой псих, чтобы пить кровь мага. Тем более Маски. От вашей крови никогда не знаешь, то ли рога вырастут, то ли зубы выпадут.Наверху что-то загрохотало, заставив отвлечься от прицеливания новым зарядом. О, кажись, за мной таки пришли. Надо быстренько решить вопросы здесь. Кстати о вопросах… погрозив фигуре еще одним, светящимся в полутьме, синим облачком искр в кулаке, я решил приберечь магию для более полезного занятия.- Кстати. Где здесь еще пленников держат? Меня за каким-то сынком аристократов прислали. Он на этом этаже?- Насколько я знаю, я здесь один пленник. Как ты сказал, сынком аристократов? - от стены явственно прозвучал смех. – Допустим, ты его нашел. Только моя родня могла вместо выкупа прислать Маску.- Твою же…В общем, бросать его здесь теперь точно нельзя. Снова бабахнуло, кажется, на решетку упало несколько камней. Они решили до основания все разрушить? Боюсь, я буду чувствовать себя несколько подавленно, если обрушится потолок.- Белая, вы там полегче. Мы тут все же живые. По крайней мере – частично.- Работаем, как можем. Мы на втором этаже подземелья, ты бы там не лясы точил, а поднимался наверх. У них тут пара буйных магов и огневая поддержка. Если обрушат перекрытия, быстро мы до вас не доберемся. Ты узника нашел?- Нашел. Ладно. Сделаю что смогу.Снова грохот и, казалось, задрожали сами стены. Нет, определенно я не хочу сидеть здесь и дожидаться, когда на голову рухнет потолок.- Эй, упырь. Иди сюда, будем выбираться.- Думаешь отсюда улететь?- Ты до потолка допрыгнешь?- Допрыгну, но пока там решетка, мне не уцепиться.Недавний противник приблизился, и только теперь я смог его рассмотреть. Не в боевой форме он был гораздо больше похож на человека. Грязная одежда, темные волосы, аристократический профиль.- За решетку не переживай, - усмехнувшись, я запрокинул голову, сложил пальцы и прицелился.Если крышку не разметало по всему предыдущему этажу, я очень удивлюсь. Подумаешь, немного не рассчитал. Пролеветировать наверх подобием прыжка, умудриться приземлиться, не допрыгнув до потолка верхнего этажа. Определенно развиваюсь, расту над собой. В прошлый раз я умудрился перепрыгнуть несколько сосен лишь для того, чтобы приземлиться в жаркие и колючие объятия огромной ели. Белая полчаса смеялась, прежде чем начать выковыривать из меня иголки.- Все нормально. Прыгай. Склонившись над дырой в полу, я видел, как бывший противник прыгнул, уцепился за край и повис. Над головой снова грохнуло. Казалось, что Маски развлекаются там, перекатывая по этажу огромные каменные кубики. Можно было бы и поаккуратней.Дальше все произошло как-то очень быстро. Я протянул упырю руку, заметил, как тот сфокусировался на чем-то за моей спиной, вцепился в мою конечность и с завидной силой дернул на себя, утягивая обратно в яму. «Странно, мне казалось, что мы должны бы двигаться в противоположном направлении». Потом опять почему-то наступила темнота.***Ветер пах ночью, сыростью и какими-то полевыми цветами. Странно. Откуда в подземелье ветер? А такие запахи? На меня все же рухнул потолок? Стало быть, это посмертие?- Очнулся? – какой знакомый голос. Белую тоже завалило? – Эй! Открой глаза.Пришлось подчиниться. Ага. Если это посмертие, то мы загремели туда в полном составе. Я надеялся, что хотя бы Черный не попадется мне на глаза сразу же. Пошевелившись, я обнаружил, что лежу на земле, только голова на коленях у Белой, которая чем-то из своих запасов мазала мне лоб. Рядом топтались другие Маски, Черный о чем-то переговаривался с бывшим пленником.- Нас завалило?- Не говори ерунды, - Белая порылась в своей сумке и достала одну из склянок, открыла, пахнуло чем-то едким. Нанесенный на лоб, этот состав обжег, словно раскаленной кочергой. Я дернулся, зашипел, как гадюка, и сел.- Тебе очень повезло, Синий, - приблизившись, Черный присел напротив. – Если бы Аластар не стащил тебя в яму, соскребать тебя пришлось бы со всего этажа. А так – всего лишь несколько травм от упавших камней и небольшое сотрясение. Я же говорил тебе быть осторожней. Так что, завязывай плющиться, руки в ноги и на патруль. К утру жду отчет про "Черный бор".- Слушай, Черный, а когда ты собирался сказать мне, что тот пленный аристократ – вампир?- А зачем?Выдохнув, я со стоном рухнул обратно, уютно устроив голову на коленях Белой. Лучше уж ее зелья, чем непробиваемость Черного. По крайней мере, от них не так болит голова. Что-то мне подсказывает, что работа Маски куда неприятней, с таким начальством, чем мне это казалось изначально. Чую я, что легко совсем не будет.

Ключевые слова: Маски маги крепость штурм разбойники авторская история

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