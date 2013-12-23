Зов прошлого: Часть вторая - Беглец

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ведро с болтами Просмотров: 94 Комментарии: 9 +3 Вчера, 15:34 by

Чувства постепенно возвращаются ко мне, но я всё ещё плохо слышу и не вижу вообще ничего. Прошло ещё минут пять – я, наконец, смог открыть глаза, но вокруг темно, почти ничего не видно. Внезапно загорается лампочка. Тусклый красный свет. Вижу чей-то силуэт.- Ты, наконец, очнулся, - произнёс таинственный силуэт.- Вроде... А ты кто?- Я - это ты. Другой ты. Тот, который поможет тебе на твоём пути. Судя по всему, ты очутился в прошлом. Не задавай вопросов, ответов на них я не знаю. Я буду лишь давать тебе советы на твоём пути. Итак, Питер. Каким он был в твоё время?- Очень много неоновых вывесок. На каждом углу магазины протезов. Вокруг очень много киборгов, роботов уборщиков. Повсюду огромные экраны, на которых тонны рекламы. Переулки, в которых сидят робогопники. По крайне мере, так было два года назад.- Верно. Но то, что ты увидел, повергло тебя в шок, не так ли? Неоновых вывесок не так много, всё какое-то старое, и в то же время - новое. Никаких магазинов с протезами, никаких роботов.Я более-менее пришёл в себя. Место, в котором я нахожусь, похоже на бар. В нём никого нет кроме "другого меня".- Скоро ты проснешься. Но знай, этот сон - не сон вовсе. Ты можешь не верить мне сейчас, но чуть позже ты поймёшь сам.- Что?- Что?- Ничего.- Тебе пора просыпаться. Скоро мы встретимся снова.Судя по всему, я проснулся. Что это, больница?- Ой, вы очнулись! - радостно заверещала какая-то тётка в белом халате. Видимо, раньше такие формы носили доктора и медокиборг-сёстры.- Похоже на то. Прошу прощения, который сейчас год?- 4-ое июня, 2017-ый год.- Мать моя Лариса Павловна! Это ж как далеко меня забросило! - прошептал я сам себе.- Куда отбросило? Ах, вы же попали в такую то аварию. Знайте, у вас могут быть галлюцинации, это нормально. Вам сейчас нужно много отдыхать!- Нет, мне нужно идти сейчас, срочно!- Это не обсуждается. Вас всё равно от сюда не выпустят, молодой человек. Лежите, отдыхайте.Понятно. Видимо, мне придется притворяться хорошим мальчиком. Но выбраться мне отсюда надо, и чем раньше, тем лучше.За весь день не произошло ничего интересного. В палате находился какой-то телевизор. Качество на нём было не ахти, и показывали на нём что-то про Украину. Рассказывали про какой-то порошок ещё, но я ничего так и не понял. За это время уже стемнело, и всех больных начали гнать спать. В моей палате так же выключили телевизор и свет.Мне стало интересно, почему я не смог найти свой телефон, когда очнулся после аварии. Может ли быть так, что это произошло потому, что его ещё не изобрели? В любом случае... Отсюда надо выбираться. Я вышел из палаты и направился на первый этаж. И вот, я уже стою напротив выхода. Он вроде так близко, но и в тоже время так далеко. Ведь за регистрационной стойкой кто-то сидит. И меня он, наверное, не выпустит.- Те чё надо? - спросил меня уставший мужик с синяками под глазами, будто до этого он употреблял "Ультра Бад Найт"- Извините, а где тут туалет? Очень уж мне надо, ссать хочется.- А срать тебе не хочется? Налево, иди до конца, там туалет. На втором этаже тоже есть.Я ничего не ответил и пошел в туалет.Сходил по своим делам, да вышел. Из туалета сбежать отсюда никак нельзя. Вернулся в свою палату, открыл окно.- Так, вроде не так уж высоко. Можно попробовать приземлиться в кусты.Я ещё немного посмотрел вниз, и прыгать мне как-то перехотелось.Внезапно сзади открылась дверь.- Молодой человек, вы почему не спи...Дальше я ничего не услышал, так как вылетел в окно от испуга и приземлился в кусты. Было не очень больно, но всё же неприятно. Я встал, почесал немного голову, думая над тем, что только что произошло.Из окна выглянула медсестра.- Держите его! Держите, он беглец! - заорала она во всю глотку.Я начал бежать. Передо мной был забор, не сильно высокий, перелезть запросто смогу. Я уже почти залез на забор, как мою ногу кто-то схватил.- Ах ты, шпана, а ну сюда лезь, - сказал мне какой-то дед, видимо, охранник или ещё кто.Я начал дрыгать ногой изо всех сил и случайно ударил деда по носу ногой. Он упал, а я быстро перелез, извинился, и побежал.Спустя несколько минут я выбежал к какой-то реке.За мной вроде никто не гнался, поэтому я решил присесть, немного обдумать всё. Я до сих пор находился в какой-то белой пижаме, нужно придумать что-то, найти одежду. Нужно вернуться как-то в своё время, но как?Возле меня остановилась какая-то машина, из неё вышел мужчина лет сорока.- Молодой человек, что делаем так поздно ночью на улице? - спросил он грубым голосом.- А я это... Потерялся я.- А что за белый халат?- Это просто косплей.- Кос... Чё? Так, залезай в машину, щас тебя в участок отвезём.- Какой участок? Нельзя мне в участок!- Лезь давай.Он схватил меня за руку и запихнул в машину.Когда мы приехали, он открыл дверь, сказал выходить. Ну, выходить так выходить.- Так, стой тут. Только попробуй убежать, хреново тебе будет, малый.Почему меня называют тут шпаной и малым? Мне 26 лет! Я посмотрел в зеркало машины и упал. Я выглядел как семнадцатилетний подросток!- Что за фигня? Где я, кто это такой?Меня заметил полицейский.- Ты чё тут развел, дебил? Так в обезьянник хочешь попасть?- Сам ты обезьяна! - крикнул ему я, встал, и начал убегать.Однако он начал меня догонять. Я бежал так быстро, как только мог. Я забежал в какой-то двор, там я увидел какие-то аттракционы. Точнее, аттракционами их назвать сложно, они какие-то маленькие, обшарпанные. Я залез на какую-то перевёрнутую галку.- Всё, игры кончились, пацан. Слезай, я выиграл, - выдохнувшись, сказал он.- Я не могу. Нельзя мне в участок! У меня куча дел! Мне вообще двадцать шесть лет, просто я выгляжу на семнадцать!- Это мы в участке выясним.Во двор заехал чёрный автомобиль, из него вышел мужичок лет эдак пятидесяти, подошёл к нам.- Извините, это племянник мой. Чего он натворил? - спросил мужик.- Ваш племянник гуляет поздно ночью. Вы время видели? Два часа, пятьдесят шесть минут! - ответил ему полицейский.- Прошу прощения. Я его заберу. Понимаете, он очень трудный подросток. Я с ним поговорю.- Чтоб такого больше не было, понял меня? Ещё раз ночью увижу, никакой дядя тебя больше не спасёт! - грозно сказал мне полицейский и ушел.Я немного отдышался.- Так, ладно, я тебя спас и в благородство играть не буду. Поработаешь на меня, и мы в расчёте, - сказал мне мужик.- Что?- Что?- Ничего.———Вторая часть получилось короткой, как и первая. Времени писать сейчас мало, но это скоро исправится.Дорогой читатель. Спасибо тебе, что прочитал вторую часть моей истории! Я надеюсь, тебе понравилось.Третья часть будет длиннее и даст ответы на некоторые вопросы.

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