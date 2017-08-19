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Стихи

Свобода

Со звоном цепи падают на землю,
Оковы спали – что, свободен стал?
Других ответов от себя и не приемлю,
Я против своих демонов восстал.

Настало время думать по-другому,
Все старые свои обиды я забыл.
Пора дать вольность небу голубому,
Отставить в сторону всё то, чему служил.

И расплести всю злобу, что меня связала,
С законами, которых не люблю.
Которая толкала в глубь провала,
Где оказаться не желаю никому.

Свободен стал и мне распоряжаться,
Как относиться к собственной судьбе.
Запомнить только нужно, постараться,
Не забывать, что ключ к мечте – в тебе.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:53
7-06-2018, 20:46 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 29Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Свобода демоны внутри авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Плюс за освобождение от демонов. blush +++
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#2 написал: Tigger power
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У автора видимо какой-то прорыв случился в жизни) +++
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