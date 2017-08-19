Свобода

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:53

Девятихвостый Лис Просмотров: 29 Комментарии: 4 +5 7-06-2018, 20:46 by

Со звоном цепи падают на землю,Оковы спали – что, свободен стал?Других ответов от себя и не приемлю,Я против своих демонов восстал.Настало время думать по-другому,Все старые свои обиды я забыл.Пора дать вольность небу голубому,Отставить в сторону всё то, чему служил.И расплести всю злобу, что меня связала,С законами, которых не люблю.Которая толкала в глубь провала,Где оказаться не желаю никому.Свободен стал и мне распоряжаться,Как относиться к собственной судьбе.Запомнить только нужно, постараться,Не забывать, что ключ к мечте – в тебе.

Ключевые слова: Свобода демоны внутри авторский стих

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