СвободаСо звоном цепи падают на землю,
Оковы спали – что, свободен стал?
Других ответов от себя и не приемлю,
Я против своих демонов восстал.
Настало время думать по-другому,
Все старые свои обиды я забыл.
Пора дать вольность небу голубому,
Отставить в сторону всё то, чему служил.
И расплести всю злобу, что меня связала,
С законами, которых не люблю.
Которая толкала в глубь провала,
Где оказаться не желаю никому.
Свободен стал и мне распоряжаться,
Как относиться к собственной судьбе.
Запомнить только нужно, постараться,
Не забывать, что ключ к мечте – в тебе.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:53
7-06-2018, 20:46 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 29Комментарии: 4
Ключевые слова: Свобода демоны внутри авторский стих