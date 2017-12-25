Противостояние

FaNaP Просмотров: 212 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 11:21 by

Хочу поделиться крайне странным периодом своей жизни. Надо сказать, что за несколько дней до описываемых событий в моей жизни произошла крайне серьезная и неприятная ситуация, о которой я без конца размышляла и находилась в очень пессимистичном, но адекватном состоянии. О самой ситуации распространяться не буду, но думаю, что возможно она спровоцировала дальнейшее развитие событий.История первая - не самая удивительная, как потом показало мое «расследование». Каждую ночь я просыпалась. Глаза мои влево-вправо прекрасно смотрят. Полное сознание. Полный адекват. Я точно знаю, что проснулась. Руки-ноги-голова – в «коме». Ни при каких уговорах себя и рук-ног-головы – не могу пошевелить абсолютно ничем и никак. Сверху начинает наплывать гигантское черное облако. Я знаю, что это зло. Страшное черное зло. Оно пришло ко мне. Оно пришло за мной. Меня начинают душить. Абсолютно не могу дышать. Задыхаюсь. Совсем задыхаюсь. Понимаю, что душит муж (а глазами вижу, что он лежит рядом и тихо себе посапывает, не прикасаясь ко мне). Почему-то я уверена, что это муж. Сумасшедшими усилиями заставляю себя пошевелить рукой и как только это удается – все прекращается. Только отдышаться, уже сидя в постели, надо.Еще ночь, и еще, и еще. История повторяется в одних и тех же деталях, только душат меня то сзади, то сбоку, то спереди (зависит от того, как я лежу). Я ужасно стала бояться ложиться спать. Надо заметить, я никогда не боялась темноты, даже в детстве. Все, чего мне безумно хотелось – это спать со светом. Но было жалко мужа.У нас был тогда чудесный ласковый персидский кот. Все с ним было прекрасно во взаимоотношениях, да только терпеть он не мог сидеть ни на руках, ни на коленях. За 10 лет жизни он ни разу ни к кому не улегся. Рядом – да, на человека – нет. После 3-4-х таких ночей кот залез на меня и согнать его не представлялось возможным. Даже днем он умудрялся улечься мне на бедро, хотя было очевидно, что ему жутко неудобно. Все последующие ночи он спал на мне. Ни рядом, ни за головой, ни в ногах – прямо на мне, как бы я не лежала.Черный сгусток зла через 2 дня опять навис надо мной – кот встал прямо у меня на животе и просто стал смотреть на это пятно. Пошевелиться я, как и раньше, не могла. Смотрел он, смотрел – пятно как будто растворилось, и никто меня уже в эту ночь не душил. Больше ни пятно не появлялось, ни удушения я не чувствовала. Ничего похожего не повторялось с тех пор. Кот больше на мне не спал и стал вести свой обычный образ жизни.О «расследовании». Я много месяцев не могла придти в себя от этих ночей. Стала искать описание подобных случаев. Оказалось, их не мало и называется это явление «сонный паралич». Грубо говоря, сознание проснулось, а тело нет. Зачастую сопровождается галлюцинациями. Я бы и успокоилась – но что же было с котом? Много времени прошло, кот уже умер, а я до сих пор чувствую, что он прямо спас меня от какой-то жуткой дряни. И очень ему благодарна. Хотя умом понимаю, что, наверное, все можно объяснить без всякой мистики в данном случае.Через несколько недель стали происходить другие странные события, но о них расскажу в следующий раз, если кому-нибудь будет интересно.

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