"У вас одно непрочитанное сообщение"

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:54

Саша Лунар Просмотров: 87 Комментарии: 2 +3 Вчера, 16:54 by

Я сидела дома в ужасном настроении, так как накануне поссорилась с лучшей подругой. Поэтому я просто сидела на своей кровати с телефоном в руках, думая, что делать. Мне очень хотелось ей написать, но я не знала, правильно ли это, ведь наша ссора произошла потому, что она обвинила меня в том, чего я не делала. А именно - рассказала нашему общему другу о ее симпатии.Аня: "Привет. Ты перебесилась?" Через секунду появилась пометка "прочитано".Катя: "Да, прости, пожалуйста. Я повела себя очень резко".Аня: "Значит..?"Катя: "Да, это значит, что я не злюсь. Плюс, я узнала, что он сам догадался".Фух, Слава Богу, что она успокоилась, и с меня сняты обвинения.Аня: "Придешь ко мне?"Катя: "Хорошо. Но не сейчас".Аня: "Ладно. Родителей все равно не будет до вечера, можешь прийти в любой момент".Катя: "Ты не поняла. Я не смогу придти. Сегодня точно".Аня: "Эм. Ладно".Катя: "Не обижайся. Прошу. Я очень хочу тебя увидеть. Но если я приду к тебе, то уже не смогу уйти без тебя".Аня: "Что это значит?"Катя: "Ничего. Забей. Поймешь позже".Аня: "Ты понимаешь, что это звучит жутко?"Катя: "Ахах, да :D"Аня: "Ладно. Закрыли тему. Как на счет Дениса?"Катя: "Хочешь узнать, говорила ли я с ним?"Аня: "Именно".Катя: "Он отверг меня... Точнее, ему нравится другая".Аня: "Не расстраивайся, прошу. Мы найдем тебе нового классного паренька😉❤"Катя: "Уже нет, хах...("У меня зазвонил телефон. На экране было имя Катиной мамы.Катя: "Не бери".Катя: "Аня".Катя: "ПРОШУ".Что за...Аня: "Что не брать?"Катя: "Трубку!"Катя: "Аня!"Катя: "Пожалуйста!"Звонок оборвался.Аня: "Хорошо, хорошо. Я не взяла. Что, блин, происходит?"Катя: "Ты узнаешь, позже. Но если ты возьмешь трубку - я не смогу с тобой переписываться".Аня: "Тебя наказали из-за чего-то?"Катя: "Типа того".Аня: "Ладно. Но почему твоя мама звонит мне?"Катя: "Это сложно".Катина мама звонила еще дважды. Я не брала трубку. Катя настойчиво умоляла меня об этом. Вдруг позвонила моя мама.Катя: "Аня, НЕТ! Не бери трубку!"Аня: "Что, блин, происходит?"Я провела пальцем и приняла вызов.- Аня, почему ты не берешь трубку? - спросила моя мама.- Что-то случилось?- Ты знаешь, что Катя пропала?- Как пропала?- Маша зашла с утра в ее комнату и поняла, что ее нету. Ты знаешь, где она?- Мама, я даже не знала, что она пропала!- Ты уверенна, что ничего не знаешь?- Я с ней переписывалась минуту назад.- В соц.сетях?- Нет, по обычным сообщениям.- Но... Ее телефон разбит. Он лежал в ее комнате.- Это невозможно. Мама, ты уверенна?- Маша сказала, что зашла в Катину комнату. Ее не было, а телефон, точнее, уже осколки лежали возле кровати.Я сбросила вызов и увидела сообщение от Кати, которое пришло в тот момент, когда я приняла звонок от мамы.Катя: "Прости. Я была очень глупой. Я люблю тебя❤"Аня: "ЧТО ЭТО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЗНАЧИТ?"Аня: "МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ТЫ ПРОПАЛА".Аня: "А ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ ТЫ МНЕ СЕЙЧАС ВСЕ ЭТО ПИСАЛА, ЛЕЖИТ В РАЗБИТОМ ВИДЕ В КОМНАТЕ".Аня: "КАТЯ!"Аня: "ОТВЕТЬ, ПРОШУ!"Тогда я написала ей еще не одно сообщение. Потом позвонила тете Маше и начала обзванивать наших. От Дениса я узнала, что Катя пришла к нему в шесть вечера и спросила о том, чувствует ли он к ней что-то. Он извинился и сказал, что нет.- Ань, я не хотел ее обижать, но я и понятия не имел, что она убежит вся в слезах. Если она пропала из-за меня, то... Если с ней что-то случится из-за меня, я никогда себе не прощу.- Сейчас главное найти ее. Живой и невредимой.- Да. Может, поищем вместе? В наших местах?- Хорошая идея.До девяти вечера все искали Катю. Но потом мне позвонила мама. Она искала вместе с тетей Машей, Катиным братом и моим папой.- Аня, они... нашли ее.- Боже! Слава Богу! Где? Она в порядке?- Анечка... Она...Моя улыбка сразу пропала с лица, и по телу начали бежать мурашки.- Она..? Мама, продолжай.- Катя покончила с собой.- НЕТ! ТЫ ЛЖЕШЬ! НЕТ!Я начала повторять это снова и снова. У меня началась истерика. Денис пытался меня успокоить. Через время на моем упавшем в грязь телефоне я сквозь слезы увидела оповещение: "У ВАС ОДНО НЕПРОЧИТАННОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ АБОНЕНТА КАТЯ"

Ключевые слова: Друзья сообщения переписка парни

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