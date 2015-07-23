"У вас одно непрочитанное сообщение"У ВАС ОДНО НЕПРОЧИТАННОЕ СООБЩЕНИЕ
Я сидела дома в ужасном настроении, так как накануне поссорилась с лучшей подругой. Поэтому я просто сидела на своей кровати с телефоном в руках, думая, что делать. Мне очень хотелось ей написать, но я не знала, правильно ли это, ведь наша ссора произошла потому, что она обвинила меня в том, чего я не делала. А именно - рассказала нашему общему другу о ее симпатии.
Аня: "Привет. Ты перебесилась?" Через секунду появилась пометка "прочитано".
Катя: "Да, прости, пожалуйста. Я повела себя очень резко".
Аня: "Значит..?"
Катя: "Да, это значит, что я не злюсь. Плюс, я узнала, что он сам догадался".
Фух, Слава Богу, что она успокоилась, и с меня сняты обвинения.
Аня: "Придешь ко мне?"
Катя: "Хорошо. Но не сейчас".
Аня: "Ладно. Родителей все равно не будет до вечера, можешь прийти в любой момент".
Катя: "Ты не поняла. Я не смогу придти. Сегодня точно".
Аня: "Эм. Ладно".
Катя: "Не обижайся. Прошу. Я очень хочу тебя увидеть. Но если я приду к тебе, то уже не смогу уйти без тебя".
Аня: "Что это значит?"
Катя: "Ничего. Забей. Поймешь позже".
Аня: "Ты понимаешь, что это звучит жутко?"
Катя: "Ахах, да :D"
Аня: "Ладно. Закрыли тему. Как на счет Дениса?"
Катя: "Хочешь узнать, говорила ли я с ним?"
Аня: "Именно".
Катя: "Он отверг меня... Точнее, ему нравится другая".
Аня: "Не расстраивайся, прошу. Мы найдем тебе нового классного паренька😉❤"
Катя: "Уже нет, хах...("
У меня зазвонил телефон. На экране было имя Катиной мамы.
Катя: "Не бери".
Катя: "Аня".
Катя: "ПРОШУ".
Что за...
Аня: "Что не брать?"
Катя: "Трубку!"
Катя: "Аня!"
Катя: "Пожалуйста!"
Звонок оборвался.
Аня: "Хорошо, хорошо. Я не взяла. Что, блин, происходит?"
Катя: "Ты узнаешь, позже. Но если ты возьмешь трубку - я не смогу с тобой переписываться".
Аня: "Тебя наказали из-за чего-то?"
Катя: "Типа того".
Аня: "Ладно. Но почему твоя мама звонит мне?"
Катя: "Это сложно".
Катина мама звонила еще дважды. Я не брала трубку. Катя настойчиво умоляла меня об этом. Вдруг позвонила моя мама.
Катя: "Аня, НЕТ! Не бери трубку!"
Аня: "Что, блин, происходит?"
Я провела пальцем и приняла вызов.
- Аня, почему ты не берешь трубку? - спросила моя мама.
- Что-то случилось?
- Ты знаешь, что Катя пропала?
- Как пропала?
- Маша зашла с утра в ее комнату и поняла, что ее нету. Ты знаешь, где она?
- Мама, я даже не знала, что она пропала!
- Ты уверенна, что ничего не знаешь?
- Я с ней переписывалась минуту назад.
- В соц.сетях?
- Нет, по обычным сообщениям.
- Но... Ее телефон разбит. Он лежал в ее комнате.
- Это невозможно. Мама, ты уверенна?
- Маша сказала, что зашла в Катину комнату. Ее не было, а телефон, точнее, уже осколки лежали возле кровати.
Я сбросила вызов и увидела сообщение от Кати, которое пришло в тот момент, когда я приняла звонок от мамы.
Катя: "Прости. Я была очень глупой. Я люблю тебя❤"
Аня: "ЧТО ЭТО, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, ЗНАЧИТ?"
Аня: "МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО ТЫ ПРОПАЛА".
Аня: "А ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ ТЫ МНЕ СЕЙЧАС ВСЕ ЭТО ПИСАЛА, ЛЕЖИТ В РАЗБИТОМ ВИДЕ В КОМНАТЕ".
Аня: "КАТЯ!"
Аня: "ОТВЕТЬ, ПРОШУ!"
Тогда я написала ей еще не одно сообщение. Потом позвонила тете Маше и начала обзванивать наших. От Дениса я узнала, что Катя пришла к нему в шесть вечера и спросила о том, чувствует ли он к ней что-то. Он извинился и сказал, что нет.
- Ань, я не хотел ее обижать, но я и понятия не имел, что она убежит вся в слезах. Если она пропала из-за меня, то... Если с ней что-то случится из-за меня, я никогда себе не прощу.
- Сейчас главное найти ее. Живой и невредимой.
- Да. Может, поищем вместе? В наших местах?
- Хорошая идея.
До девяти вечера все искали Катю. Но потом мне позвонила мама. Она искала вместе с тетей Машей, Катиным братом и моим папой.
- Аня, они... нашли ее.
- Боже! Слава Богу! Где? Она в порядке?
- Анечка... Она...
Моя улыбка сразу пропала с лица, и по телу начали бежать мурашки.
- Она..? Мама, продолжай.
- Катя покончила с собой.
- НЕТ! ТЫ ЛЖЕШЬ! НЕТ!
Я начала повторять это снова и снова. У меня началась истерика. Денис пытался меня успокоить. Через время на моем упавшем в грязь телефоне я сквозь слезы увидела оповещение: "У ВАС ОДНО НЕПРОЧИТАННОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ АБОНЕНТА КАТЯ"
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:54
Вчера, 16:54 by Саша ЛунарПросмотров: 87Комментарии: 2
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