Посылка. Часть 1

Посылка. Часть 1Гера как всегда смотрел список учетных записей, сортировал адреса, готовился к очередной вылазке в город. Тем более, по слухам руководителя, посылка обещает быть очень денежной сегодня. «Уж не знаю, что именно я повезу, но что-то очень ценное, и, наверное, неблизкое», - думал Поляков. Деньги ему сейчас нужны, как никогда, а обычно все самое денежное доставалось курьеру Звягину или Никитину, которые уже давно подбили клинья к таким вещам в отличие от Геры, который тут работает всего четвертый месяц. Но сейчас лето – Звягин в отпуске, Никитин уже забрал хороший заказ и появится не ранее, чем завтра. Если сам руководитель не изъявит желания – то денежная посылка достанется ему – Герману Васильевичу Полякову, новому курьеру, 34 лет от роду. Отцу двоих детей-близнецов, дважды женатому, платившему алименты по первому браку за шестилетнюю дочь и обеспечивающего декретную маму и их детишек. Кому, как не ему была необходима эта подработка сейчас. Да и ипотеку тоже никто не отменял. Он строчил в базе на компьютере номера заказов и статусы отправки, когда дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошел мужчина в очках, низкого роста, с сильной залысиной на голове и в потертом старом сером пиджаке. Под мышкой мужчина держал черную квадратную коробку приблизительно 30 на 30 сантиметров, перевязанную белой лентой. Это был руководитель Геры – Лев Яковлевич Заболотный. Мужчина прошел к столу и положил коробку.
– Вот, это, Герочка, надо срочно доставить, – он внимательно осмотрел коробку. – Вот только куда именно…не понятно…
– Плохо написано? – вставая из-за стола и подходя к руководителю, спросил Гера.
– Да нет… Не плохо, – задумался Лев Яковлевич. – Вообще никак не написано…
– Как такое возможно? Кто принимал посылку?
– В том-то и дело, что тот, кто принимал – пропал без следа. И почему-то не записал от кого принимал и куда отправить. Все, что известно: номер заказа, да объявленная ценность этой вот коробочки один миллион рублей!
– Ого?! – удивился Гера. – Что же там такое ценное, что отправитель не пожалел оставить такие комиссионные?
– Уж не знаю, что… Но шеф пообещал тому, кто ее доставит десятикратную премию.
– Нехило, – глаза Германа округлились. – Если бы еще знать, куда доставить?
– Вот ты и выясни! – глядя из под очков и, вручая посылку в руки Полякову, сказал Заболотный.
– Но, Лев Яковлевич? Я? Но откуда мне знать? Давайте просто вернем ее обратно получателю?
– Ты, видимо, выходил? – с сарказмом пошутил Заболотный. – Я же сказал, что нет данных об отправителе и о получателе. Посылка принята, комиссионные и объявленная ценность оплачены. Нам теперь деваться некуда – доставить куда-то надо! И на все про все у нас есть три дня! Так что…это теперь твоя головная боль! Я же еще утром тебе объявил о том, что до послезавтра отбываю в столицу по делам фирмы… Других курьеров у нас нет – так что, выясняй, как хочешь и доставляй посылку!
Руководитель похлопал Полякова по плечу и вышел из комнаты, оставив его с черной коробкой. Герман растерянно смотрел на посылку и не понимал, что ему теперь делать. Он взял ее в руки и стал внимательно рассматривать. По весу – так казалось – вообще ничего в ней нет. Вес самой коробки и ничего более. Рука уже была набита на такие вещи – но кто будет отправлять пустую посылку… То-то и оно – никто. Он стал рассматривать дальше. Номер посылки и больше никаких надписей, нечаянно отлепленных лент скотча или еще чего-то. По всем сторонам лишь голый черный картон без всяких насечек, надписей темной ручкой поверх коробки. Возможно, ему стоит ее открыть, чтобы понять – куда ее необходимо доставить? Но тогда что делать с объявленной ценностью? Она сразу пропадет… Ну, можно же это сделать аккуратно? Нет… Все ровно будет понятно, что коробку вскрывали – а это суд, штраф, потеря работы! Надо найти следы, выяснить историю этой посылки, постараться понять, откуда и куда посылают эту коробку. Поляков посмотрел по базе – в графах отправитель и получатель был поставлен прочерк. Номер посылки был присвоен 315370417-W. В графе объявленная ценность было написано 1 миллион рублей. Это же какую комиссию заплатил человек за такую ценность – если она составляет четыре процента от объявленной ценности? Сорок тысяч рублей – чтобы отправить эту коробку непонятно куда? Все это очень похоже на развод фирмы на деньги – ведь в случае утери или недоставки посылки в течение трех дней – фирма будет обязана выплатить сумму, равную оцененной стоимости посылки. Неужели шеф этого не понимает? И мне спихнули это таинственную коробку, которую я куда-то должен доставить – очень остроумно с их стороны. Тут раздался звонок телефона, от которого Герман вздрогнул. Он отложил посылку в сторону и потянулся к трубке телефона.
– Алло? – настороженно спросил Поляков.
– Герман? Коморин беспокоит. Зайди ко мне! По поводу посылки.
– Хорошо, сейчас иду, – удивился Герман.
Сам шеф вызывает к себе. Он поставил посылку на подоконник и вышел из кабинета. Пройдя длинный коридор и сделав несколько заворотов, Поляков уткнулся в дверь шефа, на ней висела табличка, на которой крупными буквами была надпись: Коморин Андрей Борисович. Тихонько постучавшись в нее и услышав громогласное: «Войдите», – Герман открыл дверь и вошел в кабинет.
– Проходи, Герман! – указывая на стул, сообщил высокий коренастый мужчина в темно-синем костюме. У него были темные редкие волосы, тонкие губы и пронзительный взгляд карих глаз. Кроме него в кабинете еще сидел руководитель Лев Яковлевич и какая-то симпатичная девушка лет 25 с длинными русыми волосами, голубоглазая и с накрашенными в яркий красный цвет губами. – Присаживайся.
Герман присел на свободный стол напротив девушки и удивленно посмотрел на начальника.
– Мне Лев Яковлевич сказал, что передал эту странную посылку тебе, Герман? Так?
– Да, так, – согласился мужчина. – Но…
– Вы уже выяснили, куда доставить ее?
– Да как же? – возмутился Герман, но грозный вид начальника, заставил остановить все его возмущение. – Нет. Просто никаких надписей на ней. Ни откуда, ни куда, ее по идее надо бы бросить в «потеряшки». Когда владелец придет с претензией – мы ее просто ему вернем вместе с его объявленной ценностью.
– Ты видимо не очень понимаешь, что к чему, Герман? – сказал Коморин, встал со стула и подошел к окну. – Как ты вернешь то, чего нет? Понимаешь ли, какое тут непонятное дело случилось, – он повернулся и прошел обратно к столу. – Посылка принята по всей буквe закона, и ее надо доставить. Что ты вернешь владельцу? Какую-то коробку без опознавательных знаков. А что в ней? Пусто? А если это не его? По номеру посылки вернуть? Тоже не вариант. На самой посылке нет бирки, нет подписи на сопроводительном ярлыке отправителя. Я очень сомневаюсь, что отправитель запомнил или записал номер. Да и вообще, придет ли он к нам? В общем, подставили нас, Герман. И Злакин этот, который принял эту посылку, похоже, соучастник этой аферы.
– И что же делать? – спросил Герман. – Не могу же я ее доставить первому встречному? Кто поставит свою подпись, что принял эту посылку?
– Не знаю, Герман! Иди выясняй! Теперь это – твоя забота… Все отчеты по приемке, я уже скинул тебе на рабочий компьютер. Может, там что-то тебе поможет найти адресат. У тебя два дня на все про всё, чтобы доставить посылку куда следует. Иначе, я сделаю так, что ты не только потеряешь свою работу, а еще никуда потом не устроишься…
Парень посмотрел на сердитое лицо начальника. Хоть работал Герман тут не так давно, но уже знал, на что способен был Коморин, и какие связи у него были в их маленьком городке… «Попал» он с этой посылкой по «самое не хочу»…
– Ты же сам всегда желал подзаработать? Вот я и предлагаю тебе за пару дней срубить половину объявленной ценности! Давай, Герман. Действуй!
– Андрей Борисович? – вдруг сказала девушка, которая все это время молчала. Герман к тому времени уже встал со своего стула и намеревался покинуть кабинет. – Мне кажется, что вы не все рассказали молодому человеку?
– Разве? – удивился Коморин. – Если вы по поводу тех суеверий с предыдущими посылками, то это – сказки и не более. Просто курьеры, не выполняя задания, сбегали, как трусы в другие города. Ну, ничего… полиция их все ровно найдет!
– Ну, до сих пор пока никого не нашли, – девушка пристально посмотрела на Германа. – Каждый год история повторяется. Думаете, курьеры Звягин и Никитин просто так пропали, отказываясь от такой дорогой доставки? Просто они знают, что случилось с прошлогодним и позапрошлогодним курьером, которые взялись доставлять такую же посылку.
– Мария Эдуардовна, – прервал ее Заболотный. – Ну, не стоит запугивать парня, который еще даже не взялся за доставку этой… посылки.
– Что, значит, не взялся? А чья подпись стоит в заказной ведомости? – указывая на монитор, продолжала девушка. – Я считаю, Лев Яковлевич, что Герман обязан знать правду. Это, как минимум, подло по отношению к нему.
– Ну, хорошо, Машенька, – тяжело выдохнул Коморин. Он сел на свое кресло и немного задумавшись, словно что-то вспоминая, продолжил. – Уже третий год приходит эта странная посылка в нашу курьерскую службу. Всегда одно и то же. Оператор, который ее принял, и курьер, который ее пытается доставить, пропадают бесследно. Ни родственники, ни полиция – никто не знает, где они. Мы пропажу курьеров объясняем лишь тем, что те просто сбегали, чтобы уберечь себя от штрафов фирмы. Каждый год в нашу фирму приходит уведомление от некого господина Вородиса, о том, что посылка его так и не была доставлена по адресу. Все наши попытки связаться с ним не увенчались успехом. Фамилия не такая уж распространенная, мы обзвонили всех ее носителей во всей области, но никто – ни слухом ни духом. Остается только догадываться – врут они, либо же действительно, это не тот Вородис, который выставляет нам претензии каждый год.
– Сидоров! – улыбнулась девушка.
– Причем тут Сидоров? – удивился Коморин.
– Это если Вородис наоборот прочитать! Это я так, просто… Забавно.
– Нам сейчас не до смеха, Мария Эдуардовна! На кону большая сумма денег, которая может привести нашу контору к банкротству!
– Да, да. Конечно. Извините, Андрей Борисович. Продолжайте!
– Итак. В банке за этим Вородисом лишь числится счет, в котором отказываются нам дать его адрес. Нам приходится платить эту неустойку. Мы даже разместили камеры в отделении приема, но именно в то время, когда посылку принимал Злакин, был какой-то сбой в электросети, отчего камеры не работали больше, чем полчаса. В этот момент оператор принял посылку и покинул отделение. Больше его никто не видел. Полиция устанавливала слежку, но на каком-то этапе просто теряла и курьера и посылку. И снова штрафы – посылка не доставлена. Тогда суммы были гораздо ниже. Сейчас эта сумма превышает миллион. И ты должен, наконец, доставить ее по месту.
– Вы сейчас пошутили? – удивился Герман. – Все то, что я сейчас услышал? Это шутки?
– Да уж какие тут шутки, Герман! – вмешался Лев Яковлевич. – Ты прости, Гера, что получилась такая…эм… «подстава», если говорить по-молодежному, но правда, какая-то мистика вокруг этой посылки каждый год, и наша служба безопасности снова «опрофанилась», да простит меня Мария Эдуардовна, – он с какой-то натянутой улыбкой, посмотрел на девушку в кабинете. Было видно, что слова руководителя задели ее очень сильно, она хотела что-то возразить, но Коморин остановил ее.
– Служба безопасности не отвечает за подачу электроэнергии в наш офис, Лев Яковлевич. И мы сделаем соответствующие выводы на будущее. Но хотелось бы уже сейчас решить данный ребус! – начальник посмотрел на Полякова. – Скажите, Герман! Вы же вроде в «черный квадрат» ходили в юности – интеллектуальная секция? За город в брейн-ринге участвовали? Это так?
– Так, – удивился Гера. – А какое это имеете отношение к делу?
– Самое, что ни на есть прямое! Неужели же вы не видите, что это шарада? Это не шутки! Это «чертовщина» какая-то! И пока мы не отгадаем, что хочет от нас этот Вородис – нам придется платить рублем за это!
– Вы слышите себя вообще, Андрей Борисович? Люди пропали! Пять человек! Три приемщика и два курьера! Где они?
– Их ищут! – спокойно ответил Каморин.
– Что-то уж больно долго их ищут! А сейчас вы что предлагаете, чтобы и я пропал?
– Никто такое не предлагает, Герман! Мы просим вас всего лишь попытаться доставить посылку по адресу!
– По какому адресу?
– Ну, вы же у нас интеллектуал! Вот и попробуйте выяснить!
– Почему бы просто не вызвать полицию и не…
– Никакой полиции! От них никакого толку, кроме как запугивать нас тем, что мы и без них хорошо знаем. Не стоит трубить на каждом шагу, что у нас пропали люди – поднимется такой скандал, что нам придется несладко.
– Так они ничего не знают о том, что было в предыдущие годы?
– Нет! И настоятельно вам рекомендую не распространяться на эту тему. Тем более, что мы тут совершенно не при чем и будем все отрицать. Все данные по этим людям стерты. Они никогда у нас не работали!
– Но вы же сказали, что они в розыске?
– Конечно. В розыске. У них ведь были родственники, которые подали заявления об их исчезновении. Наша фирма тут не причем. По нашим данным, сотрудники уволились из нашей фирмы незадолго до своей пропажи.
– Вы все тут спятили! Я не буду участвовать в этом мутном деле!
– Ну, тогда на что будет жить ваша семья? – начальник грозно посмотрел на Германа. – Ипотека, алименты, жена, дети-близнецы! Мне все известно, товарищ Поляков, и я бы очень не хотел поднимать свои «связи» и наговаривать на вас по городу. Я лишь прошу Вас посидеть, разобраться! Быть может, вы своим незамыленным взглядом найдете решение этого вопроса!? Чем вы рискуете? Вы ведь даже не пытались? Всегда же можно сойти с дистанции, если почувствовали, что дело заходит в опасное русло?
– Но…
– Никаких «но». Ваша подпись стоит – идите и разбирайтесь! Завтра я жду результатов. А сейчас, – он посмотрел на часы на руке, – извините, господа, мне пора ехать!
Все присутствующие, включая и Геру, покинули кабинет. Коморин еще дал какие-то указания своей секретарше, после чего поспешно выбежал во двор, где у входа его уже ждала машина. Поляков стоял и молча глядел, как начальница службы безопасности спокойно покидает приемную, словно сейчас было обычное совещание, руководитель, виновато покачав головой, также отправился к выходу. Герман стоял и не знал, что ему теперь делать со всей этой историей…
Новость отредактировал Космонасть - Сегодня, 12:00
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:28 by Mr.NosПросмотров: 59Комментарии: 0
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