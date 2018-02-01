Посылка. Часть 1

Новость отредактировал Космонасть - Сегодня, 12:00

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 59 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 06:28 by

Гера как всегда смотрел список учетных записей, сортировал адреса, готовился к очередной вылазке в город. Тем более, по слухам руководителя, посылка обещает быть очень денежной сегодня. «Уж не знаю, что именно я повезу, но что-то очень ценное, и, наверное, неблизкое», - думал Поляков. Деньги ему сейчас нужны, как никогда, а обычно все самое денежное доставалось курьеру Звягину или Никитину, которые уже давно подбили клинья к таким вещам в отличие от Геры, который тут работает всего четвертый месяц. Но сейчас лето – Звягин в отпуске, Никитин уже забрал хороший заказ и появится не ранее, чем завтра. Если сам руководитель не изъявит желания – то денежная посылка достанется ему – Герману Васильевичу Полякову, новому курьеру, 34 лет от роду. Отцу двоих детей-близнецов, дважды женатому, платившему алименты по первому браку за шестилетнюю дочь и обеспечивающего декретную маму и их детишек. Кому, как не ему была необходима эта подработка сейчас. Да и ипотеку тоже никто не отменял. Он строчил в базе на компьютере номера заказов и статусы отправки, когда дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошел мужчина в очках, низкого роста, с сильной залысиной на голове и в потертом старом сером пиджаке. Под мышкой мужчина держал черную квадратную коробку приблизительно 30 на 30 сантиметров, перевязанную белой лентой. Это был руководитель Геры – Лев Яковлевич Заболотный. Мужчина прошел к столу и положил коробку.– Вот, это, Герочка, надо срочно доставить, – он внимательно осмотрел коробку. – Вот только куда именно…не понятно…– Плохо написано? – вставая из-за стола и подходя к руководителю, спросил Гера.– Да нет… Не плохо, – задумался Лев Яковлевич. – Вообще никак не написано…– Как такое возможно? Кто принимал посылку?– В том-то и дело, что тот, кто принимал – пропал без следа. И почему-то не записал от кого принимал и куда отправить. Все, что известно: номер заказа, да объявленная ценность этой вот коробочки один миллион рублей!– Ого?! – удивился Гера. – Что же там такое ценное, что отправитель не пожалел оставить такие комиссионные?– Уж не знаю, что… Но шеф пообещал тому, кто ее доставит десятикратную премию.– Нехило, – глаза Германа округлились. – Если бы еще знать, куда доставить?– Вот ты и выясни! – глядя из под очков и, вручая посылку в руки Полякову, сказал Заболотный.– Но, Лев Яковлевич? Я? Но откуда мне знать? Давайте просто вернем ее обратно получателю?– Ты, видимо, выходил? – с сарказмом пошутил Заболотный. – Я же сказал, что нет данных об отправителе и о получателе. Посылка принята, комиссионные и объявленная ценность оплачены. Нам теперь деваться некуда – доставить куда-то надо! И на все про все у нас есть три дня! Так что…это теперь твоя головная боль! Я же еще утром тебе объявил о том, что до послезавтра отбываю в столицу по делам фирмы… Других курьеров у нас нет – так что, выясняй, как хочешь и доставляй посылку!Руководитель похлопал Полякова по плечу и вышел из комнаты, оставив его с черной коробкой. Герман растерянно смотрел на посылку и не понимал, что ему теперь делать. Он взял ее в руки и стал внимательно рассматривать. По весу – так казалось – вообще ничего в ней нет. Вес самой коробки и ничего более. Рука уже была набита на такие вещи – но кто будет отправлять пустую посылку… То-то и оно – никто. Он стал рассматривать дальше. Номер посылки и больше никаких надписей, нечаянно отлепленных лент скотча или еще чего-то. По всем сторонам лишь голый черный картон без всяких насечек, надписей темной ручкой поверх коробки. Возможно, ему стоит ее открыть, чтобы понять – куда ее необходимо доставить? Но тогда что делать с объявленной ценностью? Она сразу пропадет… Ну, можно же это сделать аккуратно? Нет… Все ровно будет понятно, что коробку вскрывали – а это суд, штраф, потеря работы! Надо найти следы, выяснить историю этой посылки, постараться понять, откуда и куда посылают эту коробку. Поляков посмотрел по базе – в графах отправитель и получатель был поставлен прочерк. Номер посылки был присвоен 315370417-W. В графе объявленная ценность было написано 1 миллион рублей. Это же какую комиссию заплатил человек за такую ценность – если она составляет четыре процента от объявленной ценности? Сорок тысяч рублей – чтобы отправить эту коробку непонятно куда? Все это очень похоже на развод фирмы на деньги – ведь в случае утери или недоставки посылки в течение трех дней – фирма будет обязана выплатить сумму, равную оцененной стоимости посылки. Неужели шеф этого не понимает? И мне спихнули это таинственную коробку, которую я куда-то должен доставить – очень остроумно с их стороны. Тут раздался звонок телефона, от которого Герман вздрогнул. Он отложил посылку в сторону и потянулся к трубке телефона.– Алло? – настороженно спросил Поляков.– Герман? Коморин беспокоит. Зайди ко мне! По поводу посылки.– Хорошо, сейчас иду, – удивился Герман.Сам шеф вызывает к себе. Он поставил посылку на подоконник и вышел из кабинета. Пройдя длинный коридор и сделав несколько заворотов, Поляков уткнулся в дверь шефа, на ней висела табличка, на которой крупными буквами была надпись: Коморин Андрей Борисович. Тихонько постучавшись в нее и услышав громогласное: «Войдите», – Герман открыл дверь и вошел в кабинет.– Проходи, Герман! – указывая на стул, сообщил высокий коренастый мужчина в темно-синем костюме. У него были темные редкие волосы, тонкие губы и пронзительный взгляд карих глаз. Кроме него в кабинете еще сидел руководитель Лев Яковлевич и какая-то симпатичная девушка лет 25 с длинными русыми волосами, голубоглазая и с накрашенными в яркий красный цвет губами. – Присаживайся.Герман присел на свободный стол напротив девушки и удивленно посмотрел на начальника.– Мне Лев Яковлевич сказал, что передал эту странную посылку тебе, Герман? Так?– Да, так, – согласился мужчина. – Но…– Вы уже выяснили, куда доставить ее?– Да как же? – возмутился Герман, но грозный вид начальника, заставил остановить все его возмущение. – Нет. Просто никаких надписей на ней. Ни откуда, ни куда, ее по идее надо бы бросить в «потеряшки». Когда владелец придет с претензией – мы ее просто ему вернем вместе с его объявленной ценностью.– Ты видимо не очень понимаешь, что к чему, Герман? – сказал Коморин, встал со стула и подошел к окну. – Как ты вернешь то, чего нет? Понимаешь ли, какое тут непонятное дело случилось, – он повернулся и прошел обратно к столу. – Посылка принята по всей буквe закона, и ее надо доставить. Что ты вернешь владельцу? Какую-то коробку без опознавательных знаков. А что в ней? Пусто? А если это не его? По номеру посылки вернуть? Тоже не вариант. На самой посылке нет бирки, нет подписи на сопроводительном ярлыке отправителя. Я очень сомневаюсь, что отправитель запомнил или записал номер. Да и вообще, придет ли он к нам? В общем, подставили нас, Герман. И Злакин этот, который принял эту посылку, похоже, соучастник этой аферы.– И что же делать? – спросил Герман. – Не могу же я ее доставить первому встречному? Кто поставит свою подпись, что принял эту посылку?– Не знаю, Герман! Иди выясняй! Теперь это – твоя забота… Все отчеты по приемке, я уже скинул тебе на рабочий компьютер. Может, там что-то тебе поможет найти адресат. У тебя два дня на все про всё, чтобы доставить посылку куда следует. Иначе, я сделаю так, что ты не только потеряешь свою работу, а еще никуда потом не устроишься…Парень посмотрел на сердитое лицо начальника. Хоть работал Герман тут не так давно, но уже знал, на что способен был Коморин, и какие связи у него были в их маленьком городке… «Попал» он с этой посылкой по «самое не хочу»…– Ты же сам всегда желал подзаработать? Вот я и предлагаю тебе за пару дней срубить половину объявленной ценности! Давай, Герман. Действуй!– Андрей Борисович? – вдруг сказала девушка, которая все это время молчала. Герман к тому времени уже встал со своего стула и намеревался покинуть кабинет. – Мне кажется, что вы не все рассказали молодому человеку?– Разве? – удивился Коморин. – Если вы по поводу тех суеверий с предыдущими посылками, то это – сказки и не более. Просто курьеры, не выполняя задания, сбегали, как трусы в другие города. Ну, ничего… полиция их все ровно найдет!– Ну, до сих пор пока никого не нашли, – девушка пристально посмотрела на Германа. – Каждый год история повторяется. Думаете, курьеры Звягин и Никитин просто так пропали, отказываясь от такой дорогой доставки? Просто они знают, что случилось с прошлогодним и позапрошлогодним курьером, которые взялись доставлять такую же посылку.– Мария Эдуардовна, – прервал ее Заболотный. – Ну, не стоит запугивать парня, который еще даже не взялся за доставку этой… посылки.– Что, значит, не взялся? А чья подпись стоит в заказной ведомости? – указывая на монитор, продолжала девушка. – Я считаю, Лев Яковлевич, что Герман обязан знать правду. Это, как минимум, подло по отношению к нему.– Ну, хорошо, Машенька, – тяжело выдохнул Коморин. Он сел на свое кресло и немного задумавшись, словно что-то вспоминая, продолжил. – Уже третий год приходит эта странная посылка в нашу курьерскую службу. Всегда одно и то же. Оператор, который ее принял, и курьер, который ее пытается доставить, пропадают бесследно. Ни родственники, ни полиция – никто не знает, где они. Мы пропажу курьеров объясняем лишь тем, что те просто сбегали, чтобы уберечь себя от штрафов фирмы. Каждый год в нашу фирму приходит уведомление от некого господина Вородиса, о том, что посылка его так и не была доставлена по адресу. Все наши попытки связаться с ним не увенчались успехом. Фамилия не такая уж распространенная, мы обзвонили всех ее носителей во всей области, но никто – ни слухом ни духом. Остается только догадываться – врут они, либо же действительно, это не тот Вородис, который выставляет нам претензии каждый год.– Сидоров! – улыбнулась девушка.– Причем тут Сидоров? – удивился Коморин.– Это если Вородис наоборот прочитать! Это я так, просто… Забавно.– Нам сейчас не до смеха, Мария Эдуардовна! На кону большая сумма денег, которая может привести нашу контору к банкротству!– Да, да. Конечно. Извините, Андрей Борисович. Продолжайте!– Итак. В банке за этим Вородисом лишь числится счет, в котором отказываются нам дать его адрес. Нам приходится платить эту неустойку. Мы даже разместили камеры в отделении приема, но именно в то время, когда посылку принимал Злакин, был какой-то сбой в электросети, отчего камеры не работали больше, чем полчаса. В этот момент оператор принял посылку и покинул отделение. Больше его никто не видел. Полиция устанавливала слежку, но на каком-то этапе просто теряла и курьера и посылку. И снова штрафы – посылка не доставлена. Тогда суммы были гораздо ниже. Сейчас эта сумма превышает миллион. И ты должен, наконец, доставить ее по месту.– Вы сейчас пошутили? – удивился Герман. – Все то, что я сейчас услышал? Это шутки?– Да уж какие тут шутки, Герман! – вмешался Лев Яковлевич. – Ты прости, Гера, что получилась такая…эм… «подстава», если говорить по-молодежному, но правда, какая-то мистика вокруг этой посылки каждый год, и наша служба безопасности снова «опрофанилась», да простит меня Мария Эдуардовна, – он с какой-то натянутой улыбкой, посмотрел на девушку в кабинете. Было видно, что слова руководителя задели ее очень сильно, она хотела что-то возразить, но Коморин остановил ее.– Служба безопасности не отвечает за подачу электроэнергии в наш офис, Лев Яковлевич. И мы сделаем соответствующие выводы на будущее. Но хотелось бы уже сейчас решить данный ребус! – начальник посмотрел на Полякова. – Скажите, Герман! Вы же вроде в «черный квадрат» ходили в юности – интеллектуальная секция? За город в брейн-ринге участвовали? Это так?– Так, – удивился Гера. – А какое это имеете отношение к делу?– Самое, что ни на есть прямое! Неужели же вы не видите, что это шарада? Это не шутки! Это «чертовщина» какая-то! И пока мы не отгадаем, что хочет от нас этот Вородис – нам придется платить рублем за это!– Вы слышите себя вообще, Андрей Борисович? Люди пропали! Пять человек! Три приемщика и два курьера! Где они?– Их ищут! – спокойно ответил Каморин.– Что-то уж больно долго их ищут! А сейчас вы что предлагаете, чтобы и я пропал?– Никто такое не предлагает, Герман! Мы просим вас всего лишь попытаться доставить посылку по адресу!– По какому адресу?– Ну, вы же у нас интеллектуал! Вот и попробуйте выяснить!– Почему бы просто не вызвать полицию и не…– Никакой полиции! От них никакого толку, кроме как запугивать нас тем, что мы и без них хорошо знаем. Не стоит трубить на каждом шагу, что у нас пропали люди – поднимется такой скандал, что нам придется несладко.– Так они ничего не знают о том, что было в предыдущие годы?– Нет! И настоятельно вам рекомендую не распространяться на эту тему. Тем более, что мы тут совершенно не при чем и будем все отрицать. Все данные по этим людям стерты. Они никогда у нас не работали!– Но вы же сказали, что они в розыске?– Конечно. В розыске. У них ведь были родственники, которые подали заявления об их исчезновении. Наша фирма тут не причем. По нашим данным, сотрудники уволились из нашей фирмы незадолго до своей пропажи.– Вы все тут спятили! Я не буду участвовать в этом мутном деле!– Ну, тогда на что будет жить ваша семья? – начальник грозно посмотрел на Германа. – Ипотека, алименты, жена, дети-близнецы! Мне все известно, товарищ Поляков, и я бы очень не хотел поднимать свои «связи» и наговаривать на вас по городу. Я лишь прошу Вас посидеть, разобраться! Быть может, вы своим незамыленным взглядом найдете решение этого вопроса!? Чем вы рискуете? Вы ведь даже не пытались? Всегда же можно сойти с дистанции, если почувствовали, что дело заходит в опасное русло?– Но…– Никаких «но». Ваша подпись стоит – идите и разбирайтесь! Завтра я жду результатов. А сейчас, – он посмотрел на часы на руке, – извините, господа, мне пора ехать!Все присутствующие, включая и Геру, покинули кабинет. Коморин еще дал какие-то указания своей секретарше, после чего поспешно выбежал во двор, где у входа его уже ждала машина. Поляков стоял и молча глядел, как начальница службы безопасности спокойно покидает приемную, словно сейчас было обычное совещание, руководитель, виновато покачав головой, также отправился к выходу. Герман стоял и не знал, что ему теперь делать со всей этой историей…

Ключевые слова: Курьер посылка черный ящик исчезновение неустойка авторская история

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