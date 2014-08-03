Посылка. Глава 2

Mr.Nos Просмотров: 47 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:07 by

Поляков сидел в кабинете, изучая накладные, записи в базе данных, и саму таинственную коробку. Все работники офиса уже давно ушли домой, оставив сторожа дядю Ваню и пытающегося докопаться до истины Германа Полякова. Он по несколько раз проверял записи на посылку, изучал данные предыдущих, но никакой связи не видел кроме одного – номера. На всех посылках номер накладной был одинаковый 315370417-W. Пожалуй, это и была единственная зацепка, на которой можно было хоть что-то понять. Но что могли значить эти цифры? Координаты? Поляков делил цифры, стараясь вылепить из них координаты места, куда нужно доставить посылку – широта, долгота. Кодированный адрес? Складывал, убирал лишние, делил. Искал по коду индексов населенных пунктов, взяв за основу букву “W”, как эталон. Но индексы в справочнике с данной аббревиатурой оканчивались пятизначными номерами. Ничего даже близко похожего на какой-то физический адрес. Герман поставил перед собой на стол блестящую коробку и уставился на нее. «Что внутри? Пусто? – думал Поляков. – Что будет, если я ее вскрою? Может и разгадка внутри этой посылки?!» Рука курьера потянулась к органайзеру и взяла канцелярский нож. Одним движением пальца, Гера вытянул лезвие изнутри и направил нож на коробку, как вдруг чей-то шорох в коридоре остановил его. Послышались чьи-то четкие шаркающие шаги, приближающиеся к кабинету Полякова. Гера машинально отодвинул от себя посылку, вставая со стула, и увидел, как чья-то фигура в темноте коридора промелькнула мимо кабинета и направилась в сторону офисного склада.- Дядя Ваня? Это вы? – окликнул Герман. Он вышел в коридор и крикнул в темноту – Вы куда? И чего без фонаря?Мужчину удивило, что сторож ходит по офису так, что при этом не пользуется даже обычным фонарем. Еще Германа удивило, что хоть до конца коридора было не менее 20 метров, сторож каким-то образом уже успел исчезнуть за дверью на склад, хотя за то время, пока Гера выходил в коридор, даже бегом туда было бы трудно добраться. Поляков снова окликнул дядю Ваню и не получив ответа, направился следом на склад. «Может, сигналка сработала на дверях – вот он и побежал туда проверить?» - подумал Гера.Приоткрыв дверь на склад, он вошел внутрь. Было темно, нигде не горел свет. Гера прислушался. Тихо. Становилось страшно, жутко и как-то не по себе от этой тишины. «А дядя Ваня ли это был вообще? – про себя подумал Гера и тут же словно сам себе ответил. – А кто же еще? Кто тогда дверь на склад открыл? Что за мысли дурацкие, Поляков?»Обогнув стеллаж с посылками, Герман вышел в узкий проход, ведущий к дверям улицы. У дверей кто-то стоял. В проникающую щель между дверей свет от уличного фонаря немного осветил чей-то темный силуэт.- Дядя Ваня? Это вы? – вглядываясь в темноту, спросил мужчина. Фигура стояла, словно замерев, не делая ни единого движения. – Эй!? Что там случилось?Снова тишина и полное безмолвие. Кто-то стоящий там, у самых дверей склада тяжело дышал, пыхтел, или задыхался. Этого было не слышно – это ощущалось как-то внутренне. Герман почувствовал, как капли пота выступали на его спине. Вдруг, где-то совсем рядом что-то упало на пол, заставив дернуться Германа, он вспомнил про телефон, достал его и, включив на нем фонарь, посветил на место звука. Это оказался какой-то желтый пакет, который упал со стеллажа. Посветив на полки, Поляков дернулся от страха и с ужасом отпрянул от стеллажа. По полке ползала здоровая крыса.- Тьфу, ты! – сплюнул мужчина. – А говорили, всех потравили! – он намеренно произнес это громко, чтобы спугнуть и крысу и обратить на себя внимание того, кто стоит возле дверей склада.Затем он резко перевел свет фонаря в сторону дверей и замер, увидев там не то, что хотел увидеть. Силуэт, еще минуту назад стоявший там … исчез. Слабый луч телефонного фонаря бегло побежал по стеллажам и полкам склада, но так ничего и не поймал в своем освещении. Это пугало. Кто там был в темноте, и главное – где он сейчас? Поляков попятился к выходу, боясь обернуться назад, продолжая светить в сторону от себя. Он продвигался по узкому коридору. За стеллажами послышался чей-то хрип и тяжелое дыхание, а потом в свете фонаря что-то промелькнуло, исчезая в соседнем коридоре.- Что это тут происходит? – испуганно, но уже прибавляя шага в сторону офиса. Он много смотрел ужастиков и его безумная фантазия уже начинала рисовать страшное чудовище, прячущееся в темноте.Гера пятился, но чем быстрее он это делал, тем громче становились звуки и тем ближе и явственнее они ощущались. Где-то вверху мелькнули две яркие пары глаз. Они перемещались очень быстро и двигались явно к нему. Затем в нескольких метрах они исчезли где-то уже внизу стеллажей, и Германа кто-то с силой схватил за плечо. В этот момент сердце чуть не выскочило из груди, телефон вылетел из рук, упав на пол, а следом за ним рухнул и сам хозяин смартфона.- Ты чавось тут делаешь? – послышался хриплый прокуренный голос. Над Поляковым склонился дядя Ваня. Все лицо этого старичка было усеяно паутинкой морщинок, небесного цвета глаза с усмешкой разглядывали Германа. Сторож посветил фонарем на парня, а затем протянул руку и помог ему встать.- Дядя.. Ваня? А вы тут.. не тут разве.. а тогда кто? – запутался Поляков, осматриваясь по сторонам.- Чавось? – улыбнулся старичок. – Ты почто сюда заполз-то, горемыка?- Я ... просто кто-то тут… потом вот там у двери… и за мной… вот… я убегал уж… - продолжал говорить Гера, совершенно не связано и рассеяно.- Ваську что ли видал?- Кого?- Васька! Кот! – улыбнулся старичок. – Я его у сестры своей Нинки взял, шоб крыс изловить! А тут похоже наоборот усё! – дядя Ваня засмеялся, открывая свой беззубый рот. – Трус котяра оказался, да еще какой! Только дверь на склад откроешь, несется сюда на всех порах по всем стеллажам, котяра паршивый. А оставишь на складе – затихарится, шоб крысы его не изловили, да не пожрали! Набрехала Нинка про кота, видать!- Кот?- Агась! Так вон же он! Приполз уж к нам! – сторож осветил черного кота, сидевшего на стеллаже рядом. Его глаза светились от фонаря дяди Вани. –Ух, паршивец! Сиди тут до утра! Пока крыс не изловишь!!!- Дядя Ваня? А я кажется видел еще кого-то там… у дверей! – немного прячась за низенького старичка, сказал Поляков.- Так то - манекен! Я его туда специально переставил! Погляди! – мощный луч от фонаря дяди Вани осветил сначала дверь, а потом силуэт. Света была достаточно, чтобы разглядеть манекен бородатого мужика в свитере, но почему-то без штанов. – Это Гоша! Я его так называю! Помогает мне!- Что? – удивился Гера, но теперь он уже расслабился, поняв, что это все его безумная фантазия, которая нарисовала ему всех этих страшных персонажей.- Да. Воры они как? Прежде чем замок вскрыть – посмотрят в щель, в замочную скважину. И кого они там увидят? Верно – Гошу! У меня уже три случая таких было, когда грабители ограничивались только просмотром содержимого в щель между дверьми! Зато бежали потом! – старичок рассмеялся, как ребенок, который изобрел ловушку и в нее кто-то попался.- Ну, вы даете, дядя Ваня! – улыбнулся Гера.- Ладно. Пойдем, чайку попьем с сушками! Ты дверь-то как открыл на склад?- Я? – лицо Германа вдруг снова стало бледным. – Я… не открывал…дядя Ваня.. тут было…- Да? – совершенно спокойно удивился сторож. – Видимо, я забыл прикрыть. Ну, ладно. Пошли…Дядя Ваня выудил из кармана ключ от склада, прикрыл дверь, повернул ключ и они двинулись в комнату вахтенного, где ночами и обитал сторож. Уже несколько минут спустя, Герман грыз горчичную сушку с маком и запивал крепким сладким чаем с лимоном. В каморке у дяди Вани работал небольшой телевизор, по которому шел какой-то детектив, диванчик был расправлен и подготовлен ко сну, на электрической плитке еще дымил алюминиевый чайник.- А ты что ж, Герман заработался-то так нынче? – спросил дядя Ваня. – Неужто дело до утра не терпит?- К сожалению, нет. Посылка, будь она неладна. Голову сломал уже, пытаясь понять куда мне ее доставить нужно!- А на ней что ничего не написано?- Ничего.- Так в «потеряшки» ее, и пес с ней!- Эх, дядя Ваня. Было бы все так просто…- Да уж вижу, не все так просто, - усмехнулся сторож. – Но знаешь, как мне еще мой дед говаривал… Иногда, чтобы найти ответ – нужно посмотреть на проблему под другим углом! Не пытайся найти решение, если в лоб не получается. Посмотри на нее с другой стороны, возможно, тогда ты найдешь ответ.- Спасибо, дядя Ваня. Попробую… Ладно… Я, наверное, домой поеду, посылку с собой возьму – время уже позднее, завтра с утра может что-то прояснится…- Ну, давай-давай, Герман! Успехов тебе!Утром, проснувшись от мерзкого писка будильника, Гера сел на кровати и устало протер глаза. Черная коробка лежала на столе, к одной из ее сторон на скотч мужчина прилепил белую полоску с номером посылки. Жены с детьми сегодня не было, так как они остались у тещи, поэтому дома царила полная тишина. Герман налил чая, сделал несколько бутербродов и, уставившись на посылку, монотонно отпивал из кружки горячую сладковатую жидкость. Один день уже прошел, и осталось всего два, а куда везти эту черную коробку он не знал. Неожиданно телефонный звонок вывел его из этих дум. Звонил его смартфон на столе. Поляков едва не выронил кружку из рук, махнув другой рукой так, что посылка упала на пол. Звонил Заболотный. Герман нажал на вызов и прислонил телефон к уху.- Алло?- Алло, Гера? Заболотный беспокоит! Ну что там у тебя? Движется дело?- Пока нет, Лев Яковлевич… Думаю…- Ну-ну, - расстроился руководитель. – Просто Коморин беспокоится! Он сейчас тут недалеко со мной. Мы с ним сегодня по делам отбудем в одно захолустье, так что связи может и не быть. Но ты звони, как только что-то выяснишь. Мы сейчас в аэропорту, через пол часа вылетаем. Не теряйся – звони! Очень на тебя надеемся!- Как улетаем, Лев Яковлевич? – удивился Поляков. – А как же я, посылка эта? Мне что делать? Вы же обещали, что если у меня не получится, то передадите ее другому…- Если у тебя не получится, - прервал его Заболотный. – То и ни у кого не получится! Всё! Мне пора, Герочка! Успехов тебе! Обязательно реши эту проблему! Я верю в тебя, а сейчас извини… Коморин зовет…прощай Гера…- Но Лев Яковлевич? Как же … Алло? Алло?!!Трубку на том конце повесили. Видимо объявили посадку на рейс. Ну то, что руководитель сегодня собирался улетать, это ладно – но то, что и Коморин с ним полетел, оставив одного с этой чертовой посылкой, чтоб ей не ладно было… Расстроенный данными известиями Герман полез под стол, чтобы достать коробку, как вдруг застыл в оцепенении, глядя на номер посылки. В голове сразу же всплыла фраза дяди Вани, который говорил, что иногда на проблему нужно посмотреть под другим углом. Надпись была, что превращала ровные прямоугольные цифры посылки в странное слово… ведь перевернутая цифра 7 – это же латинская буква L, а цифра 4, это h, цифра 3 – буква Е. И так все цифры номера составляли одно слово – M-LIh0LESIE. Герман открыл справочник почтовых аббревиатур, нашел букву М – так сокращают название Местечко. Не теряя времени на компьютере набрал в поисковике «Местечко Лихолесье». Теперь ему было ясно, куда было необходимо везти эту посылку. Данное место находилось в 420 километрах от его города, и чтобы туда добраться, нужно было проехать по федеральной трассе 300 километров, свернуть на грунтовую дорогу и даже пересечь на пароме речку Вагу. Но самое главное – теперь он знает куда ему доставить эту странную черную посылку…

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