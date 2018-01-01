А у смерти выходной…

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:49

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:49 by

Моросил мерзкий и колючий сентябрьский дождик, падая на землю и гоняя пузырьки по асфальту горного серпантина. Грязные струйки, бегущие по дороге, стекали по насыпи, шелестя мелкой галькой…Старушка Смерть сидела возле окна своего старенького домика с прохудившейся крышей, закутавшись в пушистый, теплый плед, листала свою записную книжку, делая в ней какие-то заметки. Фары от проезжающих машин ярко светили в ее окно и острыми лезвиями врезались в ее глаза, из которых вытекали черные слезы, обжигая впалые, морщинистые щеки. Старушка, откинув записную книжку на край стола и опустив перо в чернильницу, резко встала со скрипучего стула.— Все, хватит с меня, надоело все! Беру себе выходной, имею право! — хрипло прокричала она, скидывая с острых, корявых плеч, пушистый плед и облачаясь в свой парадно-выходной саван. А чтобы его не промочить, накинула сверху брезентовую плащ-накидку, с остроконечным капюшоном и, взяв самую острую косу, с новым косовищем, еще пахнущим свежеобработанной древесиной, вышла за порог, хлопнув скрипучей дверью…Дождик начал затихать и моросил мелкими и редкими, холодными каплями. В воздухе витала осенняя прохлада и вечерняя свежесть. Старушка Смерть, шлепая по лужам резиновыми сапогами, шла по асфальту, изредка взмахивая косой, скашивая пучки пожухлой травы и ветви кустарника, вылезающих на дорогу из под отбойников с черно-белой окраской, обозначающих край дороги. Ветки с хрустом отлетали и падали на насыпь. Зайдя за поворот, она присела на бетонный блок и прислонила косу к дорожному знаку. Дождь уже прекратился, и резвый ветерок, вырвавшийся на свободу из ущелья, шевелил ветви придорожных деревьев и гонял рябь в лужах на асфальте. Старуха сняла капюшон и потянулась, хрустнув костями:— Эх красота! Тишина!Ее седые волосы развевались на ветру. Достав кисет с махоркой и кусок газетного листка, скрутила самокрутку и, чиркнув спичкой, закурила и выпустила изо рта большое кольцо дыма. Машины проезжали редко и неспеша, отбрасывая свет противотуманных фар. Туман, спустившийся с гор, густой пеленой стелился по дороге, клубясь и вздымаясь, как мутное варево…Слева на горный перевал, тихо рыча двигателем и освещая себе путь фарами, поднималась желтая машина такси, медленно продвигаясь вверх, как будто крадущийся мелкими шагами турист, ищущий брод в незнакомой реке. А сверху, из-за поворота, ревя мощным двигателем, на полной скорости вылетел черный «БМВ» с ярко горящими фарами дальнего света. Раздался оглушительный грохот, звон битого стекла и скрежет металла. «БМВ», ударившись о желтую «Волгу», пролетел несколько метров, скребя и искрясь об отбойник и с грохотом уперся в столб дорожного знака.— Твою ж мать! — в сердцах прокричала Смерть, выбросив в лужу недокуренную самокрутку, шлепнув по ней сапогом. — Это же надо такое, да еще в мой выходной! Когда ж еще он будет?! Да и книжку свою я не взяла. Смерть, чертыхаясь и бормоча что то себе под нос, шлепая по лужам, пошла к месту аварии…Водитель такси вышел из машины и присел на корточки возле лежащей на асфальте девушки, вылетевшей через разбитое лобовое стекло, щупая пульс на ее шее, после чего встал, снял с головы кепку и вытерев кровь со своего лба, проронил слезу. Потом, хромая пошел к врезавшейся в столб «БМВ», на ходу разговаривая по мобильнику, вызывая спасателей. Подойдя к черной машине, с трудом открыл переднюю пассажирскую дверь и заглянул в салон. Водитель был один в машине, зажатый передней панелью, положив голову на раскрывшуюся подушку безопасности. Протянув руку, он пощупал пульс — жив, вроде, пока — и отойдя в сторону, присел на бордюр и закурил в ожидании спасателей и скорой.Смерть подошла к месту аварии, облокотилась на искореженный капот «Волги», глядя, как из лежащей на асфальте девушки вылетает душа и плавно парит над телом, запричитала:— Эхе-хех, такая молодая, красивая, ей бы жить да жить! Но я тут не причем… у меня выходной! Надо бы выпить, чтоб прокрутить все в своем черепе… А откуда это так спиртным несет? Старуха зашмыгала своим большим носом, принюхиваясь к запахам и пошла ко второй машине.Заглянув в салон, шевеля носом и зыркая глазами, старушка нашла на полу початую бутылку виски и, открыв пробку, смачно приложилась к крепкому напитку:— Ах ты пьянь, алкаш, что натворил то?! Молодой человек приподнял голову и глянул на старуху мутным взглядом.— Я не алкаш, да и пью то очень редко, с горя пару рюмок выпил, вот и захмелел быстро.— С горя, говоришь… ты сейчас еще большее горе сотворил.— Не знаю о чем вы говорите, бабушка, я назначил свидание любимой девушке в кафе, а она не пришла и трубку не берет, вот решил к ней поехать!— Решил он, джигит горячий… Эх молодежь, — старуха сделала два глотка из бутылки и утерла нос полой своего савана. — Вылезай давай, да пойдем покажу я деяния твои.Молодой человек зашевелился, пытаясь выбраться из тисков искореженного металла, но вскрикнув от боли, воскликнул:— Ты что издеваешься, старая? Меня тут зажало, и все болит… как мне выйти?— Ну тогда прости, джигит, я помогу тебе… я же смерть, и мне все подвластно, — Смерть положила руку на грудь молодого человека, и ее костлявая кисть влезла вовнутрь и там, ухватившись за душу, вытащила ее из тела и, взяв фантом парня за руку, сказала: — Пошли!Фантом, оказавшийся вне автомобиля, удивленно осматривался по сторонам, явно не понимая что происходит:— Ты кто такая, бабушка? И почему у меня ничего не болит?— Смерть я, пошли уже что ли.— Нет, бабушка, не пойду я с тобой, у нас ведь вера разная… а если я умер, так пусть за мной придет наш ангел смерти, Азраил!— Эх молодой ты, глупый, какое мне дело до твоей веры, перед смертью все равны, да и ад — один… Ты думаешь, что у Азраила ты будешь в золотом котле вариться…. ан нет, — они везде одинаковые, с одного склада получаем, да и бухгалтерия — одна… ну раз уж так желаешь, то вызову я его,у меня ведь выходной, а в долину смерти — путь неблизкий.Старушка достала из-под савана какой-то странный телефон, с черным экраном и тремя кнопками в виде черепов и, нажав на одну из них, спрятала его под одеждой.Сделав глоток виски, она взяла фантом юноши и повела его к телу лежащей девушки. Ее душа блуждала где-то поотдаль, прогуливаясь вдоль отбойника. Фантом юноши, увидев окровавленное тело девушки слегка приподнялся над землей, и из него вырвался стон, а после крик:— О Всевышний! Что я наделал, это же моя Оля! Моя любимая Оля! Дух юноши упал на тело девушки и зарыдал.Смерть уселась на капот машины и, вытерев черную слезу, хрипло проговорила:— Эх мужики, мужики, какие же вы нетерпеливые. Не знаете разве, что женщины всегда опаздывают, а вы сразу с ноздрей пар выпускаете, да дрова ломаете. Да, натворил ты дел, джигит…Вдруг прогремел гром, и в асфальте появилась небольшая трещина, из которой вырывался яркий свет, и закружилась дымовая воронка. Когда дым рассеялся, и свет погас, пред ними предстал дух смерти, Азраил, держа под мышкой человеческий череп:— Ты что это, старая, попутала? К чему такая срочность, сто лет тебя не видел, да еще бы столько же не видеть. Это ж надо такое… в кои века взял себе выходной и лежал под пальмой на берегу океана, а тут твой звонок.— Вот те раз, не знала я, что у тебя тоже выходной, ты уж прости, Азраилушка! Тут твой единоверец не хочет идти со мной в долину смерти, тебя просил позвать.— Так я же книгу свою под пальмой оставил, без записи загробная бухгалтерия не примет, да и неохота мне тащиться в такую даль, — Азраил присел рядом со старухой, отложив череп в сторону. — Может, как-то можно повернуть время вспять, как будто ничего и не было?— Забыл что ли, милок, что время не подвластно смерти, и все что касается жизни, так зашифровано, что код этот не разгадать нам вовек, на вот хлебни, может, что то на ум придет, ты ж помоложе меня будешь и склерозом не страдаешь, — сказала старуха, протягивая Азраилу бутылку виски.Фантом юноши упал на колени перед Азраилом:— Ну сделай что нибудь, я же вроде пока не умер, так заберите мою душу, готов любые бумаги подписать, только верните жизнь моей Оле, я люблю ее больше своей жизни! Пусть она живет, а я на все готов, даже на котел.Азраил, сделав большой глоток виски, поперхнулся и закашлялся:— Вот же крепкая зараза!… Вспомнилась мне легенда старая, восточная, что два духа смерти могут вернуть одну жизнь, вернуть душу в тело. Для этого надо покурить, каждый свой табачок, а пепел смешать вместе. После надо положить душу на тело и посыпать пеплом.— Ну давай попробуем, что ли? — сказала Смерть, достав свой кисет, стала крутить «козью ножку».Азраил тоже достал трубку из слоновой кости и, засыпав в нее табак из маленькой табакерки, закурил:— А ты, джигит, беги за душой своей девушки, пока не ушла далеко.Фантом юноши оторвался от земли и полетел в сторону блуждающей по дороге души девушки и, подхватив ее на руки, понес к телу.— Давай уж клади ее, — скомандовала старуха, перемешивая пепел в своей костлявой ладони. — Да беги уж в свое тело, пока совсем не помер, там спасатели тебя уже вытащили и пытаются реанимировать.Юноша положил дух девушки на ее тело, страстно поцеловал и полетел к машине реанимации. Смерть посыпала пепел на тело девушки, и она зашевелилась и открыла глаза, издав тихий стон.— Она жива! — закричал фельдшер. — Давайте носилки! Подбежавшие люди положили девушку на носилки и понесли в реанемабиль.— Он тоже жив! — крикнули из другой машины. — Поехали!Две машины скорой помощи включили мигалки и быстро поехали в сторону города. Перебинтованный водитель такси помогал спасателям грузить на эвакуатор «БМВ»….— А что это сейчас было, я что-то не понял? — задумался Азраил, выбросив пустую бутылку из-под виски за отбойник. — Мы же ангелы смерти, мы должны забирать жизнь, а не возвращать ее?!— Да я тоже, только сейчас спохватилась, — сказала Смерть, спрыгивая с капота машины, которую начал грузить эвакуатор. — Но ведь сегодня у нас выходной, мы с тобой, так сказать, не при исполнении, можно даже сослаться на небольшое помутнение рассудка. А если честно, то мне понравилось, пойдем ко мне, посидим, я первака нагнала, когда еще свидимся, нормально проведем остаток выходного.— Да пошли, имеем же мы право отдохнуть в свой выходной, — Азраил сделал руку крендельком, приглашая старуху, та взяла его под руку, смущенно улыбаясь, и они пошли по лесной тропинке к старенькому домику, с хлопающей от ветра дверью.— Давай почаще делать себе выходные? — спросил Азраил.— Давай! — улыбнулась Смерть… И два темных силуэта скрылись в ночи…Автор - Анонимно.

Ключевые слова: Старушка Смерть вечерняя свежесть туман записная книжка авария выходной джигит ангел смерти ад все равны

Другие, подобные истории: