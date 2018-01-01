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Творческие истории

Неожиданный конец

На улице смеркалось, небо заволокло тучами, за окном, постукивая по ним, моросил весенний дождь. Изредка сверкала молния и раздавался гром.

На кресле-качалке, накрывшись пледом, сидела бабка. Она читала книгу, раскачиваясь в такт «заоконной музыке». Находя в книге интересный рецепт приготовления блюда, старушка брала перо и переписывала содержание.

Она иногда подходила к окну, наблюдая за происходящим, а иногда просто прохаживались по своему дому. В основном бабка просто качалась на своём кресле.

Поправив очки на носу, она перевернула страницу, снова углубившись в чтение и отложив перо с чернильницей. Бабка прислушилась к шуму в коридоре — на лестнице раздавались тяжёлые, приближающиеся шаги.

Взглянув на настенные часы, она подумала: «Уже время. Отпевать меня пришли». А затем, отложив свои дела, легла обратно в гроб, хлопнув крышкой.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13 by Nek_2_TПросмотров: 21Комментарии: 0
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Ключевые слова: Конец страх гроб бабка авторская история

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