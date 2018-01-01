Неожиданный конец

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:13

Nek_2_T Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:13 by

На улице смеркалось, небо заволокло тучами, за окном, постукивая по ним, моросил весенний дождь. Изредка сверкала молния и раздавался гром.На кресле-качалке, накрывшись пледом, сидела бабка. Она читала книгу, раскачиваясь в такт «заоконной музыке». Находя в книге интересный рецепт приготовления блюда, старушка брала перо и переписывала содержание.Она иногда подходила к окну, наблюдая за происходящим, а иногда просто прохаживались по своему дому. В основном бабка просто качалась на своём кресле.Поправив очки на носу, она перевернула страницу, снова углубившись в чтение и отложив перо с чернильницей. Бабка прислушилась к шуму в коридоре — на лестнице раздавались тяжёлые, приближающиеся шаги.Взглянув на настенные часы, она подумала: «Уже время. Отпевать меня пришли». А затем, отложив свои дела, легла обратно в гроб, хлопнув крышкой.

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