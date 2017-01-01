Записная книжка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:49

Критикус Просмотров: 202 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 08:49 by

Мой дед любил записывать всё в свою книжку,которую ему подарили знакомые. Книжка была в кожанной обувке и была очень удобная для записи дел.Мой дед после подарка на следующий день начал туда записывать список дел,которые ему надо сделать.Спустя месяц в книжке менялись дела.Мой дед писал дело,а на следущий день оно исправлялось на какое-то странное.Однажды дед написал в книжке что надо закончить со счетами,а на следующий день дело поменял на "Потерять ключи от машины".Дед хотел стереть эту надпись,но она не стиралась и он решил оставить так,как есть.Спустя 6 часов он хотел поехать домой,но ключи потерялись.Дед в недоразумении пошёл домой,чтобы посмотреть в свою книгу.На следующий день была ещё одна запись "Сломать машину в 3 часа дня." Дед подумал,что всё это шутка и на следущий день пошёл на работу.На следующий день на машину упал рекламный щит.Дед опять пошёл домой,но уже со страхом.Пришёл домой и со страхом начал открывать свою записную книжку.В книжке была следующая,последняя запись "Умереть".И дед опять пошёл на работу.Он боялся всего,что его окружает,он даже взял с собой записную книжку.Проработал свои 6 часов и пошёл домой.По пути он подумал "А что если вырвать страницу с этой записью".Тут же на дороге он начал разрывать эту страницу.Когда он порвал её,то думал,что всё кончено. Спустя минуту деда сбила машина... Его отбросило в канаву и он пролежал там более 3 часов.Дед не мог встать,и при каждом движении ногой у него была адская боль.День подходит к концу.В десяти метрах от деда послышался лай собак.....

Ключевые слова: Дед дневник записи авторская история

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