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Стихи

Дремлет погост...

Дремлет погост...

Летит, кружась и падая на землю,
Пушистый бархатисто-белый снег.
Не руша тишины, погост ведь дремлет,
Приняв окончивших им отведенный век.

Заботливо усопших укрывая,
Тихонько шепчет матушка-Зима...
Пусть тихо спят. Хранят снежинок стаи
От холода их вечные дома...

Пролито горьких слёз людьми немало,
Ужасным бедам символы - кресты,
Жизнь многих схоронила, поломала -
Под гнётом каждодневной суеты...

Летит, кружась и падая на землю,
Пушистый бархатисто-белый снег.
Не руша тишины, погост ведь дремлет,
Приняв окончивших им отведенный век...

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32 by QustoПросмотров: 59Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Погост Зима сон авторский стих

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Комментарии

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Сегодня, 16:52
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Именно зимой можно проникнуться всей печалью кладбища, и возникает ощущение, что мертвые просто уснули вместе с природой. +++++++
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#2 написал: kisena54
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Тихо, печально, покойно. Сам стих - как зимнее кладбище.
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Стих классный! Оформление замечательное!От меня океанический плюс.
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Какое чудесное стихотворение! Сегодня была на кладбище, завтра ведь год... все в точности, как в этом стихотворении. "Приди ко мне - как тогда, зимним субботним вечером. Ведь вдвоем будет легче нам это горе пережить. И коснись меня своей заботливой рукой, и обними меня покрепче - как ты любишь, и скажи мне, что: "Я здесь, я с тобой, пообещай, что меня не забудешь..." Боже, как ч скучаю, где бы сил набраться. Спасибо огромное за стих, сто плюсов+++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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