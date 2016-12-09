Дремлет погост...

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 16:32

Qusto Просмотров: 59 Комментарии: 7 +7 Сегодня, 16:32 by

Летит, кружась и падая на землю,Пушистый бархатисто-белый снег.Не руша тишины, погост ведь дремлет,Приняв окончивших им отведенный век.Заботливо усопших укрывая,Тихонько шепчет матушка-Зима...Пусть тихо спят. Хранят снежинок стаиОт холода их вечные дома...Пролито горьких слёз людьми немало,Ужасным бедам символы - кресты,Жизнь многих схоронила, поломала -Под гнётом каждодневной суеты...Летит, кружась и падая на землю,Пушистый бархатисто-белый снег.Не руша тишины, погост ведь дремлет,Приняв окончивших им отведенный век...

Ключевые слова: Погост Зима сон авторский стих

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