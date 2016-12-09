Дремлет погост...
Летит, кружась и падая на землю,
Пушистый бархатисто-белый снег.
Не руша тишины, погост ведь дремлет,
Приняв окончивших им отведенный век.
Заботливо усопших укрывая,
Тихонько шепчет матушка-Зима...
Пусть тихо спят. Хранят снежинок стаи
От холода их вечные дома...
Пролито горьких слёз людьми немало,
Ужасным бедам символы - кресты,
Жизнь многих схоронила, поломала -
Под гнётом каждодневной суеты...
Летит, кружась и падая на землю,
Пушистый бархатисто-белый снег.
Не руша тишины, погост ведь дремлет,
Приняв окончивших им отведенный век...
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 16:32
Сегодня, 16:32 by QustoПросмотров: 59Комментарии: 7
Ключевые слова: Погост Зима сон авторский стих