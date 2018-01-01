Хладнокровные. Часть первая

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сергей Лячный Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:45 by

Недалеко от нас, шлёпая лапами по бетону, полз рептилоид. Я представил, как он нюхает воздух. Морда чудовища вытянута вперед, в пасти шевелится раздвоенный язык, массивный хвост нервно раскачивается из стороны в сторону. Я взглянул на дедулю и закусил губу. Старик выглядел плохо. «Ещё немножко и он вырубится» – подумал я. Рана на его бедре уже не кровоточила, но яд действовал быстро и времени почти не оставалось.Рептилоид учуял наш запах и остановился. Я знал, что произойдет дальше, поэтому взял у дедули револьвер и посчитал оставшиеся патроны – там был всего один. Тварь передвигалась очень медленно, беззвучно и лишь изредка грозно шипела. Я понимал, что если выскочу слишком рано, то рискую промахнуться, а если поздно… рукоять револьвера стала скользкой от вспотевшей ладони, а палец на курке начал ныть от пульсирующего напряжения. Дедуля дернул меня за штаны, давая этим знать, что пора действовать. Я выпрыгнул навстречу рептилоиду и выстрелил.За спиной раздался шорох, я обернулся на него – старик, прижимаясь плечом к стене, вышел из нашего укрытия. Он волочил по бетону раненую ногу, каждый шаг давался ему с большим трудом, бледное лицо старика кривилось от боли, а на лбу выступила испарина. Я попытался ему помочь, но он остановил меня, выставив перед собой руку, и продолжил свое мученическое шествие.Когда он приблизился к мертвому рептилоиду, то шлепнулся рядом с ним и вытащил из ножен блестящий и острый нож.– Если есть яд, то есть и противоядие! – сказал он, разрезая, с точностью хирурга, горло мертвой и жуткой твари.Он вытащил из горла рептилоида небольшой мешочек, заполненный черноватой жидкостью. Пробив в нем отверстие, дедуля сделал глоток – плюясь, он жестко выругался, а мне в нос ударил резкий и тошнотворный запах. Сдерживая порыв своего желудка избавиться от сытного ужина, я старался не думать о том, как вообще можно пить эту дрянь. Остатки жидкости старик вылил себе на рану, и с глухим рычанием выбросил опустевший мешочек и уставился на меня.– Жжет! Очень жжет! – он улыбнулся мне, сжимая ногу чуть ниже рваной раны. – Молодец! Хороший выстрел!Я пожал плечами и скривился, попытавшись улыбнуться ему в ответ.– Троих мы убили, осталось еще семь, – вслух размышлял старик, вытирая платком пот, стекавший с лица и шеи тонкими ручейками.– Это не считая человекоподобных? – уточнил я.– О, поверь мне – они уже давно покинули это место! – утвердительно произнес дедуля.– Это хорошо! Потому что с этими куда легче справиться! – сказал я, указывая на мертвого рептилоида.Дедуля протянул мне руку, и я помог ему подняться с холодного бетона. Опершись на мое плечо, он указал рукой, на тоннель из которого выполз рептилоид и сказал:– Это уже неважно, мой мальчик! Я ранен, патронов нет – мы легкая добыча!– А как же сумка, которую вы потеряли? – косился я на темный тоннель.– А что сумка? Хочешь вернуться к рептилоидам? – спросил старик, заглядывая мне в глаза.– Нет, – признался я, – просто я подумал…Старик не дал мне договорить:– Забудь! Если вернемся за сумкой, там же и погибнем, а так, может, бог милует – выберемся к машине.Я вспомнил, какой арсенал лежит в его фургоне, и захотел оказаться рядом с ним.Впереди замерцал желтоватый свет лампочки, а это значит, что нам нужно пройти этот отрезок пути, повернуть направо и через метров пятьдесят нас ждет выход из этого проклятого бункера!Старик остановился и прижал указательный палец к бледным губам. Я вопросительно смотрел на него и прислушивался, но ничего не слышал.– Туда! Живо! – прорычал дедуля.– Но выход в другую сторону! – жалобно взмолился я, ощущая, как спасительная нить выскальзывает из моих рук.– Нет! – зашипел старик, – там ловушка!Я повиновался и повернул налево, в кромешную темноту. Через метров десять старик вновь остановил меня и прошептал:–Когда я скажу, то ты оставишь меня здесь и пулей помчишь к фургону – понял?– Понял, – отозвался я.Старик до боли сжал мою руку и затих. Я уставился на освещенный участок тоннеля затаив дыхание, нам не пришлось долго ждать, по освещенному участку мелькнули тени и старик скомандовал бежать!Я никогда так быстро не бегал – ветер свистел в моих ушах, и охлаждал мокрое от пота тело. Сердце стучало в ушах, словно щелчки револьвера с пустым барабаном и я неосознано, со страхом, ожидал оглушительного выстрела в спину.Когда я услышал за спиной шипение, то до выхода мне оставалось каких-то метров двадцать. Я не мог позволить себе развернуться и посмотреть на преследовавших меня тварей, но в моей фантазии живо вырисовались рептилоиды, несущиеся за мной по узкому тоннелю – они хватали зубастыми пастями воздух, пытаясь ухватить меня за ноги.Вылетев на улицу, я кинулся к фургону, и моему ужасному разочарованию не было предела – ключи у дедули! Я перепрыгнул через капот и, скользнув по гладкому и прохладному металлу, приземлился на землю и ринулся к дверям фургона – закрыто!– Твою мать! – сжав зубы, шипел я от ярости и своей тупости.Взглянув на вход в бункер, я заметил, что все семь рептилоидов уже выбрались наружу. Они образовали, полукольцо и без спешки двигались на меня, размахивая хвостами и с шумом втягивая воздух. В тот момент меня могла спасти только одна вещь, и этой вещью был массивный камень, который я обнаружил в паре метров от машины.Через мгновение я разбил стекло камнем, залез в машину и схватил автомат. Я палил из добротного, старого Калашникова, превращая мерзких рептилоидов в кровавое месиво. Два рептилоида, которые были ближе к входу, развернулись, чтобы удрать, но я вовремя это заметил и уложил их автоматной очередью. Уничтожив своих преследователей, я вновь отправился в бункер. Вытащить дедулю.Мерцание желтого света немного дезориентировало и каждый раз, когда гасла лампочка, я крепче сжимал автомат, опасаясь, что при следующей вспышке света обнаружу перед собой рептилоида. Да, старик говорил, что их осталось всего семь, а человекообразные уже убрались восвояси, но я успокоюсь лишь тогда, когда этот чертов гадюшник взлетит на воздух!Миновав освещенный участок и приблизившись к тоннелю, в котором прятался старик, я робко произнес:– Эй, дедуля, ты там?Никто не ответил.– Зараза! – процедил я сквозь зубы, – фонарик!Я прислушался и вновь позвал старика, мне не очень хотелось лезть в кромешную тьму, но старик не отзывался. Я стоял и думал – «Вернуться обратно за фонариком или идти без него? Если старик потерял сознание, то я могу наткнуться на него в метрах двадцати-тридцати, а если отправлюсь за фонариком, то потеряю время! Еще старика могли утянуть оставшиеся твари, которых мы не видели, тогда без фонарика туда лучше вовсе не соваться». Взъерошив волосы, я выкрикнул во тьму тоннеля:– Старик! Я иду! – и нырнул в темноту тоннеля, выставив перед собой автомат.Пройдя метров двести, я не обнаружил старика – я представил окровавленное тело дедули и рептилоидов, утаскивающих его глубоко под землю. Впереди послышался шум, я невольно вскрикнул:– Дедуля, это ты?! – мне вновь никто не ответил, вместо этого истошно запищала крыса.Её визг оборвался – раздался хруст и чавканье, от которого у меня по спине побежал холодок. Я не решался открывать огонь, ведь не знал, чьими костями хрустят – крысы или старика?«Хотя, если рептилоид жрал дедулю, то ему уже не страшны пули моего автомата» – подумал я и выстрелил в темноту, направив дуло автомата в сторону шума. Пространство тоннеля заполнил оглушающий хлопок, я на миг оглох, но потом до меня донеслось недовольное шипение, которое приближалось с огромной скоростью.Я стрелял одиночными, в коротких вспышках огня видел мокрые, покрытые плесенью стены и грязный бетонный пол, а когда сделал очередной выстрел, заметил летевшую на меня мерзкую тварь. Её лапы были выставлены вперед и острые когти так и норовили впиться в мягкую плоть, пасть твари была широко раскрыта и множество мелких и острых как бритва зубов не предвещали ничего хорошего.Я прижался спиной к стене. Рептилоид пролетел мимо и шлепнулся на бетон. Руки моментально навели дуло автомата на темное пятно, а палец надавил на курок.– Сдохни! – орал я, расстреливая рептилоида.Когда патроны закончились, я продолжал орать и судорожно нажимать на курок. Пнув тварь ногой, и убедившись, что она больше не угрожает мне, я вновь позвал дедулю. Темнота эхом отзывалась от влажных стен и разносила мои крики по всему бункеру, но старик так и не отозвался.Я выбрался с бункера с гадким чувством вины: «Если бы не моя тупость, то этого бы не произошло!».Я просидел возле входа в бункер еще пару часов надеясь, что вот-вот - и я увижу, как хромая, из бункера выходит старик и машет мне рукой, но этого не произошло. Тяжело вздохнув, я открыл бардачок и отыскал в нем запасные ключи от фургона старика. Отъехав на пару километров, остановил машину, отыскал детонатор и нажал на кнопку – темную ночь степи осветило пламя мощного взрыва, а спустя мгновение меня обдало пылью и теплым воздухом.– Ты был хорошим человеком! – произнес я, сдерживая нахлынувшие слезы.По дороге домой я размышлял над тем, как мне жить дальше, а главное, как уничтожить сбежавших человекообразных? У старика всегда был план действий, а у меня никогда мозги к этому не стояли, я умею лишь метко стрелять да выполнять приказы!– Черт! Черт! Черт! – взбесился я, ударяя кулаками о руль.Машину повело в сторону, и она чуть не слетела с дороги. Притормозив, я попытался взять себя в руки, но это еще сильнее меня взбесило!«Пусть идут лесом все эти твари! Я потерял самого близкого человека и плевать я хотел, на то, что твари вновь выйдут на охоту! Плевать я хотел на людей, которых они сожрут! Сколько мне тогда было? Лет двенадцать? Да, двенадцать – я тогда жил на вокзале и когда увидел дедулю, решил попросить у него пару монет, а он вместо денег предложил мне крышу над головой и работу. Он приютил меня, стал моей семьей, воспитал меня! А я… я никогда даже спасибо ему не сказал, я за десять лет ни разу не спросил, как его зовут? Чем я лучше этих существ, которых он убивал всю свою жизнь? А главное – мы ведь с ним мочили гадов и посерьезнее этих! Проклятье, это же надо было так лажануть!» – я вдавил педаль газа в пол, и старенький фургон дернулся и с диким ревом помчал быстрее, поднимая за собой столб пыли.Добравшись до дома, я упал в кресло со стаканом коньяка в одной руке и пистолетом Макарова в другой. Меня одолевало чувство утраты и пустоты. Я обвел глазами гостиную дедули и подумал: «А ведь здесь прошло мое детство. Хотя, какое детство? Родителей своих не знаю – жил в детдомах, постоянно сбегая оттуда. Можно сказать, я рос на улице с бомжами и бродягами, пока не нашел дедулю. А потом? Ведь потом мое детство резко закончилось, как только я переступил порог этого дома, мое детство осталось за входной дверью. Старик открыл мне глаза и познакомил с новым миром – настоящим миром, в котором полным-полно всякого дерьма, монстров и тварей. Он тогда сказал мне, что давно хотел найти себе ученика, я спросил – «Чем вы занимаетесь?», а он ответил – «Охотой!». Тогда это слово я понимал немножечко в другом смысле, но первая охота всё изменила. Как сейчас помню – огромное чудовище, похожее на червя переростка. Я ведь тогда чуть в штаны не наделал! Хе!».Мои мысли развеял звук щелкающего замка, я напрягся и навел прицел пистолета на дверь – она распахнулась, и в дом вошел дедуля. Он посмотрел на меня и спросил:– Ты хоть искал меня перед тем, как взорвал там все?– Старый хрыч! – с улыбкой выпалил я, опуская пистолет. – Я думал, тебя сожрали!– Если ты и дальше будешь глупить, и вести себя как полный болван, то так оно и будет! – съязвил старик.– Ты ошибся! Рептилоидов было больше семи, – сказал я в свое оправдание, – я в том тоннеле, где тебя оставил, еще одного прикончил!– Знаю, – махнул рукой старик, – он моего запаха не учуял из-за этой дряни, которой я полил рану, и мне удалось проскользнуть мимо него, зато я нашел тоннель которым ушли человекоподобные!– И какой у нас план? – спросил я.– Ну, для начала ты прекратишь меня оплакивать – на это еще будет время, а я приму душ и обработаю рану.Старик отправился в ванную, а я на кухню - готовить завтрак. На улице уже светало, но я не ощущал усталости, только голод и облегчение – дедуля жив, а это значит, что охота продолжается!

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