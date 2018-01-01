Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Хладнокровные. Часть первая

Недалеко от нас, шлёпая лапами по бетону, полз рептилоид. Я представил, как он нюхает воздух. Морда чудовища вытянута вперед, в пасти шевелится раздвоенный язык, массивный хвост нервно раскачивается из стороны в сторону. Я взглянул на дедулю и закусил губу. Старик выглядел плохо. «Ещё немножко и он вырубится» – подумал я. Рана на его бедре уже не кровоточила, но яд действовал быстро и времени почти не оставалось.

Рептилоид учуял наш запах и остановился. Я знал, что произойдет дальше, поэтому взял у дедули револьвер и посчитал оставшиеся патроны – там был всего один. Тварь передвигалась очень медленно, беззвучно и лишь изредка грозно шипела. Я понимал, что если выскочу слишком рано, то рискую промахнуться, а если поздно… рукоять револьвера стала скользкой от вспотевшей ладони, а палец на курке начал ныть от пульсирующего напряжения. Дедуля дернул меня за штаны, давая этим знать, что пора действовать. Я выпрыгнул навстречу рептилоиду и выстрелил.

За спиной раздался шорох, я обернулся на него – старик, прижимаясь плечом к стене, вышел из нашего укрытия. Он волочил по бетону раненую ногу, каждый шаг давался ему с большим трудом, бледное лицо старика кривилось от боли, а на лбу выступила испарина. Я попытался ему помочь, но он остановил меня, выставив перед собой руку, и продолжил свое мученическое шествие.

Когда он приблизился к мертвому рептилоиду, то шлепнулся рядом с ним и вытащил из ножен блестящий и острый нож.

– Если есть яд, то есть и противоядие! – сказал он, разрезая, с точностью хирурга, горло мертвой и жуткой твари.

Он вытащил из горла рептилоида небольшой мешочек, заполненный черноватой жидкостью. Пробив в нем отверстие, дедуля сделал глоток – плюясь, он жестко выругался, а мне в нос ударил резкий и тошнотворный запах. Сдерживая порыв своего желудка избавиться от сытного ужина, я старался не думать о том, как вообще можно пить эту дрянь. Остатки жидкости старик вылил себе на рану, и с глухим рычанием выбросил опустевший мешочек и уставился на меня.

– Жжет! Очень жжет! – он улыбнулся мне, сжимая ногу чуть ниже рваной раны. – Молодец! Хороший выстрел!

Я пожал плечами и скривился, попытавшись улыбнуться ему в ответ.

– Троих мы убили, осталось еще семь, – вслух размышлял старик, вытирая платком пот, стекавший с лица и шеи тонкими ручейками.
– Это не считая человекоподобных? – уточнил я.
– О, поверь мне – они уже давно покинули это место! – утвердительно произнес дедуля.
– Это хорошо! Потому что с этими куда легче справиться! – сказал я, указывая на мертвого рептилоида.

Дедуля протянул мне руку, и я помог ему подняться с холодного бетона. Опершись на мое плечо, он указал рукой, на тоннель из которого выполз рептилоид и сказал:
– Это уже неважно, мой мальчик! Я ранен, патронов нет – мы легкая добыча!
– А как же сумка, которую вы потеряли? – косился я на темный тоннель.
– А что сумка? Хочешь вернуться к рептилоидам? – спросил старик, заглядывая мне в глаза.
– Нет, – признался я, – просто я подумал…
Старик не дал мне договорить:
– Забудь! Если вернемся за сумкой, там же и погибнем, а так, может, бог милует – выберемся к машине.

Я вспомнил, какой арсенал лежит в его фургоне, и захотел оказаться рядом с ним.

Впереди замерцал желтоватый свет лампочки, а это значит, что нам нужно пройти этот отрезок пути, повернуть направо и через метров пятьдесят нас ждет выход из этого проклятого бункера!

Старик остановился и прижал указательный палец к бледным губам. Я вопросительно смотрел на него и прислушивался, но ничего не слышал.

– Туда! Живо! – прорычал дедуля.
– Но выход в другую сторону! – жалобно взмолился я, ощущая, как спасительная нить выскальзывает из моих рук.
– Нет! – зашипел старик, – там ловушка!
Я повиновался и повернул налево, в кромешную темноту. Через метров десять старик вновь остановил меня и прошептал:
–Когда я скажу, то ты оставишь меня здесь и пулей помчишь к фургону – понял?
– Понял, – отозвался я.

Старик до боли сжал мою руку и затих. Я уставился на освещенный участок тоннеля затаив дыхание, нам не пришлось долго ждать, по освещенному участку мелькнули тени и старик скомандовал бежать!

Я никогда так быстро не бегал – ветер свистел в моих ушах, и охлаждал мокрое от пота тело. Сердце стучало в ушах, словно щелчки револьвера с пустым барабаном и я неосознано, со страхом, ожидал оглушительного выстрела в спину.

Когда я услышал за спиной шипение, то до выхода мне оставалось каких-то метров двадцать. Я не мог позволить себе развернуться и посмотреть на преследовавших меня тварей, но в моей фантазии живо вырисовались рептилоиды, несущиеся за мной по узкому тоннелю – они хватали зубастыми пастями воздух, пытаясь ухватить меня за ноги.

Вылетев на улицу, я кинулся к фургону, и моему ужасному разочарованию не было предела – ключи у дедули! Я перепрыгнул через капот и, скользнув по гладкому и прохладному металлу, приземлился на землю и ринулся к дверям фургона – закрыто!

– Твою мать! – сжав зубы, шипел я от ярости и своей тупости.

Взглянув на вход в бункер, я заметил, что все семь рептилоидов уже выбрались наружу. Они образовали, полукольцо и без спешки двигались на меня, размахивая хвостами и с шумом втягивая воздух. В тот момент меня могла спасти только одна вещь, и этой вещью был массивный камень, который я обнаружил в паре метров от машины.

Через мгновение я разбил стекло камнем, залез в машину и схватил автомат. Я палил из добротного, старого Калашникова, превращая мерзких рептилоидов в кровавое месиво. Два рептилоида, которые были ближе к входу, развернулись, чтобы удрать, но я вовремя это заметил и уложил их автоматной очередью. Уничтожив своих преследователей, я вновь отправился в бункер. Вытащить дедулю.

Мерцание желтого света немного дезориентировало и каждый раз, когда гасла лампочка, я крепче сжимал автомат, опасаясь, что при следующей вспышке света обнаружу перед собой рептилоида. Да, старик говорил, что их осталось всего семь, а человекообразные уже убрались восвояси, но я успокоюсь лишь тогда, когда этот чертов гадюшник взлетит на воздух!

Миновав освещенный участок и приблизившись к тоннелю, в котором прятался старик, я робко произнес:
– Эй, дедуля, ты там?

Никто не ответил.

– Зараза! – процедил я сквозь зубы, – фонарик!

Я прислушался и вновь позвал старика, мне не очень хотелось лезть в кромешную тьму, но старик не отзывался. Я стоял и думал – «Вернуться обратно за фонариком или идти без него? Если старик потерял сознание, то я могу наткнуться на него в метрах двадцати-тридцати, а если отправлюсь за фонариком, то потеряю время! Еще старика могли утянуть оставшиеся твари, которых мы не видели, тогда без фонарика туда лучше вовсе не соваться». Взъерошив волосы, я выкрикнул во тьму тоннеля:
– Старик! Я иду! – и нырнул в темноту тоннеля, выставив перед собой автомат.

Пройдя метров двести, я не обнаружил старика – я представил окровавленное тело дедули и рептилоидов, утаскивающих его глубоко под землю. Впереди послышался шум, я невольно вскрикнул:
– Дедуля, это ты?! – мне вновь никто не ответил, вместо этого истошно запищала крыса.

Её визг оборвался – раздался хруст и чавканье, от которого у меня по спине побежал холодок. Я не решался открывать огонь, ведь не знал, чьими костями хрустят – крысы или старика?

«Хотя, если рептилоид жрал дедулю, то ему уже не страшны пули моего автомата» – подумал я и выстрелил в темноту, направив дуло автомата в сторону шума. Пространство тоннеля заполнил оглушающий хлопок, я на миг оглох, но потом до меня донеслось недовольное шипение, которое приближалось с огромной скоростью.

Я стрелял одиночными, в коротких вспышках огня видел мокрые, покрытые плесенью стены и грязный бетонный пол, а когда сделал очередной выстрел, заметил летевшую на меня мерзкую тварь. Её лапы были выставлены вперед и острые когти так и норовили впиться в мягкую плоть, пасть твари была широко раскрыта и множество мелких и острых как бритва зубов не предвещали ничего хорошего.

Я прижался спиной к стене. Рептилоид пролетел мимо и шлепнулся на бетон. Руки моментально навели дуло автомата на темное пятно, а палец надавил на курок.

– Сдохни! – орал я, расстреливая рептилоида.

Когда патроны закончились, я продолжал орать и судорожно нажимать на курок. Пнув тварь ногой, и убедившись, что она больше не угрожает мне, я вновь позвал дедулю. Темнота эхом отзывалась от влажных стен и разносила мои крики по всему бункеру, но старик так и не отозвался.

Я выбрался с бункера с гадким чувством вины: «Если бы не моя тупость, то этого бы не произошло!».

Я просидел возле входа в бункер еще пару часов надеясь, что вот-вот - и я увижу, как хромая, из бункера выходит старик и машет мне рукой, но этого не произошло. Тяжело вздохнув, я открыл бардачок и отыскал в нем запасные ключи от фургона старика. Отъехав на пару километров, остановил машину, отыскал детонатор и нажал на кнопку – темную ночь степи осветило пламя мощного взрыва, а спустя мгновение меня обдало пылью и теплым воздухом.

– Ты был хорошим человеком! – произнес я, сдерживая нахлынувшие слезы.

По дороге домой я размышлял над тем, как мне жить дальше, а главное, как уничтожить сбежавших человекообразных? У старика всегда был план действий, а у меня никогда мозги к этому не стояли, я умею лишь метко стрелять да выполнять приказы!

– Черт! Черт! Черт! – взбесился я, ударяя кулаками о руль.

Машину повело в сторону, и она чуть не слетела с дороги. Притормозив, я попытался взять себя в руки, но это еще сильнее меня взбесило!

«Пусть идут лесом все эти твари! Я потерял самого близкого человека и плевать я хотел, на то, что твари вновь выйдут на охоту! Плевать я хотел на людей, которых они сожрут! Сколько мне тогда было? Лет двенадцать? Да, двенадцать – я тогда жил на вокзале и когда увидел дедулю, решил попросить у него пару монет, а он вместо денег предложил мне крышу над головой и работу. Он приютил меня, стал моей семьей, воспитал меня! А я… я никогда даже спасибо ему не сказал, я за десять лет ни разу не спросил, как его зовут? Чем я лучше этих существ, которых он убивал всю свою жизнь? А главное – мы ведь с ним мочили гадов и посерьезнее этих! Проклятье, это же надо было так лажануть!» – я вдавил педаль газа в пол, и старенький фургон дернулся и с диким ревом помчал быстрее, поднимая за собой столб пыли.

Добравшись до дома, я упал в кресло со стаканом коньяка в одной руке и пистолетом Макарова в другой. Меня одолевало чувство утраты и пустоты. Я обвел глазами гостиную дедули и подумал: «А ведь здесь прошло мое детство. Хотя, какое детство? Родителей своих не знаю – жил в детдомах, постоянно сбегая оттуда. Можно сказать, я рос на улице с бомжами и бродягами, пока не нашел дедулю. А потом? Ведь потом мое детство резко закончилось, как только я переступил порог этого дома, мое детство осталось за входной дверью. Старик открыл мне глаза и познакомил с новым миром – настоящим миром, в котором полным-полно всякого дерьма, монстров и тварей. Он тогда сказал мне, что давно хотел найти себе ученика, я спросил – «Чем вы занимаетесь?», а он ответил – «Охотой!». Тогда это слово я понимал немножечко в другом смысле, но первая охота всё изменила. Как сейчас помню – огромное чудовище, похожее на червя переростка. Я ведь тогда чуть в штаны не наделал! Хе!».

Мои мысли развеял звук щелкающего замка, я напрягся и навел прицел пистолета на дверь – она распахнулась, и в дом вошел дедуля. Он посмотрел на меня и спросил:
– Ты хоть искал меня перед тем, как взорвал там все?
– Старый хрыч! – с улыбкой выпалил я, опуская пистолет. – Я думал, тебя сожрали!
– Если ты и дальше будешь глупить, и вести себя как полный болван, то так оно и будет! – съязвил старик.
– Ты ошибся! Рептилоидов было больше семи, – сказал я в свое оправдание, – я в том тоннеле, где тебя оставил, еще одного прикончил!
– Знаю, – махнул рукой старик, – он моего запаха не учуял из-за этой дряни, которой я полил рану, и мне удалось проскользнуть мимо него, зато я нашел тоннель которым ушли человекоподобные!
– И какой у нас план? – спросил я.
– Ну, для начала ты прекратишь меня оплакивать – на это еще будет время, а я приму душ и обработаю рану.

Старик отправился в ванную, а я на кухню - готовить завтрак. На улице уже светало, но я не ощущал усталости, только голод и облегчение – дедуля жив, а это значит, что охота продолжается!

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:45 by Сергей ЛячныйПросмотров: 20Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Бункер монстры старик нападение взрыв воспоминания спасение творческая история авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.