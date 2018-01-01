Пришествие. Часть третья

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:06

Капитан-командор Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:06 by

По Залу пронесся невнятный шорох. Все часы разом замолкли, уступая место новому рокочущему шуму, от которого камни пола дрожали и трескались. В этот момент в одной из стен образовался овальный проем, окутанный зеленоватым туманом. Из проема в Зал шагнул человек лет сорока, облаченный в белый костюм и обладавший помимо этого крайне приятной наружностью. Вошедший осмотрелся, неторопливо покрутил длинный, как у таракана, ус и вопросил:- Господа, действительно ли я нахожусь в Зале Часов?Один из магов, очевидно старший, подошёл к нему и с затаенной угрозой в голосе процедил:- Гражданин, я бы рекомендовал вам покинуть данное помещение, в противном случае я буду вынужден применить к вам протоколы номер три и семь."Гражданин" рассмеялся и щёлкнул пальцами - в тот же миг от мага не осталось и следа, лишь лёгкий дымок поднялся к потолку.- Не советую вам угрожать мне, люди! - лицо вошедшего посуровело, - я пришёл разрушить это место, вы сделаете благое дело, если просто уйдете. Я достаточно милосерден для демона.Наконец Тойц пришёл в себя и возмущенно выдохнул:- Да кто ты, черт тебя побери, такой?- Неужели непонятно, - последовал ответ, - я демон Кундугур, древнейший и наитемнейший... и прочее, и прочее... Или вы думаете, что все демоны разгуливают по улицам прямо так, с рогами и копытами? - тут вошедший снова рассмеялся, - неужели Печорин вас ничему не научил... Боже мой...Возможно, что этот монолог продолжался до сих пор, если бы в этот момент часы не пробили снова, и если бы дверь Зала не распахнулась, пропуская внутрь командора Лоскано.В пространстве полыхнула радужная вспышка, и Кундугур, корчась, как угорь на сковороде, отлетел к стене.Довольно пафоса! - отчеканил командор, - ведь ты же не за этим пришёл сюда?Несомненно, - прохрипел Кундугур, - но разве я бы достиг столь много, не будь я таков? Я же хитрее и могущественнее самого Сатаны... Но, пожалуй, ты прав, человек, - глаза демона почернели, - я пришел отомстить, вы все знаете за что! Я не зря прозябал столько времени во Мраке...На этих словах Зал затрясся в конвульсиях, стекла часов лопались, разлетаясь на сотни осколков. Несколько магов кинулись к Кундугуру, окруженные ореолом смертоносных заклятий, но ни один из них не достиг цели - лишь иссушенные мумии бессильно распростерлись на полу.Довольно, - снова прогремел голос командора, - хватит убийств, я вызываю тебя на поединок чести, демон!Кундугур нервно обвел взглядом пространство. От такого поединка отказаться он не мог - как и все древние демоны он был чрезвычайно щепетилен в подобных вопросах.Я принимаю твой вызов, человек! - медленно процедил наконец Кундугур, - покойся с войной.В легкой дымке сверкнули полупрозрачные клинки. Удар за ударом сыпали противники друг на друга. Звонкое эхо перекликалось под сводами древнего зала, танцуя среди холодных камней. Ничей глаз не смог бы в полной мере рассмотреть эту битву, видны были лишь две тени, метавшиеся в смертельной пляске.Внезапно одна из теней начала сначала двоиться, затем троиться, и скоро уже целый хоровод двойников извивался вокруг противника. Раздался лязг и скрежет, что-то рухнуло на камни... Двойники один за другим слились в одно целое, принимая очертания фигуры Кундугура. На каменном полу распростерся мертвый Лоскано, из груди которого торчала лишь золоченая рукоятка клинка.Тойц сделал было знак бойцам РЧК, но демон (хотя и изрядно потрепанный) рыкнул:- Стойте, господа, это честная победа, скоро очередь дойдёт и до вас, а пока...С этими словами он поднял с земли второй клинок, сделал легкий замах и ударил... В полуметре от цели командор схватил клинок за лезвие.- Шулер! - заревел Кундугур, - я же убил тебя!Не совсем так... - ответил командор, вытягивая меч из раны, - я не могу умереть, мне не позволит мой долг!Снова полыхнула радужная вспышка, и демон застыл, схваченный сотнями пестрых рук. Лоскано переломил оба меча об колено и, отойдя на некоторое расстояние, продолжил:-Теперь ты попал в ловушку, мой враг, и стоишь сейчас в кругу Абсолютного подчинения... Настал черед моей власти!Демон, бледный, как мел, взирал на тонкие карандашные линии, опутавшие пол вокруг него.- Но я же... - хотел было сказать он.Слушай мой первый приказ, - отчеканил командор, - прими свой истинный облик!Кундугур нехотя сложил руки на груди и что-то произнёс. По всему его телу пробежала еле заметная дрожь, оно мерцало, как жаркое марево, меняя очертания.Руки и ноги удлинились и будто лишились плоти, вся фигура разрослась до невероятных размеров. Спина с острыми гипертрофированными позвонками сгорбилась, искривляя фосфорицирующие кости, шея неестественно вытянулась, вынося голову далеко вперёд. Сама же голова утратила всякое сходство с человеческой - огромный череп с пустыми черными глазницами и огромной, невероятно изощренно выкроенной, пастью. Все это отвратительное существо, покрытое изодранным чёрным балахоном, напоминало дикую смесь человека и дракона.-Теперь доволен? - прохрипело чудовище.Вполне, - усмехнулся Лоскано, - так будет проще убить тебя.В этот момент Тойц удивлённо воскликнул:- Командор, что вы себе позволяете! Его время в этом мире ещё не истекло...- Не беда! - ответил Лоскано, - пора Золушке вернуться с бала...Настенные часы с черными стрелками лихорадочно начали отсчитывать оставшиеся удары.Ты ведь знаешь, что я вернусь? - устало спросил Кундугур.- Знаю, - просто ответил командор. Наконец часы пробили полночь, и фигура демона как-то сразу обмякла.Тонкими чешуйками пространственная материя начала отслаиваться, словно серый пепел. Уродливая пасть Кундугура изогнулась в подобии печальной улыбки... Впрочем скоро от нее ничего не осталось.- Но как же протокол? - удивлённо спросил Тойц.- Друг мой, Лагран, согласно протоколу, меня не должно здесь быть, - рассеянно ответил Лоскано и с легким щелчком испарился, оставив магов из РЧК и экс-главу 16го корпуса МПСВ в крайней растерянности.

Ключевые слова: Сражение демон маги поединок авторская история

Другие, подобные истории: