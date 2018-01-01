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Творческие истории

Пришествие. Часть третья

По Залу пронесся невнятный шорох. Все часы разом замолкли, уступая место новому рокочущему шуму, от которого камни пола дрожали и трескались. В этот момент в одной из стен образовался овальный проем, окутанный зеленоватым туманом. Из проема в Зал шагнул человек лет сорока, облаченный в белый костюм и обладавший помимо этого крайне приятной наружностью.  Вошедший осмотрелся, неторопливо покрутил длинный, как у таракана, ус и вопросил:

- Господа, действительно ли я нахожусь в Зале Часов?

Один из магов, очевидно старший, подошёл к нему и с затаенной угрозой в голосе процедил:

- Гражданин, я бы рекомендовал вам покинуть данное помещение, в противном случае я буду вынужден применить к вам протоколы номер три и семь.

"Гражданин" рассмеялся и щёлкнул пальцами - в тот же миг от мага не осталось и следа, лишь лёгкий дымок поднялся к потолку.
- Не советую вам угрожать мне, люди! - лицо вошедшего посуровело, - я пришёл разрушить это место, вы сделаете благое дело, если просто уйдете. Я достаточно милосерден для демона.

Наконец Тойц пришёл в себя и возмущенно выдохнул:
- Да кто ты, черт тебя побери, такой?

- Неужели непонятно, - последовал ответ, - я демон Кундугур, древнейший и наитемнейший... и прочее, и прочее... Или вы думаете, что все демоны разгуливают по улицам прямо так, с рогами и копытами? - тут вошедший снова рассмеялся, - неужели Печорин вас ничему  не научил... Боже мой...

Возможно, что этот монолог продолжался до сих пор, если бы в этот момент часы не пробили снова, и если бы дверь Зала не распахнулась, пропуская внутрь командора Лоскано.

В пространстве полыхнула радужная вспышка, и Кундугур, корчась, как угорь на сковороде, отлетел к стене.

Довольно пафоса! - отчеканил командор, - ведь ты же не за этим пришёл сюда?

Несомненно, - прохрипел Кундугур, - но разве я бы достиг столь много, не будь я таков? Я же хитрее и могущественнее самого Сатаны... Но, пожалуй, ты прав, человек, - глаза демона почернели, - я пришел отомстить, вы все знаете за что! Я не зря прозябал столько времени во Мраке...

На этих словах Зал затрясся в конвульсиях, стекла часов лопались, разлетаясь на сотни осколков. Несколько магов кинулись к Кундугуру, окруженные ореолом смертоносных заклятий, но ни один из них не достиг цели - лишь иссушенные мумии бессильно распростерлись на полу.

Довольно, - снова прогремел голос командора, - хватит убийств, я вызываю тебя на поединок чести, демон!

Кундугур нервно обвел взглядом пространство. От такого поединка отказаться он не мог - как и все древние демоны он был чрезвычайно щепетилен в подобных вопросах.

Я принимаю твой вызов, человек! - медленно процедил наконец Кундугур, - покойся с войной.

В легкой дымке сверкнули полупрозрачные клинки. Удар за ударом сыпали противники друг на друга. Звонкое эхо перекликалось под сводами древнего зала, танцуя среди холодных камней. Ничей глаз не смог бы в полной мере рассмотреть эту битву, видны были лишь две тени, метавшиеся в смертельной пляске.

Внезапно одна из теней начала сначала двоиться, затем троиться, и скоро уже целый хоровод двойников извивался вокруг противника. Раздался лязг и скрежет, что-то рухнуло на камни... Двойники один за другим слились в одно целое, принимая очертания фигуры Кундугура. На каменном полу распростерся мертвый Лоскано, из груди которого торчала лишь золоченая рукоятка клинка.

Тойц сделал было знак бойцам РЧК, но демон (хотя и изрядно потрепанный) рыкнул:

- Стойте, господа, это честная победа, скоро очередь дойдёт и до вас, а пока...

С этими словами он поднял с земли второй клинок, сделал легкий замах и ударил... В полуметре от цели командор схватил клинок за лезвие.

- Шулер! - заревел Кундугур, - я же убил тебя!

Не совсем так... - ответил командор, вытягивая меч из раны, - я не могу умереть, мне не позволит мой долг!
Снова полыхнула радужная вспышка, и демон застыл, схваченный сотнями пестрых рук. Лоскано переломил оба меча об колено и, отойдя на некоторое расстояние, продолжил:

-Теперь ты попал в ловушку, мой враг, и стоишь сейчас в кругу Абсолютного подчинения... Настал черед моей власти!

Демон, бледный, как мел, взирал на тонкие карандашные линии, опутавшие пол вокруг него.

- Но я же... - хотел было сказать он.

Слушай мой первый приказ, - отчеканил командор, - прими свой истинный облик!

Кундугур нехотя сложил руки на груди и что-то произнёс. По всему его телу пробежала еле заметная дрожь, оно мерцало, как жаркое марево, меняя очертания.
Руки и ноги удлинились и будто лишились плоти, вся фигура разрослась до невероятных размеров. Спина с острыми гипертрофированными позвонками сгорбилась, искривляя фосфорицирующие кости, шея неестественно вытянулась, вынося голову далеко вперёд. Сама же голова утратила всякое сходство с человеческой - огромный череп с пустыми черными глазницами и огромной, невероятно изощренно выкроенной, пастью. Все это отвратительное существо, покрытое изодранным чёрным балахоном, напоминало дикую смесь человека и дракона.

-Теперь доволен? - прохрипело чудовище.

Вполне, - усмехнулся Лоскано, - так будет проще убить тебя.

В этот момент Тойц удивлённо воскликнул:

- Командор, что вы себе позволяете! Его время в этом мире ещё не истекло...

- Не беда! - ответил Лоскано, - пора Золушке вернуться с бала...

Настенные часы с черными стрелками лихорадочно начали отсчитывать оставшиеся удары.

Ты ведь знаешь, что я вернусь? - устало спросил Кундугур.

- Знаю, - просто ответил командор. Наконец часы пробили полночь, и фигура демона как-то сразу обмякла.

Тонкими чешуйками пространственная материя начала отслаиваться, словно серый пепел. Уродливая пасть Кундугура изогнулась в подобии печальной улыбки... Впрочем скоро от нее ничего не осталось.

- Но как же протокол? - удивлённо спросил Тойц.

- Друг мой, Лагран, согласно протоколу, меня не должно здесь быть, - рассеянно ответил Лоскано и с легким щелчком испарился, оставив магов из РЧК и экс-главу 16го корпуса МПСВ в крайней растерянности.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:06
Сегодня, 15:06 by Капитан-командорПросмотров: 15Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сражение демон маги поединок авторская история

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