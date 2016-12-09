Пришествие. Часть первая

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Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 30 Комментарии: 2 +1 Вчера, 22:18 by

Экс-глава 16го корпуса Лагран Тойц нервно барабанил пальцами по столу. Эвакуация Министерства началась ровно 68 минут назад. Оставались только Специальная Оперативная Группа /7 и РЧК. Огромное здание быстро пустело, холодные, древние коридоры наполнялись унылой тоской.Тойц ждал. Через несколько минут должны были прибыть командор Лоскано и бригадир Красный. Схемы всех 3076 этажей работали исправно. Пока. Впрочем, ни один из них не имел сейчас особого значения, кроме Зала Часов.13 мониторов над дверью - по числу измерений, в которых просматривалось здание МПСВ, показывали вполне обычную картинку, хотя и колеблющуюся от обыденности до абсурда.Нулевой экран отображал обычную вечернюю Москву. Черт с ней - атака пойдёт не через Людское измерение. Экран номер один - чисто, номер два, три, четыре. Духи, Ночные твари, забытый всеми Тартар. Затем пятый, шестой и так далее, но все спокойно.В дверь постучали каким-то особенным, "официальным" стуком. Тойц повернул рычаг на панели - и дверь, изготовленая из многочисленных слоев свинца, титана и серебра отворилась. На пороге, несколько сонный, но тем не менее, как обычно деловой, возвышался командор Лоскано.- Рад видеть вас в добром здравии, экс-глава. Бригадир Красный взял руководство над СОГ 7, надеюсь, вы не будете против?- Нет, - глухо проговорил Тойц, - вы же знаете, командор, что Он придёт?- Знаю Тойц. И всегда это знал. - Спокойно ответил Лоскано - Мрак плохая тюрьма для таких, как Он. И Сен-Риальде лишь подтвердил мои догадки.Вы проверили объекты? - внезапно лицо командора посуровело. - Он не будет действовать один.- Да, да, конечно! Все проверены ещё полчаса назад.- Кахурдук?- Да, сегодня же не ночь Красной луны.- Клюв?- Его нет в нашем измере...В этот момент на первом и втором экранах произошло движение. Небо (на одном золотисто-лиловое, а на другом серо-бурое, как зола) будто перекосилось, высвобождая место для черного, как бы вырезанного из плотной бумаги треугольника. В то же время по рации раздался голос Красного:- Господа, у нас гости. Какие будут приказания?Тойц взглянул на командора и отчеканил:- Держать холл как можно дольше!- Так точно! - последовал хриплый от помех ответ.Дверь держалась довольно долго. Красный был ей почти благодарен. "Гости" вошли в пыльный сумрак холла с театральной уверенностью. Зря. Первые два дня упали почти сразу. За ними последовало еще человек десять, распростершиеся на полу с аккуратными дымящимися ранками - бойцы СОГ не тратили пуль понапрасну. Никогда.Следующая группа проникла в здание гораздо более организованно - вперёд выдвинулись бронированные щиты, над ними угрожающе нависли стволы автоматов. Но пока эти попытки были тщетны - как и Красный, командир нападавших лишь тянул время.Глухо ухнула энергитическая волна, корежа щиты, затем людей и их оружие. Красный пошуровал рукой в воздухе, добиваясь нужного эффекта. Где-то за дверью раздался истошный крик. Затем все смолкло.Неподвижно застыли нападавшие в окровавленных чёрных балахонах и разноцветных клювастых масках. Замерли в неосознанном страхе СОГ-шники, целясь в дверной проем. Потом, повинуясь приказу бригадира, последние покинули холл. Красный остался один.В раскрошенные дубовые двери, незримые для обычных людей, печально смотрел закат. Бригадир Иероним Красный смотрел в ответ.В проем шагнула фигура в плаще и шляпе, в лучах угасающего солнца зловеще мерцал бронзовый огнедышащий клюв. Незнакомец не сказал ни слова, лишь взмахнул длинной тростью.Мраморный пол затрещал, вставая на дыбы, как дикий жеребец. Каменная крошка вихрем клубилась над землёй погружая пространство в смутную дымку. Но у ног бригадира осколки внезапно прекратили свое движение и ссыпались вниз, покрываясь багровыми маргаритками.- Я пока цветочки посажу? Вы не против, Клюв? - невозмутимо спросил Красный.Ответом ему было молчание.- В таком случае, приступим к делу, - уже холоднее продолжил бригадир. В тот же момент Клюва обдало волной багряно-лилового пламени. Красный надвигался на врага, как раскаленный ураган - из рук его хлестали потоки огня, мундир тлел, неторопливо вспыхивая кое-где тонкими искрами.На этот раз Клюв недолго ждал с ответом - из набалдашника трости навстречу бригадиру устремились змеящиеся ручьи серо-зеленого дыма. Сумрак и пламя встретились, сплетаясь и будто стараясь поглотить друг друга. Послышалось тихое шипение, и, разрывая пространство на клочки, грянул взрыв.Пустая оболочка Клюва сморщилась, но тут же распрямилась, возвращаясь к прежним очертаниям. Красный, изломанный и окрававленный, отлетел к дальней стене холла. Сквозь рассеивающийся полумрак Клюв с презрением прошёл мимо распростертого на полу противника. Вскоре его фигура исчезла, завернув на лестничный пролёт.Красный тяжело усмехнулся и, с трудом приподняв голову, взглянул на выпавшие из кармана серебряные часы. Свою задачу он выполнил - Клюв задержался здесь почти на час. Теперь можно спокойно залечивать свои раны.

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