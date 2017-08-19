Гражданин из прошлого

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:35

Причина: Добавила раздел

Елена Смирнова_2 Просмотров: 187 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:35 by

Всегда интересовалась историей родного города - Ростова-на-Дону. Особенно того, что касается старинных зданий конца 19-го века, людей живших в то же время. Так вот, ранее, до 1930 года, был у нас такой маленький переулок - Посоховский. После страшной трагедии 7 февраля 1930 года, когда при взрыве на мельнице погибли 70 человек, стали этот переулок называться улицей 7-го февраля. Совсем недавно, осенью 2017 года, я стояла на автобусной остановке, которая находится в нескольких кварталах от этой улицы. На остановке помимо меня было человек пять. К людям подошел мужчина и стал интересоваться как ему найти Посоховский переулок. Естественно ему ответили, что о таковом и не слышали. Если бы не его внешний вид и манера общения, я бы, может, и не придала бы значения его вопросу. Он был одет в длинный плащ и шляпу с колпаком. Он выглядел как очень интеллигентный человек, но явно не нашего времени. Был похож на человека из среднего сословия. Я конечно же спросила его, а кто Вам сказал, что есть таковой переулок? На что он ответил - я посмотрел на карте и достал смятую бумажную карту. Я стала объяснять ему, что такового переулка нет с 1930 года, и как он называется ныне. На что гражданин стал удивленно бормотать что-то. Хотела вызваться проводить его, да подошел мой автобус.

Ключевые слова: Ростов-на-Дону переулок Посоховский странный человек

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