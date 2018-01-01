Это было давно. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:13

Причина: Авторская стилистика сохранена

Матвеевский Просмотров: 43 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:13 by

Темнота.То ли в этом странном месте было слишком темно, то ли лежала мисс Ли тут очень долго, только времени у нее было достаточно, чтобы подумать обо всем на свете. Она пыталась разглядеть хоть что-нибудь в кромешной темноте, но пространство будто превратилось в непроглядную, но живую массу. Тут пахло сыростью и ладаном.— Есть кто живой? Где я? — уже в который раз спрашивала она, но ответа не получала.Отчаяние наполняло сердце девушки. Неужели ей придется провести в этой ужасной темноте вечность? Где все? Где Эдгар? Почему тут так холодно?Единственным приятным обстоятельством для мисс Ли, несомненно, было отсутствие проклятого кашля, донимавшего ее совсем недавно. Может быть, она выздоровела? Но где же она оказалась?При всей своей непроглядности темнота была наполнена звуками. Мисс Ли чудились скрипы и шорохи. Она даже была им рада, хоть и не могла объяснить их природу, но они не позволяли ей окончательно сойти с ума.Вот шорох стал громче, и мисс Ли заметила что-то похожее на свет. В густом сумраке будто материализовались тонкие зеленоватые струйки. Они объединились в очертание двери, которая немедленно отворилась. Зеленая дымка мягко обрамляла маленький темный силуэт. Силуэт поднял выше зеленую лампу и заговорил знакомым голосом:— Здлавствуй, Аннабель. Плости, что заставила тебя ждать…Мисс Ли бросилась на встречу Лилли, а это, несомненно, была она.— Лилли, Лилли… как же тут страшно… где я? Что со мной случилось? Что ты тут делаешь?Лилли поставила свою лампу на каменный выступ, и странная комната, в которой мисс Ли провела так много времени, озарилась зеленоватыми отсветами. Лишь теперь потрясенная девушка поняла, что лежала все это время в мрачном склепе. Что за дурацкие шутки?— Аннабель, ты только не ластлаивайся, но ты… ты тепель будешь жить в моем миле. Я пловожу тебя и все объясню. Все-все. Не бойся, у нас холошо живется.Лилли подошла к шокированной мисс Ли и взяла ее за руку своей холодной маленькой ладошкой.Зеленоватое сияние за дверью склепа создавалось множеством маленьких огоньков, которые мисс Ли сначала приняла за светлячков. Мириады крохотных язычков племени, пляшущих на призрачном ветру, устремлялись вниз по крутой винтовой лестнице и тонули в сумраке. Мисс Ли зачарованно рассматривала эти холодные огоньки, нашедшие пристанище в маленьких ячейках, а Лилли грустно и торжественно молчала. Спускались они по лестнице ужасно долго, но вот и лестница кончилась. Перед Лилли и мисс Ли материализовалась из сумрака глухая каменная глыба, напоминающая унылое надгробие.Лилли тихо приветствовала кого-то:— Лунной ночи, Том. Лунной ночи, Луи. Лунной ночи всем, лебята.Стены с огоньками замерцали. Послышался шорох и скрипучие голоса ответили:— Лунной ночи, Лилли. Лунной ночи, мадемуазель.Круглые ячейки, в которых блестели зеленые огоньки, оказались выщербленными глазницами множества пожелтевших черепов. Черепа шевелились, гримасничали, скрежетали челюстями, а бедная мисс Ли готова была упасть в обморок.— Луи, впусти нас пожалуйста. Я пливела новенькую.Один из черепов важно кивнул, и из стены материализовалась костлявая рука, покрытая истлевшими лоскутами серой ткани. Рука неторопливо дотронулась до глыбы, и та легко отворилась.Перед путницами появился странный коридор. Он был очень узкий, извилистый, нарушающий, казалось, все законы человеческой геометрии. Освещался коридор бледноватым светом керосиновых ламп, развешенных на стенах в беспорядке. Лилли остановилась перед кривой деревянной дверью, напоминающей крышку гроба, и виновато склонила голову.— Аннабель, извини, но нам надо сюда зайти на палу минут. Я обещала… Мы плодолжим путь чуть позже.Званный ужин.Путницы оказались в большой темной зале, напоминающей гостиные в старых европейских замках. В зале мрачно пылал камин, над которым висела огромная позеленевшая от времени голова лося. Голова все время что-то меланхолично жевала. Стены были украшены старинными гобеленами и бронзовыми подсвечниками с оплывшими свечами. В центре залы стоял большой овальный стол с дубовыми ножками.Едва мисс Ли со своей маленькой спутницей переступили порог залы, им на встречу вышло непонятное существо. Существо было одето в пыльный фрак, но этим сходство с людьми и ограничивалось. Хозяин залы скорее походил на огромного жука-могильщика. Его черную голову с большими круглыми глазами украшали широкие усы-антенны с рыжими мохнатыми шариками. Мисс Ли, которая, казалось, уже разучилась чего-либо бояться, задрожала, но Лилли ободряюще погладила ее по плечу и обратилась к хозяину:— Лунной ночи, гелл Фланц. Мы плишли.Девочка сделал легкий книксен.Хозяин гостеприимно развел лапки в стороны и ответил писклявым голосом с немецким акцентом:— Я ошен рат! Прифетствую, барышен. Прошу к столу!Постепенно стали собираться гости. Первым прилетел старый лысоватый ворон. Он учтиво поклонился мисс Ли и Лилли, сел на спинку стула и задремал. Самым страшным гостем все вечера, пожалуй, оказался высокий и тощий мертвец, все лицо которого покрывали копошащиеся черви, с которыми контрастировали вращающиеся белки глаз. Лилли шепнула:— Это мистер Уилсон – застенчивый покойник.Мистер Уилсон весь ужин не спускал своего жуткого взгляда с мисс Ли. Он был старомодно воспитан и все время извинялся за все подряд.Следующим на ужин пришел скрипач Николя. Он был синюшно бледным и нервным. Все время поправлял падающую липкую челку и виновато улыбался. На шее у него вместо галстука висела завязанная красноречивым узлом веревка.Перед подачей закусок в залу вошла бледная девушка, лицо и отрешенная улыбка которой показалось мисс Ли странно знакомым. Девушка держала в руках кружевной платочек и затейливую курительную трубку в форме дракона.— Привет, Лилли, — сказала девушка с легким французским акцентом.— Пливет, Мали, — беззаботно ответила Лилли.Наконец вынесли закуски. Выглядели они не слишком аппетитно – тарелочки были наполнены темными водорослями и закрытыми раковинами, отдающими тиной.— У нас тут колмят не так, как навелху…— тихо вздохнула Лилли.Мисс Ли тоже вздохнула и поковыряла серебряной вилкой раковину. Раковина сразу же выскользнула из тарелки и пропала из поля зрения.Вот и вынесли основное блюдо. Выглядело оно еще менее съедобным, чем закуска. Огромный лысый мужчина в монокле и в перепачканном чем-то подозрительно красным фартуке вынес большую бычью голову на серебряном подносе. Голова была покрыта гадкой слизью и тиной, а из распоротой шеи выглядывали шевелящиеся и скользкие хвосты угрей. Мисс Ли едва не стало дурно. Мистер Уилсон заботливо передал ей стакан воды.Глаза Лилли наполнились слезами:— Аннабель, плости пожалуйста…— Ничего страшного, Лилли. Все хорошо.Лилли порылась в карманах и достала оттуда в липкой ладошке комочек марципана.— Угощайся. Ты должна что-нибудь покушать.Мисс Ли ласково посмотрела на девочку, мягко улыбнулась ей и отщипнула пальцами маленький кусочек от сладкого комка.Десерт хозяин вынес самолично. Это был какая-то зеленная масса, которую мисс Ли разглядывать не хотелось.После сладкого из-за стола поднялся Николя. Хозяин попросил сыграть его что-нибудь для гостей. Николя отбросил челку взмахом головы, и лицо его просветлело. Он взмахнул смычком над почерневшей скрипкой, и пространство наполнилось сказочно-красивой мелодией. Музыка была столь прекрасной, что мисс Ли позабыла о жутком ужине.Хозяин подошел к уходящим гостьям, развел лапки в стороны и пробормотал:— Прихотите еще! Ошен рат!— Непременно, — ответила осторожно мисс Ли.— В длугой раз, — кивнула Лилли.Путницы шли по кривому коридору, который постепенно темнел. Казалось, что это уже вовсе не коридор, а какая-то узкая нора или щель в скалах. Впереди тускло засиял белый матовый свет, и мисс Ли, неожиданно для себя, очутилась в старом запущенном саду.Туман молочно-белой дымкой окутывал колючие кусты, на которых покоились увядшие головки роз. В отрадной сырости чувствовалось отдохновение. По кустам прыгали неясные маленькие тени, напоминающие крохотных птиц, будто стертых гимназическим ластиком. Эти птицы издавали тихие трели, будто слышимые издалека. Одна из птичек села на витиеватую калитку.— Нам сюда, — кивнула Лилли.Девочка отворила скрипучую дверь и первой вышла. Мисс Ли последовала за ней.Лицо оторопевшей мисс Ли обдувал воздух неспокойного пенного моря. Она во все глаза смотрела на бескрайний пустынный берег, на гребни волн, скалы и почти черное небо в золотистых прожилках, будто таящее божественное сияние.Могучая сила стихии, обращенная в неистовый рев, отзывалась бесконечным эхом на этом диком берегу.— Вот мы и закончили наше паломничество, Аннабель.Лилли присела песчаный берег и осторожно потрогала пальчиком панцирь маленькой черепашки, выползшей ей на встречу.— Где мы?— Видишь сталый маяк?Мисс Ли присмотрелась. На порядочном отдалении от них действительно стояла темная башня, крыша которой искрилась под небесными золотыми отсветами. Башня ей смутно что-то напоминала. Маяк… маяк…— Неужели, неужели это и есть…Мисс Ли запнулась, а довольная Лилли продолжила за нее:— Кололевство плимолской земли. Твой Лимб, Аннабель. Добло пожаловать! Извини, но мне нужно возвлащаться…Лилли выглядела виноватой.— Если тебе будет глустно, ты всегда можешь меня навестить. Если захочешь… — добавила она.Мисс Ли крепко обняла свою маленькую подругу.— А что же будет с Эдгаром?Лилли немного подумала и ответила:— Нам не заплещается видеться с людьми, но не стоит злоупотлеблять. Он может быть не готов к встлече.Лилли тихо вздохнула, вздохнула и мисс Ли. Они молча стояли на берегу и смотрели на убегающие в бесконечность волны.Луч луны.Эдгар сидел в траве у каменного свода и рассеяно смотрел на плывущую над миром тревожную луну. Его лицо выглядело сильно помятым, а глаза лихорадочно блестели. Желтые блики керосиновой лампы придавали его чертам инфернальности. Он взял перо и написал что-то на листе бумаги, отпил из бутылки шотландского виски и лег в траву, зачарованно смотря на мерцающие звезды.На листе бумаги каллиграфическим почерком было написано:«И всегда луч луны навевает мне сныО пленительной Аннабель Ли:И зажжется ль звезда, вижу очи всегдаОбольстительной Аннабель Ли;И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,С незабвенной - с невестой - с любовью моей -Рядом с ней распростерт я вдали,В саркофаге приморской земли».

Ключевые слова: Призрак путешествие луна девочка-призрак ужин авторская история

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