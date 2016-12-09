Сказки Нового Орлеана: Цена славы

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 17:32

Матвеевский Просмотров: 34 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 17:32 by

Моя бабушка говаривала: "Паскаль (так меня зовут), будь внимателен с картами, костями и белыми". Стараюсь прислушиваться к завету старушки.Гадания – мой основной промысел. А чем еще заниматься старому гаитянину в Городе-полумесяце? Здесь я хоть и далек от родного дома, подобно луне, но простаков на мой век хватит – с голоду не умру.Вы спросите: «Паскаль, неужели все гадания, вся магия – вранье?». А я отвечу так: «Что для кого вранье может сказать только Иисус». Ну и Барон Суббота с ней, с магией.А вот была у меня история одна. То ли странная, то ли страшная (хоть убей, не пойму сам). И что ж, расскажу вам ее.Пришла ко мне как-то молоденькая белая девушка. Погадать захотела. Белые девушки любят погадать на жениха – ничего удивительного. Звали ее Элижабетой. Я по ней сразу понял – с претензией девочка. В Город Ангелов она собиралась. Потом выяснилось, что женихи ей не особенно то и не нужны. Актрисой быть хочет. Пообещала мне за гадание 10 долларов – кто ж откажется погадать?Ну я колоду раскинул, а карты путаются. Да и сам я «поплыл». Вот хочешь верь, хотите верьте, хотите нет, но видение мне было. Да такое, что и словами сказать невозможно. Может быть это и благословенная трава так подействовала, но раньше не было со мной такого. Надеюсь, что и не будет. Слова из меня тогда сами посыпались:— Будешь ты улыбаться широченной улыбкой с каждой газеты. И на экранах тебя покажут. И будет каждый тебя знать в этой стране. И больше о твоем «верхе» знать будут, а «низ» твой сам по себе будет.— Что это за «верх» и «низ» то? — удивилась девушка. — На телевидение меня возьмут что ли?— Больше ничего сказать не могу, — сил у меня уже никаких не было.Потом про бедняжку эту, действительно, каждому утюгу известно было. Но не так, как она хотела бы… И с улыбкой сбылось и с «верхом» и «низом».Вы спросите меня: «Паскаль, да кто же это?». А я так отвечу: «Мисс Шорт, мисс Черный Георгин».

Ключевые слова: Вуду Новый Орлеан гадание Судьба Карма известность

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