Рождество

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:33

Матвеевский Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:33 by

Она здесь. Маленькая девочка, застенчиво прячущаяся среди вечерних теней. Сегодня она выбиралась из своего старого дома, полного сырости и потусторонних звуков. Ей нравилась праздничная атмосфера, в которую погружался город перед Рождеством.На улицах светятся разноцветные огоньки, слышится смех, пахнет выпечкой, а крупные снежинки величественно кружатся, укрывая пеленой темные улицы. Девочка бесшумно заскользила невесомым силуэтом по парку.На парковой скамейке, на которой она обычно отдыхала, сидела какая-то барышня. Девочка нерешительно приблизилась к ней. Люди часто пугались, когда видели девочку. Ей не хотелось волновать милую барышню, погруженную в чтение книги. Маленькая фигурка осторожно примостилась на самый краешек скамьи. Барышня, однако, заметила пришелицу, но, судя по очкам и близорукому прищуру, она плохо разглядела девочку. Малышку это обстоятельство отлично устроило. Она с любопытством начала рассматривать свою временную соседку – та была красивой и утонченной молодой леди.Девушка мягко улыбнулась девочке. Мисс Ли (так звали девушку) попыталась сосредоточиться на чтении. Маленькая соседка поболтала ножками, засопела и тихо сказала:— Здлавствуйте, мисс. Плостите, что отвлекаю, но вы такая класивая!В голосе картавой маленькой леди послышалось столько простодушного восхищения, что мисс Ли, привыкшая к комплиментам, не могла не ответить:— Спасибо. Ты тоже вырастишь настоящей красавицей!Девочка вздохнула и промолчала. Мисс Ли внимательнее поглядела на девочку. Несмотря на плохое зрение, она заметила потрепанную пыльную одежду, будто материализовавшуюся из иного времени. Заметила она и бледное личико собеседницы.— Где твои родители? Может быть, отвести тебя к ним?— Не знаю, — голос девочки стал совсем тихим.Мисс Ли нахмурилась. Ей захотелось помочь несчастной малышке. Вдруг она сбежала из приюта? Вдруг над ней там издевались? Может быть, она больна?— Я должна тебе помочь. Где ты живешь?— В сталом доме. Плиходите ко мне в гости на чай. Плидете?Мисс Ли решительно встала, подошла к ребенку и взяла ее за руку. Ладошка была удивительно холодной, как у покойницы. Отзывчивое сердце девушки разрывалось от жалости.— Меня зовут Аннабель. А тебя как?— Лилли. Лилли Мэй.Лилли Мэй твердо знала, что гостей надо встречать душистым чаем и разными вкусностями. Но где же ей взять вкусностей? Чаще всего ей приходилось пить чай с фарфоровой куклой Аннабель (удивительно, но ее зовут так же, как и милую барышню из парка!) и мистером Кроликом. Обычно Мисс Мэй горделиво выносила в столовую старинный бронзовый поднос с котлетками из камешков, суп из мышиных хвостиков и шишек, салат из пожухшей травы и свое коронное блюдо – зеленое варенье по секретному рецепту. Но вдруг изысканной гостье угощение не понравится? Лилли Мэй молчала.Старый, скрипучий дом произвел на мисс Ли сильное впечатление.— Ты тут живешь… совсем одна? — голос барышни дрогнул.— У меня есть длузья. На столе лежит свилель мистела Ламлта – он плиходит на чай по пятницам и плиносит самые вкусные малципаны. Я вас когда-нибудь познакомлю. Он очень холоший. Познакомьтесь с мистелом Клоликом. Это мисс Ли, а это мистел Клолик.Мисс Ли во все глаза глядела на маленького плюшевого кролика, одетого в истертый фрак. Кролик чинно поклонился гостье и прижал лапку к груди. Мисс Ли неуверенно сделала книксен.Господи, что происходит в этом странном, темном доме, пропахшем криптой?Лилли Мэй с тревогой смотрела на гостью. Ей очень не хотелось пугать девушку. По правде говоря, мисс Ли ей страшно понравилась, но Лили Мэй прекрасно понимала, что гостья близка к обмороку или к бегству.— Вы уйдете, да? — на глазах девочки выступили слезы, чего с ней уже очень давно не происходило.Мисс Ли внимательно посмотрела на маленькую хозяйку. В ее глазах тоже блестели слезы, но уходить она не собиралась. Гостья села на корточки и обняла почти бесплотное тельце.— Я тебя не брошу, — сказала тихо мисс Ли.Лили Мэй впервые ела эклеры с заварным кремом и жмурилась от удовольствия. Мисс Ли развешивала блестящие игрушки по старому дому и напевала песенку, которой вторили далекие отголоски рождественских гимнов. Не это ли счастье?

Ключевые слова: Призрак старый дом рождество сказка дружба волшебство авторская история

Другие, подобные истории: