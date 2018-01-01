Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Рождество

Близорукая мисс Ли.

Она здесь. Маленькая девочка, застенчиво прячущаяся среди вечерних теней. Сегодня она выбиралась из своего старого дома, полного сырости и потусторонних звуков. Ей нравилась праздничная атмосфера, в которую погружался город перед Рождеством.

На улицах светятся разноцветные огоньки, слышится смех, пахнет выпечкой, а крупные снежинки величественно кружатся, укрывая пеленой темные улицы. Девочка бесшумно заскользила невесомым силуэтом по парку.

На парковой скамейке, на которой она обычно отдыхала, сидела какая-то барышня. Девочка нерешительно приблизилась к ней. Люди часто пугались, когда видели девочку. Ей не хотелось волновать милую барышню, погруженную в чтение книги. Маленькая фигурка осторожно примостилась на самый краешек скамьи. Барышня, однако, заметила пришелицу, но, судя по очкам и близорукому прищуру, она плохо разглядела девочку. Малышку это обстоятельство отлично устроило. Она с любопытством начала рассматривать свою временную соседку – та была красивой и утонченной молодой леди.

Девушка мягко улыбнулась девочке. Мисс Ли (так звали девушку) попыталась сосредоточиться на чтении. Маленькая соседка поболтала ножками, засопела и тихо сказала:
— Здлавствуйте, мисс. Плостите, что отвлекаю, но вы такая класивая!

В голосе картавой маленькой леди послышалось столько простодушного восхищения, что мисс Ли, привыкшая к комплиментам, не могла не ответить:
— Спасибо. Ты тоже вырастишь настоящей красавицей!

Девочка вздохнула и промолчала. Мисс Ли внимательнее поглядела на девочку. Несмотря на плохое зрение, она заметила потрепанную пыльную одежду, будто материализовавшуюся из иного времени. Заметила она и бледное личико собеседницы.

— Где твои родители? Может быть, отвести тебя к ним?
— Не знаю, — голос девочки стал совсем тихим.

Мисс Ли нахмурилась. Ей захотелось помочь несчастной малышке. Вдруг она сбежала из приюта? Вдруг над ней там издевались? Может быть, она больна?

— Я должна тебе помочь. Где ты живешь?
— В сталом доме. Плиходите ко мне в гости на чай. Плидете?

Мисс Ли решительно встала, подошла к ребенку и взяла ее за руку. Ладошка была удивительно холодной, как у покойницы. Отзывчивое сердце девушки разрывалось от жалости.

— Меня зовут Аннабель. А тебя как?
— Лилли. Лилли Мэй.

Старый дом.

Лилли Мэй твердо знала, что гостей надо встречать душистым чаем и разными вкусностями. Но где же ей взять вкусностей? Чаще всего ей приходилось пить чай с фарфоровой куклой Аннабель (удивительно, но ее зовут так же, как и милую барышню из парка!) и мистером Кроликом. Обычно Мисс Мэй горделиво выносила в столовую старинный бронзовый поднос с котлетками из камешков, суп из мышиных хвостиков и шишек, салат из пожухшей травы и свое коронное блюдо – зеленое варенье по секретному рецепту. Но вдруг изысканной гостье угощение не понравится? Лилли Мэй молчала.

Старый, скрипучий дом произвел на мисс Ли сильное впечатление.

— Ты тут живешь… совсем одна? — голос барышни дрогнул.
— У меня есть длузья. На столе лежит свилель мистела Ламлта – он плиходит на чай по пятницам и плиносит самые вкусные малципаны. Я вас когда-нибудь познакомлю. Он очень холоший. Познакомьтесь с мистелом Клоликом. Это мисс Ли, а это мистел Клолик.

Мисс Ли во все глаза глядела на маленького плюшевого кролика, одетого в истертый фрак. Кролик чинно поклонился гостье и прижал лапку к груди. Мисс Ли неуверенно сделала книксен.

Господи, что происходит в этом странном, темном доме, пропахшем криптой?

Лилли Мэй с тревогой смотрела на гостью. Ей очень не хотелось пугать девушку. По правде говоря, мисс Ли ей страшно понравилась, но Лили Мэй прекрасно понимала, что гостья близка к обмороку или к бегству.

— Вы уйдете, да? — на глазах девочки выступили слезы, чего с ней уже очень давно не происходило.

Мисс Ли внимательно посмотрела на маленькую хозяйку. В ее глазах тоже блестели слезы, но уходить она не собиралась. Гостья села на корточки и обняла почти бесплотное тельце.

— Я тебя не брошу, — сказала тихо мисс Ли.

Счастье.

Лили Мэй впервые ела эклеры с заварным кремом и жмурилась от удовольствия. Мисс Ли развешивала блестящие игрушки по старому дому и напевала песенку, которой вторили далекие отголоски рождественских гимнов. Не это ли счастье?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33 by МатвеевскийПросмотров: 12Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Призрак старый дом рождество сказка дружба волшебство авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.