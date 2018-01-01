Недостройка, или Игра в прятки. Часть первая

*

**

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 0 +3 Вчера, 21:03 by

Лена шла быстрым шагом; задержалась на работе. Дурацкий банкет все никак не вставал, и как она только не пыталась их поднять. Пришлось сидеть до последнего клиента.Дома Колька – младший брат.«Наверняка уже спит! Надеюсь, всю домашку сделал, надо будет проверить…» - подумала девушка, переходя дорогу.После смерти родителей она стала опекуном. Ей едва исполнилось восемнадцать, когда случилась эта трагедия; впрочем, давайте не будет об этом.На небе почти круглый диск желтоватой луны. Завтра полнолуние. Звезды мигали в такт быстрым шагам. Легкий ветерок забавлялся с шифоновым шарфиком и каштановыми волосами.В парке еще несколько парочек на лавках, не успели насладиться друг другом, вот и не спешат домой. Одинокие прохожие, спешащие по одинокой аллейке куда-то в одинокую темноту.Помнится, когда была совсем подростком, гуляла с девчонками и строила глазки сидящим напротив парням, заигрывала.«Как давно это было…» - зевнула она.Нормального ухажёра так и не нашла. Нет, были Сашка и Ванька, а потом Тимурка, но все они были мальчишками, глупыми надоедливыми мальчишками, которые только и хотели позажиматься в подъездах.«Колька вырастет, а потом уж займусь личной жизнью. Сейчас не до этого!».Ноги гудели, а спину в районе поясницы ломило. Конечно, простоишь шесть часов у стола, побегаешь туда-сюда от кухни до бара и обратно.Зарплата официанта не ахти какая, но Лена хорошо работала и умела пользоваться девичьим очарованием. К концу смены в кармане у неё были неплохие чаевые, а также куча номеров на беленьких бумажных салфетках. В месяц она зарабатывала достаточно, чтобы оплатить счета, одеть себя и Кольку, а холодильник никогда не пустовал. Зарплата, а бог с ней, бонус к тем деньгам, что давались тяжким трудом и очаровательной улыбкой.В воздухе пахло сиренью. Лена поспешила закрыть нос. Дышала через рот, аллергия - мать её волшебницу - всегда портила ей жизнь. Когда парни приносили на свидание цветы, у девушки начинались приступы чихания, почесывания, слезоточивости и сопливости. Когда же выпивала таблетки, закапывала капли, девушка опухшими глазками смотрела на незадачливого романтика и, развернувшись, посылала его куда подальше; подсознательно понимая, что он ни в чем не виноват.Наконец, выйдя из парка, она глубоко вздохнула. Перешла еще одну дорогу. Машин не было. Светофоры мигали, приветствовали и прощались, а Ленка все спешила домой.Впереди показалась недостройка.Старое здание стояло здесь сколько она себя помнила. Как-то ей сказали, что в этом месте хотели построить церковь, но так и не завершили начатое. Потом кто-то выкупил землю, хотел что-то построить, но видимо тоже не судьба. Его огородили белыми бетонными плитами два метра в высоту, а на ржавой покосившейся двери, красной краской написали: «Не входить». Но разве детей удержит эта надпись? Конечно, нет!Всей отарой прорыли подкоп. Бегали в пятнашки, прятались среди торчащих арматур и камней. На закате почти в сумерках вызывали каких-то там духов и прочую нежить.В общем, весело было, пока однажды не нашли там девочку, говорят, черненькую, обуглившуюся.Лена знала её, дружили с пеленок. Олеся с мелкими белокурыми кудряшками, собранными в два хвостика с помощью нежно-розовых ленточек.В тот день, они играли там. В прятки. Допоздна.Что случилось с Олесей, детей никто не просветил, зачем по ночам кошмары. С тех пор никто на недостройку не ходил, родители пообещали за непослушание ремня. Но как-то раз она и еще несколько девочек полезли туда, чтобы вызвать умершую подружку и узнать, чего же с ней случилось.В детстве страхи кажутся настоящими, это уже потом становятся надуманными фобиями в виде злых клоунов, боязни заразится чем-нибудь и другими отклонениями в психике.Вот и тогда пробежавшая кошка, внезапно потухшее пламя свечи и мелькнувшая тень заставила детей с криками уносить ноги и больше никогда не думать о том, чтобы прийти сюда снова.Изнасилования, убийства, грабежи, чего только не видывала эта аллейка, даже черные мешки с трупами.Со временем место, которое должно было стать святым, стало убогим ночным прибежищем наркоманов, бомжей и прочих людей, потерявших человеческий образ.Девушка частенько ходила этой дорогой, так быстрее, чем идти в обход. Но всегда чувствовала дрожь в руках, сильнее зажимая перцовый баллончик, и подпрыгивала буквально от каждого шороха.Аллейка, по которой она шла, засыпана кашицей. Кругленькие зелененькие листочки, приятно шуршали под ногами. По краям росли и нависали деревья. Но ни один ряд даже очень толстых стволов не мог скрыть двухметровый бетонный забор, окружающий недостройку.Ветер протяжно завывал. Листва шумела. В свете недалеких фонарей, на недостроенном втором этаже, в проёме для окна мелькнула тень. Вжав голову в плечи, Лена прислушивалась. Может, показалось, но где-то там внутри, среди голых стен и арматур послышался детский плач. А потом ветер принес запах костра и чего-то горелого.Встала, как вкопанная, разглядывала проём, но никто так и не появился.Наверное, воображение разыгралось, запах и плач тут же исчезли.Только захлопнув за собой дверь подъезда, девушка почувствовала себя в безопасности, громко выдохнув.Колька, развалившись, спал на диване перед включённым телевизором."National Geographic" рассказывал о Второй мировой. Лена хорошо закончила школу, но о поступлении не было и речи.Растеклась на кресле, начала подсчет сегодняшней прибыли.«Так, это отложим на коммунальные. Надо будет сходить с Колькой в центр, скоро лето, на путевку как раз хватает. Завтра на рынок, картошки маловато осталось. Хорошо, что выходной, так бы ничего не успела», - Лена улыбнулась, несмотря на усталость.Так не хотелось вставать, но дела не ждут.Аккуратно взяла брата на руки и перенесла в спальню. Он что-то невнятно бормотал во сне.«Растет или я такой слабой стала? Не, знакомые говорят, вымахал…».Закинула форму в машинку, приняла душ. А потом постелила на диване и уснула.Ей снились розовые ленточки. Неясные очертания маленькой фигурки, а потом кто-то подошел, сильно схватил. Боль. Темнота. Невыносимый, обжигающий кожу ужас и крик. Крик о помощи, застревающий в горле. Её разбудил запах чего-то горелого.Колька сидел перед телевизором. Услышав шорохи, он, не оборачиваясь, произнес.- Доброе утро! Про волков показывают…, - он махнул, указывая на столик. – Завтрак там, правда он немного… ай ладно, есть можно…В сковородке виднелась яичница и подгорелые сосиски.«Всего восемь лет, а уже такой взрослый! Они бы гордились им…».Кошмарный сон она тут же забыла, сладко потянувшись, пошла в ванную.- Коль, сегодня сходим в центр, наберем тебе вещичек, в лагерь поедешь, я с Санькой говорила… Сказал, что достанет путевку…- Выйди из ванны, я ниче не слышу! – буркнул он, убавляя звук.- Говорю, в лагерь поедешь! В центр пойдем…- А деньги откуда на лагерь?- Копила с зимы…- Значит, одна будешь? Нечестно! Пацаны сказали, что в лагерь только девчонки и маменькины сынки ездиют, – нахмурился мальчик, уже не обращая внимания на передачу. - А они будут целыми днями во дворе мяч гонять. Лен, не хочу в лагерь!- Коль, ну не слушай ты их! – выходя из ванны, ответила сестра. - Это они маменькины сынки, вот и останутся дома, чтобы им сопли вытирали! А ты уже взрослый.- Я же там совсем один буду, с нашего двора никто не едет!- Не будешь ты один, буду приезжать на выходных… друзей новых заведешь… может, с девочкой какой познакомишься, - подмигнула девушка. – Невесту в дом приведешь…- Ле-е-е-ена! – мальчик запульнул в начинающую сваху конфетой из вазочки.- Шучу я, шучу… - засмеялась сестра. - Ладно, давай собирайся, в центр пойдем.- А мороженое купишь?- Куплю, только давай быстрей!Днем недостройка не выглядела так зловеще, как ночью. Колька бежал впереди, срывая с низко опущенных веток кашицу и запихивал в рот.- Выплюнь, эту дрянь! – крикнула ему Лена.- Фто-не-пле-ню… она-фкуш-фна-а-а…- Чего?.. Ай, ладно… - махнула на брата рукой, сама в детстве набивала этой кашицей карманы и жевала, когда вздумается.Она поглядела на тот самый проем, в котором вчера мелькнула тень. На миг ей показалось, что она увидела розовое пятнышко, но оно тут же исчезло.- Коль, дай руку, - забеспокоилась Лена.Мальчик посмотрел на неё голубыми глазками и, поняв, что сестру что-то тревожит, взял руку.- Чего с тобой? Тебе плохо, что ли?- Нет, просто место тут плохое… - девушка сглотнула. – Здесь когда-то девочку мертвую нашли, - кивнув в сторону недостройки, прохрипела она, вспомнив Олесю.- Серьезно? – мальчик прищурился.- Да! Правда, давно это было…- А мы тут с пацанами играли как-то, - почесав носик, сказал брат.- Коль, не ходи сюда, ладно? Плохое это место!- Ладно, ладно… - отмахнулся он.Сначала они заехали в центр. Купили футболочки с супергероями, шорты - а самое главное, на радость мальчику, – белоснежные кроссовки с шипами и футбольный мяч.Лена выбрала себе красивую мини-юбку, пока Колька управлялся с пирожным.Отобедав фаст-фудом, поехали на рынок. Мальчик нес купленные вещи, прижимая ближе к сердцу обновки.Возвращались домой под вечер. Девушка изрядно подустала, тяжёлые сумки оттягивали руки, а ладони набухли от застоявшейся крови.Лена больше не стала смотреть на дурацкую постройку, уж очень она нервишки портила.- Кушать будешь?.. – спросила сестра елозившего на стуле Кольку.- Не, не хочу, - буркнул он, любуясь на мяч в новеньких кроссовках. – Ле-е-ен?- Чего?- Можно пойду погуляю? Пацаны обзавидуются! Представляю, как Витек покраснеет от злости, когда увидит что у меня мяч лучше, чем у него!- Ладно, беги, – доставая продукты из сумки, разрешила девушка. – Только не допоздна! Котлет нажарю…Лена вздрогнула от громко захлопнувшейся двери.- Колян - сыкун! – кричал черноволосый мальчик.- Сам ты сыкун, Витек – от мамки на утек!- Че, боишься, да? – задирал Витя.- И ничего я не боюсь!Коля уже жалел, что рассказал друзьям про мертвую девочку на недостройке. Правда, он немного приукрасил, совсем чуть-чуть. Чуточку. Не соврал. Только приукрасил.Лысый, Ильюха и Дамир молчали. Они никогда не влезали, когда эти двое спорили. Пусть сами разбираются.- Ты сам боишься! Давай, иди первым, а мне Ленка запретила туда идти, я слово дал, а мужики слово держут!- Да ты просто боишься, что тебя мертвая девчонка схватит!- Ну и что? Зато ты вообще всех девчонок боишься! – вытерев нос, воскликнул мальчик. – Че, забыл, да, как тебя Светка побила кукольной коляской?!Витек покраснел от злости. Он пыжился и пыхтел, но не знал, что ответить. Мальчик резко выбил мяч из рук Коли. Подкинув его вверх, он пнул со всей силы. Бело-черная резиновая сфера покрутилась в воздухе и, перелетев, исчезла за бетонной стеной.- Иди, доставай, сыкун! – сплюнул Витька и махнул ребятам. – А мы по домам пойдем…Коля еще долго смотрел вслед удаляющимся мальчикам, думая, пожаловаться Ленке или нет.С мячом нужно было что-то решать. Но ведь он обещал, что не полезет туда… а он ведь новенький, только сегодня купленный… хотел взять в лагерь…Колька решил сделать так. Через небольшие дыры в стене он посмотрит, куда закатился его презент; если его не видно - он уйдет, а если где-то рядом, то быстренько пролезет, заберет и побежит домой, словно ничего и не было.Мальчик прищурился, в сгустившихся сумерках он едва различал белые, похожие на соты, очертания мяча. Совсем рядом. Десять метров от силы. Почти у самых лесенок.Коля пролез через лаз, шел медленно и тихо. Вдруг опять алкашей разбудит, тогда с пацанами они бросились врассыпную и сбежали, а что он будет делать сейчас?..Остановился, прислушался. Никого. Наконец, взяв мяч в руки, он протер его футболкой от пыли и, уже хотел было идти обратно, но на самом верху ступенек увидел девочку.Она посмотрела на него опухшими глазами, протянула руки и заплакала.Розовые ленточки развивались на ветру. Это было последнее, что он помнил.Автор - Динара.

Ключевые слова: Недострой сожжение девочка призрак городская легенда творческая история

Другие, подобные истории: