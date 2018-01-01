Собрание

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:29

Nek_2_T Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:29 by

Лукьян с Фотымой, как и обещали, объявились под вечер. Не успел я расспросить о всех интересующих меня подробностях, как они схватили меня за руки и потянули на выход.— Что случилось? Куда это меня вы? Выгоняете, что ли? — спросил я, немного недоумевая по поводу происходящего.— Увидишь. Сюрприз будет. Давай-давай, торопись. Нас долго ждать не будут, — ответил Лукоша, с удвоенной силой потянув меня на крыльцо.Я не стал сопротивляться и послушно последовал за своими сопровождающими. Мне и самому было интересно узнать, куда они там меня тащат, поэтому я был сильно заинтригован. Мне не льстило пребывать всё своё время в полуразвалившейся хате. Даже несмотря на новые происходящие со мной события и развлечения, вроде пугания всяких завсегдатаев заброшек, я со временем заскучал.— Кстати, я чего спросить-то хотел. Почему вы утром исчезли, а я нет, и куда вы испарились? Где пребывали утром?— Потом как-нибудь узнаешь. Мы все сами узнаём. Где пребывали — не можем объяснить. Вот вечером очнулся, утро, день — ничего не помню, как будто спал, просто.Я кивнул головой, поняв, что Фотыма не очень хочет сейчас посвящать меня в эту тему, и больше не стал его ни о чем расспрашивать.Мы пробирались сквозь крупные заросли кустарника, и в этот момент я осознал, что контакт с физическими объектами у меня стал более ощутимым. Если раньше, чтобы пройти через какое-либо препятствие, я проходил сквозь него, то сейчас мне то и дело приходилось отодвигать многочисленные ветви, чтобы продвинуться вперёд.Наконец, мы вышли на большую поляну среди леса. И моему взору открылась такая картина. Кого тут только не было: и черти, и русалки, и мавки, и всякие овинники, полевики, лешие. Они все метались из стороны в сторону, словно хотели уйти с поляны, но не могли этого сделать. Я заметил один интересный факт — нечисть хоть и была разных сословий, классов и подклассов, некоторые из которых враждуют между собой, сейчас между ними не возникало никаких разногласий и споров.Вскоре к нам подкатился клубок, состоящий из трёх чертей. Потом этот клубок разъединился, и каждый его представитель поздоровался за руку с Фотымой и Лукошей. Интересующимся взглядом помотрев на меня, а потом снова на моих новых друзей, черти хором спросили:— Кто это с вами? Чего-то я его не припоминаю… Нездешний он.— Он с нами. Он тут недавно, ещё не освоился.— А, тогда ясно! — черти, дружно хрюкнув, побежали к своему пристанищу, по пути сплетаясь хвостами, задевая друг друга, двигаясь как единый организм.Подождав, пока внимание потусторонних соглядатаев ко мне ослабнет, я всё-таки решил спросить у Фотымы интересующий меня вопрос:— Вот я одного не понимаю: как вся эта нечисть смогла собраться в одном месте? То есть некоторые из них обитают в других средах. Слышал, что многие виды нечисти враждуют между собой. Так как они тогда сейчас ладят друг с другом?— Дак сегодня же Ивана Купалы. Перемирие. В этот день мы особенно сильны. Заметил усилинный контакт с физическими предметами? Во-во, — ответил Фотыма, поправив бороду и направляясь вперёд.Мы с Лукошей не заставили себя ждать и пошли за ним вслед. Признаться, было стрёмно находиться в окружении таких странных персон. Меня тут же окружили мавки и русалки и, как гласит легенда, пытались защекотать до смерти, но вскоре, поняв, что я свой, быстро бросили это бесполезное занятие.— Эх, ни одного живого. Ну, хоть кого-нибудь кипяточком ошпарить. Э-э-х, — откуда-то сбоку раздался ворчливый голос.Повернув голову, я заметил недалеко от себя большое ведро, сколоченное из досок. Из ведра высунул голову тощий старик с запутанными в волосах листьями, похожий на домового, только лицо у него было более вытянутое. Через пару секунд он немного удивлённо посмотрел на меня и, выскочив из своей «ванны», пошёл в мою сторону, шлёпая большими плоскими ногами по луговой траве. Осмотрев меня так, как это делали остальные его соратники, проговорил:— Не хочешь со мной на горячих камушках поплясать? Весело! Вот блин! Опять облом! И ты неживой! Ну, что за жизнь-то, а? Кожу не с кого даже спустить.Закончив свою ничего не значащую для меня фразу, банник снова пошел мыться, окунувшись в мутную жижу.Вдруг кто-то из всей нечистой своры коверкано что-то выкрикнул, и вся нечисть стала неистово носиться по поляне.Тут два толстых, как бочки, немного выше меня ростом неизвестных существа несли у себя на плечах по два трупа каждый. Каково же было моё удивление, когда в одном из трупов я узнал того человека, что ночью приходил в дом Фотымы и Лукьяна. Я недоумевая уставился на последних. Лукоша, первый распознав смысл моего вопросительного взгляда, ответил:— Ну, а что? Чего ему зря-то пропадать? Я там посмотрел — у него разрыв сердца был. А так, хоть на пиру пригодится.— На каком пиру?— А зачем же тогда они их принесли? Вона, гляди, — Лукоша указал в сторону двух толстяков.Они стали ломать кости людей, выворачивать суставы и, разрывая сухожилия, отрывали когтистыми лапами большие куски мяса и раздавали их всем желающим. Кто-то ел мясо сырым, а кто-то, наколов его на палку, жарил над огнём. От сей картины меня бы вырвало, если бы я был жив.

Ключевые слова: Собрание пир ужин авторская история

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