Мои потусторонние друзья

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nek_2_T Просмотров: 65 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 10:07 by

— Ну, ученики мои, показывайте на что способны. — Проговорил Фотыма, прячась под стол. — А я за действами вашими погляжу, так сказать.Лукоша угрожающе показал старику маленький сжатый кулачок, выражая своё недовольство. Ему явно не понравилось, что дедок не ставит его в одну линию с собой. Как я заметил, большим авторитетом в этом доме пользуется Фотыма.Лукоша, заметив моё насмешливое выражение лица, повернулся в мою сторону, скорчив свою «знаменитую физиономию». От сей картины я невольно прыснул со смеху, но быстро успокоился.Уже был слышен скрип входных дверей, позже сквозь дверной проем просочился луч от карманного фонаря, и когда рядом с нами появилась тень, домовой, как заправский шпион, жестами (было смешно наблюдать как он перебирает своими маленькими пальчиками) рассказал мне о моих дальнейших действиях. Я, послушно исполняя его просьбу, отправился в засаду.Непрошеный гость уже вовсю «располагался» в хате. По его виду было понятно, что он не особо боится, а в НАС совершенно не верит… Похоже это и был тот человек, который «легко проведет ночь в этом Ужасном доме», ведь пришел он без компании — не было подтверждающих фактов о присутствии сопровождения. Скорей всего братва дожидается его рядом, во дворе.Тем не менее, несмотря на свою показательную смелость, он опасливо шарил лучом фонаря, исследуя все темные уголки помещения. Возможно, он искал какую-либо лежанку, чтобы скоротать время несколькими часами здорового крепкого сна. Убедившись, что всё в порядке, он стал более активно мерить шагами комнату, в поисках ценных вещей (он постоянно заглядывал в разные тумбочки и шкафы). Кажется, паренёк заприметил на столе чайный набор, состоящий из трёх чашек, две из которых вырезаны из дерева, а третья, стоящая напротив маленького стульчика с положенными на него книгами, розовая, из детского набора, Лукошина.Человек направился прямо к столу, под которым, к слову, спрятался Фотыма, на ходу разглядывая кружки, и, возможно, строя некоторые догадки по поводу «мрачного чайного сервиза». Не успел он подойти к столу и как следует все разглядеть, как в его голову прилетел яблочный огрызок. Человек рефлекторно оглянулся в сторону траектории полета снаряда. Не знаю, как наш подопытный, но я заметил в свете фонаря маленькую тень, быстро нырнувшую за угол.Смелость парня упала вместе с огрызком, ловко запущенным домовым. Ноги его стали потихоньку дрожать, ведь он не мог сослаться на «друзья прикалываются», ведь яблоко летело со стороны стенки, а там точно никого не могло быть.Показав Лукоше палец вверх, в знак удовлетворения его работой, я тоже стал предпринимать действия. Сразу, не церемонясь, без каких-либо прелюдий ввиде скрежета и стуков, вышел во всей своей красе.В тот момент он упал в обморок, мягко упав на кучу курток, не издав лишних звуков. Это случилось с ним, когда он увидел прозрачную фигуру, (а именно так я выглядел в его глазах, впрочем, как и в глазах любого живого существа) вышагивающую в его сторону.Мои потусторонние знакомые стали сходиться к месту преступления, а Фотыма, в свою очередь посмотрел на меня с презрением, сказав:— Ну вот! Всё ты испортил! Зачем же так сразу?В ответ я виновато пожал плечами.— А с этим что будем делать? — Лукоша указал пальцем на лежащего человека. — Может, ноги ему сломаем, чтоб неповадно было?— Ты что? — нарочито удивился Фотыма. — Как он отсюда уйдет тогда? Может, лучше руки?— А двери как откроет?— Ну значит одну сломаем.— Так! Стоп! Хватит. Никому ничего ломать не будем. — Вмешался в разговор я. — Очухается, убежит.В помещении воцарилось минутное молчание. На улице уже светало, и домовой, глянув в окно, прервав тишину, произнёс:— Сейчас петухи прокукарекуют. Теряем силы. Не переживай, сегодня вечером будет ещё интересней! — договорив фразу, он испарился, Фотыма — вслед за ним.

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