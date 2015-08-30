Дар

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 12:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 12:33 by

Мне было всего 10 лет, когда прадеда Фёдора сбил насмерть грузовик. Фёдор был увлекающимся человеком. Совершал непредсказуемые поступки.Ему как будто захотелось погонять голубей на проезжей части. Дедовская смерть, быстрая и неловкая, произошла у меня на глазах.В тот осенний день мы гуляли по Старому Арбату. Я всегда называл Фёдора дедом, потому что настоящий мой дед, Максим Фёдорович, погиб задолго до смерти своего отца и до моего рождения. Да и странным это казалось, называть живого человека в лицо прадедом.Мы шли вдвоём, и дед рассказывал о себе. За 90 лет у него скопилось много историй, в которых он находился на краю гибели, но по счастливой или глупой случайности выжил.Например, в 17 лет он должен был удавиться петлёй, в которую полез из-за бабы. Но хлипкий потолок барака попросту не выдержал его веса. Доски взвыли и с хрустом обломились на голову молодого деда.— Валяюсь весь в трухе, шея гори-и-ит, сволочь! А ни слезы не выдавлю. Хоть бы одна пролилась — легче б сразу сердцу! Нет! Совсем разучился плакать с тех пор. Видать, жилу какую-то затянул петлёй этой. Остолоп пузатый. Ну и на фронт пошёл, чего уж там. Война всякому сгонит пузо!Странно, но дед Фёдор краснел не за глупую попытку самоубийства. В рассказах он всегда стыдился своей подростковой полноты:— Коли дом такого борова не выдержал, так разве ж какая баба выдержит?! Оно и ясно, что всякая надорвётся! Надобно работать над собой!И бросил учёбу, пошёл воевать. По этой логике получалось, что излишний вес, сперва спасший Фёдора от петли, тотчас толкнул его в самое пекло Второй Мировой. Но и там деду не посчастливилось встретить смерть.За три военных года он успел побывать под колёсами броневика, накрыть животом неразорвавшуюся гранату, провалиться в речную прорубь! Участвовал в каком-то бешеном количестве сражений. Если перечислять всё скопом, то сложно поверить, что всё это происходило с одним человеком. Он как Индиана Джонс, только родной. И мне грустно, что я не верил в дедовские истории, пока он жил.С дедом хорошо было похохотать, пошататься по улицам. Но воспринимать всерьёз его не получалось. Лысый, чудаковатый, но всегда бодрый и словоохотливый, он вышагивал по Арбату своими девяностолетними ногами и весело поглядывал на меня.В день смерти Фёдору захотелось рассказать историю, которую раньше я от него не слышал:— Знаешь, малой… ведь войны я никогда не боялся. Пули-шмули… я и каску-то толком не носил. Налегке бегал по линии. А вот с бабами… это, брат, беда-а-а! Меня ж в 17 всё равно, что танком переехало, когда увидел Ольгу, прабабку твою с Матвеем Курицыным. Он был на год старше и уходил на фронт. Я за этой дурёхой полгода бегал! Цветы, кино, вино! А Курицын махнул загорелой рукой в гимнастёрке, и на этой руке уже 5-7 баб висит. Оленька в том числе. Ну и приглянулась она ему. Ещё бы… волосы медные до самого экватора. Глазищи-и-и! — Фёдор показал глазищи на груди, — Вот таковские! Так ещё и воспитательница! Не мудрено в такую бабу втрескаться. Только не везде свезло Курицыну. Погиб он в 43-м. Прилетел снаряд в окоп. А я вернулся. С ногами, руками. Целёхонький!Когда Дед Фёдор рассказывал, то любил активно жестикулировать, изображать что-то. Он говорил:— Вышел с вагона. Оглядываюсь. Так-так. Вот она, Ольгуша-то. Неужто про Курицына не знает? А ну-ка, — и он показывал это "а ну-ка". Как прабабка подлетела к нему, а он схватил её в охапку, сжал крепче крепкого, а потом подкинул на радостях чуть не до небес! Она плакала:— Снилось мне, Федя, что мы с тобой совсем старенькие идём по Арбату. Внучек за нами бежит, а ты ему фронтовые истории рассказываешь.— Так и сталось, как она говорила, малой. Мы с ней идём, и ты вот за нами поспеваешь, — дед отчего-то помрачнел и остановился. Я огляделся. По Арбату сновали китайские туристы, фотографировались, хохотали прохожие. Спросил:— Мы, вроде бы, с тобой вдвоём, дед?Фёдор улыбнулся, ущипнул седую бороду:— Всё верно, малой! Тебе об этом сейчас незачем думать. Э-эх, пропади оно всё! Слушай сюда внимательно и смотри на меня!Мы уже прошли через весь Старый Арбат и стояли у проезжей части. Дед склонился надо мной, взял за плечи. Борода его тряслась:— Смотри на меня, малой! В 17 лет я умер. Задохся в петле. И тогда было мне видение. Подошла ко мне висящему смерть, толкнула в коленку, я и повалился вместе с досками. И давай хрипеть. Ох! Вздохнуть бы! А она мне:— Тише сиди! Потом надышишься! Раз уж ты такой гордый, что готов был девку простую на смерть разменять, то вот тебе моё слово...Я сам не свой лежу на полу. Ни моргнуть, ни вздохнуть. Вгляделся в гостью свою, а это Оленька. Только вместо сарафана красного на ней саван потрёпанный развевается. И вся она... как бы, неживая, чеканит кладбищенским колоколом:— Не сыщешь ты меня нигде, Феденька, кроме как в жизни с другой женщиной. Быть тебе с Ольгой на земле и небесах или одному век вековать. А теперь, гляди, голубчик, наверх. Туда, где дощечки отошли. Видишь? Дедушка на наш разговор смотрит. Знает, что о нём сейчас заговорили. Жену он свою похоронил на днях. Три четверти века с ней прожил, а ведь когда-то также в петельку лез. Теперь дедушка на небеса просится. А он уж ста-а-аренький. 110 лет отпраздновал в этом году. Вот хочешь до его лет дожить, прими от него дар — бессмертие. Но ежели на кого, кроме Ольги позаришься — мигом сгинешь! В адском котле вариться будешь!— Ну что, Фёдор, принимаешь дар? — спрашивает меня.Я дыхнуть не могу. Какой там говорить или спорить? Кивнул кое-как. Смерть глянула наверх:— А ты, дедушка, отрекаешься от дара?— Да-да! Прими меня, Господи, на небеса!Лёжа на полу, я видел через щель, как засуетился наверху старик. Как затряслись его плечи, выпучились глаза. И, наконец, он затих, уставившись пустыми зрачками в щель.А через несколько секунд изо рта его заморосили красные капли мне на лоб. Ничего мерзотнее я в жизни не испытывал, чем переход к этому самому бессмертию.Потом я сумел вздохнуть. Вобрал изо всех сил воздуху и… уснул. Незнамо сколько проспал. А разбудила меня мать стуком в дверь. С колхоза приехала. Я зырк на потолок — все доски на месте, и люстра вот висит. Я в комнате один. Будто приснилось всё. Тронул шею — как и не было верёвки. Не иначе чёрт погулял у нас.В этот момент дед, наконец, распрямился. Последние предложения он выпалил практически на одном дыхании, как будто боялся, что времени совсем мало. Затем устало вздохнул:— И на фронт пошёл. Потому что Олька тогда ещё с Курицыным таскалась. А с другими бабами мне уже как-то боязно было. Такая вот ерундистика, внучек…— Дед!— Ну?— А может, и правда всё это приснилось?Фёдор усмехнулся и защипал бороду:— Вот ты и проверишь, малой!— Что проверю?— Ну… враль твой прадед или честный человек.— Ты что, дед?— А Дед Пишто! Вот што! — на секунду он даже разозлился, сжав кулак, но быстро собрался, — Максимка мой мне тоже не поверил тогда. Отмахнулся только. Но ему было за 50! Поздно я спохватился! Твой отец уж тоже не первой свежести был. Вот и дождался я тебя, малой! — дед подмигнул, как бывало раньше, и хлопнул меня по плечу.— Да я верю тебе, дед!— Да вижу я всё. Верю-не-верю. Ты лучше скажи вот что, — дед снова склонился ко мне, его борода щекотала мне лицо, — Понимаешь… заждалась меня Оленька, — дед мотнул головой в сторону проезжей части. Теперь и я увидел её. Прямо на разделительной полосе стояла девушка, одетая в какие-то лохмотья. Она поймала мой взгляд и кивнула, а дед шепнул, щекоча бородой: «Принимаешь дар?».Только тогда я начал по-настоящему верить своему родному прадеду, но не сумел сказать ему ни прощай, ни спасибо, ни даже простое «да». Я лишь кивнул. Фёдор по-молодецки распрямился и воскликнул:— Ну а я от дара отрекаюсь! — и побежал разгонять голубей.Автор - Лёнька Сгинь.

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