Сергей Курехин и Борис Гребенщиков - Подземная Культура (1985)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:29

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Бегущий человек Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:29 by

Совместный музыкальный проект Курехина и БГ, записанный в 1985 году ночью в Кировском театре. Во время записи, как Курехин позднее рассказывал, оба музыканта были в сильном подпитии и практически не слышали друг друга.Альбом включает в себя 4 композиции: Совет, Смерть князя, Дварц Кур Мяф и Погребение. Начало подземной культуры. Вот как описывается каждая композиция альбома:12 век нашей эры. Охотно, центр Русской Независимой Древности, осаждается армией пост-мутантов из альтернативной реальности. Созывается Совет Князей. Входит Карл, благородный молодой незнакомец неясного происхождения, и заявляет, что может помочь Охотно, хотя, пока сам точно не знает как. Княжна Прасковья — жена Вологодского князя, бывшая приличной женщиной всю свою жизнь, при виде Карла теряет разум, и её уносят. Князь Фёдор, глава Совета, выдающийся, но плохо одетый человек, приказывает подать всем кваса. Медведев, изобретатель крючковой системы нотной записи, случайно приглашённый на Совет, высказывает разумные предположения относительно происхождения Карла. Через открытые окна долетают обрывки народных мелодий и звуки празднования Дня Урожая.Опочивальня князя Фёдора. Входит Карл и открывает тайну своего рождения. Князь Фёдор, обильно проливая слезы радости, открывает древний сундук и извлекает огромный меч. Он возлагает меч на плечо Карла, тем самым посвящая его в князья Охотно. Вокруг Карла и князя Фёдора крестьянские девушки затевают хоровод. Юродивые вводят пляшущих медведей и предсказывают судьбу всем присутствующим, включая девушек и медведей. Празднование перерастает в языческий обряд плодородия. Юродивые продолжают предсказывать и предсказывают Восстание декабристов (1825) и изобретение печатного станка. Под шум всей этой суеты в спальню врывается разъезд пост-мутантов. В жестокой схватке князь Фёдор смертельно ранен. Он благословляет всех и умирает со словами: Мнится мне, что ухожу я.Стан врага. Пост-мутанты заняты разными делами, совершенно выходящими за пределы человеческого понимания. В центре стана военных вождей пост-мутантов развлекает закованный в цепи человек — саксофонист по имени Игорь Достоевский, захваченный во время предыдущего набега много лет назад. Достоевский героически импровизирует, пытаясь передать послание своим осаждённым соратникам. Белые стены Охотно высятся над залитой лунным светом Русской равниной. Над равниной разносятся леденящие звуки плачущего саксофона.Похороны князя Фёдора. Копая могилу совместно со многими князьями Охотно, Карл неожиданно натыкается на мысль о подземной железной дороге, предназначенной для отражения захватчиков и радикального изменения пути развития Независимой Русской Античности. Сначала патриарх Николай отвергает этот замысел как кощунственный, но выслушав аргументы Карла и постигнув в его глазах тайну его рождения, соглашается, поддерживает замысел и лично освящает могилу — отныне Вход в Первое Русское Метро."От себя добавлю, что данный проект вызывает у меня кучу вопросов. На этот музыкальный проект я наткнулся случайно, и нужно сказать, что он вызвал у меня ассоциацию со многими смертельными файлами. Слушайте на свой страх и риск, возможно, вы что-то услышите в нем знакомое.

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