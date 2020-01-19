Женщина в красном плаще

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 677 Комментарии: 6 +11 Вчера, 15:00 by

В девяностые годы мы с молодыми коллегами каждый год, выходя в отпуск, ездили компанией отдыхать на Байкал. Годы были голодные, суровые, денег на курорты у нас, молодых педагогов, не было, поэтому отдыхали дикарями. В очередной раз мы выехали небольшой компанией, нас было семь человек, у нас имелось две палатки, гитара, продукты, хорошее настроение.Приехав на Байкальский Прибой, мы установили палатки, сварили немудрящий ужин, сели ужинать у костра и петь песни. Парни наши хорошо играли на гитаре, инструмент переходил из рук в руки, пели и хором, и по одному. Настроение было лирическое, романтика полнейшая: Байкал, шумящий неподалеку, отсветы костра, звуки гитары, друзья, поющие твои любимые песни, предстоящий отпуск! Эх, я даже завидую себе, юной педагогине из девяностых с её друзьями, ах, какие мы были тогда искренние и чистые! Мы просидели у костра до двух часов ночи, и наступил момент, когда мы уже «перехотели спать» и решили, что встретим рассвет на Байкале! Оставалось вытерпеть еще два часа. Это были трудные два часа, спать, все-таки захотелось, да еще холодно стало.И тут потихоньку стали сбегать неустойчивые личности в палатку. Лично я решила, что это – не первый мой рассвет, да и не последний, поэтому пойду-ка я спать! Уютно свернувшись в палатке, я уснула, проснулась оттого, что в палатку, где уже спали три человека, нахально извиваясь ужом, ввинчивалась Катя. Причем лезла именно в серединку. Я прикинулась спящей, расставила локти и не пускала её, думая: «Ещё чего, отдавать свое нагретое, уютное местечко!» Но тут я буквально ощутила волны страха, которые исходили от подруги, она была не на шутку перепугана, и я смирилась с ней, пустив её в серединку. Ещё я почувствовала, что у неё мокрые ноги. Но было поздно. Катерину вытащить из середины было нельзя никак, она «лежала насмерть»! Поворчав на неё, мы с соседкой уснули. Утром мы Кате устроили допрос с пристрастием:- Где была? Чего так испугалась?Её рассказ у нас вызвал смех, мы ей то ли поверили, то ли не поверили, но шутили над ней до обеда. А рассказала нам Катя, что оставшись одна у костра, решила на вред всем все-таки встретить рассвет на Байкале. Она пошла к берегу, который был в 15 метрах от палатки, стояла, задумчиво глядя вдаль. Вдруг она увидела неподалеку женщину в красном плаще и решила познакомиться и встретить рассвет вместе с ней. Видимо, она на какое-то время потеряла контроль над собой, потому что опомнилась от того, что ноги сводило судорогой, она была по колено в Байкале! А женщина в красном была на таком же расстоянии от неё, как и в первый момент, да еще она манила Катю к себе рукой. Как загипнотизированная, Катерина шла за ней в воду. Вдруг она с ужасом поняла, что женщина парит над водой, а вместо лица у нее белый круг, напоминающий тарелку или блин, а сверху накинут капюшон. Страшно перепугавшись, Катя поняла, что её заманивают в воду, и с огромным усилием отвернулась от женщины. Когда она перестала её видеть перед глазами, то почувствовала небольшое облегчение, и побежала к берегу. Сами понимаете, что бежать в холодной воде, находясь в ней по колено, да еще когда ноги судорогой сводит, очень тяжело. Когда она выбежала из воды на берег, то за спиной услышала смех и возглас:- Наивная!Мы немного опешили от её рассказа, а тут к нам пришел дедушка из местных и предложил свежую рыбу купить. Когда он услышал рассказ Кати, то сказал:- Опять девка балуется, в этом году еще никого не утопила, видать, скоро будем утопленницу искать.Оказалось, что несколько лет назад в этом месте погибла молодая девушка. Утонула на мелководье. Много пересудов было в поселке, то ли её утопил её неверный возлюбленный, то ли она сама утопилась, будучи беременной от него, то ли это было трагическое стечение обстоятельств. Но с тех пор каждый год гибнет в этом месте в июне месяце молодая девушка, тело утопленницы, как правило, находят спустя месяц-полтора.Говорят, что первая девушка так мстит за свою несчастную любовь кому-то: заманивает в воду девушек, забирает себе их астральное тело и месяц с лишним живет в этом теле, потом бросает его и ищет через год новую жертву. Надо ли говорить, что мы бежали оттуда так, что пятки сверкали?! Мы палатки даже не разбирая, свернули в трубочки, вещи кидали в сумки, не разбирая, где - чьи, суп вывалили собакам, до электрички бежали со скоростью спринтеров!В следующий раз на Байкальский Прибой я поехала только тогда, когда поняла, что я - не тонкая и звонкая девица, а почтенная дама, и вряд ли кого заинтересует мое бренное тело.Хотите – верьте, хотите – нет, но иногда у нас в Бурятии бывает и такое...Автор - Дарига.

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