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Истории из жизни

"Нехорошая" квартира

На днях общался со знакомым риэлтором:

- А "нехорошие" квартиры попадались?

- Бывали. Но знаешь, реально "уникальная" в этом плане попалась в этом году.

- И в чем же её уникальность?

- Обычно проблемность квартиры в продавцах или особенностях оформления. Ну изредка внешние факторы вылезают. А тут...

Короче, пришла женщина, попросила помочь продать квартиру, доставшуюся от деда. Родственники целый год пытались договориться продавать - не продавать, и в итоге решились- даже соглашение между собой подписали, что все согласны.

В разговоре выяснилось, что сам дед до самой смерти не хотел никуда переезжать несмотря на вагон связанных с должностью возможностей- любил это место и детей просил "квартирку то оставить". Но у наследников - другие интересы.

Ну а дальше - мистика. По другому и не скажешь. Из области - не увидишь своими глазами - не поверишь.

Квартира не особо ликвидная, отдала младшей по опыту сотруднице. Та не успевает подготовить и разместить объявление - попала под машину, переломы, больница, гипс на пару месяцев. Всякое бывает... передала другой сотруднице.
Объявление разместила, проходит 2 дня - у неё умирает отец в Барнауле. Срочно нужно лететь хоронить плюс разбираться с наследством. Уже начинаю сильно нервничать.
Передала третьей сотруднице, самой компетентной - она у меня работает с 1 курса института, стажеркой желторотой её ещё брала. Три дня прошло, даже несколько звонков было по квартире. А потом- пропала. Вообще. В самом прямом смысле слова. Муж на ушах, телефоны молчат. Через 2 недели приходит письмо на почту с просьбой простить и понять - вечером шла с работы и в магазине встретила мужчину, в которого была влюблена 10 лет, не смотря на брак. Все бросила и улетела с ним в Турцию отключив телефоны. 35 лет ей, двое детей. Простить могу, понять - не знаю....

Взялась сама за эту несчастную квартиру. Думаю, ты помнишь, когда меня из Коммунарки выписали? Ну так ВОТ... через 4 для госпитализировали после того, как я за неё взялась сама.

P.S. От работы с квартирой отказались



Автор неизвестен.
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Сегодня, 09:15 by ЛетягаПросмотров: 345Комментарии: 5
+14

Ключевые слова: Наследство дед квартира воля покойного риэлтор совпадения несчастные случаи

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 10:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 14
Комментариев: 1 350
Да, дедушка не хочет, чтобы квартиру продавали. Только не знаю, что такое Коммунарка, не местная я))))
Зарегистрирован: 20.01.2014
   
#2 написал: акжана
Сегодня, 11:22
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1158|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 323
Похоже, что проблема с продажей квартиры связана с покойным дедом и наследники вряд ли смогут ее продать когда- нибудь. Нестандартную ситуацию нужно решать по своему, по- родственному. Собраться всем наследникам помянуть деда и " поговорить" с ним , пусть разрешит и даст добро на продажу. Абсурдно звучит, но может сработать. ++?
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#3 написал: VENDETTA
Сегодня, 12:20
+3
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (166|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 039
Фига се, но блин квартира того не стоит конечно Оо тьфу на нее +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 14:11
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3002|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 085
Цитата: Luminary
Только не знаю, что такое Коммунарка, не местная я))))

У нас нонче вся страна знает что такое "Коммунарка". Самая модная ковидная больница в Москве. Только я не верю что агентша короной заболела из-за того что квартиру продавать стала. Шарохаться по общественным местам поменьше надо и с людями контачить. Я во дома сижу с начала апреля и вроде тьфу тьфу тьфу.Никогда бы не подумала что не работать так по кайфу. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 14:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (50|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 618
Сильно деда разозлили.
Увидела название и сразу вспомнила "нехорошую"квартиру №50 из "Мастер и Маргарита" smiling_imp +
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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