"Нехорошая" квартира

Летяга Просмотров: 345 Комментарии: 5 +14 Сегодня, 09:15 by

На днях общался со знакомым риэлтором:- А "нехорошие" квартиры попадались?- Бывали. Но знаешь, реально "уникальная" в этом плане попалась в этом году.- И в чем же её уникальность?- Обычно проблемность квартиры в продавцах или особенностях оформления. Ну изредка внешние факторы вылезают. А тут...Короче, пришла женщина, попросила помочь продать квартиру, доставшуюся от деда. Родственники целый год пытались договориться продавать - не продавать, и в итоге решились- даже соглашение между собой подписали, что все согласны.В разговоре выяснилось, что сам дед до самой смерти не хотел никуда переезжать несмотря на вагон связанных с должностью возможностей- любил это место и детей просил "квартирку то оставить". Но у наследников - другие интересы.Ну а дальше - мистика. По другому и не скажешь. Из области - не увидишь своими глазами - не поверишь.Квартира не особо ликвидная, отдала младшей по опыту сотруднице. Та не успевает подготовить и разместить объявление - попала под машину, переломы, больница, гипс на пару месяцев. Всякое бывает... передала другой сотруднице.Объявление разместила, проходит 2 дня - у неё умирает отец в Барнауле. Срочно нужно лететь хоронить плюс разбираться с наследством. Уже начинаю сильно нервничать.Передала третьей сотруднице, самой компетентной - она у меня работает с 1 курса института, стажеркой желторотой её ещё брала. Три дня прошло, даже несколько звонков было по квартире. А потом- пропала. Вообще. В самом прямом смысле слова. Муж на ушах, телефоны молчат. Через 2 недели приходит письмо на почту с просьбой простить и понять - вечером шла с работы и в магазине встретила мужчину, в которого была влюблена 10 лет, не смотря на брак. Все бросила и улетела с ним в Турцию отключив телефоны. 35 лет ей, двое детей. Простить могу, понять - не знаю....Взялась сама за эту несчастную квартиру. Думаю, ты помнишь, когда меня из Коммунарки выписали? Ну так ВОТ... через 4 для госпитализировали после того, как я за неё взялась сама.P.S. От работы с квартирой отказалисьАвтор неизвестен.

Ключевые слова: Наследство дед квартира воля покойного риэлтор совпадения несчастные случаи

Другие, подобные истории: