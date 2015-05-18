Исповедь социального работника

Я хочу рассказать вам историю того, что я видел.Раньше я верил в карму. В то, что добро возвращается. Я был волонтером — это было мое социальное хобби. Я развозил продукты одиноким старикам, колол им дрова, слушал их истории. Мне нравилось чувствовать себя нужным, казалось, что я делаю этот мир чуточку светлее, что я — тот самый щит между ними и одиночеством.Я вообще подобного никогда не видел в жизни, такого ужаса, мне жутко это все писать.А работал я тогда в одном поселке в за пределами МО.Что ж , начну свою повесть ....Эта история произошла с моим подопечным, Юрием Васильевичем.Дом его стоял на отшибе полузаброшенного села. Когда-то он жил здесь с женой и сыном, работал сварщиком. Потом жена умерла от рака, а через год сына размазало по трассе в ДТП. Инсульт парализовал правую половину тела старика, навсегда усадив его в коляску.Каждый раз, когда я переступал порог его дома, меня накрывало физически ощутимым куполом безысходности. Это была не просто грусть. Это была тяжелая, плотная тишина, которая сжирала любые звуки. В этом доме остановилось время. Здесь больше не было будущего, здесь было только медленное, механическое ожидание финала.Из-за поломки моей машины и заносов на дорогах я не мог приехать к нему пять дней. Когда я наконец добрался и открыл незапертую дверь, в нос ударил запах. Я никогда его не забуду. Это была густая смесь аммиака, застарелого кала и сладковатого, приторного душка гниющего мяса.В прихожей валялась перевернутая инвалидная коляска. Одно колесо жалобно скрипело на сквозняке. На кухне отклеились старые обои в цветочек, свисая со стен, как мертвая кожа. На полу была разлита вода — старик добывал её из обвалившегося колодца. Я знал про этот колодец. Вода там зацвела, в ней завелись белые черви-нематоды, и Юрий Васильевич процеживал её через тряпку. Ведро валялось перевернутым.Он лежал в луже этой самой воды, в метре от ведра. Он упал во вторник, а я приехал в воскресенье. Пять суток на полу.Я бросился к нему, перевернул на спину, и меня вырвало прямо на свои ботинки.Его парализованная правая сторона, на которой он пролежал всё это время, превратилась в сплошной некроз. Кожа лопнула, обнажив почерневшее мясо на бедре и ребрах. Но самое страшное было не это.В доме было тепло. Зеленые мясные мухи, которых приманил запах недержания и пролежней, сделали свое дело. В его открытых ранах копошились тысячи белых личинок. Они пульсировали сплошным ковром, въедаясь в живую ткань. Я слышал этот звук — тихое, влажное чавканье и шорох сотен крошечных тел под его кожей.Его лицо было серым. Губы потрескались до крови. Он пил ту самую разлитую воду из колодца прямо с грязного пола, вместе с червями. И теперь эти паразиты жрали его воспаленный кишечник изнутри, пока опарыши доедали его снаружи. Он стал живой экосистемой. Кормовой базой.Я трясущимися руками достал телефон, чтобы вызвать скорую, но сети не было. Я кричал ему: «Держитесь, я сейчас побегу на трассу!».Но он вдруг открыл глаза. В них не было надежды. В них был кристально чистый, животный, первобытный ужас и бесконечная мука.Его левая, здоровая рука взметнулась и вцепилась мне в запястье с невероятной силой. Ногти впились в мою кожу до крови. Он задергался. Из горла вырвался булькающий, сухой хрип.Он смотрел прямо на меня, и в этот момент я понял: он осознает всё. Он понимает, что его честная жизнь, любовь к покойной жене, горе по сыну — всё это не имеет никакого значения. Природа просто переваривает его заживо.Его хрип перешел в свист. Глаза закатились. Пальцы, сжимавшие мое запястье, вдруг обмякли, оставив на моей коже глубокие красные полумесяцы. Он выдохнул последний раз, выпустив изо рта струю зловонного воздуха.Я просидел на этом грязном полу еще три часа, пока по размытой грунтовке добиралась труповозка и участковый. Я сидел в углу кухни, поджав колени, и смотрел, как по лицу Юрия Васильевича ползают мухи. Я не отгонял их. Это больше не имело смысла. Тело стало просто куском остывающего мяса.Когда зашел фельдшер, он даже не поморщился. Достал из кармана баллончик дешевого освежителя воздуха с запахом «Морской бриз», обильно напшикал вокруг трупа, буднично надел резиновые перчатки и пнул перевернутое ведро. Для них это была просто рутина. Ещё один кусок отработанного биоматериала.Вечером я вернулся домой.Моя девушка ждала меня на кухне. Она приготовила ужин, зажгла свет. Когда она увидела мое лицо и пустые глаза, она бросилась ко мне. Она плакала, гладила меня по голове, говорила: «Господи, какой ужас... Иди в душ, я тебя согрею, всё прошло, ты ни в чем не виноват». Она пыталась прижаться ко мне, дать мне свою любовь, свое тепло, свою эмпатию.А я стоял, смотрел сквозь нее и не чувствовал абсолютно ничего.Я смотрел на пульсирующую венку на ее нежной, теплой шее, на ее чистые волосы, на ее влажные от слез глаза и видел только одно: анатомию. Я знал, что под этой красивой кожей — точно такое же мясо. Одно неудачное падение в ванной, один оторвавшийся тромб, и через три дня в ее открытых глазах будут копошиться те же самые белые, жирные личинки.Вся ее «любовь» ко мне, вся эта уютная квартира, наши планы на будущее — всё это оказалось жалкой, картонной декорацией. Смешной попыткой спрятаться от абсолютного, ледяного закона энтропии.Такие вот эмоции в тот момент я испытывал и...Я уволился с работы и уехал в другой город.История эта не даёт мне покоя внутренне.Что-то поменялось у меня внутри после пережитого......Я работаю над собой и живу сейчас в тихом месте, где людей немного, стараюсь и помогать.....чем могу....Я осознал, что надо быть добрее к людям и уметь их слышать..... Обращать внимание на тех, кто не может сам себе помочь..... И помогать им.Мне страшно осознавать, что такое может случиться с каждым человеком... Я работаю над собой.... Верю в то, что смогу однажды кого-то спасти от такой участи.....P.S.История полностью переписана со слов моего товарища А. по его личной просьбе, в качестве памяти к его подопечному старику, которому он помогал при жизни.Одиночество — это действительно страшно......... И это действительно острая социальная проблема...... Особенно у пожилых людей......

