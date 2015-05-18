Исповедь социального работника

Я хочу рассказать вам историю того, что я видел.
Раньше я верил в карму. В то, что добро возвращается. Я был волонтером — это было мое социальное хобби. Я развозил продукты одиноким старикам, колол им дрова, слушал их истории. Мне нравилось чувствовать себя нужным, казалось, что я делаю этот мир чуточку светлее, что я — тот самый щит между ними и одиночеством.
Я вообще подобного никогда не видел в жизни, такого ужаса, мне жутко это все писать.
А работал я тогда в одном поселке в за пределами МО.

Что ж , начну свою повесть ....

Эта история произошла с моим подопечным, Юрием Васильевичем.

Дом его стоял на отшибе полузаброшенного села. Когда-то он жил здесь с женой и сыном, работал сварщиком. Потом жена умерла от рака, а через год сына размазало по трассе в ДТП. Инсульт парализовал правую половину тела старика, навсегда усадив его в коляску.
Каждый раз, когда я переступал порог его дома, меня накрывало физически ощутимым куполом безысходности. Это была не просто грусть. Это была тяжелая, плотная тишина, которая сжирала любые звуки. В этом доме остановилось время. Здесь больше не было будущего, здесь было только медленное, механическое ожидание финала.


Из-за поломки моей машины и заносов на дорогах я не мог приехать к нему пять дней. Когда я наконец добрался и открыл незапертую дверь, в нос ударил запах. Я никогда его не забуду. Это была густая смесь аммиака, застарелого кала и сладковатого, приторного душка гниющего мяса.
В прихожей валялась перевернутая инвалидная коляска. Одно колесо жалобно скрипело на сквозняке. На кухне отклеились старые обои в цветочек, свисая со стен, как мертвая кожа. На полу была разлита вода — старик добывал её из обвалившегося колодца. Я знал про этот колодец. Вода там зацвела, в ней завелись белые черви-нематоды, и Юрий Васильевич процеживал её через тряпку. Ведро валялось перевернутым.

Он лежал в луже этой самой воды, в метре от ведра. Он упал во вторник, а я приехал в воскресенье. Пять суток на полу.
Я бросился к нему, перевернул на спину, и меня вырвало прямо на свои ботинки.
Его парализованная правая сторона, на которой он пролежал всё это время, превратилась в сплошной некроз. Кожа лопнула, обнажив почерневшее мясо на бедре и ребрах. Но самое страшное было не это.

В доме было тепло. Зеленые мясные мухи, которых приманил запах недержания и пролежней, сделали свое дело. В его открытых ранах копошились тысячи белых личинок. Они пульсировали сплошным ковром, въедаясь в живую ткань. Я слышал этот звук — тихое, влажное чавканье и шорох сотен крошечных тел под его кожей.
Его лицо было серым. Губы потрескались до крови. Он пил ту самую разлитую воду из колодца прямо с грязного пола, вместе с червями. И теперь эти паразиты жрали его воспаленный кишечник изнутри, пока опарыши доедали его снаружи. Он стал живой экосистемой. Кормовой базой.


Я трясущимися руками достал телефон, чтобы вызвать скорую, но сети не было. Я кричал ему: «Держитесь, я сейчас побегу на трассу!».
Но он вдруг открыл глаза. В них не было надежды. В них был кристально чистый, животный, первобытный ужас и бесконечная мука.
Его левая, здоровая рука взметнулась и вцепилась мне в запястье с невероятной силой. Ногти впились в мою кожу до крови. Он задергался. Из горла вырвался булькающий, сухой хрип.

Он смотрел прямо на меня, и в этот момент я понял: он осознает всё. Он понимает, что его честная жизнь, любовь к покойной жене, горе по сыну — всё это не имеет никакого значения. Природа просто переваривает его заживо.
Его хрип перешел в свист. Глаза закатились. Пальцы, сжимавшие мое запястье, вдруг обмякли, оставив на моей коже глубокие красные полумесяцы. Он выдохнул последний раз, выпустив изо рта струю зловонного воздуха.

Я просидел на этом грязном полу еще три часа, пока по размытой грунтовке добиралась труповозка и участковый. Я сидел в углу кухни, поджав колени, и смотрел, как по лицу Юрия Васильевича ползают мухи. Я не отгонял их. Это больше не имело смысла. Тело стало просто куском остывающего мяса.

Когда зашел фельдшер, он даже не поморщился. Достал из кармана баллончик дешевого освежителя воздуха с запахом «Морской бриз», обильно напшикал вокруг трупа, буднично надел резиновые перчатки и пнул перевернутое ведро. Для них это была просто рутина. Ещё один кусок отработанного биоматериала.

Вечером я вернулся домой.
Моя девушка ждала меня на кухне. Она приготовила ужин, зажгла свет. Когда она увидела мое лицо и пустые глаза, она бросилась ко мне. Она плакала, гладила меня по голове, говорила: «Господи, какой ужас... Иди в душ, я тебя согрею, всё прошло, ты ни в чем не виноват». Она пыталась прижаться ко мне, дать мне свою любовь, свое тепло, свою эмпатию.

А я стоял, смотрел сквозь нее и не чувствовал абсолютно ничего.

Я смотрел на пульсирующую венку на ее нежной, теплой шее, на ее чистые волосы, на ее влажные от слез глаза и видел только одно: анатомию. Я знал, что под этой красивой кожей — точно такое же мясо. Одно неудачное падение в ванной, один оторвавшийся тромб, и через три дня в ее открытых глазах будут копошиться те же самые белые, жирные личинки.
Вся ее «любовь» ко мне, вся эта уютная квартира, наши планы на будущее — всё это оказалось жалкой, картонной декорацией. Смешной попыткой спрятаться от абсолютного, ледяного закона энтропии.
Такие вот эмоции в тот момент я испытывал и...

Я уволился с работы и уехал в другой город.
История эта не даёт мне покоя внутренне.
Что-то поменялось у меня внутри после пережитого......
Я работаю над собой и живу сейчас в тихом месте, где людей немного, стараюсь и помогать.....чем могу....
Я осознал, что надо быть добрее к людям и уметь их слышать..... Обращать внимание на тех, кто не может сам себе помочь..... И помогать им.
Мне страшно осознавать, что такое может случиться с каждым человеком... Я работаю над собой.... Верю в то, что смогу однажды кого-то спасти от такой участи.....

P.S.


История полностью переписана со слов моего товарища А. по его личной просьбе, в качестве памяти к его подопечному старику, которому он помогал при жизни.
Одиночество — это действительно страшно......... И это действительно острая социальная проблема...... Особенно у пожилых людей......


Новость отредактировал Летяга - 26-03-2026, 06:57
Причина: Стилистика автора сохранена
26-03-2026, 06:57 by Vedagor


Ключевые слова: Соцработник старик одиночество смерть авторская история

Комментарии

#1 написал: Talisha
26 марта 2026 07:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (2091|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 605
Да, по сути мы все куски мяса. Но... Как там в Гарри Питере- "Плоть отражает скрытое безумие". Итог жизни зависит лишь от нас и создан нами же. Душа - вот что важно, жить по душе. Тогда исход будет иным.
Где-то при жизни дедушка накосячил сильно и все потерял, но так ничего и не понял.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: зелёное яблочко
26 марта 2026 21:13
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 155
Комментариев: 7 098
Все бы люди так понимали, как он
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: serg-kil-inc
28 марта 2026 06:15
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 175
Приятного аппетита всем, кто решил поесть.
Пора бы ввести тег "мерзость" на сайте. Эти истории не пугают, а просто вызывают омерзение.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: Eifersucht
28 марта 2026 07:29
+4
Группа: Посетители
Репутация: (104|-7)
Публикаций: 29
Комментариев: 2 648
Цитата: Talisha
Душа - вот что важно, жить по душе. Тогда исход будет иным.

Да фиг там. Стресс сжирает всех нас. Не в душе смысл. 40 процентов смертей от сердечно-сосудистой патологии.
Цитата: Talisha
Где-то при жизни дедушка накосячил сильно и все потерял, но так ничего и не понял.

Не в этом дело.
Цитата: serg-kil-inc
Пора бы ввести тег "мерзость" на сайте. Эти истории не пугают, а просто вызывают омерзение.

Это жизнь. Вы ещё с таким не сталкивались.

Понимаете, автор, если у человека парализовало одну из сторон, то он вряд ли будет способен управлять инвалидным креслом, ну, разве что, если кресло с электромотором. И потом, воду надо было доставать из колодца, на что вряд ли был способен парализованный. И три часа просидеть в смраде, когда кругом один сероводород, - скорее всего, соц.работник был в акваланге.
Плюс поставил, тема актуальная, даже жизненная, хотя история надумана и приукрашена, добавлено много лишних деталей. Что-то было - без сомнения, но что именно уже не разобрать - столько добавлено ненужных второстепенных вещей. Похоже, что у мужчины был повторный инсульт... .
Вот что хочу написать. Если уж мои доводы будут полезны читающим и их родственникам, да ещё процент смертей от инсульта и инфаркта уменьшится - я буду только рад.
Тема стресса не раскрыта в психологии и в медицине. Так что, если тут есть спецы - займитесь, пожалуйста, весьма перспективная тема и обещает достаточно прочные научные звания.
Напишу только то, что на виду. Человек, испытывающий стресс, стремится его разрешить. Но мы - люди создаём сами для себя и для своих ближних невыносимые условия на будущее, что разрешить, порой, сложную ситуацию невозможно на годы вперёд. Даже обычный фильм или новость, или видеоролик, или обычный скандал на улице, чему был свидетелем и так далее - вызывают рост артериального давления. После пятидесяти лет, а то и раньше, наблюдается почти постоянно повышенное давление - это не только окружающий мир, но и сам человек гонкой мысли создаёт стрессовый постоянный фон.
Что хочу написать. Именно при стрессе весь белок в организме тратится на этот стресс. И уже на нормализацию давления ничего не остаётся. В медицинских вузах парят студентам, что на сосуд действует только симпатика, а на расслабление его ничего не действует. Хотя никто из доцентов и кандидатов даже не в курсе, что в 1998 году была присуждена премия Нобеля за исследования азота в организме. В наших сосудах под влиянием аминокислоты выделяется оксид азота, который существует где-то что-то около всего десяти секунд, которых хватает на то, чтобы расширить сосуд и снизить давление. И именно эта кислота ещё участвует в борьбе со стрессом да так, что на выработку оксида азота её уже не остаётся. Принцип не в симпатике, а в биохимии. Вот, и теперь думайте о преподавателях, которые в первую очередь должны интересоваться, а не показывать себя на кафедрах, какие они пригожие.
Другой момент. Наверное, все помнят себя из детства, когда мог переключаться с одной темы на другую, не зависая ни на чём. Когда стрессы взрослых совершенно не интересовали, когда мог получить по зубам за одним углом, а за другим уже мог радоваться жизни, слегка помня о хулиганах всего лишь. Переключение - вот что мы умели в детстве. Надо вернуться хотя бы в этом функционале в собственное детство и делать так же.
Значит так, те, кто болен гипертонической болезнью и те, у кого матери и отцы болеют ею - прямо сейчас бегом в аптеку, правда не во всех аптеках это есть. В общем нужно купить аргинин - именно эта аминокислота участвует в выработке оксида азота, и пускай гипертоник его принимает. Нормализуется давление, не сразу, но дело к тому пойдёт. И помнить, что если мы не будем участвовать сознательно в регулировке воздействия стресса на нас, то вскоре давление вновь вернётся.
Можно много чего написать про стресс, да и про мерзость быть человеком тоже можно много чего написать. Но основное вот это.
Следующий момент
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Black Bagira
28 марта 2026 18:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 789
История на грани фола)
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#6 написал: johnny-max-cage
28 марта 2026 22:05
+2
Группа: Посетители
Репутация: (234|-1)
Публикаций: 383
Комментариев: 3 242
Интересная история! Я поставил плюс! Не совсем понятно, почему заминусовали историю...
То что в ней много всяких неприятных описаний про червей и т.д. так это усиление мысли о том, что природе все равно на наши "общечеловеческие" понятия о добре и зле. Вообще, в природе не существует понятий таких, которые мы возводим в культ красоты. Благоухающие цветы и гниющее вонючее мясо – по сути часть большой системы и каждое выполняет свою функцию. Паразиты, поедающие мертвые тела и человек, впечатленный увиденным, который решил помогать людям – это всё части большого мира. Мы не можем ничего изменить.
Но...
В человеческой среде приняты, так или иначе, определенные правила, моральные традиции, законы и обычаи для того, чтобы люди в этом огромном котле рождались, жили и умирали все таки с минимальными болезненными переживаниями. Но это не дает никаких гарантий на то, что все мы легко умрем в один прекрасный день просто лежа в своей постели в сладком сне. А уж биологические законы не отменяет вовсе. Скорее всего, нам придется помучаться.
Герой рассказа – старик в кресле сделал все возможное и невозможное, чтобы продлить свой век, он, можно сказать, боролся до последнего конца за свою жизнь! Не стоит пугаться этого примера. Наоборот, я считаю нужно восхититься (не красивой картинкой и ситуацией гибели человека), а его волей, его способностью вынести все мучения до конца, будучи парализованным наполовину, потерявшим всех и вся, человек старался выжить до самой последней минуты.
Нужно задуматься об этом... Я считаю.
И бороться также всегда за свою жизнь, несмотря ни на что!
А вот тема равнодушия и оставления людей в заведомо опасной и обреченной ситуации - это тоже актуально в наши дни. Пожилым людям действительно несладко приходятся, даже не только одиноким, но и семейным, не всяким старикам и бабулькам помогают внуки и дети, кто-то наоборот, словно эти самые паразиты, всю жизнь загоняют своих родителей в гроб, выжимая из них все жизненные силы.
Об этом тоже надо задуматься и вспомнить о тех, кому мы реально можем помочь еще в этой жизни.

Поэтому...
Несмотря на весь ужас, история признана побуждать людей к эмпатии и проявлению заботы, а не просто испортить аппетит.
Но каждый воспринимает все в меру своих способностей и качеств.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
