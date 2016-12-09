Недописанная повесть

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:04

Элла Жежелла Просмотров: 669 Комментарии: 7 +12 Вчера, 16:04 by

Моя мама - журналист, редактор, в общем, человек творческий. В прошлом хотела попытать счастья и на ниве писателя. Сама она родом из украинского городка Конотопа, где верят в ведьм, сглаз, порчу. Наверное, именно потому, несмотря на высшее образование и весьма прагматичный склад ума, у моей матушки сохранилось любопытство ко всякого рода чертовщине, мистике. Много забавных историй она мне поведала, но речь пойдет не о том.Учась на журфаке, юная матушка, а тогда еще не матушка, ибо меня даже в проекте не было, стала ваять повесть о Кате Филиппенко, ведьме из Конотопа.Сейчас подобного рода произведений много - и книг, и фильмов, и телепрограмм, тогда, в 80-ые, тема была относительно новой. Соседки по ДАСу (общежитие МГУ) просили ее зачитывать новые главы (по мере их написания). Правда, одна подруга слушать отказалась: "Мне снилась твоя Катя! Что она ко мне явилась и решила проклянуть!". Ну, творческие люди, не без чудинки, подумаешь... Однако довести повесть даже до середины не удалось - заметила она закономерность: только начнет писать - какая-нибудь неудача.Пришлось маме отложить историю о Кате в сторону. Вернулась она к повести чуть позже, уже будучи замужней женщиной. На тот момент папа служил за границей, мама не работала, вот и взялась за свою Катю... и тут же заболела малярией. Уместно добавить, что папа работал военным переводчиком в Танзании. Произведение снова было отложено в долгий ящик.Сколько ни пыталась она иногда возродить Катю - какие-то проволочки.Пыталась мама давать произведение частями в газете, в которой работала, на литературной полосе. С тиражом, где была размещена первая же глава, возникли проблемы. Какой-то брак на первой странице, что ли, не помню, мелкой была. Тираж пришлось изъять! Весь!Занялись мы как-то с мамой кинодраматургией. Она решила преобразовать незаконченную повесть о Кате в сценарий. Редактор, которому она отправила синопсис, одобрила идею. Мы с мамой взялись за переработку, а редактор возьми... и заболей. Да так, что уволиться пришлось.Последний случай заставил маму отказаться от истории про Катю, ведьму из Конотопа, доказав, что лучше за нее не браться. Мы запустили литературный сайт. Матушка вспомнила про свою многострадальную повесть. Решила, что опубликует имеющиеся главы, потом станет дописывать... Как только разместила произведение, произошел глобальный сбой на сайте! Сначала он чуть ли не целые сутки зависал, а потом все данные, что там были, обнулились. Ребята из техподдержки помогли - мы восстановили сайт, все, что было там опубликовано.Тем не менее, мама решила больше не рисковать.Совпадение? Не знаю. С другими рассказами и статьями такого не было!Повесть я читала, конечно. Мне нравится, как пишет моя мама, она талантливый прозаик, жаль, повесть у нее только одна - про эту Катю, и та недоконченная, но ничего такого особенного в самом сюжете нет. Уникального. Никакой сермяжной правды жизни история о ведьме Кате не открывает. Подобного рода рассказов сейчас очень много. Например здесь, на сайте.Наверное, закончить нужно как-то красиво, резюмировать написанное выше. Что ж.Видимо, мысль все же материальна. Творчество, наполненное эмоциями, тоже. Наверное, не хотела тихая скромница Катя Филиппенко, получившая дар ведьмы, материализоваться в реальном мире.

Ключевые слова: Ведьма проклятая книга повесть авторская история

Другие, подобные истории: