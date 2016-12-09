Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Недописанная повесть

Моя мама - журналист, редактор, в общем, человек творческий. В прошлом хотела попытать счастья и на ниве писателя. Сама она родом из украинского городка Конотопа, где верят в ведьм, сглаз, порчу. Наверное, именно потому, несмотря на высшее образование и весьма прагматичный склад ума, у моей матушки сохранилось любопытство ко всякого рода чертовщине, мистике. Много забавных историй она мне поведала, но речь пойдет не о том.
Учась на журфаке, юная матушка, а тогда еще не матушка, ибо меня даже в проекте не было, стала ваять повесть о Кате Филиппенко, ведьме из Конотопа.

Сейчас подобного рода произведений много - и книг, и фильмов, и телепрограмм, тогда, в 80-ые, тема была относительно новой. Соседки по ДАСу (общежитие МГУ) просили ее зачитывать новые главы (по мере их написания). Правда, одна подруга слушать отказалась: "Мне снилась твоя Катя! Что она ко мне явилась и решила проклянуть!". Ну, творческие люди, не без чудинки, подумаешь... Однако довести повесть даже до середины не удалось - заметила она закономерность: только начнет писать - какая-нибудь неудача.

Пришлось маме отложить историю о Кате в сторону. Вернулась она к повести чуть позже, уже будучи замужней женщиной. На тот момент папа служил за границей, мама не работала, вот и взялась за свою Катю... и тут же заболела малярией. Уместно добавить, что папа работал военным переводчиком в Танзании. Произведение снова было отложено в долгий ящик.
Сколько ни пыталась она иногда возродить Катю - какие-то проволочки.

Пыталась мама давать произведение частями в газете, в которой работала, на литературной полосе. С тиражом, где была размещена первая же глава, возникли проблемы. Какой-то брак на первой странице, что ли, не помню, мелкой была. Тираж пришлось изъять! Весь!
Занялись мы как-то с мамой кинодраматургией. Она решила преобразовать незаконченную повесть о Кате в сценарий. Редактор, которому она отправила синопсис, одобрила идею. Мы с мамой взялись за переработку, а редактор возьми... и заболей. Да так, что уволиться пришлось.
Последний случай заставил маму отказаться от истории про Катю, ведьму из Конотопа, доказав, что лучше за нее не браться. Мы запустили литературный сайт. Матушка вспомнила про свою многострадальную повесть. Решила, что опубликует имеющиеся главы, потом станет дописывать... Как только разместила произведение, произошел глобальный сбой на сайте! Сначала он чуть ли не целые сутки зависал, а потом все данные, что там были, обнулились. Ребята из техподдержки помогли - мы восстановили сайт, все, что было там опубликовано.

Тем не менее, мама решила больше не рисковать.

Совпадение? Не знаю. С другими рассказами и статьями такого не было!
Повесть я читала, конечно. Мне нравится, как пишет моя мама, она талантливый прозаик, жаль, повесть у нее только одна - про эту Катю, и та недоконченная, но ничего такого особенного в самом сюжете нет. Уникального. Никакой сермяжной правды жизни история о ведьме Кате не открывает. Подобного рода рассказов сейчас очень много. Например здесь, на сайте.
Наверное, закончить нужно как-то красиво, резюмировать написанное выше. Что ж.

Видимо, мысль все же материальна. Творчество, наполненное эмоциями, тоже. Наверное, не хотела тихая скромница Катя Филиппенко, получившая дар ведьмы, материализоваться в реальном мире.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:04
Вчера, 16:04 by Элла ЖежеллаПросмотров: 669Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Ведьма проклятая книга повесть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 16:56
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1953|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 539
Ой, как бы нас тут чем не прижучило)) видимо не хочет та Катя огласки - ее право +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: просто Вася
Вчера, 17:22
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3187|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 518
Автор, возьмите и сами опублекуйте написанное, глядишь проканает.
Плюс истории.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
#3 написал: Ekbu
Вчера, 18:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Ждём публикацию
Зарегистрирован: 13.10.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:20
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2424|0)
Публикаций: 1 233
Комментариев: 8 648
От ёлки-палки, надо ж так невзлюбить ведьме маму-писательницу. Писателей пруд пруди, а она к маме пристала, не даёт продолжить труд. Видимо чего то там, с небес углядела, что мама может раскрыть тайну ведьмы, чего жутко боялась....ну это так, из мистики.) А на самом деле, как такое возможно? )) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: murmeltier
Сегодня, 00:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 276
Ой, автор, могу вам 100% сказать, что интригу вы создать умеете 383 теперь все, кто прочитает вашу историю будут думать или искать информацию о вашей загадочной ведьме. Расскажите уж, будьте добры yaaah
Зарегистрирован: 9.01.2015
#6 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 00:38
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 21
Цитата: просто Вася
Автор, возьмите и сами опублекуйте написанное, глядишь проканает.
Плюс истории.



Так история не доведена до конца! Только первые главы и "рыба" до конца - просто схема того, что будет дальше.

Вспомнила еще одну историю про ту же Катю. Значит, другому редактору понравилась идея в целом, но она попросила отойти от темы ведьм. Оставить фабулу отношений героини с ее парнем и потенциальный свекровью. Взялись мы переписывать сценарий. Киностудия оказалась из тех, что любит присваивать чужие синопсисы, идеи, а потом отдают развивать чужие наработки своим, блатным сценаристам. Та же бЯда постигла и нас. Только заявка прошла на телеканал, как нам тут же предложили отдать идею на растерзание прикормленным сценаристом. Отказались. Тем не менее, идею взяли без разрешения. Вышел второсортный сериальчик на втором канале. Опосредованно, конечно, но и эта ситуация связана с Катей Филиппенко.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#7 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 00:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 21
Цитата: murmeltier
Ой, автор, могу вам 100% сказать, что интригу вы создать умеете теперь все, кто прочитает вашу историю будут думать или искать информацию о вашей загадочной ведьме. Расскажите уж, будьте добры


Так это вымышленная история о вымышленной же героине - юной студентке МГУ Кате Филиппенко, у которой обнаружились ведьминские способности. Она использовала их в полной мере. Например, чтобы поступить в вышеназванный ВУЗ, обратить на себя взор парня, в которого она была влюблена. Катерина его даже приворожила. Однако пришла девушке и ответочка...
Ну концовка занятная. Оглашать не буду - вдруг мама все ж решит когда-нибудь закончить историю.

Не, можно попробовать, конечно, опубликовать имеющийся материал на этом сайте, но я что-то опасаюсь) Если не будет проблем с сайтом, то меня могут случайно забанить, например. Что-то да будет - привет от Кати
Зарегистрирован: 26.04.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.