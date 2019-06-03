Чёртовый омут

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 338 Комментарии: 1 +8 Вчера, 22:50 by

Эта история произошла с моим прадедом. В то время ему было 16 лет, жил он в деревне и делал посильную работу в колхозе: работал на сенокосе, пас по ночам лошадей (ходил в ночное).Вот однажды в таком "ночном" с ним и произошла эта мистическая история. Рядом с полем, где пасли табун лошадей, протекала речка Бежка, делая большой извив.Место это считалось недобрым и местные там не купались, называя его "Чёртовым омутом" из-за того, что там часто тонули люди и животные. Наступил вечер, мой прадед развел костер, а лошади тем временем мирно жевали сочную траву.Погода выдалась ясная и теплая, какая бывает в июне. Тепло костра, фырканье лошадей и тихая лунная ночь подействовали на уставшего за день парня успокаивающе, и он задремал. Казалось, что времени прошло немного. Проснувшись, он увидел, что кругом стоял густой туман, и нигде было не видно и не слышно лошадей. Началась паника, прадед метался по излучине реки, в надежде найти табун, но лошадей нигде не было.Пришла мысль, что табун переплыл на другой берег и парень подошёл к самому берегу Чертового омута. Неожиданно на берегу, на котором стоял мой прадед, он увидел странного старика, обросшего и бородатого, в соломенной шляпе и с удочкой, больше похожей на простой ивовый прут.Прадеда поразило то, что кругом был туман, а омут освещался ярким лунным светом и старика он хорошо разглядел. Дед-рыбак был не местный, в брезентовом плаще, из кармана которого торчал кусок толстой веревки.- Дедушка, не видел ли ты табун лошадей? - спросил парень.- Видел, вот здесь прошли на тот берег.- Как же они могли пройти, ведь тут очень глубоко? - удивился парень.- Да что ты, вот так они прошли! - ответил старичок, поднявшись с места, и пошагал прямо по поверхности воды к середине омута.Казалось, что воды в том месте всего лишь по щиколотку. Парень поблагодарил старика, закатал штаны и шагнул в воду в том же направлении, куда и ушел дед.Сделав первый шаг, прадед мой ушел в воду с головой! Водоросли начали опутывать его ноги и тянуть на дно, и казалось, что сейчас закончится воздух, и он утонет, но под руку попалась ветка лозины, по которой с трудом удалось выбраться на берег.Отдышавшись и придя в себя, парень осмотрелся и увидел на противоположном берегу старика. Увиденное до смерти поразило и напугало его.Старик был уже без шляпы и на голове были видны два небольших рога, веревка, которая была в кармане плаща оказалась хвостом, и он им крутил в такт своей безумной пляске, прыгая с ноги на ногу и хлопая в растопыренные ладоши, как это делают маленькие дети, и ехидно хихикал.Из оцепенения парня вывело внезапное ржание лошади за спиной. Он оглянулся и увидел, что нет никакого тумана, а лошади мирно пасутся на том же месте, где и были до всего случившегося. Старика уже нигде не было...Автор - Евгения Михайлова.

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