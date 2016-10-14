Молитва машине

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:50

Arhip Просмотров: 336 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 15:50 by

В начале 90-х я получил права. Для практики вождения выпросил у дяди машину "Таврия". Та еще помойка, но ни на что другое рассчитывать не мог. Ну, не стоит говорить, что я по любому поводу и без повода на ней ездил. Даже за сигаретами в ближайший ларек приезжал на машине. Ну, а поездки на дачу или с дачи вообще праздник был (раньше не любил ездить на дачу, терпеть не мог толкаться в электричках).И я заметил одну особенность: при возвращении с дачи, на въезде на МКАД, машина постоянно глохла! Причем практически на одном и том же месте. Ну, там с разбросом метров в 100, но глохла всегда. Почему, так никто и не понял. Может, от перегрева: постоишь минут 10 - заводится, а может, от бензина, которым я при выезде с дачи заправлялся, не знаю.И вот еду я в очередной раз с дачи домой. Был конец сентября 1993 года. И на подъезде к Москве обгоняю колонну танков. И уже возле МКАДа вижу, что голова колонны уже съезжает на МКАД, а хвост далеко позади. Остановиться и пропустить колонну я как-то не сообразил, да и ждать хвоста колонны откровенно лень было, поэтому втиснулся в свободное пространство между двух танков и поехал дальше.И тут с ужасом вспоминаю - машина сейчас должна заглохнуть! А я уже на повороте, уходить некуда, объехать меня танки не смогут, да и не будут. Даже не остановятся. Мало того, что меня и не видно скорее всего, из танков, так еще и военное положение введено. Не будут тормозить из-за какой-то консервной банки на колесах, проедут по мне всей колонной - даже отскребать с асфальта нечего будет. Мне стало очень страшно! И тут я реально принялся молиться машине:- Машиночка, хорошая, не глохни! Пожалуйста, только не глохни! Я тебе свечи новые поставлю, реле поворота поменяю, но не глохни!Фару заменю, бампер взамен разбитого куплю новый, сколы на краске покрашу, только не глохни! НЕ ГЛОХНИ!И случилось чудо - машина не заглохла! Я спокойно выехал на МКАД , там уже перестроился и доехал до дома. А машина дальше так и продолжала глохнуть на том же месте.

Ключевые слова: Машина молитва колонна авторская история

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