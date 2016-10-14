Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Молитва машине

В начале 90-х я получил права. Для практики вождения выпросил у дяди машину "Таврия". Та еще помойка, но ни на что другое рассчитывать не мог. Ну, не стоит говорить, что я по любому поводу и без повода на ней ездил. Даже за сигаретами в ближайший ларек приезжал на машине. Ну, а поездки на дачу или с дачи вообще праздник был (раньше не любил ездить на дачу, терпеть не мог толкаться в электричках).

И я заметил одну особенность: при возвращении с дачи, на въезде на МКАД, машина постоянно глохла! Причем практически на одном и том же месте. Ну, там с разбросом метров в 100, но глохла всегда. Почему, так никто и не понял. Может, от перегрева: постоишь минут 10 - заводится, а может, от бензина, которым я при выезде с дачи заправлялся, не знаю.

И вот еду я в очередной раз с дачи домой. Был конец сентября 1993 года. И на подъезде к Москве обгоняю колонну танков. И уже возле МКАДа вижу, что голова колонны уже съезжает на МКАД, а хвост далеко позади. Остановиться и пропустить колонну я как-то не сообразил, да и ждать хвоста колонны откровенно лень было, поэтому втиснулся в свободное пространство между двух танков и поехал дальше.
И тут с ужасом вспоминаю - машина сейчас должна заглохнуть! А я уже на повороте, уходить некуда, объехать меня танки не смогут, да и не будут. Даже не остановятся. Мало того, что меня и не видно скорее всего, из танков, так еще и военное положение введено. Не будут тормозить из-за какой-то консервной банки на колесах, проедут по мне всей колонной - даже отскребать с асфальта нечего будет. Мне стало очень страшно! И тут я реально принялся молиться машине:
- Машиночка, хорошая, не глохни! Пожалуйста, только не глохни! Я тебе свечи новые поставлю, реле поворота поменяю, но не глохни!
Фару заменю, бампер взамен разбитого куплю новый, сколы на краске покрашу, только не глохни! НЕ ГЛОХНИ!

И случилось чудо - машина не заглохла! Я спокойно выехал на МКАД , там уже перестроился и доехал до дома. А машина дальше так и продолжала глохнуть на том же месте.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50 by ArhipПросмотров: 336Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Машина молитва колонна авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 17:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (1050|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 380
Для справки.. Сорри. Можно уточнить другие машины тоже впоследствии глохли на этом месте? И какой км МКАД был?
Не мистика но все же. Изрядно на веселе после 00 мы ехали на МКАД. Три изрядно выпившие, танцующие дамы. Одна дама висела на руле, я и третья жгли типа Мама Люба давай. Москвичи поймут - в это время фуры носятся на МКАД как сумасшедшие. Ехали мы со стороны Рублевского шоссе до Ярославки. С Ярославки на Проспект Мира... Доехав мы поняли что ехали с выключенными фарами в темноте.. Это просто чудо что не попали в аварию.. Прошу не судить строго за веселье. Что было.. То было.. И было давно... Плюс..
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:15
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (514|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 316
Обещания то выполнили мне интересно?) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Talisha
Сегодня, 17:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (966|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 171
Обещания то выполнил?;)))
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: Arhip
Сегодня, 18:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 60
Цитата: Snejnay
Можно уточнить другие машины тоже впоследствии глохли на этом месте? И какой км МКАД был?

Другие не глохли. Только эта. А какой км я до сих пор не знаю. Просто не смотрю на километраж. Даже не знаю где на МКАДе нулевой километр.

Цитата: Talisha
Обещания то выполнил?;)))

Не совсем. Только свечи поменял, на остальное денег не хватило
Зарегистрирован: 29.08.2017
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 18:54
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 484
Близко с состоянием аффекта. Это конечно немного другое, но принцип похож.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 539
Машина она ведь тоже живой организм как не посмотри.Если к ней с лаской и заботой,то и она работает исправно.А не заглохла потому, как чувствовала,что едет среди грозных машин и как тут подкачать,заглохнуть посреди дороги?
Нет! - не задавленной она боялась,а потерять марку,лицо перед грозной техникой! А Вы так бессовестно обманули,отнеслись с пренебрежением к машине,которая Вас на своём горбу-кузове так славно прокатила по шоссе!
Она и дальше будет глохнуть на том же нулевом километре,потому как хозяин того заслуживает.
Поставлю плюс самой машине,не Вам! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.