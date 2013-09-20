Ночевка на обочине

Юлия Рысь Просмотров: 214 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 19:44 by

Срочно пришлось ехать к родственникам в другой город. Выехал после ночной смены, а ехать сутки. Силы не рассчитал. День в пути, а ближе к ночи вырубать начало.Останавливать на ночевку негде, еще вечером съехал на объездную через лес. Выбрал место на обочине, сиденье откинул и уснул.Проснулся от странного звука, будто стекло что-то царапает. Думал - ветки, т.к слишком близко к деревьям машину поставил. Снова глаза закрыл, опять этот звук. Открываю, а на капоте машины прямо перед лобовым стеклом кукла. Обычная детская кукла. Жуть. Лесная дорога, луна, странные звуки , а тут такое. Выходить даже мысли не было. Страх заставил проверить заблокированы ли двери и прокрутить варианты. Завел машину, от света фар кто-то шмыгнул в кусты. Тронулся вперед, и кукла полетела с капота. Был страх, что машина не заведется, но обошлось.Остальной путь без остановок и приключений.Когда полез в багажник, чуть с ума не сошел. Там лежала та самая кукла. Но кто и как ее засунул туда? Куклу выкинул. Домой возвращался уже по трассе, хоть это и дольше.

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