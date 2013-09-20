Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ночевка на обочине

Срочно пришлось ехать к родственникам в другой город. Выехал после ночной смены, а ехать сутки. Силы не рассчитал. День в пути, а ближе к ночи вырубать начало.
Останавливать на ночевку негде, еще вечером съехал на объездную через лес. Выбрал место на обочине, сиденье откинул и уснул.

Проснулся от странного звука, будто стекло что-то царапает. Думал - ветки, т.к слишком близко к деревьям машину поставил. Снова глаза закрыл, опять этот звук. Открываю, а на капоте машины прямо перед лобовым стеклом кукла. Обычная детская кукла. Жуть. Лесная дорога, луна, странные звуки , а тут такое. Выходить даже мысли не было. Страх заставил проверить заблокированы ли двери и прокрутить варианты. Завел машину, от света фар кто-то шмыгнул в кусты. Тронулся вперед, и кукла полетела с капота. Был страх, что машина не заведется, но обошлось.

Остальной путь без остановок и приключений.
Когда полез в багажник, чуть с ума не сошел. Там лежала та самая кукла. Но кто и как ее засунул туда? Куклу выкинул. Домой возвращался уже по трассе, хоть это и дольше.

Сегодня, 19:44 by Юлия РысьПросмотров: 214Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: лес дорога кукла ночь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Евангелион
Сегодня, 20:40
0
Группа: Посетители
Репутация: (66|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 108
Кул стори бро...
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 23:02
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2765|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 747
Вернулся домой, а там опять кукла - чудесаа
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.