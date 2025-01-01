Навеяно историями "Мистическое спасение"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Light_a_dark Просмотров: 142 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:41 by

Муж очень хотел купить и восстановить для себя как раритет Volkswagen Golf 2. Купил. Восстанавливал около 2-х лет. В процессе реставрации ласково называл машину «Гольфинити».Но, когда полностью её восстановил, сказал, что она вымотала ему всю душу, нервы и силы и будет её продавать.Покупатели нашлись сразу. Гольфинити был оформлен на меня, по-этому в МРЭО мы поехали вместе с мужем.Очередь на осмотр гаёвыми была огромная. Вереница из машин очень медленно двигалась, по-этому с перерывами все водители выходили из машин и «перекуривали» в процессе ожидания.Перед нами стояла старенькая «Рено». Водитель был молодой, до 30 лет, и очень нервный. Выскакивал из машины, нервно курил, опять заскакивал. Мы же никуда не спешили.В один из «перекуров» я стала перед капотом «Гольфинити», муж с покупателями чуть сбоку машины в ожидании дальнейшего движения.Впередистоящий холерик опять заскочил в свою «Рено» и включил зажигание. И тут у меня в голове прозвучало: «Сделай шаг вправо и назад!» Я, не анализируя ситуацию, послушалась. Шаг вправо и назад. И тут очередь сдвинулась. Этот впередистоящий надавил на газ и со всей дури сдал назад!Ба-бах! У него примята ж.па, а у нас поцарапан бампер.И тут до меня доходит. Не сделай я шаг вправо и назад, мои колени были бы раздроблены в щепку. От осознания того, что могло случиться, я со всей дури вмазала этому нервенному сумкой по багажнику. Он вылетел из машины и стал орать, что его всё задолбало, что эта каланча постоянно ломается, что покупатель опаздывает, что он не спал две ночи, его дети орали, что он ещё не завтракал, ну и т. д. Наверное, сам был в шоке от содеянного. Я в ответ у него на повышенных тонах спросила, что это я ему завтрак не подала или я ему детей своих привела, чтобы те орали?Разошлись мирно. Покупатели наши сказали, что ничего страшного. Ну а этот нервный дождался своих и поехал завтракать и спать. Наверное.Уже прошло 2 года с тех пор, но мне каждый раз становится страшно от осознания того, что я могла стать инвалидом, не прозвучи эти слова у меня в голове.

Ключевые слова: ГАИ автомобиль очередь нервы голос авторская история

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